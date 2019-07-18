 Дев'ять осіб отримали громадянство України, - указ президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті глави держави 18 липня.
В указі зазначається, що сім осіб прийнято до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для країни.
Це - Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров.
Крім того, двох осіб - Олексія Сівохіна та Дмитра Фоміна - прийнято до громадянства України як осіб, які мають видатні заслуги перед Україною.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, згідно з інформацією з відкритих джерел, Гібадулін - молдованин, військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Учасник війни на Донбасі. 27 червня 2018 року указом президента України був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
Канделакі приїхав в Україну, коли почалася війна, вступив у "Правий сектор", а після - у полк "Азов". Після повернення із зони АТО оселився в Івано-Франківську.
Макєєв - один із засновників громадської організації "Захист і реконструкція країни".
Нагадаємо, Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства.
При этом слили фамилии бойцов и из каких они стран, завтра их родственники начнут встречаться с ФСБ и КГБ.
У ребят просто нет слов.
Адже які в такому разі, можуть бути "пред'яви" до Росії за видачу паспортів жителям ЛДНР?
В предыдущем списке Зе такими были далеко не все.
Президент Владимир Зеленскийпредоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.
И плюс еще двое:
Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.