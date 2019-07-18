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 Політика України, Суспільство
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 Дев'ять осіб отримали громадянство України, - указ президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким дев'ять осіб отримали громадянство України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті глави держави 18 липня.

В указі зазначається, що сім осіб прийнято до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для країни.

Це - Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров.

Крім того, двох осіб - Олексія Сівохіна та Дмитра Фоміна - прийнято до громадянства України як осіб, які мають видатні заслуги перед Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, згідно з інформацією з відкритих джерел, Гібадулін - молдованин, військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Учасник війни на Донбасі. 27 червня 2018 року указом президента України був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Канделакі приїхав в Україну, коли почалася війна, вступив у "Правий сектор", а після - у полк "Азов". Після повернення із зони АТО оселився в Івано-Франківську.

Макєєв - один із засновників громадської організації "Захист і реконструкція країни".

Нагадаємо, Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138210
 
   
 Топ коментарі
 
А ты хотел как при Порохе? Чтобы люди, которые приехали за нас воевать не получали гражданство, а потом попадали в лапы ФСБ у себя на родине? Плюс это точечное гражданство, а не "всем" как там. Не надоело искать зраду, где ее нет? Надеюсь, хоть за деньги комментируешь, а не просто тупишь...
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Вы сомневаетесь в петиках? Они сейчас десяток найдут, а если нет, переведут на другую тему.
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Вы сомневаетесь в петиках? Они сейчас десяток найдут, а если нет, переведут на другую тему.
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фух, наконец-то! ВОТ ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ - ДОЛЛАР ПО 5, ЗП ПО 4000 баксов.. и все станут работать и жить честно - особенно чиновники Дев'ять осіб отримали громадянство України, - указ президента - Цензор.НЕТ 4263.. зебилы верят в популизм..
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от як люмпен несамовито радіє від повернення олігархів-фєдєрастів до влади! Це мабуть була твоя сама найвологіша мрія мати Трамвайного Хама своїм "президентом" (прости Господи).
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Дев'ять осіб отримали громадянство України, - указ президента - Цензор.НЕТ 2724Укр777‏ @zsusso777 16 мин.16 минут назад
При этом слили фамилии бойцов и из каких они стран, завтра их родственники начнут встречаться с ФСБ и КГБ.
У ребят просто нет слов.
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думаешь ФСБ до сегодняшнего дня нифуя не знало, хотя, по моему, все равно некуй было их называть без из согласия ?
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Невчасно затіяли на Україні "возню" з цим громадянством.
Адже які в такому разі, можуть бути "пред'яви" до Росії за видачу паспортів жителям ЛДНР?
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А ты хотел как при Порохе? Чтобы люди, которые приехали за нас воевать не получали гражданство, а потом попадали в лапы ФСБ у себя на родине? Плюс это точечное гражданство, а не "всем" как там. Не надоело искать зраду, где ее нет? Надеюсь, хоть за деньги комментируешь, а не просто тупишь...
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Все девятеро воевали?
В предыдущем списке Зе такими были далеко не все.
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Не все, но теперь хоть можно достучаться до президента! Помнишь как при Порохе? И видео бойцы снимали и обращались, а толку не было! Хоть сдвинулась данная проблема с мертвой точки.
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Те, кто снимали видео, уже получили гражданство?
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а как же петюня мог давать всем граждансто без уплаты членских взносов через рабитников миграционной службы?))
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По трем информация дана, а остальные россияне и белорус чем заслужили такую честь?

Президент Владимир Зеленскийпредоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.

И плюс еще двое:
Кроме того, Зеленский предоставил гражданство россиянам, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной. Это - Алексей Сивохин и Дмитрий Фомин.
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і бідному зобиженому рехворматору Сааку теж повернув...Далі буде...
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і бідному зобиженому рехворматору Сааку теж повернув...Далі буде...
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