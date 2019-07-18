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 Політика України
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Все про:люстрація (167) Саакашвілі Міхеіл (1307)

 Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади

Українці провели люстрацію на передостанніх президентських виборах, майже відмовивши в довірі старому політичному класу.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів ексглава Одеської ОДА та лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі.

"А як люструвати, наприклад, Порошенка? Посадіть його! Це ж така історія: я подам до парламенту (законопроєкт про люстрацію - Ред.), парламент не затвердить, що я тоді можу сказати? "Я хотів"... Не вийде "хотєлками" (домогтися. - Ред.) щастя. Саджай, Саджай Порошенка. Все, крапка. Саджай - і тоді він не повернеться в політичний клас. Все інше буде на рівні заяв", - зазначив політик.

За словами Саакашвілі, ніхто не розуміє, що таке "люструвати".

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"Чи то з люстрою пов'язано, чи то із шандельєркою якоюсь. Ніхто не розуміє слово "люстрація". Саджати - всі розуміють. Коли його всі в наручниках побачать, коли він сидітиме в ізоляторі - це всі зрозуміють. Інакше ми знову продовжуємо українську традицію: говорити", - переконаний він.

Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138198
 
   
 Топ коментарі
 
Пеппа до выборов отпетляла от допроса ГБР. Вероятно, таки реально сядет.
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молодец михо. всё правильно. только пересадив ворюг можно так предупредить всех что за воровство будет наказание а не орден героя и посада в гос...
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а когда Михо поедет сидеть в Грузию по приговору Верховного Суда...?
Нужно отвечать за свои преступления....
А то каждый сажать хочет, а сидеть почему то нет...
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Пеппа до выборов отпетляла от допроса ГБР. Вероятно, таки реально сядет.
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Как уже достал этот политический турист! Которого суд, насрав на закон.... Никто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти - Цензор.НЕТ 2508
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молодец михо. всё правильно. только пересадив ворюг можно так предупредить всех что за воровство будет наказание а не орден героя и посада в гос...
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В общем то верно....
Когда появятся первые грядки? В этом вопрос) Никто не понимает люстрацию, зато все поймут посадки, - Саакашвили об очищении власти - Цензор.НЕТ 6943
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Люстрировать пошло от слова люстра, повесить на люстре, тоесть на столбе. Кто то видел за последние 5 лет при Парашенке чтобы воры и убийцы с сепарами висели на столбах? Нет. Наоборот они пошли на повышение. Вот вам и вся люстрация по- петиному.
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а когда Михо поедет сидеть в Грузию по приговору Верховного Суда...?
Нужно отвечать за свои преступления....
А то каждый сажать хочет, а сидеть почему то нет...
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Зеленскому давно пора было начать аресты среди соевой верхушки. Из-за преступного попустительства деятельности свинорошена и его подельников он ежедневно теряет голоса избирателей. Арестовать соевого мародера нужно было сразу же после его выхода из здания Верховной Рады в день инаугурации нового Президента, а денька через три повесить.
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МИХО, ВРЕМЯ ПРИШЛО ИСПОЛНИТЬ СВОЁ ОБЕЩАНИЕ.
Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 635
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это уже хороший вор, и не вор даже... Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 4730
Его низя....- Мишка погорячился тогда, вспылил, был не прав - сейчас раскаивается...
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Тебя, лапоть ? Почему бы и нет ?
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Вор, казнокрад и покрыватель убийств находящийся в розыске что то вякает. Хороший пример откровенного цинизма.
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Смысл люстраци будет в другом...люстрация для ***** была чистым пиаром, ибо никто ему не мешал увольнять и сажать рыгов, вместо этого сделали люстрацию при которой рыги нормально сябя чувствовали. Сейчас другая история, начнут увольнять и сажать, а люстрацией закрепить эффект на долгую перспективу....всё справедливо.
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угу.. а потом рыги люстрируют всех... всё справедливо
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Одни трындят,мол михо был вау,поднял Грузию, а потом стал врагом ***** и он как бы сделал так, что он стал неугодным у себя дома. А я, глядя на протесты в Грузии что то не видел транспорантов за возвращение михо,ни похвалы,ни оды, о нем там забыли. Так теперь он пришел продавливать свои интересы тут, вот петр и выдворил наглеца. Одно в толк не возьму, авакян терпеть михо не может, а зеля ему гражданство вернул обратно Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 5177
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Этот старый провокатор ещё далеко не всё сказал. Но, будьте благонадёжны- он скажет! Не зря он тут отирается, роль у него такая- катализатор всякой смуты.
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***
- Софочка, я таки попал.!..из-за этой чертовой люстрации меня просто взяли и выперли...
- ой, я тебе умоляю...что ты там белькочишь?
- точно говорю! они мине такие - а ответь-те ка вы нам - играли ли вы на своей отой скрипочке, на дне рождения януковича? и я чэсно сказал - играл.. и кааак играл!?!
- ты идиёт!? зачем ты начал хвастаться? сбрехал бы ...
- Софочка! от лучше молчи! как я могу сбрехать - они ж тогда там все танцевали???
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еще один посадун Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 3250
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И это говорит люстрированный чувак , по которому самому "тюрьма плачет" , в Грузии . ! Ніхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади - Цензор.НЕТ 9432 .
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А первым сядет адын вороватый бывший глава Одесской ОДА)
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В одному я згоден з цим гризлюком - барига з підбарижниками мають сидіти.
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да как же его посадиш? памятник ведь он!, уже почти воздвиг себе нерукотворный )))))
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Ты дорогой в Грузии насажался, теперь даже грузинского гражданства боишься как огня. Щирым украинце стал. А в Грузию вернуться и побороться за свободу слабо? Прячешься здесь, отсиживаешься, ждешь подходящего момента. Сажальщик нашелся. Тебя в Европу отправили, а не в Грузию на посадку. Желчь из тебя аж брижжет во все стороны. Ты не грузин Михо.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНіхто не розуміє люстрацію, зате всі зрозуміють, коли посадять, - Саакашвілі про очищення влади
 
 
 
 
 
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