 СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ в Закарпатській області повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Зображення частини Закарпатської області в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини (№68, 69 та 73), де розташовуються населені пункти з компактним проживанням угорської нацменшини (Притисянський район) розфарбовані в кольори угорського національного прапора і тим самим умовно відокремлені від іншої території області", - пише СБУ.
На думку СБУ, зображення частини Закарпаття на тлі угорського прапора містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої. Розповсюдження газети із цим зображенням буде вважатися публічним закликом до змін території або кордонів України.
Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Єгор Божок звернувся до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити справу з приводу зображення в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито належністю до Угорщини низки територій України.
Одна бригада ВДВ навела бы там шороху за пол дня)))
После проведения анти тер учений в прошлом году...Сарво обосрано обяснал в ЕвроПарламенте что делают войска Украины на границе ЕС))))
а лучше венграм войну объявить, раз кацапам зассали
венгрия уже в НАТО?
сразу будем и в ес и нато
и никакие песы не потрибны)
Потому их Мадярия и скукожилась до 30% от территорий где проживают этнические цыгане)))
Пропустили цю уральську гопоту через Київську Русь на пустинний захід Європи тисячу років тому назад на свою голову. Засіло це плем'я мокшанське в лісах Панонії і досі всім сусідам гадить.
и куле? даже в выборах разрешили участвовать
може и этих так же надо пригласить?
(местные не подходят).
Ну. и где на том рисунке узрели " в границах Венгрии", позвольте спросить, пинкертоны?
А на основании различного цвета и " видокремлення" может, откроете дела против административных карт, где тоже " видокремлюется" ?
ну, а большей части ярых рекоментую читать ст.24 собственной Конституции, и в приложение ст 161 КК.
кстати, СБУ уже выяснило, кто людей на Майдане пострелял? Нет? Ну, ясно, некогда, ибо с газетами надо разобраться...