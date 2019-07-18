 Дев'ять осіб отримали громадянство України, - указ президента

Як повідомляє Цензор.НЕТ, документ оприлюднено на сайті глави держави 18 липня.

В указі зазначається, що сім осіб прийнято до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для країни.

Це - Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров.

Крім того, двох осіб - Олексія Сівохіна та Дмитра Фоміна - прийнято до громадянства України як осіб, які мають видатні заслуги перед Україною.

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Як повідомляє Інтерфакс-Україна, згідно з інформацією з відкритих джерел, Гібадулін - молдованин, військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Учасник війни на Донбасі. 27 червня 2018 року указом президента України був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Канделакі приїхав в Україну, коли почалася війна, вступив у "Правий сектор", а після - у полк "Азов". Після повернення із зони АТО оселився в Івано-Франківську.

Макєєв - один із засновників громадської організації "Захист і реконструкція країни".

Нагадаємо, Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства.