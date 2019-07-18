 Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної антикорупційної ради в четвер, реагуючи на слова адвоката і правозахисниці Лариси Денисенко про те, що суди не мають бути каральним органом, ухвалювати як обвинувальні, так і виправдувальні вироки.

"Я згоден, що ніхто не має права впливати на суд, і це не каральний орган. Але, розумієте, це не тільки майданчик для адвокатів. Тому що суспільство хоче вироків. Це не каральний орган, але ми можемо з вами ще 30 років жити в Україні, й дуже добре про це говорити, але будемо жити вже в іншій країні", - сказав Зеленський.

Зеленський переконаний, що зараз потрібні рішучі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт"

"Проте я з вами згоден, що суд - це не каральний орган, але все-таки потрібні вироки", - зазначив він.

Зеленський навів як приклад слова самої Денисенко про те, що громадяни бачать величезні доходи і різні цінності у тих, хто подає електронні декларації, але не бачать реального механізму притягнення цих людей до відповідальності за незаконне збагачення.

"І при цьому ви говорите, що вироки - не головне. Мені здається, що ті люди, які є шахраями, бандитами, і все суспільство не тільки знає їхні прізвища, вони вже зірки: всі знають, де вони живуть, - нічого не бояться сьогодні, крім вироків", - вважає президент.