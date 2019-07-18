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 Політика України
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Все про:митниця (530) Нефьодов (67)

 Системні зміни на митниці почнуться вже через рік, - Нефьодов

Новопризначений голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов обіцяє впровадити системні зміни в митній сфері не раніше ніж через рік, тоді як перші відчутні зміни почнуться вже до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Нефьодов повідомив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією.

"Я очікую, що перші зміни почнуться вже до кінця року, а системні поліпшення почнуться не раніше ніж через рік. Наприклад, про електронну митницю ми можемо говорити не раніше ніж через рік. Але є речі, які можна реалізувати оперативно", – повідомив Нефьодов.

Новий голова митної служби додав, що вже наприкінці наступного тижня у нього з'явиться мінімальна команда, яка почне поетапно впроваджувати зміни.

Нефьодов також закликав бізнес-спільноту повідомляти йому про будь-які порушення на митниці та пов'язаних з ними осіб з метою ухвалення відповідних кадрових рішень.

"Я готовий від вас прийняти будь-яку інформацію про порушення, які допоможуть мені ухвалити відповідні кадрові рішення", - додав новий голова митної служби.

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Кабінет міністрів у грудні 2018 року ухвалив рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. За підсумками конкурсного відбору голови податкової служби Кабмін 8 травня призначив її керівником Сергія Верланова, який раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України. Конкурс на посаду голови митної служби з середини квітня поточного року був заблокований рішенням Окружного адміністративного суду Києва за позовом народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрія Антонищака.

Після розблокування конкурсу 5 липня Кабмін призначив першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138206
 
   
 Топ коментарі
 
Старые+новые. Ведь пришли "новые" лица...
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А там - либо ишак сдохнет, либо падишах...
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Ну надо же немного окончить эпоху бедности Системні зміни на митниці почнуться вже через рік, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1991 !
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Чочочо? А какже 100 дней? Зейолопы не поймут.
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Як швидко,зміни їдуть з Австралії на лісапєтє?
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Фух, наконец-то! Но только не раньше, ок?
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Значит ни когда. У Саакашвили в Грузии все сделано было за 3 месяца.
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А там - либо ишак сдохнет, либо падишах...
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а год новая власть на старых схемах поработает , пока новые за этот год разработают и внедрят под видом реформ
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Грицак,до речі,досі у відпустці...
Головний,хто курував у Бариги "контрабас"
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Какие изменения при зарплате 3000 грн.? Сам Бог велел им "крутится", что бы выжить.
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Ну а може через два... або три...подивимось,кароч...
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