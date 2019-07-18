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 Політика України
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Все про:Портнов (83) Труба (102) ДБР (373) Головань Ігор (5)

 "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань

Виступ постійного представника РФ Небензі на засіданні Ради безпеки ООН 16 липня 2019 року, під час якого той широко цитував заяву Портнова і згадував українське ДБР, розвіяв будь-які сумніви стосовно мети і замовника активності тандему Портнов-Труба з написання, реєстрації та "розслідування" заяв стосовно Петра Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму блозі на УП пише адвокат Ігор Головань.

"Портнов лютує. Закрито провадження щодо однієї з його голослівних заяв про українських моряків і кораблі, захоплені РФ. Тому він істерично обіцяє оскарження та страшні кари тим, хто закрив провадження, відкрите за його наклепом". При цьому Портнов постійно називає себе "ми". Хто ці "ми"? І скільки з цих "ми" перебувають "за поребриком"? Як завжди, Портнов дізнався про закриття провадження в режимі онлайн. Таким чином, Директор ДБР зі "зливами" інформації не впорався", - інформує Головань.

Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ, - адвокат Порошенка Головань 01

"Можна з упевненістю сказати, що Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - зазначає адвокат.

У рамках "загального напрямку" Головань передбачає, що їхні цілі можуть бути такими: "Послабити позицію України у справі захоплених Російською Федерацією моряків, поставити під сумнів рішення Міжнародного трибуналу з морського права, утруднити чи зробити неможливим виконання рішення про повернення моряків додому. А також перешкодити участі у виборах Петра Порошенка та очолюваної ним політичної сили".

"Вишенькою на торті став потік свідомості директора ДБР щодо "можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу". Буквально за день до того Труба заявляв про відсутність претензій до жодного співробітників ДФС. А податківці претензій щодо ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" не мають ні актів, ні податкових повідомлень-рішень. Так про яке "можливе ухилення" йдеться?" - пише адвокат.

"Якщо питання стосуються податків, то чи не слід допитувати менеджмент підприємства, а не кінцевого бенефіціарного власника, тим більше, вже колишнього? Вищенаведене свідчить, що за нормальних обставин провадження давно були б закриті, як закрите провадження стосовно моряків і кораблів", - підсумував Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР немає таємниць для Портнова. Куди потім зливається інформація? У Москву? - адвокат Порошенка Головань

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138204
 
   
 Топ коментарі
 
П'ять років вже слухаєм ці "мантри" про "агентів Кремля" та "російську загрозу"! "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7603
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Смею предположить, что как только ГПУ и НАБУ возьмут Мародёра за яйца, так сразу же станут агентами кремля. "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3464
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Прям так сходу и на статью за клевету.
Какой хороший адвокат.
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Правильно говорят у Порошенка - агенты влияния РФ. Единственно им ли это говорить? А Медведчук кто, не агент влияния? А он друг Порошенка. А почему Порошенко, такой прямо украинец в квадрате и вышиванке, свой парень, а никого из регионалов -преступников за 5 лет не посадил? И расстрел Майдана остался безнаказанным. И торговлю с РФ не прекратил и безвиз оставил. Потому что Порошенко не имеет ни совести, ни чести, ни морали, ни сочувствия, человек - робот и в Раде будет сговорами заниматься с самим чертом.Но слабоумному избирателю этого не понять.
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А ЗЕЛЕНСКИЙ КОТОРЙ ПРОПУСТИЛ В УКРАИНУ ДЬЯВОЛЯ ПОРТНОВА И ПОЗВОЛИЛ МЕДВЕДЧУКУ ВЫТВОРЯТЬ ПО БЕСПРЕДЕЛУ значит у нас невинный мальчик девственник???!!!
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кому що, а сліпій курці просо - ЧОМУ вони не за ґратами? чому зняті санкції з портнова??? луценко заявив що до нього немає претензій - якщо не знаєте хто це і звідки взявся - почитайте
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Вы как рассуждаете? Какими такими извращенными зигзагами? Значит, если я в комментарии критикую Порошенка,значит я за Зеленского, а если критикую Зеленского,значит я за Порошенка? Какой примитив...Читайте мои комментарии,которые не отягощены троллизмом и увидите там и критику Порошенка, и Зеленского, и Богдана и Гройсмана и Тимошенко и Луценка и многих политиков,которые заслуживают критики. На сайте не одни тролли, есть и свободные люди.
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"ВЫТВОРЯТЬ ПО БЕСПРЕДЕЛУ ПОЗВОЛИЛ" медведчуку настоящий дьявол порошенко!
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Воры боятся приговоров. Поэтому такой визг стоит.
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П'ять років вже слухаєм ці "мантри" про "агентів Кремля" та "російську загрозу"! "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7603
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Та яка там загроза від расєї. То ж ваші братушки, - так зебіл?
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А її немає? Чи вам очі потрібно відкрити щоб побачити російські війська на сході україни які окупували нашу територію, чи в Криму не росіяни? Скажіть військовим чи близьким загимлих те що ви брешете в інтернеті вас розіпнуть, тому ви сцикуни тільки на форумі тролі герої!. Он скільки нелюдям повідомлення сподобалось.
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Большего российского агента влияния чем барыга в Украине нет.
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Он истинный агент и липецкую фабрику свою закрыл только через 2.5 года войны и она до сих пор там стоит не продал, ждет ,когда можно будет снова запустить. А Ахметка -сепар и Мертвечук - его лучшие друзья - олигархи.
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"Портнов с Трубой"

А маларос з роялем. Нехай збацають "Мурку".
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нагадай альтернативу, кого ще він міг призначити?
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Конечно больше было некого. Ведь кругом одни агенты кремля, да?
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ще раз: кого конкретно мав призначати так, щоб не порушувати Закон?
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Раз Хряк назначает на должности агентов влияния РФ, то он сам агент влияния. Лолита...
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Ну да. Портнов знаний борець з російською загрозою...
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Всі, хто крошить батон на Порошенка за його діяльність на посаді Президента України - дебіли, як мінімум і зрадники, як максимум. Це перше, що потрібно знати, коли збираєшся оцінювати Порошенка.
Ну, а закидати Пооршенку "зраду", навіть стосовно 24-х полонених моряків - може лише його ворог. Хоча би тому, що всі вони, хто пішов в той похід, були добровольцями. І вон наперед знали, чим похід може скінчитися.
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Ты очень похож на путиноидов. Они тоже делают из ***** святого.
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Це ти, як мінімум, довбо... А з Порошенка ніхто з нас святого не робить, в нього є свої власні недоліки. Можна про них говорити; та в усяк випадку, не про ************* (якої нема і не було за останні 5 років!). Але, якщо ти сереш в простому епізоді з призначенням Труби - то твій діагноз понятний. Повторювати не буду.
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это ты усердно подмахиваешь путину в его речах про провокацию украины.
или ты этого не понял
а может тебе за это платят?
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Да, была агрессия, была и провокация! Только дурак этого не понимает. Кому это было выгодно? Пете, чтобы ввести военное положение, ведь чувствовала падла, что пролетит на выборах!
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продолжай подмахивать пукину, паДриоТечка....
у тебя хорошо получается, так же как и у зели
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Продолжай подмахивать порошенко, пока платит. Правда, у тебя плохо получается...
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значит ты самая лучшая проститутка, профи..)))))
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порохосвиньи вы воры корупционеры и агенты ***** . Только враги Украины во время войны воруют у своего народа
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та с зели и начни, он не заплатил ни гривны налогов со своих контор
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Ага, как только за жо..пу взяли, так сразу "агенты влияния"))
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Смею предположить, что как только ГПУ и НАБУ возьмут Мародёра за яйца, так сразу же станут агентами кремля. "Портнов с Трубой, а также те, кто их поддерживает из властных офисов в Украине, выступают как минимум агентами влияния РФ", - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 3464
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Кругом адни шпийоны...толька 🐷 білий та пухнастий!
🤣🤣
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хто всравься невістка так і тут все виноваты но ПАП ангел тьфу гидота
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https://censor.net.ua/news/3138169/zelenskiyi_verit_nikomu_nelzya_vse_vrut_vse_voruyut_nu_krome_nashego_uzkogo_kruga_video
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ну, не удивил. мы уже давно в курсе: все кто ворует, включая рыгов, патриоты, остальные - агенты кремля. хорошо, что нашёлся обиженный всеми портнов, поёт как соловей.
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Молодец Портнов , давай насади эту вороватую соевую свинью на вертел и поджарь на нем хорошенько .
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Может и так,но питэр должен сидеть с конфискацией ! Эта тварь во время войны со своим ОПГ грабила страну прикрываясь лозунгами про мову ,веру и армию !
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Так реванш. Ничего неожиданного. Потом снова будут говорить "кто обосрался?" - "Порошенко". Сами же не признаются.
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Те що Портнов не сидить говорить про те, що в Україні при Порощенко дотримувались Закону.
Що не скажеш про нову команду.
Дасться чути.
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если ты осуждешь вора мародера брехуна-значит ты под влиянием кремля!!!))шобла чоколадная методички поменяйте))
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Если честно - мне пофиг, кто и за что вобьет осиновый кол в в задници мародеров от БПП, НФ их лидеров и прихлебателей. Да хоть путлер.
Я хочу, чтоб они суки ответили:
1. За уничтоженных под Иловайском и в ДАП-е (умышленное уничтожение реальных патриотов из страха перед ними).
2. За реальные индульгенции всем рыгам *(на словах их ох как преследовали, некоторые даже уехали их страны, а на деле ни одной реальной посадки и закрытие дел )
3. За разворовывание бюджета и международных кредитов.
4. За взорванные стратегические склады (дабы сокрыть продажу оружия)
5. За супер коррупцию.
.....................................................
121. За то что считают народ Украины тупым быдлом без мозгов и ПАМЯТИ.
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Пока алкаш занимает пост Генерального прокурора, никакого правосудия по отношению к проворовавшейся соевой камарилье ждать не приходится. Характерно, однако, что петелька на жирной шее мародера затягивается все туже и туже...
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оно и тебе " вобьет осиновый кол в в задницу"
ты следующий )))))))))))))
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Да каждый украинец, кто не поддерживает Порошенко с его ПЕСиком являются агентами Кремля!
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https://censor.net.ua/news/3138169/zelenskiyi_verit_nikomu_nelzya_vse_vrut_vse_voruyut_nu_krome_nashego_uzkogo_kruga_video
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Вообще инициативы от Портнова,не вызывают доверия у украинцев.Тобто це заведомо пройграшные инициативы,бо к Портнову,нема довiри.Хто поставил Портнова клевать Петю,той дурень на мiй хлопськiй розум
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Как только новый генпрокурор прихватит Петю так такой вой поднимется))
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Старая песня - весь мир кремль, а люди в нем его агенты!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань
 
 
 
 
 
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