 "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на УП пише адвокат Ігор Головань.
"Портнов лютує. Закрито провадження щодо однієї з його голослівних заяв про українських моряків і кораблі, захоплені РФ. Тому він істерично обіцяє оскарження та страшні кари тим, хто закрив провадження, відкрите за його наклепом". При цьому Портнов постійно називає себе "ми". Хто ці "ми"? І скільки з цих "ми" перебувають "за поребриком"? Як завжди, Портнов дізнався про закриття провадження в режимі онлайн. Таким чином, Директор ДБР зі "зливами" інформації не впорався", - інформує Головань.
"Можна з упевненістю сказати, що Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - зазначає адвокат.
У рамках "загального напрямку" Головань передбачає, що їхні цілі можуть бути такими: "Послабити позицію України у справі захоплених Російською Федерацією моряків, поставити під сумнів рішення Міжнародного трибуналу з морського права, утруднити чи зробити неможливим виконання рішення про повернення моряків додому. А також перешкодити участі у виборах Петра Порошенка та очолюваної ним політичної сили".
"Вишенькою на торті став потік свідомості директора ДБР щодо "можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу". Буквально за день до того Труба заявляв про відсутність претензій до жодного співробітників ДФС. А податківці претензій щодо ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" не мають ні актів, ні податкових повідомлень-рішень. Так про яке "можливе ухилення" йдеться?" - пише адвокат.
"Якщо питання стосуються податків, то чи не слід допитувати менеджмент підприємства, а не кінцевого бенефіціарного власника, тим більше, вже колишнього? Вищенаведене свідчить, що за нормальних обставин провадження давно були б закриті, як закрите провадження стосовно моряків і кораблів", - підсумував Головань.
Какой хороший адвокат.
https://nv.ua/ukraine/politics/lucenko-o-portnove-u-vas-est-dokazatelstva-prestupleniya-50022360.html
А маларос з роялем. Нехай збацають "Мурку".
Ну не падла? Назначил агента кремля директором ГБР.
Ну, а закидати Пооршенку "зраду", навіть стосовно 24-х полонених моряків - може лише його ворог. Хоча би тому, що всі вони, хто пішов в той похід, були добровольцями. І вон наперед знали, чим похід може скінчитися.
или ты этого не понял
а может тебе за это платят?
у тебя хорошо получается, так же как и у зели
🤣🤣
https://censor.net.ua/news/3138169/zelenskiyi_verit_nikomu_nelzya_vse_vrut_vse_voruyut_nu_krome_nashego_uzkogo_kruga_video
))))))))))))))))))))
Що не скажеш про нову команду.
Дасться чути.
Я хочу, чтоб они суки ответили:
1. За уничтоженных под Иловайском и в ДАП-е (умышленное уничтожение реальных патриотов из страха перед ними).
2. За реальные индульгенции всем рыгам *(на словах их ох как преследовали, некоторые даже уехали их страны, а на деле ни одной реальной посадки и закрытие дел )
3. За разворовывание бюджета и международных кредитов.
4. За взорванные стратегические склады (дабы сокрыть продажу оружия)
5. За супер коррупцию.
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121. За то что считают народ Украины тупым быдлом без мозгов и ПАМЯТИ.
ты следующий )))))))))))))