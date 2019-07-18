EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  984  20
Все про:Кабмін (2952) Гройсман (3527)

 У Кабміні має бути не більше 12 членів уряду, - Гройсман

Прем'єр-міністр України, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман вважає, що в Кабінеті міністрів має бути не більше 12 членів уряду, включаючи віце-прем'єрів.

"Я вважаю, що не більше 12 міністерств - це справді оптимальна структура. Більш того, я вважаю, що і в парламенті має бути не більше 12 комітетів. 24 члени уряду - це дуже громіздка структура, якою важко керувати. Тому, спираючись на досвід, я можу сказати, що в новому уряді має бути не більше 12, а, можливо, навіть 11 міністерств, які будуть розподілені за компетенціями і сферами. У багатьох речах їх можна оптимізувати", - сказав Гройсман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як приклад він зазначив, що три міністерства, які займаються соціальними питаннями, - це дуже багато, і в цій сфері можна проводити оптимізацію.

За його словами, Міністерства інформаційної політики немає серед передбачуваних 12-ти, про які йде мова.

"Я вважаю, що Мінінформполітики як міністерство, можливо, і потрібно ліквідувати... Я думаю, що для виконання цієї функції є інші механізми, інші міністерства або Рада національної безпеки і оборони, яка може виконувати функції у сфері інформаційної безпеки", - заявив прем'єр.

Також читайте: Маємо "лебедя, рака і щуку", - Абромавичус про Кабмін

Гройсман також додав, що шість віце-прем'єрів - це багато, тому в запропонованій структурі уряду має бути не більш як 12 членів Кабміну, включно з віце-прем'єрами.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що, згідно з його баченням, в уряді не буде віце-прем'єрів без портфелів, Гройсман відповів, що не буде, "хіба що, можливо, один".

На думку прем'єра, нова структура дасть можливість уникнути розмиття функцій і відповідальності, а також буде економнішою для бюджету країни.

Читайте також: Йдеться не лише про скорочення віцепрем'єрів, а й центральних органів виконавчої влади, - Рябошапка про адміністративну реформу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138215
 
 
 Топ коментарі
 
Он 5 лет держал кучу министров, еще и новых заводил, а теперь командует сколько должно быть. Гнося, ты пенсионерам вернешь недоплаченные пенсии за 5 лет со своего кармана?Ты же многим платил пенсии ниже прожиточного уровня, нарушая Конституцию и законы Украины. Тебя Гнося нужно судить и посадить, а ты в Раду лезешь, бандит.
 показати весь коментар
 
Грося,на Вінницькому ринку будеш міністерства створювати))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Грося,на Вінницькому ринку будеш міністерства створювати))
 показати весь коментар
 
 
Он 5 лет держал кучу министров, еще и новых заводил, а теперь командует сколько должно быть. Гнося, ты пенсионерам вернешь недоплаченные пенсии за 5 лет со своего кармана?Ты же многим платил пенсии ниже прожиточного уровня, нарушая Конституцию и законы Украины. Тебя Гнося нужно судить и посадить, а ты в Раду лезешь, бандит.
 показати весь коментар
 
 
Неплохая идея, нужно отпраить Гройсмана обкатать эту схему оптимизации на Винницком рынке.
 показати весь коментар
 
 
Грося, не хватает "тринадцатого апостола" В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3037
 показати весь коментар
 
 
впрочем, извини. я забыл, что Иудой (в отношении Пороха) ты работаешь по совместительству В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2076
 показати весь коментар
 
 
А меееене залиште-Я харрроший!(Грося)
🤣
 показати весь коментар
 
 
даже одного. без ансамбля. самого пля! савсэм одного пля! ))
 показати весь коментар
 
 
В одной Шведской транспортной компании босс имеет 6 фур, и он за диспетчера и механика и карщика и бухгалтера он ОДИН! И все крутитца!,каких двенадцать ртов!
 показати весь коментар
 
 
классика жанра )))) 12 апостолов ))) и в белом венчике из роз, премьер - тринадцатый апостол )))) ну дуют вашего брата не хуже чем ***** крепостных со своими случайными рыбаками путешествующими с ним на постоянной основе )))))
 показати весь коментар
 
 
Лучше сообразить на троих: Гройсманн и еще парочка "квартальных"!
 показати весь коментар
 
Головне щоб звідти витурили всіх підбарижників!
 показати весь коментар
 
 
Хамелеоны ,грустно плача от зависти, курят бамбук в сторонке..
🤣
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло,членів дванадцять.Ну а цих..,ну котрі не члени,скільки?
 показати весь коментар
 
 
Пять лет у власти, а тут их всех осенило, что нужно улучшить. Даже ГБР с остальными начали работать. В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9430
 показати весь коментар
 
 
12 членов а остальные пелотки? Это не честно, 6 членов -6 пелоток или 12 членов -12 пелоток. Гендерное равенство - важное условие современного общества.
Вообще гройсман сегодня феерит.... У Кабміні має бути не більше 12 членів уряду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8578
 показати весь коментар
 
 
Всем домом написали коллективное письмо на имя Гройсмана об афере с коммунальными платежками, просили принять меры самому Кабмину, не пересылать тому кто выставляет левые счета, подписались 80% жителей дома. Сегодня пришла бумажка что Кабмин просто переслал письмо тому кто штампует левак. Вывод - Гройсман даже не собирается ничего менять, только писит по телеку, как воровали так и будут воровать у народа. Найух всех. От всех жителей нашего дома, это я уже гарантирую.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Кабміні має бути не більше 12 членів уряду, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору