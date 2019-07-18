 Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
"Українці дуже швидко вміють звеличувати і дуже швидко вміють опускати. Я це на собі відчув. У 2015 році я історично був першим після Ющенка найпопулярнішим політиком", - зазначив він.
Причиною цього, за словами політика, є очікування швидких результатів.
"І ніби немовляти я не з'їв, нічого не вкрав - але вже через 4 місяці рейтинг у мене дуже впав; було, по-моєму, вже менше 10%. Чому? Тому що люди чекають дива швидко. І їх не можна звинувачувати. Їх стільки разів принижували, розводили, водили за ніс, що вони просто нікому не вірять. Так, це шаблон, але це факт. І вони хочуть швидко, не відходячи від каси, просто зараз. І цей цикл дедалі більше скорочується", - зазначив лідер РНС.
Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.
Миша, золотые слова !
По-перше так писав Т.Г.Шевченко.
По-друге від цього дуже казяться ублюдки, а це звеселяє.
Пишу і розмовляю так як мені подобається. А хто має щось проти - може не читати і не слухати.
- Кто сбил МН-17?
- Чей Крым?
- Как футбольные болельщики называют Путина?
А стосовно насміхатись чи послати, то я і сам можу "покласти" на будь-які насмішки та послати всіх посилачів.
Міхо приїхав в Україну "з надією"..
Барига над ним конкретно познущався ,"кинувши на " Одесу..
ПОЖУВАВ І ВИПЛЮНУВ.
Мікаел просто це пізно зрозумів..
Но потом все заборы были побежденны и Карлсон приуныл.
Но ничего. Нужно сильнее читать мантру "Барыги" ©. Может поможет.
После выборов парламента его никто и видеть не будет. Закроют в апартаментах с бассейном и мешком порошка и будет обрастать жирком, а страной будут управлять другие реальные "дяди".
Просрана независимая ненька.
После боя руками не машут.
Майдану не будет и кина тоже.
Скриньте на память.
Буду счастлив ошибиться.
И НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО
Для Зе все це, ще попереду!
Вони починали однаково...
Вот только верят вам зебараны и прочие бараны.