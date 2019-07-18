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 Політика України
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 У Мінську домовилися провести процедуру правового очищення осіб для обміну в форматі 69 на 208, - Безсмертний

Представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний повідомив, що за підсумками засідання в Мінську розпочнеться процедура правового очищення осіб для обміну.

"Домовилися провести процедури правового очищення... Цю процедуру буде запущено - 208 на 69", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він уточнив, що за окремим особам на неї необхідно кілька днів, щодо інших - кілька місяців, пише lb.ua.

"Ті, хто вже засуджений, мають одну процедуру, ті, хто під слідством, - іншу ... Не можна щодо всіх використовувати поняття "обмін". "Всіх на всіх"- це рамкова домовленість. Україна в цьому питанні працює", - пояснив він.

За його словами, в число 69 входять тільки ті особи, які перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.

При цьому Безсмертний уточнив, що Україна не володіє повною інформацією про кількість осіб на окупованій території.

"Щодо інших також іде діалог", - додав він.

За його словами, українська сторона була готова здійснити обмін ще в середу, 17 липня, проте представники Росії не підтримали.

"Обміняти всіх на всіх, 208 на 69, Україна була готова хоч сьогодні. Ми могли почати цю процедуру і зробити обмін хоч сьогодні і це підтримали представники ОРДЛО, але цьому завадили представники Москви", - пояснив він ситуацію.

Напередодні речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання в Мінську повідомила на своїй сторінці у Facebook: "У гуманітарній підгрупі підтверджено місце перебування 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебувають 208 людей, яких запитує протилежна сторона".

За її інформацією, досягнуто домовленості в найкоротші терміни провести роботу в двох паралельних напрямах: юридичне очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москви і Києва різне розуміння обміну "всіх на всіх", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138222
 
 
 Топ коментарі
 
Невже у полоні тільки 69 Українців?
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А сколько из этих 208 россияне? А то скажешь *гражданский конфликт* - все обижаются.. а что не обмен пленными то граждане Украины на граждан Украины на обмен идут.
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міняти потрібно громадян раші на громадян України. Решта від лукавого В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9626
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После выборов ваш минстец разгонят. А Оцерклевич был киборгом в Донецком аэропорту. Но ты об этом не напишешь.
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Известно также, что из-за судимостей в 2015 году СБУ отказала Алексею Оцерклевичу в доступе к государственной тайне - видимо, офицер уже тогда пытался подняться по службе (на тот момент он был одним из "киборгов" Донецкого аэропорта). Однако теперь Оцерклевич, имея судимости стал начальником Управления госохраны.
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Тепер "чертей" та розбойников" в охорону Президента беруть? Чи підніме Гарант гирю? В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 2894
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А сколько из этих 208 россияне? А то скажешь *гражданский конфликт* - все обижаются.. а что не обмен пленными то граждане Украины на граждан Украины на обмен идут.
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Так я и не дебил.. я гуглом пользоваться умею. их 23 человека но я не знаю сколько из них боевики а скольких задержали по другим причинам.. Геращенко назвала имена 23 россиян, которых готовы обменять на украинских пленников: список
13:25, 2 июля 2018 ... //24tv.ua/ru/gerashhenko_nazvala_imena_23_rossijan_kotoryh_gotovy_obmenjat_na_ukrainskih_plennikov_spisok_n992460 .
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міняти потрібно громадян раші на громадян України. Решта від лукавого В Минске договорились провести процедуру правовой очистки лиц для обмена в формате 69 на 208, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9626
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Думаю, тепер зрозуміло, що таке "всіх на всіх" за Зєлєнскім. Це коли 69 українців , з яких 34 моряки обмінюють на більше ніж 200 сепаратистів. А як же ті військові, які попали у полон ще у 2015,16 роках? Лише їх буде більше 50 .
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зе- формула "208 на 69" - означає відпустити 208 сепарів і состать # y №
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И что же это за "правовая очистка" такая? Я, что-то, о таком, изучая право, не слышал... Ни при изучении уголовного, ни уголовно-процессуального, ни гражданского, ни административного права... Это называется "тянуть кота за яйца", пока кацапы не навешают на пацанов обвинений, а потом заявят: "Так они же преступники, и мы их осудить должны!"... (Как они фабриковать дела умеют, всем прекрасно известно...).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Мінську домовилися провести процедуру правового очищення осіб для обміну в форматі 69 на 208, - Безсмертний
 
 
 
 
 
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