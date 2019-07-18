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 Політика України
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Все про:рейтинг (269) Саакашвілі Міхеіл (1307)

 Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу

Українці чекають від політиків швидких результатів і розчаровуються в разі їхньої відсутності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

"Українці дуже швидко вміють звеличувати і дуже швидко вміють опускати. Я це на собі відчув. У 2015 році я історично був першим після Ющенка найпопулярнішим політиком", - зазначив він.

Причиною цього, за словами політика, є очікування швидких результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади

"І ніби немовляти я не з'їв, нічого не вкрав - але вже через 4 місяці рейтинг у мене дуже впав; було, по-моєму, вже менше 10%. Чому? Тому що люди чекають дива швидко. І їх не можна звинувачувати. Їх стільки разів принижували, розводили, водили за ніс, що вони просто нікому не вірять. Так, це шаблон, але це факт. І вони хочуть швидко, не відходячи від каси, просто зараз. І цей цикл дедалі більше скорочується", - зазначив лідер РНС.

Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138208
 
   
 Топ коментарі
 
Вазелину Шестому на заметку!)))
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Тебе дурнику, спочатку опустили в Грузії, а потім вже - на Україні!
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В Голландии Миша сходил в музей Спинозы и стал философом.
Миша, золотые слова !
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В Голландии Миша сходил в музей Спинозы и стал философом.
Миша, золотые слова !
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Ну, это не новость, вернее не совсем новость. Работать надо, а не популизмом заниматься-вот то, что должен понять каждый политик.
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Оно в Грузии тольуо языком пиарилось а реформы делали другие.
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Тебе дурнику, спочатку опустили в Грузії, а потім вже - на Україні!
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Принципово - НА.
По-перше так писав Т.Г.Шевченко.
По-друге від цього дуже казяться ублюдки, а це звеселяє.
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Если читал Шевченко в оригинале, то мог-бы, увидеть, что там есть и "В", и "НА"... К тому же, это поэзия, а она, ради рифмы, допускает некоторые неточности, да и Шевченко - не лингвист-филолог, а самоучка, не имевший, за плечами, не только какой-то, гимназии, но и ЦПШ (там учились три года, а он учился грамоте, у дьячка, в прислуге, топя печь да нося воду, и подсматривая за учениками...). Кстати, "для тех, кто в танке..." - лингвистические правила для украинского языка, стали развиваться лишь после 1917-го, то есть через полстолетия после смерти Шевченко... До этого времени писали по правилам русского и русскими буквами...(найди факсимильное издание "Кобзаря", или дореволюционное печатное, и посмотри...) Так чего же ты доказать хочешь?!...
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А нічого доводити я не збираюсь. Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу - Цензор.НЕТ 5394
Пишу і розмовляю так як мені подобається. А хто має щось проти - може не читати і не слухати.
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Рома, у меня к тебе есть три вопроса:
- Кто сбил МН-17?
- Чей Крым?
- Как футбольные болельщики называют Путина?
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Так не вчи інших, і не насміхайся над думкою інших! Ще й так, по-тупому! Лінгвіст-самодрочка, знайшовся, "знавець" поезій Шевченка... Бо ще пару раз полізеш з подібними "настановами", і з тебе почнуть сміятись... (А потім і посилать "на хутір, метеликів, ловить...")
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Взагалі то з "розумними" настановами та правилами вліз саме ти.

А стосовно насміхатись чи послати, то я і сам можу "покласти" на будь-які насмішки та послати всіх посилачів. Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу - Цензор.НЕТ 8452
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Это Саакашвили еще не знаком с "пробивным" Богданом. Тот его, как и узеленского, быстро опустит...
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протсо в людей немає пам'яти. Тому їх так легко дурять. Немає принципів - легко змінюють. Не вміють читати та аналізувати факти - не хочуть.
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рейтинг 10% в 2016-му в нього став після того, як він не зміг нічого вдіяти з контрабасом на митниці. А обіцяв... Та контрабас не так легко побороти, навіть з організаціями державних органів влади. До речі - так само і побори в комунальних школах "на ремонт"... Чи "шоколадки" в лікарнях... А популіст міхо хотів одним криком все закрити...
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Барига запросив Міхо з конкретною метою трохи прикрити його голий зад дерибанщика...

Міхо приїхав в Україну "з надією"..

Барига над ним конкретно познущався ,"кинувши на " Одесу..

ПОЖУВАВ І ВИПЛЮНУВ.
Мікаел просто це пізно зрозумів..
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Рейтинг был высокий.
Но потом все заборы были побежденны и Карлсон приуныл.
Но ничего. Нужно сильнее читать мантру "Барыги" ©. Может поможет.
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Вот же неугомонный. Но толком ничего нового не сказал. Говорит, что и остальные - все дураки, а один хороший, в белом пальто стою, красивый.
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Не быстрых перемен ждут украинцы, понятно что быстро ничего не делается, но реальных системных шагов по пути реформ. Сегодня сопля зелёная пытается навести порядок грозным окриком из чего кроме поднятия пыли ничего не выходит. Посмотрим как будет действовать "слуга" после выборов, если всё так же то полетин в низ так же быстро как и поднялся.
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та й "окрік" той схожий на якесь пукання придворного скомороха. Якось комічно навіть "окрікі" зелькіни виглядають )))
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Да не пытается он ничего делать. Ездит и пускает предвыборную пыль в глаза зелохтората, создает вид работы. А свою реальную первостепенную задачу внешней политики просрал на 99%
После выборов парламента его никто и видеть не будет. Закроют в апартаментах с бассейном и мешком порошка и будет обрастать жирком, а страной будут управлять другие реальные "дяди".
Просрана независимая ненька.
После боя руками не машут.
Майдану не будет и кина тоже.
Скриньте на память.
Буду счастлив ошибиться.
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в чёрный должен в два раза больше платить.
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"Саакашвили о падении своего рейтинга"
И НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО
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Корисно пожити на одну зарплату викладача, хоч і європейську! Жир з мізків вийшов!
Для Зе все це, ще попереду!
Вони починали однаково...


Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу - Цензор.НЕТ 6165
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мушу погодитись з цією тезою, хоч і лунає вона від політичного авантюриста. Хоча, кому як не йому про це знати)). Має рацію ссакашвілі. Хоч в чомусь правий.
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А нахрена же вы обещаете быстрые результаты? Чтобы их исполнять или чтоб украинцы верили? Забыл свои 70 дней?
Вот только верят вам зебараны и прочие бараны.
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Так, це шаблон, але це факт. І вони хочуть швидко, не відходячи від каси, просто зараз. І цей цикл дедалі більше скорочується", - зазначив лідер РНС.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138208 --------- навіть не так, хочуть всього і швидко, навіть нічого не роблячи для цього власноруч. Бо звикли лише критикувати інших, вимагати від інших, примушувати інших. Але тільки не себе "любімого". От так і живемо ! І будемо так жити, поки не навчемося самі щось робити а не тільки смердіти на всіх, хто хоч щось намагається зробити.
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в коментах одни ублюдки порохоботские, им все равно кого обсырать
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