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 Політика України
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Все про:танк (270) закупівлі (137) Труба (102) ДБР (373)

 У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба

У Державного бюро розслідувань (ДБР) є питання до законності процедури закупівлі моторів для танків, заявив директор ДБР Роман Труба.

"Є кілька кримінальних проваджень в оборонній сфері. Йдеться про розкрадання високопосадовцями. На цьому тижні ми провели кілька обшуків на бронетанкових заводах. Наразі у нас є питання щодо законності закупівлі моторів на танки", - повідомив він на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Директор ДБР додав: "Не хочу забігати наперед, але в цьому кримінальному провадженні після проведення експертиз будуть мільйонні збитки".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138202
 
 
 Топ коментарі
 
Труба узнал, что движки на танки можно было купить на распродаже из шахт донетчины по более низкой цене.
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А если нет? Тогда точно также ,подклоун ,извинишся??
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воу. яка діяльність шалена! і все заради того шоб на посаді лишитися
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следствия еще не было, но виновные названы и убытки посчитаны:

"Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки".

под видом расследований в оборонпроме будет развален украинский ВПК,
под видом расследований в минобороны будут осуждены "виновники" летнего контрнаступления 2014

напоследок останутся "каратели" Нацгвардии и ВСУ и "фашисты" из Добробатов

план Путина по развалу Украины Зеленский при помощи Трубы идет полным ходом
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А если нет? Тогда точно также ,подклоун ,извинишся??
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воу. яка діяльність шалена! і все заради того шоб на посаді лишитися
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Мне нравится выражение будут миллионные убытки т.е. до ГБР там было нормально а в ГБР дорисуют У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба - Цензор.НЕТ 2732 Иитить Колотить и где таких сраных юристов понабирали У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба - Цензор.НЕТ 1253
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Косвенно подтверждается тезис, - что поставлена задача найти хоть что нибудь для оправдания свиста про "запредельное варавство" в армии
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Труба узнал, что движки на танки можно было купить на распродаже из шахт донетчины по более низкой цене.
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более того, можно было получить готовый танки с экипажами! Представляете? Своих танкистов учить не надо! Всё готовое!
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а якщо серйозно.
"схема" була у тому,що завод купував двигун сам у себе зі складу "за ринковими цінами"
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А когда будут дела по выводу миллиардов из Привата?
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Оборона, это = 5% ВВП.
Даже если бы её ВСЮ разворовывали, это было бы КОПЕЙКИ.
Но, у нас армия восстановилась и этого никто не может оспорить.
А вот оставшимися 95% ВВП - никто кроме Коломойского и Ахметова и не интересуется.
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Оборонка за 2018 год. это 165 млрд. грн. Примерно 6,3 млрд. долларов. Это сопоставимо с совокупными капиталами, которыми владеют Ахметов и Коломойский (6+1). Т.е. за год можно написдить столько, сколько Коломойский и Ахметов вместе написдили за 28 лет. А сколько можно написдить за 5 лет? Вот и считайте, копейки это или нет.
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5 лет вели войну только ради того, чтобы разворовывать страну. И почему то им казалось, что пришли навечно. Но скоро придется ответить за содеянное. И никакие лозунги (типа армия-вира-мова) уже не спасут.
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барига із свинарчуками - напружились. У ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба - Цензор.НЕТ 2513
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янтарь, лес, дороги, мосты, ЖКХа, тарифы, цены, монополисты.... - копать не перекопать
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Tруба, то что ты на коротком поводке у Портнова - это уже все поняли.
Можешь лишний раз не светиться.
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Тобто, слідство ще не завершено, суду не було, а висновок (вирок) уже є?
Цікаві хлопці. ЗЮристи...
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а что там с бракованными бронежилетами Труба?
Оказалось что ты туфту голимую прогнал....
Извинился бы..
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Не-а. Извинением он не отделается. Он ещё расскажет на допросе: сколько ему заплатили за это "дело".
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А между тем человеку реально грозит 111 за подрыв обороноспособности страны. Все равно просидит у корыта эта банда недолго, даже баранам начнет доходить через желудок. "Плюсы" и боты в соцсетях уже не помогут.
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У ГБР есть вопросы к оборонному бюджету Украины: в этом уголовном производстве будут миллиардные убытки. А шо мелочиться?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ ДБР є запитання до законності процедури закупівлі моторів для танків: у цьому кримінальному провадженні будуть мільйонні збитки, - Труба
 
 
 
 
 
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