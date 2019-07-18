 До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба

"Нині є інформація про розкрадання і зловживання під час відчуження та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

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"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати за цими провадженнями", - додав він.