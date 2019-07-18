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 Політика України
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 Ми докладаємо всіх зусиль, щоб почати роботу 5 вересня, - заступник голови Антикорупційного суду Крук

Заступник голови Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Євген Крук запевняє, що докладаються всі зусилля для своєчасного запуску роботи суду 5 вересня, визначення предметної підсудності ВАКС поки залишається невирішеним питанням.

Виступаючи в четвер на засіданні Національної ради з антикорупційної політики під головуванням президента України Володимира Зеленського, Крук доповів главі держави, що ВАКС вже підписав договір оренди на три приміщення для роботи суддів. "Тимчасово ми забезпечені приміщеннями", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Заступника голови ВАКС, також оголошено конкурс на вакантні посади, вже подано понад 2800 заяв.

Також Крук повідомив, що 20-25 серпня плануються поставки нового обладнання для забезпечення роботи суду, тобто, до дати запуску все має бути встановлено.

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Говорячи про проблеми, заступник голови суду вказав на "невизначеність з предметної підсудності". Водночас, він висловив сподівання, що Верховна Рада ухвалить відповідний законопроект і це питання буде вирішено.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб почати роботу 5 вересня", - підсумував Крук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138196
 
 
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Петруха к тому времени 100% будет иметь недоторканисть.
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люстрируем как вышедшего из доверия брехуна и ворюгу.
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верните мародера, совсем халопы-агенты кремля хереют
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи докладаємо всіх зусиль, щоб почати роботу 5 вересня, - заступник голови Антикорупційного суду Крук
 
 
 
 
 
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