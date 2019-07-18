 Поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії, - Фацевич. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це сьогодні, 18 липня, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участю керівників територіальних підрозділів.

За словами заступника глави Нацполіції, поліцейські вже взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій. Виборчу документацію завезли на 69 окружних виборчих дільниць.

"Ми продовжуємо забезпечувати правопорядок і збереження виборчої документації під час її перевезення на виборчі дільниці. Тому працюємо в надзвичайному режимі", - зазначив він.

Фацевич додав, що в даний час Центральна виборча комісія зареєструвала 1602 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій і 117 офіційних спостерігачів від іноземних держав.

Він також зазначив, що поліція гарантує безпеку і правопорядок під час виборчого процесу.

"За добу зареєстровано 465 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом. Щодо 20 фактів відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також складено 80 протоколів, із них понад 90 відсотків вже направлено до суду для ухвалення відповідних рішень", - сказав Фацевич.

Загалом від початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5308 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборами. В основному, ці факти пов'язані з незаконною агітацією (3135) або підкупом виборців (605). Крім того, зафіксовано по 148 повідомлень про хуліганство чи пошкодження майна.

"Слідчі підрозділи розпочали 273 кримінальні провадження. Зокрема, 54 кримінальні провадження, які стосуються порушень виборчого законодавства, ще 70 кримінальних проваджень, пов'язаних з проведенням виборчої кампанії", - повідомив Фацевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що основний акцент під час виборів слід зробити на взаємодії з суспільством і правоохоронними органами на місцях.

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