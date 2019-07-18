 58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.
58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 19% - протилежної думки.
24% респондентів поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.
28% позитивно оцінюють роботу глави уряду Володимира Гройсмана, 62% - негативно.
Соціологи відзначили, що роботою Верховної Ради незадоволені понад 80% респондентів, задоволені - тільки 7%.
41% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 37% - у неправильному, 22% - не визначились щодо цього питання.
Краще оцінюють напрямок розвитку країни на заході і в центрі, гірше - на сході. "Більш оптимістичною залишається молодь і виборці Слуги народу. Зате найбільш песимістичними є прихильники партій Європейська Солідарність та Опозиційна платформа - За життя", - уточнили соціологи.
Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування впродовж 13-17 липня серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.
Больно тебе сидеть на бутылке в Кадыровском Гареме?
Не кацап, говоришь? Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
А положительные рейтинги Зеленского растут, народ давно ждал разгона воров с насиженных десятилетями преступных схем.
2. Суд над Чаушеску длился 2 часа, главным обвинителем был генерал, который сам украл большую часть ценностей, а свалил на Чаушеску. Позднее это воровство было доказано, генерала посадили за воровство. Но миф о справедливом суде над Чаушеску ломать не стали.
Армии
Ассоциация с ЕС
Безвиз
Церковь....
а может так и надо - строить Украину не обращая внимания на 80% недовольных зебилов ?
Феодализм и рабовладельчество - власть активного меньшинства над большинством и его угнетение.
Узурпировал власть разогнав лучший парламент Украины за все времена. Поставил на ключевые посты своих дружбанов детства, таких же украинофобов, как сам. Сразу, после его визита, сгорел Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, полу-член "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
еще и удивляются что плохо живут.
Ну, так идиоты почти всегда плохо живут, ничего удивительного.
А шо он уже сделал (не, чтобы понимать), кроме того, что то там, то сям обгавкал на камеру каких-то персонажей ?
(короче, по-проще)))) - не сытым желудком... а шумным бурлением и урчанием в нем)))))
они скажут:
1) распустил раду (они считают это плюсом)
2) поставил на место наглых чиновников (это когда он хамит направо и налево)
3) ну например заставил снизить тарифы (то, что кабмин снизил на 12%) или вообще скажут - остался простым человеком из народа (в море купался в красных труселях, общается на "понятном народу йазыге - чуваки, факапы, блаблабла)
2) Понизил тарифы вместо планируемого ранее их повышения (не он сам, но тарифы снизили из-за того, что Порошенко перестал быть Президентом)
3) Активизировал мирные переговоры - Минский формат, Нормандский формат (который не собирался уже несколько лет)
4) Начал реальную борьбу с коррупционерами (пока только начал, т.к. остались Луценко и прочие)
Для двух месяцев работы - отличный результат. Дальше посмотрим.
Вот именно этим 58 процентов и довольны)))
А всё остальное только шум: "Не потерплю!", "Разорю!", - как градоначальник Брудастый в "Истории одного города" Салтыкова-Щедрина.
1. Реклама шаурмы.
2. Прыжки в фонтаны.
3. Купание в море.
4. Дом-5 с чиновниками.
5. Покатушки на Тесле.
6. Тупые запросы к разогнанной ВР.
Вот здесь они и спелись. Ждем в новом парламенте "Оппозиционную солидарность"