 "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на УП пише адвокат Ігор Головань.

"Портнов лютує. Закрито провадження щодо однієї з його голослівних заяв про українських моряків і кораблі, захоплені РФ. Тому він істерично обіцяє оскарження та страшні кари тим, хто закрив провадження, відкрите за його наклепом". При цьому Портнов постійно називає себе "ми". Хто ці "ми"? І скільки з цих "ми" перебувають "за поребриком"? Як завжди, Портнов дізнався про закриття провадження в режимі онлайн. Таким чином, Директор ДБР зі "зливами" інформації не впорався", - інформує Головань.

"Можна з упевненістю сказати, що Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - зазначає адвокат.

У рамках "загального напрямку" Головань передбачає, що їхні цілі можуть бути такими: "Послабити позицію України у справі захоплених Російською Федерацією моряків, поставити під сумнів рішення Міжнародного трибуналу з морського права, утруднити чи зробити неможливим виконання рішення про повернення моряків додому. А також перешкодити участі у виборах Петра Порошенка та очолюваної ним політичної сили".

"Вишенькою на торті став потік свідомості директора ДБР щодо "можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу". Буквально за день до того Труба заявляв про відсутність претензій до жодного співробітників ДФС. А податківці претензій щодо ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" не мають ні актів, ні податкових повідомлень-рішень. Так про яке "можливе ухилення" йдеться?" - пише адвокат.

"Якщо питання стосуються податків, то чи не слід допитувати менеджмент підприємства, а не кінцевого бенефіціарного власника, тим більше, вже колишнього? Вищенаведене свідчить, що за нормальних обставин провадження давно були б закриті, як закрите провадження стосовно моряків і кораблів", - підсумував Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає таємниць для Портнова. Куди потім зливається інформація? У Москву? - адвокат Порошенка Головань