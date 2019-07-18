 У Кабміні має бути не більше 12 членів уряду, - Гройсман

"Я вважаю, що не більше 12 міністерств - це справді оптимальна структура. Більш того, я вважаю, що і в парламенті має бути не більше 12 комітетів. 24 члени уряду - це дуже громіздка структура, якою важко керувати. Тому, спираючись на досвід, я можу сказати, що в новому уряді має бути не більше 12, а, можливо, навіть 11 міністерств, які будуть розподілені за компетенціями і сферами. У багатьох речах їх можна оптимізувати", - сказав Гройсман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як приклад він зазначив, що три міністерства, які займаються соціальними питаннями, - це дуже багато, і в цій сфері можна проводити оптимізацію.

За його словами, Міністерства інформаційної політики немає серед передбачуваних 12-ти, про які йде мова.

"Я вважаю, що Мінінформполітики як міністерство, можливо, і потрібно ліквідувати... Я думаю, що для виконання цієї функції є інші механізми, інші міністерства або Рада національної безпеки і оборони, яка може виконувати функції у сфері інформаційної безпеки", - заявив прем'єр.

Також читайте: Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін

Гройсман також додав, що шість віце-прем'єрів - це багато, тому в запропонованій структурі уряду має бути не більш як 12 членів Кабміну, включно з віце-прем'єрами.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що, згідно з його баченням, в уряді не буде віце-прем'єрів без портфелів, Гройсман відповів, що не буде, "хіба що, можливо, один".

На думку прем'єра, нова структура дасть можливість уникнути розмиття функцій і відповідальності, а також буде економнішою для бюджету країни.

Читайте також: Йдеться не лише про скорочення віцепрем'єрів, а й центральних органів виконавчої влади, - Рябошапка про адміністративну реформу. ВIДЕО