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 Політика України
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 Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що суди не мають бути каральними органами і зазнавати впливу, але суспільство вимагає вироків "шахраям і бандитам".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної антикорупційної ради в четвер, реагуючи на слова адвоката і правозахисниці Лариси Денисенко про те, що суди не мають бути каральним органом, ухвалювати як обвинувальні, так і виправдувальні вироки.

"Я згоден, що ніхто не має права впливати на суд, і це не каральний орган. Але, розумієте, це не тільки майданчик для адвокатів. Тому що суспільство хоче вироків. Це не каральний орган, але ми можемо з вами ще 30 років жити в Україні, й дуже добре про це говорити, але будемо жити вже в іншій країні", - сказав Зеленський.

Зеленський переконаний, що зараз потрібні рішучі дії.

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"Проте я з вами згоден, що суд - це не каральний орган, але все-таки потрібні вироки", - зазначив він.

Зеленський навів як приклад слова самої Денисенко про те, що громадяни бачать величезні доходи і різні цінності у тих, хто подає електронні декларації, але не бачать реального механізму притягнення цих людей до відповідальності за незаконне збагачення.

"І при цьому ви говорите, що вироки - не головне. Мені здається, що ті люди, які є шахраями, бандитами, і все суспільство не тільки знає їхні прізвища, вони вже зірки: всі знають, де вони живуть, - нічого не бояться сьогодні, крім вироків", - вважає президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138212
 
   
 Топ коментарі
 
посади 3 своих друзей: портнова, разумкова и бабломойского!
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Быдло любит публичные казни. Это новость? Суд - это не карательный орган, но общество хочет приговоров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7886 Клован несёт бред, но быдлу этот бред нравится. Ибо у него в голове тоже бродят несвязные огрызки мыслей.
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нужно начинать с друзей шапкокрада и туда входят как минимум 2 кадра: портнов, разумков. Третьим может ахметова взять. Как думаешь, осилит? Или не хватит политической воли?
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как это балабольство надоело - новые четкие и хорошо прописанные законы и все станет на свое место - а не балабольство на камеру
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, попытки оправдаться будут восприниматься как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России...." А. Дугин 2018 (кумир В.Путина)
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Думаю, надо уже сразу расстрелять кого-нибудь. Народ же требует.
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Начинай с него . Он украл деньги вкладчиков Приватбанка и отмыл у меня в США 470 млрд $. Суд - это не карательный орган, но общество хочет приговоров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 54 .
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Ну звісно,суд -це ніяк не караючий орган.Він не повинен карати за вчинений злочин,а повинен навчати громадян складати орігамі,ну або вишивати хрестиком... Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова:- дебіл,пля... Суд - это не карательный орган, но общество хочет приговоров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9535
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Начнёшь с папередников ? Был один такой: все Ту-160 на металлолом порезал.
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Короче найти и посадить козла отпущения задача на повестке дня .пока первие лица не будут сидеть все ****** и провокация
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Гадаєте чого Зе в першу чергу мотнувсь до Макрона?!
У Зе замовчують, що закупили нове обладнання для "люстрації по ЗЕ", в списку і учасники Майдану!
Зразок скоро доставлять


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Уверен на 100 процентов, что большинство украинцев с радостью накинут петельку на разжиревшую на народной крови шею свинорошеновской мрази
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Ця смердючо-перегарна "більшість" з ревучими звірячими пащеками з радістю накине зашморг і на твою шию - якщо в тебе буде щось "отнять и поделить", або просто щоб більше крові, а тут якраз ти "мимо крокодил" - одне бидло гавкне "а чавой ти тут ходіш? педофіл наверна?! точняк, морда педофільная какая!!! БЕЙ ПЕДОФІЛА!!!", і натовп з тваринним ревінням миттєво розірве тебе як "педофіла".
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общество хочет приговоров и для таких обезьян как ты, зелёнкин, так что, начнем с тебя?
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зеленка, ты опять подтерся дипломом юрЫста,
приговоры бывают и оправдательные
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Igor Zolotovskiy

зеленка, ты опять подтерся дипломом юрЫста, приговоры бывают и оправдательные
Свідома частина суспільство таки хоче вироків... Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1605



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В історію Вацлав Гавел увійшов як останній президент Чехословаччини і перший - Чехії. Під час "Празької весни" Гавел активно закликав до побудови демократичного суспільства в Чехословаччині.
Захищав права політичних в'язнів. З початком Оксамитової революції очолив антикомуністичний рух і згодом став президентом Чехословаччини. Вже як президент Чехії привів країну в НАТО і наполягав на русі в ЄС.
Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6841
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походу партия медведчука будет в раде. Порох бы такого недопустил.
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все те кто гуляет и о них знают, так обставили свои делишки, что не подкопаешься зачастую...
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Отбирать имущество можно без суда,спросите у ревы,он знает как.
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требует приговоров "мошенникам и бандитам"Источник:https://censor.net.ua/n3138212
Ну не приговоров, а справедливых приговоров. А вообще да, требуем. Требуем приговора Коломойскому за разграбление приватбанка. Ждемс...
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Не карательный, а развлекательный. Простолюдины требуют развлечений крови Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6699 И побольше!
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Готовимся к голоду. Шестой президент Украины заявил, что «суды не должны быть карательными органами и подвергаться влиянию, но общество требует приговоров «мошенникам и бандитам»». Встретил на улице знакомого христианина. Он явно был перевозбужден от поездки Зекоманды в Харьковскую область. Вместо приветствия выдохнул: «Ну, наконец, барыгу посадют и мы заживём лучше. Ты слышал, что на Порошенко уже открыли 12 уголовных дел за противостояние России и курс в НАТО?».
Я улыбнулся и возразил, что маловероятно, что при каденции царя-богохульника народ заживет лучше.
У моего собеседника остекленели глаза, после того, как я ему поведал, что «слуха народа» в своих концертах издевается над Иудаизмом и Божьим Пророком - Моисеем, заливая на сцене горящий куст. Лицедей в программе «95 квартала» иронизировал и насмехался над Богом Иисусом Христом и тайной вечерей.
«Так это же **** на Духа Святого, - воскликнул просветлённый.
- Вот именно, - ответил я. - Посему Иисус предупредил: «всякий грех и **** простятся человекам, а **** на Духа не простится человекам» (Матф.12:31).
Граждан, которые глумятся над Богом, Библия называет антихристами.
«Я накажу мир за зло,- говорит Господь через пророка Исаию 13:11,- и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей».
Поэтому христиане Украины ожидают, когда Вседержитель изольёт ярость гнева Своего на мятежный народ.
На Закарпатье уже обрушились сильные ливни, которые вызвали наводнения с человеческими жертвами, в Киеве сильные порывы ветра повалили деревья на жилые дома и припаркованные под ними автомобили, на трассе в Польше дотла сгорел автобус, следовавший из Киева в Прагу, а в городе Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.
При каденции Петра Порошенко аграрии Украины выращивали рекордные урожаи зерна. А сейчас я вышел в свой фруктовый сад. На вишнёвых деревьях - ноль. На ветвях сливовых деревьев и груш - одна листва, поеденная червями. Плодов нет. Огурцов в этом году нет. Минувшей осенью я покупал на зиму картофель в сетках по 4 гривни 90 копеек за килограмм. Сегодня картофель в супермаркете стоит 16 гривен. И это еще не вечер. Готовимся к голоду.
Мой знакомый опустил голову и понуро отправился по своим делам.
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Правильно Зеленский говорит - "Бандитам тюрьмы!".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський
 
 
 
 
 
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