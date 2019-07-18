EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1715  43
Все про:ОВДП (11) махінації (282) облігації (9) Труба (102) ДБР (373)

 До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба

Сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) становить десятки мільйонів доларів, заявив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба.

"Нині є інформація про розкрадання і зловживання під час відчуження та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба

"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати за цими провадженнями", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138211
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, за ці три дні до виборів ми почуємо заяви про страшні злочини всіх, хто не підтримує "нові обличчя".
 показати весь коментар
 
Или Зеленский сажает воров, или они сажают его и всю Украину. Долг каждого проукраинского гражданина - поддержать Зеленского в войне с ворами и бандитами.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Или Зеленский сажает воров, или они сажают его и всю Украину. Долг каждого проукраинского гражданина - поддержать Зеленского в войне с ворами и бандитами.
 показати весь коментар
 
 
"Сышь ты, черт, иди отсюда.", "Сышь, ты, я сказал сядь" - никого этот хамский сленг гопников не напоминает?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский сказал: "Выйди отсюда, разбойник". Бывшему менту, который ограбил инвалида, пользуясь служебным положением.
 показати весь коментар
 
 
Видео пересмотрите, я привел дословно его лексикон. И далеко не все его перлы, там гораздо больше и красочнее. Сленг криворожского гопника из 90х
 показати весь коментар
 
 
А как надо было? "Не соблаговолите ли, сударь, выйти?" - так, что-ли?
 показати весь коментар
 
 
сленг это здорово по отношению к ворью, ждем посадок ) Зе пока +++ тебе )
 показати весь коментар
 
 
Тому голосуйте за Голос, щоб СН не отримав монобільшість у владі. Щоб була певна противага. Щоб у Зєлі кришу від всевладдя не зірвало з катушок.
 показати весь коментар
 
 
а если голос просто рошеновский проект ?
 показати весь коментар
 
 
- Владимир Ильич, что Вы пишете?
- Мандаты, Надя, мандаты!
 показати весь коментар
 
Или Зеленский сажает воров, или они сажают его и всю Украину

Так не правильно.

Мы должны тогда садить и Зеленского и попэрэдныкив.
 показати весь коментар
 
Думаю, за ці три дні до виборів ми почуємо заяви про страшні злочини всіх, хто не підтримує "нові обличчя".
 показати весь коментар
 
 
Выборы, выборы.... Дружбанам Богдану с Портновым нужно помогать
 показати весь коментар
 
 
Семён Слепаков - Песня российского чиновника
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
Я занимаю в России очень высокий пост.
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток.

Есть у меня самолеты, яхты и острова,
И в жизни одна забота - Родину распродавать.
Навек обеспечены дети, пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете, который пугает меня.

Когда в стране наступает очередной трындец,
Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец,
И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь,
И ждем напряженно кого покарает сегодня Домоклов меч.

Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
И при этом все сильнее Путина боюсь!

Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
И правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин.

Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену за плохо помытый стакан.
Не буду пытать служанку, охотиться на тигрят,
Согласитесь, что жалко вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни остаться вот так не у дел,
Неужто у нас в правовом государстве возможен такой беспредел?

Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово Русь,
Но и Русь вдохнув всей грудью, Путина боюсь!

В испуганном состоянии живу уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет.
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.

Охваченный диким страхом я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже.
Вот раньше я крал осторожно, а щас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двух-ходовых схем.

В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я,
Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь,
Ведь я же так всю Россию спи*жу, пока я его боюсь.

Путин страшный, очень страшный,
Очень страшный, очень страшный,
Путин страшный, Путин страшный,
Ну короче так как-то...

Сама песня
 показати весь коментар
 
Ситуация один во один. И не говорите, что у Зели не российские пиарщики.
 показати весь коментар
 
 
Вместе с нардепами и чиновниками прошлой власти нужно будет садить и обычных порохоботов (в т.ч. и цензоровских), которые 5 лет своими комментариями вводили людей в заблуждение, обеляя и восхваляя прошлую власть. Их вина в содеянном - не меньше.
 показати весь коментар
 
Абсолютно с вами согласен, ждем приговоров...
 показати весь коментар
 
 
Портнов делает хорошую работу, но хорошо бы
если бы он её делал с одной 1000 местной камеры с Ефремовым.
 показати весь коментар
 
было бы неплохо, но похоже статьи нет такой, думаю достаточно просто игнорировать рошено-мацковские унитазы
 показати весь коментар
 
Неможет быть! Самые честные нардепы революции гидности, которые обещали первым же законом принять отмену своей неприконвености, самые честные из честных..
 показати весь коментар
 
Порошенко за 2 неділі "заробив" майже 35 млн грн спекулюючи на ОВГЗ.
 показати весь коментар
 
 
А Беню с цифрами краж в тысячу раз больше не видно? Или шо бенчика спасибо ослепляет?
 показати весь коментар
 
Вот объясни при чем тут Беня? В методичке так написано.
 показати весь коментар
 
видать к тому, что он хозяин нашего ***********...
 показати весь коментар
 
узбагойся, хто такой беня ??? чувак которого скоро США закроет ??? а вот рошено-свынарчуков нам самим прийдется спросить о наворованном
 показати весь коментар
 
"Срав ни", що у москаля "неделя" то в українця тиждень. А неділя є неділя.
 показати весь коментар
 
В марте 2019 действующий президент Украины Петр Порошенко получил в свое распоряжение 165,5 млн грн дохода. Эти деньги пришли к нему в качестве процентов и дивидендов от нескольких компаний, а также от погашения ОВГЗ. Об этом свидетельствует информация, указанная в электронной декларации о доходах и имуществе Порошенко.
Согласно изменениям в его декларации от 22 марта, Порошенко получил 135 млн грн, а также 15 млн грн и 10 млн грн дивидендов от ОАО "ЗНКИФ" Прайм "ЭССЕТС КЭПИТАЛ". При этом 1 марта, Порошенко внес сведения о получении еще 45 млн грн дивидендов от этой же компании. Также около 1 млн грн он получил в виде процентов от АО "МИБ" и почти 81 млн грн он получил от Министерства финансов по ОВГЗ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба
 
 
 
 
 
 вгору