 Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Шановний пане Парубій! Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України. Адже працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту. Дещо здивований я іншим – Вашими словами про "неухильне дотримання чинного законодавства". Відкрию Вам очі. На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів, вісімнадцятиразовим голосуванням за законопроекти та іншими грубими порушеннями Регламенту. Це все й стало підставою для підписання мною указу про розпуск парламенту, конституційність якого було підтверджено у Конституційному Суді України", - заявив Зеленський.
"Водночас нагадую Вам, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. А Ви натомість влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету. Прикро, що люди, які постійно виставляють себе напоказ як виняткових професіоналів та поборників інтересів українського народу, не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день та виправити власні помилки й ухвалити надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду України, відтермінування відповідальності власників автомобілів з європейською реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення, яку з вашої ж вини скасував Конституційний Суд України. Шкода, але ви просто не здатні на самопожертву на благо українського народу. Все, що ви продемонстрували, – це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність. У вас всіх був шанс, але ви і його змарнували. Ганьба, панове! Ми змінимо це 21 липня", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відтермінування після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. У відповідь спікер Андрій Парубій заявив, що Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський.
Общался на днях с зебилами - они кипятком писяют.
Шановні депутати!
Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому один плюс - це значить, ви готові працювати. А тому прошу вас ухвалити:
Закон про скасування депутатської недоторканності.
Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.Багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки.
Ухваліть ці важливі закони та рішення. Повісьте усі медалі собі. Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори.
Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання.
Зеленский не был президентом в этот период!!!!!!
Ну чего еще от ид-в ожидать!
Вали на рашинскую ветку! Я предпочитаю общение с умными людьми! А не говноядными троллями!
Все по темнику...все по темнику..... ни одной умной мысли от себя!
Ты еще к русскому языку прицепись ватан!
Не слышу фактов и аргументов!
Хотя если я кацап - то ты старый педофил петух на зоне!
Не буду спорить с постоянным клиентом этих диспансеров!!!!!
Тебе явно оттуда виднее!
у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання,
поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Розпорядження Голови Верховної Ради
України про скликання позачергової сесії Верховної Ради
публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до
її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на
позачерговій сесії Верховної Ради.
3. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій
сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за
три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.
Судячи з усього колега твоя з зекоманди...
Чтоб что-то кому-то подавать, надо самому хотя бы не напрашиваться, как вы в каждом посте
Як завжди "юрист" Зе не дивиться, не те що прочитає, в діюче законодавство. Все в "поросячійвизг", а потім Мені заважають!!!
Щось нагадує путіна, який звик, що все по "мановенію пальца". З яким трапився випадок в одній з європейських країн. Просив пуйло видати втікача з РФ у місцевого прем'єра, а той - яксуд вирішить! Пу - ти тут головний? прем'єр -так. Пу - тоді накажи видати! Прем'єр - неможу, яксуд вирішить! Пу -як не можеш? Ти ж головний!
Оті Зе просиділо в РФ надивилося і досі не розуміє що він в УКРАЇНІ !!!
Законодавчі джерела "юриста" ЗЕ
И ЭТО депутаты патриоты Украины!!!
Т.е. они до этого них-я не делали..... А теперь обиделись, и тем более не собираются них-я делать!
И это во время вражеской агрессии !
ПРАВИЛЬНО ЭТИХ ОПУЩЕННЫХ УР_В РАЗОГНАЛИ!
Были бы патриотами страны - пахали бы как кролики до последнего!
смотрю и тут пете-расты высрались в ветке всей ротой.
Зеля ты уже Закон про ТСК подписал? Или проявляешь преступное бездействие?
"Кпитикуйте наприклад Мертвечука, Новінського, Бойка, Шухрича ..."
Писати без помилок навчись, клоун - шанувальник клоуна
Стаття 11. Позачергові сесії Верховної Ради 2. Позачергова сесія Верховної Ради скликається не пізніш як
у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання,
поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Розпорядження Голови Верховної Ради
України про скликання позачергової сесії Верховної Ради
публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до
її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на
позачерговій сесії Верховної Ради.
3. Документи, які пропонується розглянути на позачерговій
сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за
три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!