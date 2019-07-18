 Зеленський - Парубію: Ви виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн грн із держбюджету

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Парубій! Я не здивований Вашою відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України. Адже працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту. Дещо здивований я іншим – Вашими словами про "неухильне дотримання чинного законодавства". Відкрию Вам очі. На жаль, нинішній парламент в уявленні народу України асоціюється передусім із відсутністю коаліції, кнопкодавством, порожньою залою при ухваленні законів, вісімнадцятиразовим голосуванням за законопроекти та іншими грубими порушеннями Регламенту. Це все й стало підставою для підписання мною указу про розпуск парламенту, конституційність якого було підтверджено у Конституційному Суді України", - заявив Зеленський.

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"Водночас нагадую Вам, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. А Ви натомість влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету. Прикро, що люди, які постійно виставляють себе напоказ як виняткових професіоналів та поборників інтересів українського народу, не можуть віднайти в собі сили зібратися на один день та виправити власні помилки й ухвалити надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду України, відтермінування відповідальності власників автомобілів з європейською реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення, яку з вашої ж вини скасував Конституційний Суд України. Шкода, але ви просто не здатні на самопожертву на благо українського народу. Все, що ви продемонстрували, – це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність. У вас всіх був шанс, але ви і його змарнували. Ганьба, панове! Ми змінимо це 21 липня", - додав Зеленський.





Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відтермінування після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. У відповідь спікер Андрій Парубій заявив, що Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський.