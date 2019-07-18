 Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
"А як люструвати, наприклад, Порошенка? Посадіть його! Це ж така історія: я подам до парламенту (законопроєкт про люстрацію - Ред.), парламент не затвердить, що я тоді можу сказати? "Я хотів"... Не вийде "хотєлками" (домогтися. - Ред.) щастя. Саджай, Саджай Порошенка. Все, крапка. Саджай - і тоді він не повернеться в політичний клас. Все інше буде на рівні заяв", - зазначив політик.
За словами Саакашвілі, ніхто не розуміє, що таке "люструвати".
"Чи то з люстрою пов'язано, чи то із шандельєркою якоюсь. Ніхто не розуміє слово "люстрація". Саджати - всі розуміють. Коли його всі в наручниках побачать, коли він сидітиме в ізоляторі - це всі зрозуміють. Інакше ми знову продовжуємо українську традицію: говорити", - переконаний він.
Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.
Когда появятся первые грядки? В этом вопрос)
Нужно отвечать за свои преступления....
А то каждый сажать хочет, а сидеть почему то нет...
Его низя....- Мишка погорячился тогда, вспылил, был не прав - сейчас раскаивается...
- Софочка, я таки попал.!..из-за этой чертовой люстрации меня просто взяли и выперли...
- ой, я тебе умоляю...что ты там белькочишь?
- точно говорю! они мине такие - а ответь-те ка вы нам - играли ли вы на своей отой скрипочке, на дне рождения януковича? и я чэсно сказал - играл.. и кааак играл!?!
- ты идиёт!? зачем ты начал хвастаться? сбрехал бы ...
- Софочка! от лучше молчи! как я могу сбрехать - они ж тогда там все танцевали???