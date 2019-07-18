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 Політика України
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Все про:НАБУ (2020) закон (723) прослуховування (105) Ситник (489)

 Ситник просить повернути НАБУ повноваження подавати позови, розблокувати роботу з НАЗК та ухвалити закон про "прослушку"

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник попросив розглянути можливість повернення НАБУ повноважень подавати позови, розблокування роботи з НАЗК та ухвалення законопроєкту про право НАБУ на незалежне прослуховування.

Про це він сказав на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже засмучені тим, що Конституційний суд визнав неконституційними наші повноваження щодо подання позовів. Було загалом подано 35 позовів щодо 97 угод на суму понад 6 млрд грн. Ці позови були виграні, фактично були зруйновані схеми на цю суму, і зараз, коли є рішення КС, є загроза втратити те, що вже було напрацьовано", - сказав Ситник.

Ситник попросив розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства, щоб повернути цей інструмент, який показав свою ефективність.

Директор НАБУ хотів би розблокування співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник

"Потрібно прибрати абсолютно незаконну преюдицію, яка була створена представниками НАЗК. Два роки ми ведемо дискусію про відновлення нашого доступу до баз даних декорацій, на сьогодні конструктиву з цього питання немає", - зауважив він.

Ситник також нагадав про погоджений ще у 2015 році законопроєкт про надання НАБУ права на незалежне прослуховування.

"Сподіваюся, що з переформатуванням роботи Національної антикорупційної ради це питання також отримає новий імпульс", - зазначив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138205
 
   
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преюдицию? "В моем доме попрошу нє виражаться!" (с) Кавказская пленница Сытник просит вернуть НАБУ полномочия подавать иски, разблокировать работу с НАПК и принять закон о "прослушке" - Цензор.НЕТ 6767
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Надо уволить Сытника, а потом всё вернуть НАБУ.
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Рішення щодо цього приймав суд. Нехай звертається до суду.
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Причому позивачем був роботодавець Зелі - Бєня Дніпровський.
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Я абсолютно згодна, що Ситник 4 роки сидів штани протирав. Тепер нехай іде у відставку. Бо я не бачу смислу все повертати і не міняти голову відомства. Тим паче, що він прогнувся під Зеленського ще не дочекавшись результатів виборів
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К базам данных декораций? Более точно не назвать эти декларации чиновнических уродцев)
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я тоже завис...думаю - вау, новый термин))) а оказывается - жизненное наблюдение)))
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Йому завжди щось заважало. То КСУ, то Рада, то просто відпустка в Греції. А насправді все дуже просто Ситнику треба йти у відставку за бездіяльність!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСитник просить повернути НАБУ повноваження подавати позови, розблокувати роботу з НАЗК та ухвалити закон про "прослушку"
 
 
 
 
 
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