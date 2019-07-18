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 Політика України
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Все про:ВР (5192) Зеленський (2129) Парубій (1146) позачергове засідання (8)

 Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету

Президент Володимир Зеленський звинуватив спікера ВР Андрія Парубія у злочинній бездіяльності та небажанні працювати через відмову в скликанні позачергового засідання Ради.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Парубій! Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України. Адже працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту. Дещо здивований я іншим – Вашими словами про "неухильне дотримання чинного законодавства". Відкрию Вам очі. На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів, вісімнадцятиразовим голосуванням за законопроекти та іншими грубими порушеннями Регламенту. Це все й стало підставою для підписання мною указу про розпуск парламенту, конституційність якого було підтверджено у Конституційному Суді України", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

"Водночас нагадую Вам, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. А Ви натомість влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету. Прикро, що люди, які постійно виставляють себе напоказ як виняткових професіоналів та поборників інтересів українського народу, не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день та виправити власні помилки й ухвалити надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду України, відтермінування відповідальності власників автомобілів з європейською реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення, яку з вашої ж вини скасував Конституційний Суд України. Шкода, але ви просто не здатні на самопожертву на благо українського народу. Все, що ви продемонстрували, – це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність. У вас всіх був шанс, але ви і його змарнували. Ганьба, панове! Ми змінимо це 21 липня", - додав Зеленський.

Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету 01
Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету 02

Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відтермінування після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. У відповідь спікер Андрій Парубій заявив, що Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138207
 
   
 Топ коментарі
 
А 300 000 000 гр. на переёзд в некрополь чЛенина это не преступная растрата бюджетных денег?
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Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн грн из госбюджета - Цензор.НЕТ 7212 Дурачку же вроде все уже обьяснили....нельзя открыть внеочередное заседание уже закрытой сессии.....можно только отрыть новую внеочередную сессию.....

И попросили бумагу...в которой будет написано.."прошу открыть внеочередную сессию"...
А оно тупое не поняло....
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ну не скажи. Плебс хавает.
Общался на днях с зебилами - они кипятком писяют.
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Мне подруга нахамила за то что называл Зэ клоуном, 2 недели не общались)) секта.
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Так Парубій же не відмовляв просто просив переписати звернення.
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Вот вы это понимаете, а президент Украины-нет. Как вам такой "президент"?
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Неудивлен. Так вот для чего нужно было вчера спектакль с сессией устраивать. Какая редкая безнравственная дрянь.
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саме цікаве, що Парубій йому достатньо ясно аргументував: потрібна не позачергове засідання, а нова позачергова сесія. Порядок скликання якої - окремий. І такий досвід є - 31 серпня 2014 року.
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сейчас с парашинского петушатника повылазят!
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Двумя руками за! Дави гнид Володя, чтоб аж пищали...
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Уже очень скоро в Раде будут гниды Зели, вот их и будет давить.
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Из инаугурационной речи Зеленского
Шановні депутати!
Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому один плюс - це значить, ви готові працювати. А тому прошу вас ухвалити:
Закон про скасування депутатської недоторканності.
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.Багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки.
Ухваліть ці важливі закони та рішення. Повісьте усі медалі собі. Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори.
Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.
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Выборчий кодекс с пропорционалкой и открытыми списками Рада таки приняла, похлопала себе и поцепила медали, а Зеля прикинулся овощем и сделал вид что этого закона нет и тупо не подписал)))
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Читаю коменты,сложилось впечетление,что тут на форуме сидят все 450 депутатов
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Так САМ сказал - все президенты. Че теперь обижается?
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тут выборы на носу, пригорает со стороны Трубы, а он о каком-то созыве зрады. не до тебя им сейчас.
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Сраной метлой от кормушки их не отогнать.
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а не наоборот? вон сопля их за уши к кормушке подтащить не может.
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так може було не по Турциях шлятися. а закони проводити?
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Ты ИДИОТ, и это факт!!!!
Зеленский не был президентом в этот период!!!!!!
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Это твой ватный аргумент!!!!
Ну чего еще от ид-в ожидать!
Вали на рашинскую ветку! Я предпочитаю общение с умными людьми! А не говноядными троллями!
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умный, аж страшно! (с) "За двома зайцями" Это не аргумент, кацап сергеев, а факт Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 5138
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Ой ржу не могу с ватных троллей....
Все по темнику...все по темнику..... ни одной умной мысли от себя!
Ты еще к русскому языку прицепись ватан!
Не слышу фактов и аргументов!
Хотя если я кацап - то ты старый педофил петух на зоне!
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Такие умные, как ты, сер геев, большая редкость. Но, по секрету могу сказать, что по вечерам они собираются в диспансере для идиотов.
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Ой ржу не могу!
Не буду спорить с постоянным клиентом этих диспансеров!!!!!
Тебе явно оттуда виднее!
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Стаття 11. Позачергові сесії Верховної Ради 2. Позачергова сесія Верховної Ради скликається не пізніш як
у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання,
поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Розпорядження Голови Верховної Ради
України про скликання позачергової сесії Верховної Ради
публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до
її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на
позачерговій сесії Верховної Ради.

3. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій
сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за
три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.
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Це ти, діду, "заглянув у святці". А зебілам і клованам - ніколи. Бо серуть Г+Г поносом...
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К чему пороть такую горячку? Через два дня изберется новая рада, и нечего ей уходить в августе в отпуск, а пусть и принимает эти законы, если они так горят. Выборы пройдут и активность президента сразу сдуется и он сам.
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Судя по идиотским комментариям порохатого быдла, никто из них даже не удосужился прочитать статью и узнать, что паЛубий своим отказом фактически растратил 700 000 000 гр из бюджета...Та то таке, да, пЕтЕкантропы, самое главное для вас получить пайку за дебильные испражнения...
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Да не 700 миллионов гривен а 700 миллиардов долларов растратил Парубий, мне вчера инсайдеры передали что он летит в экскурсию на Марс за эти деньги и еще насыпал себе личный остров посреди Тихого океана))) Какие же вы ботва тупорогие мля....это как с 300 млн. За парад военный, который реально стоил в 2018 году 200 тысяч гривен ))
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парубий летит к логопеду! а то у него и со слэнгом фигня, и даунизм недолеченный
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Интересно, легко ли тебе, франческа, жить без мозга подобно медузе?
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Лучше чем тебе,соя, с интеллектом дождевого червя...
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У кого есть хоть зачатки мозга, то это соевые, правда ж ?
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Еще один)) Откуда вы лезете, умом скорбные? Иди лесом, болезный, я по четвергам не подаю.
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Франческа,

Судячи з усього колега твоя з зекоманди...
Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 1738
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"Я по четвергам не подаю" , еще вариант, но получше:" Может тебе и ключи от квартиры где деньги лежат"
Чтоб что-то кому-то подавать, надо самому хотя бы не напрашиваться, как вы в каждом посте
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"Шановний пане Парубій! Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138207
Як завжди "юрист" Зе не дивиться, не те що прочитає, в діюче законодавство. Все в "поросячійвизг", а потім Мені заважають!!!
Щось нагадує путіна, який звик, що все по "мановенію пальца". З яким трапився випадок в одній з європейських країн. Просив пуйло видати втікача з РФ у місцевого прем'єра, а той - яксуд вирішить! Пу - ти тут головний? прем'єр -так. Пу - тоді накажи видати! Прем'єр - неможу, яксуд вирішить! Пу -як не можеш? Ти ж головний!
Оті Зе просиділо в РФ надивилося і досі не розуміє що він в УКРАЇНІ !!!
Законодавчі джерела "юриста" ЗЕ
Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 6791
Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 5810
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так він ментально давно вже на параші!
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Это не позор а тупость: сначала разогнать парламент а потом требовать от них что-то делать!? ЗЕ - ты тупой! Тебе никто не говорил? Знай!
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Ох-ть!!!!
И ЭТО депутаты патриоты Украины!!!
Т.е. они до этого них-я не делали..... А теперь обиделись, и тем более не собираются них-я делать!
И это во время вражеской агрессии !
ПРАВИЛЬНО ЭТИХ ОПУЩЕННЫХ УР_В РАЗОГНАЛИ!
Были бы патриотами страны - пахали бы как кролики до последнего!
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Мдя.... сказано же зебилопрезик. Зебилоид он и есть зебилоид. Тьфу.....дерьмо.
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Лошара-показушник. Все его заявления рассчитаны на 73% имбецилов покупающих товары из рекламы тв.
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каменты невозможно читать стало.
смотрю и тут пете-расты высрались в ветке всей ротой.
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Задолбал ты со своим Петей. Иди кер ему соси!
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петушка засранная,петя-твой хозяин,тебе и работать.не забывайся,пете-раст.
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А Закон про ТСК Зеля уже подписал? Нет? Тогда пусть не ерничает и не позорится
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Підпис у шостого крута. В (ова) і член намальований. Дуже інформативно.
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Зеленский - Парубию: Вы проявляете преступное бездействие...

Зеля ты уже Закон про ТСК подписал? Или проявляешь преступное бездействие?
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А теперь бы ,если бы Юра не был таким конченным,то дал бы сразу ответ Парубия на требование клоуна о внеочередной сессии! Ведь Парубий не просто же так от не хер делать ее не проводит! Вот это и есть гниль,паскудство!
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"...нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів,...", а далі вимагає скликання позачергового засідання. Слухайте, а при вступі на посаду президента довідка від психіатра не вимагається? Похоже в Зебіла починається загострення.
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Воно порахувало,скільки витрачається на парламент А порахував,скільки ЙОГО день коштує платникам ? Скільки коштуватимуть побиті авто в кортежі ? Перельоти на трансконтинентальних літаках ? ЙОГО бездіяльність,коли замість розглядати й підписувати невідкладні документи,-тусується,влаштовує голобородько-шоу ?
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Зеля такой заявой,поднимает планку для следующего созыва.Бо,як,що следующий созыв,продолжит с отсутствием коалиции, кнопкодавством, пустым залом при принятии законов, восемнадцатиразовым голосованием за законопроекты и другими грубыми нарушениями Регламента...То Зеля мажься зелёнкой,все шишки твои Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 8732
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какая попа зачотная... А со сторны сисичек нет варианта?
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Цей зе наркоман, піариться на буковках в інеті, а слабо піаністу вийти пограти на роялі та перед народом це мовити, не по паперцю...
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зелена гнида,є звичайний поц уповному сенсі цього єврейського слова.
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ахереть, гарант говорит что надо ложить на закон и делать что говорит зеля, прикрываясь понятиями зели о хотелках наріда... так и начинается куйлостан
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Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 4874 Порохоферма - лает, а караван идёт. Привет недоношеным Порохосисям!!!
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У них работа такая - брехать как псы за кость от хозяина
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а речь в статье про них? или про дятла с дешёвым предвыборным пиаром?
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00-patriot 095452b7:

"Кпитикуйте наприклад Мертвечука, Новінського, Бойка, Шухрича ..." Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету - Цензор.НЕТ 6581

Писати без помилок навчись, клоун - шанувальник клоуна

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А почему фаны Зеленского критикуют Порошенко? Критикуйте наприклад Мертвечука, Новінського, Бойка, Шухрича ...
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Почему критикуют всех, кто нарушил закон. Им сидеть в тюрьме вместе. Петрушка не исключение.
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ну в принципе все по делу. просрав усе парубий и остальное кодло с майдана
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Дід Трохим

Стаття 11. Позачергові сесії Верховної Ради 2. Позачергова сесія Верховної Ради скликається не пізніш як
у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання,
поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Розпорядження Голови Верховної Ради
України про скликання позачергової сесії Верховної Ради
публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до
її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на
позачерговій сесії Верховної Ради.

3. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій
сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за
три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.
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шановний ЗЕ, або заява в НАБУ/ДБР щодо злочинної бездіяльності,а бо "англійською" shut up
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Чем больше Палубий насрет , тем больше его погладит по головке Пепа .
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Всё правильно сказано.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
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Дивлячись як себе поводить Зебілоїд, десь через два три місяці буде вимагати собі більших повноважень. Стадо його виборців зачекалось пастуха. Щоб вчасно їх підгодовував та заганяв отару до стійла.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету
 
 
 
 
 
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