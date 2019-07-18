 58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 19% - протилежної думки.

24% респондентів поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

28% позитивно оцінюють роботу глави уряду Володимира Гройсмана, 62% - негативно.

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Соціологи відзначили, що роботою Верховної Ради незадоволені понад 80% респондентів, задоволені - тільки 7%.

41% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 37% - у неправильному, 22% - не визначились щодо цього питання.

Краще оцінюють напрямок розвитку країни на заході і в центрі, гірше - на сході. "Більш оптимістичною залишається молодь і виборці Слуги народу. Зате найбільш песимістичними є прихильники партій Європейська Солідарність та Опозиційна платформа - За життя", - уточнили соціологи.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування впродовж 13-17 липня серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

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