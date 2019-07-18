 У Мінську домовилися провести процедуру правового очищення осіб для обміну в форматі 69 на 208, - Безсмертний

"Домовилися провести процедури правового очищення... Цю процедуру буде запущено - 208 на 69", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що за окремим особам на неї необхідно кілька днів, щодо інших - кілька місяців, пише lb.ua.

"Ті, хто вже засуджений, мають одну процедуру, ті, хто під слідством, - іншу ... Не можна щодо всіх використовувати поняття "обмін". "Всіх на всіх"- це рамкова домовленість. Україна в цьому питанні працює", - пояснив він.

За його словами, в число 69 входять тільки ті особи, які перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.

При цьому Безсмертний уточнив, що Україна не володіє повною інформацією про кількість осіб на окупованій території.

"Щодо інших також іде діалог", - додав він.

За його словами, українська сторона була готова здійснити обмін ще в середу, 17 липня, проте представники Росії не підтримали.

"Обміняти всіх на всіх, 208 на 69, Україна була готова хоч сьогодні. Ми могли почати цю процедуру і зробити обмін хоч сьогодні і це підтримали представники ОРДЛО, але цьому завадили представники Москви", - пояснив він ситуацію.

Напередодні речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання в Мінську повідомила на своїй сторінці у Facebook: "У гуманітарній підгрупі підтверджено місце перебування 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебувають 208 людей, яких запитує протилежна сторона".

За її інформацією, досягнуто домовленості в найкоротші терміни провести роботу в двох паралельних напрямах: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб.

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