 Суд - це не каральний орган, але суспільство хоче вироків, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної антикорупційної ради в четвер, реагуючи на слова адвоката і правозахисниці Лариси Денисенко про те, що суди не мають бути каральним органом, ухвалювати як обвинувальні, так і виправдувальні вироки.
"Я згоден, що ніхто не має права впливати на суд, і це не каральний орган. Але, розумієте, це не тільки майданчик для адвокатів. Тому що суспільство хоче вироків. Це не каральний орган, але ми можемо з вами ще 30 років жити в Україні, й дуже добре про це говорити, але будемо жити вже в іншій країні", - сказав Зеленський.
Зеленський переконаний, що зараз потрібні рішучі дії.
"Проте я з вами згоден, що суд - це не каральний орган, але все-таки потрібні вироки", - зазначив він.
Зеленський навів як приклад слова самої Денисенко про те, що громадяни бачать величезні доходи і різні цінності у тих, хто подає електронні декларації, але не бачать реального механізму притягнення цих людей до відповідальності за незаконне збагачення.
"І при цьому ви говорите, що вироки - не головне. Мені здається, що ті люди, які є шахраями, бандитами, і все суспільство не тільки знає їхні прізвища, вони вже зірки: всі знають, де вони живуть, - нічого не бояться сьогодні, крім вироків", - вважає президент.
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У Зе замовчують, що закупили нове обладнання для "люстрації по ЗЕ", в списку і учасники Майдану!
Зразок скоро доставлять
приговоры бывают и оправдательные
зеленка, ты опять подтерся дипломом юрЫста, приговоры бывают и оправдательные
Свідома частина суспільство таки хоче вироків...
Захищав права політичних в'язнів. З початком Оксамитової революції очолив антикомуністичний рух і згодом став президентом Чехословаччини. Вже як президент Чехії привів країну в НАТО і наполягав на русі в ЄС.
Ну не приговоров, а справедливых приговоров. А вообще да, требуем. Требуем приговора Коломойскому за разграбление приватбанка. Ждемс...
развлеченийкрови И побольше!
Я улыбнулся и возразил, что маловероятно, что при каденции царя-богохульника народ заживет лучше.
У моего собеседника остекленели глаза, после того, как я ему поведал, что «слуха народа» в своих концертах издевается над Иудаизмом и Божьим Пророком - Моисеем, заливая на сцене горящий куст. Лицедей в программе «95 квартала» иронизировал и насмехался над Богом Иисусом Христом и тайной вечерей.
«Так это же **** на Духа Святого, - воскликнул просветлённый.
- Вот именно, - ответил я. - Посему Иисус предупредил: «всякий грех и **** простятся человекам, а **** на Духа не простится человекам» (Матф.12:31).
Граждан, которые глумятся над Богом, Библия называет антихристами.
«Я накажу мир за зло,- говорит Господь через пророка Исаию 13:11,- и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей».
Поэтому христиане Украины ожидают, когда Вседержитель изольёт ярость гнева Своего на мятежный народ.
На Закарпатье уже обрушились сильные ливни, которые вызвали наводнения с человеческими жертвами, в Киеве сильные порывы ветра повалили деревья на жилые дома и припаркованные под ними автомобили, на трассе в Польше дотла сгорел автобус, следовавший из Киева в Прагу, а в городе Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.
При каденции Петра Порошенко аграрии Украины выращивали рекордные урожаи зерна. А сейчас я вышел в свой фруктовый сад. На вишнёвых деревьях - ноль. На ветвях сливовых деревьев и груш - одна листва, поеденная червями. Плодов нет. Огурцов в этом году нет. Минувшей осенью я покупал на зиму картофель в сетках по 4 гривни 90 копеек за килограмм. Сегодня картофель в супермаркете стоит 16 гривен. И это еще не вечер. Готовимся к голоду.
Мой знакомый опустил голову и понуро отправился по своим делам.