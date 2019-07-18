 Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Олег Бахматюк

Про це заявляє власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк. Українській бізнес вже стикається з гострою нестачею працівників технічних професій.
"Ми боремося зараз за такі професії, як водій, агроном, механізатор, комбайнер. Ми втрачаємо цих фахівців, тому що вони масово їдуть до Польщі, а потім – у бік Німеччини. Попит на технічні професії на сьогоднішній день величезний, тому що потенціал наших людей є досить високим, в тому числі і в інтелектуальному плані. Якщо держава не зупинить цей процес, то у нас залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і сім мільйонів працюючих людей, які не зможуть забезпечити цю територію", - підкреслив Олег Бахматюк під час батлу думок на тему "Промисловці проти НБУ", організованому Федерацією роботодавців України.
Бахматюк заявив, що Нацбанк проводить політику, відірвану від соціально-економічних потреб України. "Голова Національного банку Польщі і прем'єр-міністр виступають і кажуть, що вся наша політика зводиться до того, щоб переправити ще мільйон українців на нашу територію, а в нашому випадку ми чуємо риторику, що нам необхідно пов'язати інфляцію, щоб не допустити зростання негативних тенденцій в банківському секторі", – розповів бізнесмен.
Він зазначив, що держава має запроваджувати економічну політику здорового протекціонізму, як це роблять найбільш економічно розвинені країни світу, тому що зупинити відтік кваліфікованих кадрів неможливо без підвищення рівня добробуту українців та без підтримки українського виробника. "Можливість виживання українських виробництв висока, але не така, до яких змушують нинішні умови. Неможливо конкурувати з німецьким або польським підприємством, яке бере кредит на 25 років під 1,5% річних. Держава не займається регулюванням внутрішніх процесів, просто живе в своєму якомусь Ватикані", – сказав Бахматюк.
Олег Бахматюк є власником одного з найбільших агрохолдингів України, групи компаній "Укрлендфармінг". За результатами опитувань агрохолдинг вважають одним з кращих роботодавців України, що забезпечує робочими місцями 27 тисяч жителів 600 населених пунктів України. Підприємства групи компаній традиційно є одними з найбільших українських платників податків.
І це на секундочку, підприємства Світового значенні та бренду (Pepsi, Сандора). Що вже говорити про Державні.
За те в мене роботи збільшилось
- хотят чтобы люди работали за еду?
Подними зарплаты выше чем в Польше
- и к тебе начнут ездить даже поляки!
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В Европе на зарплаты идет 70-90% от дохода, остальное работодателю, у нас наоборот - на зарплаты 10-30%, остальне себе любимому.
Но вот когда жалуется производитель! Так подымай зарплаты и люди будут дома сидеть!
Нужно сначала налоговую систему исправить. А государству пофиг...
Во-вторых, что бы это изменило даже если бы он у меня был и я его продал?
я не знаком с дейтельностью Бахматюка, но я согласен с тем, что "скоро работники все или вымрут от голода, или выедут в другие страны" и "Поэтому государство должно обеспечить низкие цены для населения".
Действия в духе "ну так возьмите в долг у МВФ, напечатайте денег" убьют экономику и никогда не остановят потом выезжающих за границу. Мое личное мнение.
С уважением, Вадим
Зе прийде - порядок наведе. Перші три роки буде дути на папєрєдніков, потім буде шукати шпару, куди би змитися. Спеціаліст, шо!
До речі, а чому цей ворюга бахматюк - досі не арештований?!
Повелитель несушек заводит в парламент своих людей через «партию силовиков».
После роспуска парламента и объявления досрочных выборов в Верховную Раду мультимиллионер со скандальной репутацией Олег Бахматюк (на фото выше), владелец агрохолдингов «Авангард» и «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming), озаботился сохранением своего лобби в законодательном органе. Для Олега Романовича этот вопрос, может, и не совсем первостепенной важности, но всё же не лишен актуальности. Ведь, вопреки его ожиданиям, ему так и не удалось решить проблемы с Нацбанком и Национальным антикоррупционным бюро, возникшие из-за банкротства банков «ВиЭйБи» (VAB Банк) и «Финансовая инициатива», к разорению которых непосредственно причастен лично Олег Бахматюк.
http://grom-ua.org/oleg_bahmatuk_nalojyl_smeshko
цікаво..скільки ця джинса на цензорі коштувала Бахматюку?
10 000 баксів?
Ну, і в результаті ті, хто залишається, вибирають зе. Чуда хочуть )))))))))))))))))
что больше трудно сказать
половина семей распадутся
за труд по 12 часов можно и тут такие деньги заработать
кто не работал по командировках это трудно представить
дети без родителей плюс /рабский труд/