 Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити українських політв'язнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Депутати виступили із засудженням грубого порушення Росією прав людини та норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму.
Депутати ЄП звернулися до Росії з вимогою негайно та без додаткових умов звільнити українських моряків та кораблі, захоплені під час збройної провокації в районі Керченської протоки у листопаді минулого року.
За пропозицією депутатів, у резолюцію була внесена поправка, яка нагадує про трагедію рейсу МН17 та висновок міжнародної слідчої групи щодо винних у цьому злочині. Депутати ще раз закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію та повною мірою співпрацювати зі слідством.
А ведь если бы резолюцию не приняли - он бы их всех распустил, досрочно. Чертей этих...
Роман уже все розповів, Петя - нах.
https://youtu.be/FioOVQXfn98
Европа прошла эту стадию и для европейцев (не всех, но большинства) осуждение - это такое же действие, как дать по морде. Для Востока, Азии - слова ничто, да и действия тоже ничто. Сказать тебе в лицо одно, а за спиной другое - почти норма (опять, не для всех, но большинства), ответить, почти не слушая - нормально, воспринимать всё через призму "я бы мог лучше", не зависимо от реальности тоже норма. Мы (вы) ещё не доросли до этого, поэтому для вас это 144 предупреждение..., "нужна только сила" и т.п. При чем интересно, что, как правило, "силу" хотят использовать те, которые в жизни попы не поднимут не то, чтобы защитить свою Родину, чтобы защитить своего соседа.
Люди, осуждение - это действие! Маленький и понятный для прОстого люда пример: когда сосед отдолжит тебе соли или хлеба пока никто не видит, а в компании, которая тебя знать не хочет, пройдёт, отвернувшись, как будто он тебя не знает, ты на него обидишься.