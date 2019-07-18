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 Політика України
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Все про:Угорщина (480) Закарпаття (780) СБУ (4516)

 СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття

Управління Служби безпеки України в Закарпатській області порушило справу за фактом розміщення на титульній сторінці газети "Карпаталія", що видається "Товариством угорської культури Закарпаття", зображення частини території України в межах Угорщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ в Закарпатській області повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Зображення частини Закарпатської області в межах виборчих округів, на яких балотуються кандидати в народні депутати від угорської меншини (№68, 69 та 73), де розташовуються населені пункти з компактним проживанням угорської нацменшини (Притисянський район) розфарбовані в кольори угорського національного прапора і тим самим умовно відокремлені від іншої території області", - пише СБУ.

На думку СБУ, зображення частини Закарпаття на тлі угорського прапора містить ознаки посягання на територіальну цілісність України та може спровокувати сепаратистські настрої. Розповсюдження газети із цим зображенням буде вважатися публічним закликом до змін території або кордонів України.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС Єгор Божок звернувся до Генпрокуратури та Служби безпеки з проханням відкрити справу з приводу зображення в газеті "Карпаталія", яку видає спілка угорців Закарпаття, карти з нібито належністю до Угорщини низки територій України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит угорської делегації на Закарпаття напередодні виборів до Ради є неприпустимим, - Пристайко

СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138220
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно туда несколько бригад нашей армии отправить на постоянное базирование. Пусиь эти недоделки обосрутся немного там
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Эти тупни никогда не умели выбирать союзников...
Потому их Мадярия и скукожилась до 30% от территорий где проживают этнические цыгане)))
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Відкрити то вони відкрили,але от якби ще й ті,хто в цьому винен,понесли заслужене покарання... бо наш суд,він же самий гуманний...
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СБУ, а как же восточный сепаратизм и предательстао?

СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья - Цензор.НЕТ 4213
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Нужно туда несколько бригад нашей армии отправить на постоянное базирование. Пусиь эти недоделки обосрутся немного там
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+1))))
Одна бригада ВДВ навела бы там шороху за пол дня)))
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Цыгане бы устроили вой на всю Мадярию)))
После проведения анти тер учений в прошлом году...Сарво обосрано обяснал в ЕвроПарламенте что делают войска Украины на границе ЕС))))
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то есть на донбасее русский язык и федерализацию можна а венграм уже нет?
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канечно можно
а лучше венграм войну объявить, раз кацапам зассали
венгрия уже в НАТО?
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ну вот
сразу будем и в ес и нато
и никакие песы не потрибны)
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зеленский уже РФ Украину продал за пару точек шаурмичных в Москве)
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Раби мають довго жити щоб багато працювати на своїх господарів.
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Союз союзников фашистов как то стремно.... что венгерских союзников Германии в Годы Второй Мировой Войны...не привлекали к отвественности.. непорядок.... СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья - Цензор.НЕТ 9147
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Эти тупни никогда не умели выбирать союзников...
Потому их Мадярия и скукожилась до 30% от территорий где проживают этнические цыгане)))
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СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття - Цензор.НЕТ 386
Пропустили цю уральську гопоту через Київську Русь на пустинний захід Європи тисячу років тому назад на свою голову. Засіло це плем'я мокшанське в лісах Панонії і досі всім сусідам гадить.
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Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности государства. Ст. 110
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медведчук так 24 часа в сутки взывает
и куле? даже в выборах разрешили участвовать
може и этих так же надо пригласить?
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Відкрити то вони відкрили,але от якби ще й ті,хто в цьому винен,понесли заслужене покарання... бо наш суд,він же самий гуманний...
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Вату давить....Клепай вату - живи пи..дато!
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"СБУ открыла дело о сепаратизме против союза венгров Закарпатья" - теперь туда Ляшка, ловить сепаратюг.
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Перед виборами попіарили "молоці" нічого не скажеж СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття - Цензор.НЕТ 1958
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Надо еще объявить венгрии воину и быстренько сдаться. В качестве бонуса - автоматическое вступление в ЕС и НАТО
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А посадить пару мадяр, кишка тонка или как при пете только очковтирательство.
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Задержать и арестовать руководителя ГО "Товариство угорської культури Закарпаття", Главного редактора гезеты и автора статьи. Для усиления антитеррористического и контрразведывательного режима, создать и направить для прохождения дальнейшей службы сроком на 2 года с последующей ротацией, объединенную группу сотрудников ГУР МО и СБУ.
(местные не подходят).
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Баканов відкрив і баканов закриє. В понеділок . Руйнація України зєлєбєнями на марші . Зазєлі дружно всі на вибори .
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вас как-то все меньше стоит читать, столько глупой злобы и хамства в комментах.
Ну. и где на том рисунке узрели " в границах Венгрии", позвольте спросить, пинкертоны?
А на основании различного цвета и " видокремлення" может, откроете дела против административных карт, где тоже " видокремлюется" ?
ну, а большей части ярых рекоментую читать ст.24 собственной Конституции, и в приложение ст 161 КК.
кстати, СБУ уже выяснило, кто людей на Майдане пострелял? Нет? Ну, ясно, некогда, ибо с газетами надо разобраться...
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Так некогда.. все мадяры какую-то гадость устроят, не в тот цвет там раскрасят. Ну, комфортнее как-то газету щимить, чем орков каких-то оторванных, с автоматами там..
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