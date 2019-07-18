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 Політика України
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Все про:НАБУ (2020) СБУ (4516) Ситник (489)

 У НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник відзначає активізацію співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) з розслідування корупційних справ.

"Після нашої останньої зустрічі ми активізували роботу з антикорупційною прокуратурою: напрацьовано більше ніж 30 підозр, наразі вони в такому дуже прискореному режимі обговорюються детективами і прокурорами. Останнім часом було оголошено підозру чинному міністру, губернатору. Сьогодні, сподіваюся, буде оголошено підозру ще одній високій посадовій особі", - сказав він на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики у четвер під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ситника, є суттєві зрушення в розслідуванні гучних актуальних справ, зокрема які стосуються оборонної сфери.

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"І тут я хотів би відзначити суттєве покращення відносин зі Службою безпеки України. Тому що, по-перше, до НАБУ почали надходити матеріали, які стосуються топ-чиновників, із СБУ. Такого раніше за чотири роки не було ніколи. Максимум приходили матеріали, які стосувалися невеликих чиновників. Зараз ситуація змінюється", - наголосив директор НАБУ.

"Я сподіваюся, це не короткостроковий момент, а тенденція", - додав він, подякувавши в.о. глави СБУ Івану Баканову, пише lb.ua.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138199
 
   
 Топ коментарі
 
При мародёре такой куйни не было! Верните нам мародёра!!!
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Никогда такого небыло. Всего лишь нужно было убрать Петю!
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При мародёре такой куйни не было! Верните нам мародёра!!!
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Гы) И Сытник уже не жулик с барским отдыхом на миллионы)
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Во всяком случае он так про себя думает.
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т.е. раньше вы отмазывали простых чиновников, а теперь будете отбеливать топ-чиновников. Ну всё! Теперь я спокоен.
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Да и раньше можно было не беспокоиться: реформированный суд никого в обиду не даст!
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до суда еще был юга супергеволыцианег из комсомола
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Ты фамилии назови, и в чём вина. А то всё свинарчуков ловите, за которыми так ничего и не нашли.
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Пока вина не доказана, низзя. Это вам не петины пиар компании.
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Тогда зачем свистёж в СМИ ?
Поднять шатающийся рейтинг специалиста по шаурме ?
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Показть работу в этом напралении. Моряков тоже не отпутилип и мы не ВЕС и НАТО, а пистжа в СМИ больше всего от Пети было.
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Основное достижение Зе: Украина снова превратилась в объект политики - всё её проблемы обсуждаются и решаются без её участия.
Клован заслуженно считается прокладкой Бени, причём очень горючим материалом: во время его визита в Париж сгорел собор, который стоял там эдак тысячу лет.
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Зе еще не пришел полностью к власати, потерпи когда люстируют всех порохоботов и разгнонят твою ботоферму.
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Сынок, даже думать забудь. Этому режиму покоя не дадут. Он никому не нужен кроме Бени и его шестёрок.
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как же я забыл. 75% это дебилы и только порохоботы-канокрады умные.
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Каней-то зачем воровать ? Они хорошие животные, умные.
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Зато ты пока ничего не понял. И это хорошо.
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Вы вот в прокладках хорошо разбираетесь, скажите, а кто прокладка: Петя у Ахметки или Ахметка у Пети?
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Прокладка - ты, сынок. У Бени.
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Тобі тягнутися до Зеприхильників, як гороху до місяця!!! А казитеся тому що ваша воровська влада терпить крах!!!Почитай пости прихильників ЗЕ, врівноважені, аргументовані, а в свиносоєвих неначе тічка собак зібралася-галас, піна, гавкотня, тикання, всіх ображають, в очі стрибають!!!!!
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Сынок, твоя ********* нацелилась выпускать облигации под 18%. Это не просто ППЦ, это лютый ППЦ. В цивилизованных странах под такие проценты только подержанные автомобили продают.
К зиме закончатся резервы, на которые поддерживается гривна.
Вот тогда мы вернёмся к вопросу вежливых аргументов.
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и какие сроки на рассмотрение этих дел? год-два-пять-амнистия?))))
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обычные. "по истечению срока давности...."
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Никогда такого небыло. Всего лишь нужно было убрать Петю!
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Это значит, что на СБУ у НАБУ аналогичных дел не будет, по крайней мере следующие 4-5 лет, правильно?
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Сытник, а помнишь как твой кореш Гайсинский оружием торговал ?
Его посадить не хочешь ?
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думаю, петя и его друзья вздрогнули...))))))))))))))))))))
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Не только они! Уйма ботов без работы после выборов остануться. Сейчас ******** активизируються, чтобы выбить кусок комментаторского хлеба)
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С кем поспорить, что Петя уже не вернтся? Зря выпустили.
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с анусом своим поспорь, только он выиграет
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Ясно, следствие велось 5 минут, а остальное время тормозили и вооружение в ВСУ тоже можно было поставить за 5 минут, но тянули 5 лет и экономику, разрушенную агрессией паРаши, можно было восстановить за 5 минут, но тянули, т.к. Порошенко воровал и мародёрил...
Сытник не что-то независимое, а политик...
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Герою Украиньі Грицаку еще подозрение не обьявили ? А нужно ...
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Как говорил генплокулол- "Клупная лыба!"
😁
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АУ! зубожилые! вы в 2004 в садик ходили или еще мутной каплей на конце? ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО много раз! и при Януковиче тоже было. все в первые дни, для лохов. и никогда ничем не закончится. ГЛАВНОЕ- вам точно не достанется ни крошки из под стола.
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Самое забавное будет как толпа, орущая "распни его !", будет смотреть в свои пустые холодильники. В НАБУ начали поступать из СБУ материалы на топ-чиновников. Такого не было никогда, - Сытник - Цензор.НЕТ 9426
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зубожілі нової зеландії попереджають! У НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник - Цензор.НЕТ 9284
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ПЕСики, усі на захист мародерів!
Сміливо ніжку задираєм і окропляєм!
😁
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Реву,реву не упустите,так главная коррупция.
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Показуха! Забыли своз вертолётами экс преступников? Вата очнись!
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Не может быть! Только при Свиночолом гетьмане была борьба с коррцупцией! Так боролся, что Украина стабильно сохраняла первое место в Европе по коррупции.
А вот при Зе, коррупция за 2 месяца развелась просто дикая - свиноботы подтвердят.
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Лучшим выходом для соевого мародера было бы вообще не возвращаться после выборов в Украину, а схорониться на вилле в Испании, ведь в следующий раз и за границу могут не выпустить! Давно пора этого скота отправить на нары с конфискацией всего награбленного у народа Украины!
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Через три дня ЛАПША ПРОТУХНЕТ.
Надо успеть побольше её повесить на уши.
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В первую очередь интересуют преступники: п.парашенко Сабаков и дурчинов
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вірменин передбачливий...
з Зе домовився давно..
в обмін на недопущення фальсифікацій - збереження частини "мєнтовського бізнесу"
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Вы даже не предстаялете, как будут радоваться все украинцы, если Зеля посдит всех петинх коррупционров, пусть даже ради своей пиар компнии.
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Одноклеточный, все эти болтовни уже были в предыдущих электоральных циклах. Результат - около 0.
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нужно наплевать и забыть про все циклы. Зеля всех умножил на ноль.
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"...наработано более 30 подозрений, сейчас они в таком очень ускоренном режиме обсуждаются детективами и прокурорами". Главное, чтобы этот "ускоренный режим" не оказался пиар ходом перед выборами и не потерял своих темпов после голосования.
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даже если половину посдадят для такого пара, все будут довольны.
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Срабатывает закон воровскеой шайки. Нужно качнуть главного и все наперегонки будут бежать закладывать друг-друга. Меннопоэтому Петя до посленго неменял всю свою верхушку, давал понять всей шайке, что "своих" не кидают"
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на бівших чиновников? Какие "храбрые". Зашибись
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник
 
 
 
 
 
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