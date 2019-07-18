 Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк

Про це заявляє власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк. Українській бізнес вже стикається з гострою нестачею працівників технічних професій.

"Ми боремося зараз за такі професії, як водій, агроном, механізатор, комбайнер. Ми втрачаємо цих фахівців, тому що вони масово їдуть до Польщі, а потім – у бік Німеччини. Попит на технічні професії на сьогоднішній день величезний, тому що потенціал наших людей є досить високим, в тому числі і в інтелектуальному плані. Якщо держава не зупинить цей процес, то у нас залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і сім мільйонів працюючих людей, які не зможуть забезпечити цю територію", - підкреслив Олег Бахматюк під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.

Бахматюк заявив, що Нацбанк проводить політику, відірвану від соціально-економічних потреб України. "Голова Національного банку Польщі і прем'єр-міністр виступають і кажуть, що вся наша політика зводиться до того, щоб переправити ще мільйон українців на нашу територію, а в нашому випадку ми чуємо риторику, що нам необхідно пов'язати інфляцію, щоб не допустити зростання негативних тенденцій в банківському секторі", – розповів бізнесмен.

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Він зазначив, що держава має запроваджувати економічну політику здорового протекціонізму, як це роблять найбільш економічно розвинені країни світу, тому що зупинити відтік кваліфікованих кадрів неможливо без підвищення рівня добробуту українців та без підтримки українського виробника. "Можливість виживання українських виробництв висока, але не така, до яких змушують нинішні умови. Неможливо конкурувати з німецьким або польським підприємством, яке бере кредит на 25 років під 1,5% річних. Держава не займається регулюванням внутрішніх процесів, просто живе в своєму якомусь Ватикані", – сказав Бахматюк.

Олег Бахматюк є власником одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг". За результатами опитувань агрохолдинг вважають одним з кращих роботодавців України, що забезпечує робочими місцями 27 тисяч жителів 600 населених пунктів України. Підприємства групи компаній традиційно є одними з найбільших українських платників податків.