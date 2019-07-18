 До незаконних схем з використанням державних облігацій причетні нардепи: сума збитків становить десятки мільйонів доларів, - Труба

"Нині є інформація про розкрадання і зловживання під час відчуження та купівлі державних облігацій. За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів, і до цієї схеми також причетні народні депутати України", - розповів Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, нині кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.
"Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати за цими провадженнями", - додав він.
- Мандаты, Надя, мандаты!
Так не правильно.
Мы должны тогда садить и Зеленского и попэрэдныкив.
Произошел в моей жизни быстрый карьерный рост,
Я занимаю в России очень высокий пост.
Мимо меня протекает денег огромный поток,
И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток.
Есть у меня самолеты, яхты и острова,
И в жизни одна забота - Родину распродавать.
Навек обеспечены дети, пристроена вся родня,
Но есть один человек на свете, который пугает меня.
Когда в стране наступает очередной трындец,
Таких как я вызывает он в свой мрачный дворец,
И, крепко сжав ягодицы, мы слушаем строгую речь,
И ждем напряженно кого покарает сегодня Домоклов меч.
Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
И при этом все сильнее Путина боюсь!
Стараюсь на совещаньях сидеть я с таким лицом,
Как будто все эти годы был в церкви святым отцом.
Мой взгляд выражает смирение, я словно в раю херувим,
И правой рукой прикрываю на левой часы Вашерон Константин.
Когда на глаза случайно я попадаюсь ему,
Мне кажется, что детишек я больше не обниму,
Не буду бежать по пляжу за стайкой игривых путан,
Не выстрелю в глаз бармену за плохо помытый стакан.
Не буду пытать служанку, охотиться на тигрят,
Согласитесь, что жалко вдруг это все потерять.
Обидно на празднике жизни остаться вот так не у дел,
Неужто у нас в правовом государстве возможен такой беспредел?
Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
В мой пентхаус трехэтажный заселилась грусть.
Я на яхте кокаином вывел слово Русь,
Но и Русь вдохнув всей грудью, Путина боюсь!
В испуганном состоянии живу уже много лет,
Я жду каждый день наказания, а наказания всё нет.
Я жду его в Куршавеле и на Мальдивах жду,
Я жду его в Средиземном море с яхты справляя нужду.
Охваченный диким страхом я весь погряз в грабеже,
Краду я с таким размахом, что даже стыдно уже.
Вот раньше я крал осторожно, а щас обнаглел совсем,
И не заметить уже невозможно моих двух-ходовых схем.
В стране объявлена, вроде, борьба с такими как я,
Но я еще на свободе, и здесь же мои друзья.
Где логика я не вижу, над этой загадкой бьюсь,
Ведь я же так всю Россию спи*жу, пока я его боюсь.
Путин страшный, очень страшный,
Очень страшный, очень страшный,
Путин страшный, Путин страшный,
Ну короче так как-то...
Сама песня
если бы он её делал с одной 1000 местной камеры с Ефремовым.
😎
Согласно изменениям в его декларации от 22 марта, Порошенко получил 135 млн грн, а также 15 млн грн и 10 млн грн дивидендов от ОАО "ЗНКИФ" Прайм "ЭССЕТС КЭПИТАЛ". При этом 1 марта, Порошенко внес сведения о получении еще 45 млн грн дивидендов от этой же компании. Также около 1 млн грн он получил в виде процентов от АО "МИБ" и почти 81 млн грн он получил от Министерства финансов по ОВГЗ.