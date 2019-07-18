 У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба

"Є кілька кримінальних проваджень в оборонній сфері. Йдеться про розкрадання високопосадовцями. На цьому тижні ми провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. Наразі у нас є питання щодо законності закупівлі моторів на танки", - повідомив він на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Директор ДБР додав: "Не хочу забігати наперед, але в цьому кримінальному провадженні після проведення експертиз будуть мільйонні збитки".
"Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки".
под видом расследований в оборонпроме будет развален украинский ВПК,
под видом расследований в минобороны будут осуждены "виновники" летнего контрнаступления 2014
напоследок останутся "каратели" Нацгвардии и ВСУ и "фашисты" из Добробатов
план Путина по развалу Украины Зеленский при помощи Трубы идет полным ходом
"схема" була у тому,що завод купував двигун сам у себе зі складу "за ринковими цінами"
Даже если бы её ВСЮ разворовывали, это было бы КОПЕЙКИ.
Но, у нас армия восстановилась и этого никто не может оспорить.
А вот оставшимися 95% ВВП - никто кроме Коломойского и Ахметова и не интересуется.
Можешь лишний раз не светиться.
Цікаві хлопці. ЗЮристи...
Оказалось что ты туфту голимую прогнал....
Извинился бы..