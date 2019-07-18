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Все про:міграція (91) Бахматюк (51) Ukrlandfarming (35) Укрлендфармінг (41)

 Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк

Незважаючи на величезний попит на працівників технічних професій та спеціальностей, Україна активно втрачає свій трудовий потенціал через трудову міграцію.

Про це заявляє власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк. Українській бізнес вже стикається з гострою нестачею працівників технічних професій.

"Ми боремося зараз за такі професії, як водій, агроном, механізатор, комбайнер. Ми втрачаємо цих фахівців, тому що вони масово їдуть до Польщі, а потім – у бік Німеччини. Попит на технічні професії на сьогоднішній день величезний, тому що потенціал наших людей є досить високим, в тому числі і в інтелектуальному плані. Якщо держава не зупинить цей процес, то у нас залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і сім мільйонів працюючих людей, які не зможуть забезпечити цю територію", - підкреслив Олег Бахматюк під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.

Бахматюк заявив, що Нацбанк проводить політику, відірвану від соціально-економічних потреб України. "Голова Національного банку Польщі і прем'єр-міністр виступають і кажуть, що вся наша політика зводиться до того, щоб переправити ще мільйон українців на нашу територію, а в нашому випадку ми чуємо риторику, що нам необхідно пов'язати інфляцію, щоб не допустити зростання негативних тенденцій в банківському секторі", – розповів бізнесмен.

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Він зазначив, що держава має запроваджувати економічну політику здорового протекціонізму, як це роблять найбільш економічно розвинені країни світу, тому що зупинити відтік кваліфікованих кадрів неможливо без підвищення рівня добробуту українців та без підтримки українського виробника. "Можливість виживання українських виробництв висока, але не така, до яких змушують нинішні умови. Неможливо конкурувати з німецьким або польським підприємством, яке бере кредит на 25 років під 1,5% річних. Держава не займається регулюванням внутрішніх процесів, просто живе в своєму якомусь Ватикані", – сказав Бахматюк.

Олег Бахматюк є власником одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг". За результатами опитувань агрохолдинг вважають одним з кращих роботодавців України, що забезпечує робочими місцями 27 тисяч жителів 600 населених пунктів України. Підприємства групи компаній традиційно є одними з найбільших українських платників податків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138197
 
   
 Топ коментарі
 
А платить нормально не пробовали? Какая разница мне, где можно заработать 1500€, здесь или в Баварии?
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ВОт если бы жаловался владелец сети ресторанов или грузоперевозок - я бы понял. Свера укслуг полностью зависит от производства.
Но вот когда жалуется производитель! Так подымай зарплаты и люди будут дома сидеть!
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А платить нормально не пробовали? Какая разница мне, где можно заработать 1500€, здесь или в Баварии?
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Мені усе частіше стало випадати приїздити на заводи, та ремонтувати там перегрузочні модулі, особливо страждають секційні ворота. Питаю чому, що помінялось? Так, усі нормальні карщики повиїжджали до Польщі, а тут одні бездарі.
І це на секундочку, підприємства Світового значенні та бренду (Pepsi, Сандора). Що вже говорити про Державні.
За те в мене роботи збільшилось
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Задрали уже эти тяжёлые барыги...
- хотят чтобы люди работали за еду?
Подними зарплаты выше чем в Польше
- и к тебе начнут ездить даже поляки!

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В Украине настолько плохо, что и количество пенсионеров уже сокращается. Кто уезжает, а кто и вымирает,
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если будут нормально платить, то олигархов станет меньше, потому что для них доход меньше 200% считается нерентабельным.
===========
В Европе на зарплаты идет 70-90% от дохода, остальное работодателю, у нас наоборот - на зарплаты 10-30%, остальне себе любимому.
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ВОт если бы жаловался владелец сети ресторанов или грузоперевозок - я бы понял. Свера укслуг полностью зависит от производства.
Но вот когда жалуется производитель! Так подымай зарплаты и люди будут дома сидеть!
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На какие деньги поднимать зарплаты????
Нужно сначала налоговую систему исправить. А государству пофиг...
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Во-первых, у меня нет Лексуса.
Во-вторых, что бы это изменило даже если бы он у меня был и я его продал?
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Так забирай. Вон у Рады их много стоит. Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк - Цензор.НЕТ 1435
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"На какие деньги поднимать зарплаты????"________________офшоры распухли от денег "бахматюков"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Если это можно доказать, тогда его можно посадить...теоретически
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И что надо исправлять в налоговой системе? Давайте все перестанем платить налоги и всё станет хорошо? Станет, но не хорошо. Учителей и медиков на какие шиши тогда содержать? А кто будет кормить армию пенсионеров? Через 10-20 лет на одного работающего будет приходиться два пенсионера. Как не распределяй деньги, от проблемы не уйти - тот, кто работает и производит блага ( и деньги), будет кормить тех, кто не работает или в процессе работы производит общественно-полезные, но не приносящие прибыли результаты.
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Многие уже до пенсии и не доживают, если Вы не заметили. Скрпр уже и пенсионеров не будет. Наша власть так о нас раззаботилась за время независимости, что бюджет уже рассчитывают га 35 миллионов жителей (а не 52 как в 1991). А Петя и его кореши все никак не нажрутся. Редкий случай: человек 20 лет державный службовець и уже долларовый миллиардер и все еще во власть лезет. Все ему мало.
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Я тут сейчас не буду расписывать, как нужно изменить налоговую систему Украины, но опыт других европейских стран показывает, что бывает и по другому. Я житель Германии, тут система работает тоже по-другому. Я не призываю переделать сыстему по немецкой моделе, но переделывать прийдется.
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Нисколько не похоже на правду. Это попытка заработать на государстве. Если продолжать платить работникам маленькую зарплату в условиях роста цен, очень скоро работники все или вымрут от голода, или выедут в другие страны. Поэтому государство должно обеспечить низкие цены для населения, и высокие закупочные цены и дотации для Бахматюка. Вот его главный посыл. А то, что для этого потребуются десятки миллиардов - ну так возьмите в долг у МВФ, напечатайте денег, да ему всё равно, лишь бы его доходы не падали.
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Василий,
я не знаком с дейтельностью Бахматюка, но я согласен с тем, что "скоро работники все или вымрут от голода, или выедут в другие страны" и "Поэтому государство должно обеспечить низкие цены для населения".

Действия в духе "ну так возьмите в долг у МВФ, напечатайте денег" убьют экономику и никогда не остановят потом выезжающих за границу. Мое личное мнение.
С уважением, Вадим
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Почему владелец банков банкротов не сидит в тюрьме ? 😕
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Так вот оно как - есть бюджетники, а сеть работающие люди... **********!!!!
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та да... от бюджетного корыта оторвать невозможно - выгнали с таможни, он в налоговую, выгнали оттуда - он обл.администрацию, и так вечно - работать эти твари не хотят....
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Ну, зараз-то, слава Бені, все налагодиться. Козла вже пустили на город.
Зе прийде - порядок наведе. Перші три роки буде дути на папєрєдніков, потім буде шукати шпару, куди би змитися. Спеціаліст, шо!
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"Если государство не остановит этот процесс"___________________________ при чем тут "государство"? ПЛАТИ ДОСТОЙНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Идея конечно правильная, но проблема в том, чьо Нацбанк Украины никак не может выдааать кредиты по низким процентам, потому что ему самому занятые деньги достаются под бешеные проценты из-за рейтингов Украины. Естесственно это касается и нижестоящих банков.
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в Украине у людей на руках 50.000.000.000$ - предложи им ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(ну например стать акционерами природных монополий - нафтогаз, энергоатом, облэнерго, водоканалы, газдобыча, государственная земля) и не нужно будет клянчить у МВФ копейки!!!
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как штамповать ОВГЗ и продавать их избранным под бешеные проценты - НБУ тут как тут, а вот как только нужно мобилизовать деньги с пользой для людей и государства - НБУ уже как бы "не при чем"??!!! НА*УЯ МНЕ ТАКОЙ НБУ????
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тоже открытие. йа об этом всё время гавару. европа уже открыла высокий интеллектуальный потенциал украинцев, их лёгкую способность к обучению и переобучению, удивительную работоспособность, неизнеженность, присущую самим сегодняшним европейцам, способность находить решения и перенимать на себя ответственность за их принятие. та вааще - кучу всего хорошего. и уже процесс перетока меж германией и соцлагерем начался. индустриальной германии они подойдут и правда больше чем сельхозпредприятиям польши. за украинцев скоро будет драка, меж европейскими работодателями. в этом свете понятны метания ***** с противоположной стороны. ведь приток новых, молодых украинцев в парашу близится к концу. а это одна из основных угроз рашской экономике. коренные олканы-холопы не принадлежат к тамошним трудовым индустриальным и постиндустриальным резервам. скоро он всем украинцам узаконит предоставление гражданства "со стола", а не только оркам и полуоркам лугандона. достаточно будет только заикнуться и уже паспорт в карман тыкать начнут, ещё и с доплатой)))) не удивлюсь и возникновению в ближайшие годы такой новой европейской троллинговой фразы, как "рабочий-украинец, - это тренд!".
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Отакі злодії-бахматюки і довели Україну до нинішнього стану!
До речі, а чому цей ворюга бахматюк - досі не арештований?!
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Проблема не в специалистах производства, а в их начальниках-хозяевах, которые не могут организовать эффективного производства и конкурентно по отношению к европейцам платить людям даже тотально уклоняясь от налогов и почти бесплатно пользуясь землей. Беда Укоаины вообще с бизнесменами, которые могут процветать только в тепличных условиях, которые им обеспечивают продажные украинские чиновники и не способны вести бизнес за рубежом, где шары нет.
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Олигарх-птицевод Олег Бахматюк отложил яйца в партию разведчика Смешко

Повелитель несушек заводит в парламент своих людей через «партию силовиков».
После роспуска парламента и объявления досрочных выборов в Верховную Раду мультимиллионер со скандальной репутацией Олег Бахматюк (на фото выше), владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), озаботился сохранением своего лобби в законодательном органе. Для Олега Романовича этот вопрос, может, и не совсем первостепенной важности, но всё же не лишен актуальности. Ведь, вопреки его ожиданиям, ему так и не удалось решить проблемы с Нацбанком и Национальным антикоррупционным бюро, возникшие из-за банкротства банков «ВиЭйБи» (VAB Банк) и «Финансовая инициатива», к разорению которых непосредственно причастен лично Олег Бахматюк.
http://grom-ua.org/oleg_bahmatuk_nalojyl_smeshko



цікаво..скільки ця джинса на цензорі коштувала Бахматюку?
10 000 баксів?
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в период своей «олигархической юности» Олег Бахматюк однажды попытался ворваться в большую политику лично. Для старта он выбрал Ивано-Франковский городской совет, в который в 2002 году прошел без проблем. За время своего депутатства в горсовете будущий обладатель крупнейшего в стране поголовья кур-несушек и фигурант уголовного производства НАБУ успел побывать в партнерах у ныне покойного олигарха-нефтяника Игоря Еремеева, основать свой первый банк («Финансовая инициатива»), создать на то время крупнейшую в регионе торгово-продовольственную сеть («Станиславская торговая компания»), начать выстраивать свою агроимперию, купить контрольные пакеты пяти облгазов и выгодно их перепродать ныне ожидающему в Вене экстрадиции в США Дмитрию Фирташу.
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В Китае люди работают за еду(в денежном эквиваленте) и это двигает экономику. В Украине то же самое, но экономика никуда не движется.
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Вся ця вакханалія ще підтримувалася, поки заробітчани везли гроші в Україну. Зараз МАСОВО люди забирають сім'ї за кордон. В результаті купівельна здатність різко падає. Про ціни я вже мовчу. В Україні в перерахунку на зарплату все в 5-20 разів дорожче, ніж в Європі.
Ну, і в результаті ті, хто залишається, вибирають зе. Чуда хочуть )))))))))))))))))
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безвиз это хорошо и плохо
что больше трудно сказать
половина семей распадутся
за труд по 12 часов можно и тут такие деньги заработать
кто не работал по командировках это трудно представить
дети без родителей плюс /рабский труд/
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСкоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк
 
 
 
 
 
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