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 58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже 60% українців задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 19% - протилежної думки.

24% респондентів поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

28% позитивно оцінюють роботу глави уряду Володимира Гройсмана, 62% - негативно.

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Соціологи відзначили, що роботою Верховної Ради незадоволені понад 80% респондентів, задоволені - тільки 7%.

41% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 37% - у неправильному, 22% - не визначились щодо цього питання.

Краще оцінюють напрямок розвитку країни на заході і в центрі, гірше - на сході. "Більш оптимістичною залишається молодь і виборці Слуги народу. Зате найбільш песимістичними є прихильники партій Європейська Солідарність та Опозиційна платформа - За життя", - уточнили соціологи.

Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування впродовж 13-17 липня серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування 0158% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138195
 
   
 Топ коментарі
 
И что? Помните показатель одобрения Чаушеску? Как бы ни был плох Порошенко, но он спокойно поправил свои пять лет без каких-либо инцидентов.
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Лепят, лепят клоуну рейтинг изо всех сил. Стараются хуйловские подстилки розумкова
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Зеленский станет лучшим украинским Президентом за всю истории независимости. Потому что действует в интересах Украины, народа.
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Если убрать Петровые оплаченные комментарии, помощь с Ольгино и белорусских ботов так и будет. Люди довольны - боты нет. Чего ботам то радоваться? Если ******** опять полностью продуют выборы кто же им платить будет?
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"Кошерный Чех", тебе твой президент ватный Милош Земан сказал, что люди за Петром соскучились? Тут как раз наоборот все. Приедешь в Украину увидишь, не делай выводы находясь в другой стране
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Чё скулишь свинособака?
Больно тебе сидеть на бутылке в Кадыровском Гареме?

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а чему радоваться не ботам, а простым людям, патриотам Украины, которые видят будущее Украины в объединенной Европе, подальше от России? пророссийскому президенту, который неохотно маскируется под "честного парня из народа"? грядущей победе пророссийских сил в парламенте, которые вкупе наберут более 50%??
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Не путай патриотизм и шовинизм...Все идет правильно. Или тебе не понравился звонок между Зе и Путиным? Так Зе хочет вызволить моряков, которых Петро послал на верную смерть. Хочешь их в жертву принести? Следить надо за Медведчуками, Свинарчуками и Потрошенками, главное, чтобы они большинство не взяли. Про Европу красиво сказано, но Европа при Порохе практически достоила Северный Поток освободив путь к войне Рашке. Может при Зе хоть что-то измениться, а по предыдущим годам с Европы можно смело говорить, что нас продали России на растерзание. Подальше от России не получится географически. Хочешь, не хочешь договариваться придется. Все договприваются, ни Англия, ни Штаты в открытую не послали РФ.
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Конкретно, по пунктам - чим ти задоволений?
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привет, кацапа!

Не кацап, говоришь? Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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Ты больной? Везде копипастишь этот бред.
А положительные рейтинги Зеленского растут, народ давно ждал разгона воров с насиженных десятилетями преступных схем.
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оно ******** как не зайду на сайт везде это недорозумение с одним и тем же вопросом
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Так а что вы хотели от дебилов,каков поп таковы и адепты, пока под лед не ушли
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Лепят, лепят клоуну рейтинг изо всех сил. Стараются ********** подстилки розумкова
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главное витька вернуть скорей, засиделся он в растовских ******, уже вся грязь с нор повылазила, ходят по Киеву к выборам в ВР готовятся, мертвечук каналы скупил осталось сливной бачёк настроить и кушайте гавнецо дорогие украинцы в круглосуточном режиме, так что я тоже очень доволен работой клоуна, главное увольняйтесь быстрей, так сказать освобождайте рабочие места для прибывших из расейских ******.
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Группа "Рейтинг" риговская контора с давними заслугами)
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с какими заслугами? абы многозначительно ляпнуть бред?
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У шоколадного красный график недовольства просто зашкаливает с 2015 года на уровне 70-80%, реформатор мля.
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И что? Помните показатель одобрения Чаушеску? Как бы ни был плох Порошенко, но он спокойно поправил свои пять лет без каких-либо инцидентов.
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1. При Чаушеску был коммунизм и всеобщий одобрямс.
2. Суд над Чаушеску длился 2 часа, главным обвинителем был генерал, который сам украл большую часть ценностей, а свалил на Чаушеску. Позднее это воровство было доказано, генерала посадили за воровство. Но миф о справедливом суде над Чаушеску ломать не стали.
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Чаушеску это хрестоматийный пример того, что народное одобрение мало что значит. Лучшим примером являются французские революционеры от Дантона и Робеспьера, которые имели огромную популярность.
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Украина восстанавает демократические основы, которые были разрушены при Порошенко. Украина была на грани скатывания в феодализм. Спасли выборы, как демократический инструмент защиты от диктатуры.
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Кацап бредит? Основы разрушены, но демократические выборы проведены. Интересно а ********* по твоему мнению на грани скатывания или уже скатился?
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Чушь, никакого мифа о справедливом суде не было.
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и при этом Порох провел реформы:
Армии
Ассоциация с ЕС
Безвиз
Церковь....

а может так и надо - строить Украину не обращая внимания на 80% недовольных зебилов ?
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Демократия - власть большинства над активным меньшинством.
Феодализм и рабовладельчество - власть активного меньшинства над большинством и его угнетение.
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сидели спокойно при Пете? Вот и сейчас не бузите и 5 лет пройдут "спокойно, без каких либо инцидентов".
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Это право людей. У нас демократия. Нравиться, значит нравиться.
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А "деятельность" зебобика она в чем заключается..то..?? Что он уже сделал...ну кроме как пожрал шаурмы..искупался в море и фонтане...и типа покатался на Тесле богданы...??
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Он разоблачает чиновников, молит Путина. Короче играет роль маленького и гордого спасителя отечества. Пусть играет.
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Деятельность заключается в словесной имитации деятельности...
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Один день як місяць з життя президента Бабломойського:
Узурпировал власть разогнав лучший парламент Украины за все времена. Поставил на ключевые посты своих дружбанов детства, таких же украинофобов, как сам. Сразу, после его визита, сгорел Нотрдам де пари во Франции, Меркель впервые в жизни схватила кондрашка. Сразу после купания красных труселей, в Одессе на соседнем пляже случился самый крупный оползень за последние 15 лет. В этот же день, полу-член "Слуги народа" Сердюков в Полтаве убивает в ДТП женщину, полицейские Авакова сообщают, что за рулем был не он, а женщина (!!) та самая пассажирка начальника, журналистка Громадського, которая сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Тут же кортеж зезидента подрезает колонну автобусов, два зезидентских туарега и бус вдребезги, автобусы с детьми помяты.
Украинцы, Господь предупреждает. Он специально пересадил Зеленского на самолет, чтобы предупредить и его и Вас в последний раз
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страна идиотов.

еще и удивляются что плохо живут.

Ну, так идиоты почти всегда плохо живут, ничего удивительного.
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Да, ладно. У Зеленского медовый месяц у власти. Тем более что он старается во всю. Бегает, инфоповоды создает каждый день. Главное, чтобы не вредил.
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Скорее - предсвадебный, когда обещает Луну с неба достать...
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Так всегда, когда выбирают нового правителя. Старые поклонники разделяют триумф победы и появляются новые, которые думают оказаться в мейнстриме. Еще никто не успел разочароваться. Так что всё нормально
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Результаты этого опроса говорят, что зебы это лукашисты, а лукашисты это зебы, только одни - беларусы, а другие - украинцы и вся разница...
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58% опрошенных украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, - опрос.

А шо он уже сделал (не, чтобы понимать), кроме того, что то там, то сям обгавкал на камеру каких-то персонажей ?
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так тут же и ответ - деятельностью, бурной деятельностью, не проделанной работой, не итогами... а деятельностью..
(короче, по-проще)))) - не сытым желудком... а шумным бурлением и урчанием в нем)))))
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Конечно довольны 90%ботов у него в фейсбуке и ютюб,зайдите почитаете типа такого ,,как же нам повезло что у нас классный президент,мы гордимся тобой и тд сами себе лайкают,вобщем не президент а бог какой-то
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На ютьюбе интересно - "Как же Украине с президентом повезло нам би в Киргизстан такого" и 200 лайков 58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування - Цензор.НЕТ 6577
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)))))))) это "цензор". никак не может решить, на чью же сторону поставить ))))))))))))
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Ну, почему, реклама Тимошенко почти постоянна...
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тимошонка - это уже скорее стёб, а не собственно реклама )))
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Цензор поддерживает теперь бывших порохоботов.
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не похоже. он тупо мечется в растеряхе. вероятность реванша пока не сильно превалирует над тем, шо новый генсек останется у власти. хотя? будем подождать.
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Просто "порохоботы" умеют читать и формулировать свои аргументы.
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Я чет не понял, откуда аналитические данные? Меня вроде никто не спрашивал... видимо сериал про голобородька был скрытым опросом))
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хотелось бы услышать результаты опроса: "что сделал в.зеленский на посту президента состоянием на сегодняшний день, перечислите 3 главных достижения". интересно, вспомнят ли хоть одно? может, в комментариях здесь кто попытается?
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та шо там скажут эти одноклеточные, у них же на лбу все написано. проблема в том, что именно они считают достижениями.
они скажут:
1) распустил раду (они считают это плюсом)
2) поставил на место наглых чиновников (это когда он хамит направо и налево)
3) ну например заставил снизить тарифы (то, что кабмин снизил на 12%) или вообще скажут - остался простым человеком из народа (в море купался в красных труселях, общается на "понятном народу йазыге - чуваки, факапы, блаблабла)
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1). Распустил недееспособную Раду; которая была незаконной с 2016 года;
2) Понизил тарифы вместо планируемого ранее их повышения (не он сам, но тарифы снизили из-за того, что Порошенко перестал быть Президентом)
3) Активизировал мирные переговоры - Минский формат, Нормандский формат (который не собирался уже несколько лет)
4) Начал реальную борьбу с коррупционерами (пока только начал, т.к. остались Луценко и прочие)
Для двух месяцев работы - отличный результат. Дальше посмотрим.
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ви тупі. навіть кс в своєму висновкку не зміг довести наявність чи відсутність коаліції в раді!тарифи понизились без нього, це спільне урядове і нафтогаз. ротердам зникав і так з 1липня. а мінськ поки одне бла бла
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тарифы снизились в т.ч. и в Европе, потому что упала цена на газ, Зе тут вообще ни с какого боку.
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Порохоскот сейчас порвёт пердачный! 58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування - Цензор.НЕТ 3963
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да, это печалька, но эти 48% скоро начнут прозревать, но будет уже поздно
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Так он же ничего не сделал.
Вот именно этим 58 процентов и довольны)))
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Херови дела видать у гидранта раз пошла в ход платная "социология")
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КЛозунг Зели: "Кожен знас президент" действует ! 👏 👏 👏 👍 😂
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По монму них#я он не сделал. Только понтуется на камеру как чиновников ганяет. Именно понтуется, потому что нормальный президент такого делать не будет. Нормальный президент не будет показывать все это хамство. Он молча уберет ненужных и коррумпированых и назначит кого то нормального и ответственного, а этот просто понтуется и делает таким вот образом себе рейтинг, а народ тем временем ведется и ликует...но ведь это просто похоже на понты какого то уличного жлоба а не президента
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И главное он сперва подберет и назначит нормального, ответственного и квалифицированного, а потом без особого шума уберет неподходящего и неумелого. А когда вновь назначенный несколько месяцев проработает и покажет хорошие результаты, тогда уже можно хвастаться, что вот есть движение в нужном направлении. Пока было только ЕДИНСТВЕННОЕ значимое назначение: начальник Генштаба Хомчак - еще неизвестно, как тот себя покажет, но во всяком случае это не пустое место.
А всё остальное только шум: "Не потерплю!", "Разорю!", - как градоначальник Брудастый в "Истории одного города" Салтыкова-Щедрина.
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Деятельность??? Где она? Чем можно быть довольным?
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Мне почему то кажется что рейтинг Зеленскому просто рисуют)
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Следующий опрос. Деятельность преЗЕдента, которой вы довольны?
1. Реклама шаурмы.
2. Прыжки в фонтаны.
3. Купание в море.
4. Дом-5 с чиновниками.
5. Покатушки на Тесле.
6. Тупые запросы к разогнанной ВР.
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Запросы к разогнанной ВР не тупые - это очень эффективный предвыборный пиар, быдломасса аж пищит от счастья.
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"Зато самым пессимистичным является сторонники партий Европейская Солидарность и Оппозиционная платформа - За життя", - уточнили социологи.Источник: https://censor.net.ua/n3138195

Вот здесь они и спелись. Ждем в новом парламенте "Оппозиционную солидарность" 58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування - Цензор.НЕТ 8279
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Ждем в новой Раде "За Життя Слуги Народа" : союз всех тех, кто за совок.
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А може хтось знає, хоча б одне щось беззаперечно позитивне, що зробив ЗЕ?
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а ви перед тим спитайте у людей які канали та передачі вони дивляться на тв- от зрозумієте причину
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« Что же ещё такого сделать, чтоб ничего не делать?» - подумал зелёный гном. Рейтинг всё равно же растёт, лохи довольны.
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а еще две недели назад эта цифра была 68%, понятно чего они с выборами так гонят)))
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Эти 58% было бы интересно спросить - а какой "деятельностью" они довольны? Что Зе сделал? Пока что вся "деятельность" заключалась в работе языком на камеру и посты в инстаграмме.
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Цей процент може різко зменшитись - якщо найближчим часом не буде припинено безглузду кроваву бійню в ЛДНР і не почнуть саджати баригу з підбарижниками!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України58% опитаних українців задоволені діяльністю президента Зеленського, - опитування. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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