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 Політика України, За кордоном
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Все про:Європарламент (406) резолюція (196) Росія (18961) політв'язні (951)

 Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв'язнів

Європейський парламент 18 липня ухвалив резолюцію, де закликав звільнити українських політв'язнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Депутати виступили із засудженням грубого порушення Росією прав людини та норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму.

Депутати ЄП звернулися до Росії з вимогою негайно та без додаткових умов звільнити українських моряків та кораблі, захоплені під час збройної провокації в районі Керченської протоки у листопаді минулого року.

За пропозицією депутатів, у резолюцію була внесена поправка, яка нагадує про трагедію рейсу МН17 та висновок міжнародної слідчої групи щодо винних у цьому злочині. Депутати ще раз закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію та повною мірою співпрацювати зі слідством.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138221
 
 
 Топ коментарі
 
Пороха не видно, а он есть Европарламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 3159
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ЗЕлепут сейчас расскажет как он успешно постарался ещё и в международном поле.
А ведь если бы резолюцию не приняли - он бы их всех распустил, досрочно. Чертей этих...
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Порох в Евро Парламенте , а Зе разминается в буфете.
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с пометкой* : "супер-особая озабоченность"
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А вам хотілося б , щоб вони підтримали рашу? Так збудована європейська демократія: спочатку приймають політичне рішення, потім його виконують. Спочатку -резолюція з осудом і вимогою, потім санкції. Не буде резолюції - не буде санкцій.
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До суда РФ никого не выпустит.. обменяют только после суда.
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там медведчук вместо него феерит про гражданскую войну и адиннарот.
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Мене більш цікавить, чим займається ********** Зе-коломойський. Він повинен вибудовувати зовнішню політику. А він чортів ганяє.
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ЗЕлепут сейчас расскажет как он успешно постарался ещё и в международном поле.
А ведь если бы резолюцию не приняли - он бы их всех распустил, досрочно. Чертей этих...
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Петя хоче надурити..
Роман уже все розповів, Петя - нах.
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Порох в Евро Парламенте , а Зе разминается в буфете.
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Историк Е. Понасенков о глубинном народе, о духовности, о философах Ильине и Бердяеве

https://youtu.be/FioOVQXfn98

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 8131
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еще плюс 100501 резолюция озабоченности. Жалко что Европа не понимает что обезьяна с гранатой читать не умеет, ее нужно палкой по голове оприходовать пар раз.
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Маніпуляції свідомістю. Кремль повинен повернути спочатку Крим і інші території, а вже потім сядемо говорити за полонених. Тільки так і не навпаки!!!! Полон це не геройство це випробування та мука, яку людина обирає, щоб врятувати життя. Це не героїзм це позор! І поганий приклад для інших. Ніякий полонений не може переважувати інтереси держави і мілліонів, що в ній живуть! Тому такі маніпуляції не пройдуть! Там маніпулюють коли малим забалакують веливе, і переводять фокус уваги.
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Чтобы не только понимать смысл слов "я тебя осуждаю", но и тебе стало от этого, как минимум, неуютно, а как максимум - ты понял, что ты не прав, должно было пройти сотня лет и человек должен был слушать и слышать, что ему говорят, принимать для себя решения, что законы это то, с чем и он согласен и согласен придерживаться их, иначе будет беззаконие и хаос.
Европа прошла эту стадию и для европейцев (не всех, но большинства) осуждение - это такое же действие, как дать по морде. Для Востока, Азии - слова ничто, да и действия тоже ничто. Сказать тебе в лицо одно, а за спиной другое - почти норма (опять, не для всех, но большинства), ответить, почти не слушая - нормально, воспринимать всё через призму "я бы мог лучше", не зависимо от реальности тоже норма. Мы (вы) ещё не доросли до этого, поэтому для вас это 144 предупреждение..., "нужна только сила" и т.п. При чем интересно, что, как правило, "силу" хотят использовать те, которые в жизни попы не поднимут не то, чтобы защитить свою Родину, чтобы защитить своего соседа.
Люди, осуждение - это действие! Маленький и понятный для прОстого люда пример: когда сосед отдолжит тебе соли или хлеба пока никто не видит, а в компании, которая тебя знать не хочет, пройдёт, отвернувшись, как будто он тебя не знает, ты на него обидишься.
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Після як москалів повернули до ПАРЕ, русофобія розквітнула з новою силою. Щось я не пригадую таку антимоскальську продуктивність до того.
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