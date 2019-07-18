EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1017  18
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2129) люстрація (167) Гройсман (3527)

 Владу паралізує в один день, а Україна стане дуже вразливою, - Гройсман про люстрацію від Зеленського

Прем'єр-міністр України, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман не підтримує ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо розширення дії закону про очищення влади (про люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топчиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що в тому вигляді, в якому пропонується, вона (люстрація) неприйнятна. Ось я подивився на наших урядовців, от скажіть, Євген Нищук, "голос" двох Майданів, буде люстрований, а Медведчук, який хоче розколоти і федералізувати Україну, - не буде люстрований, це несправедливо", - зазначив Гройсман.

На його думку, ця тема вимагає ще досить глибокої дискусії, тому що вона несе глобальні ризики.

"Якщо, не дай Бог, цю ініціативу буде прийнято, в один день уся влада буде паралізована. Я вважаю, що це дуже послабить нашу державу, і ми станемо дуже вразливими", - упевнений прем'єр.

Водночас Гройсман зазначив, що закон про люстрацію необхідно унормувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Також читайте: Пристайко про запропоновану Зеленським люстрацію: Ідея зрозуміла, але особисто мені не подобається її реалізація

Як повідомлялося, Зеленський запропонував законопроєкт щодо розширення дії закону про очищення влади (про люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топчиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Зокрема, дію закону пропонується поширити на експрезидента України Петра Порошенка, чинного главу Нацбанку (НБУ) Якова Смолія, прем'єра Володимира Гройсмана та його заступників, голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138194
 
 
 Топ коментарі
 
Як же воно не бажає повертатись у Вінницю на базар.
 показати весь коментар
 
Точно Вова,без выпускников Винницкого МАУПа-никуда.
 показати весь коментар
 
Продавцов троусов и их агентуру люстрируют - так сразу власть парализуется,верим грося,верим тебе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як же воно не бажає повертатись у Вінницю на базар.
 показати весь коментар
 
 
Перекладаю на українську вінницьку: як тільки Гройсмана зпаралізує - Україна стане вразливою. Власть парализует в один день, а Украина станет очень уязвимой, - Гройсман о люстрации от Зеленского - Цензор.НЕТ 8509
 показати весь коментар
 
 
Вчи мову кацапе. Парекладають мовою, а не на мову.
 показати весь коментар
 
это легко обьяснить: он рулит всей Украиной, зачем ему тот базар нужен?
 показати весь коментар
 
Точно Вова,без выпускников Винницкого МАУПа-никуда.
 показати весь коментар
 
 
Винницкая межгалактическая академия управления павильоном папы?
 показати весь коментар
 
Продавцов троусов и их агентуру люстрируют - так сразу власть парализуется,верим грося,верим тебе.
 показати весь коментар
 
 
"Если, не дай Бог, эта инициатива будет принята, в один день вся власть будет парализована. Я считаю, что это сильно ослабит наше государство, и мы станем очень уязвимы",- именно дай Бог, что бы Вы были уязвимы,ибо вывести Украину в одного из мировых корупционных лидеров за пять лет ,и было самой большой уязвимостью государства.... .которую создала власть
 показати весь коментар
 
 
Украина уже стала очень уязвимой, а власть уже почти парализована - спасибо Зеленскому и его фанатам. После выборов в Раду очень вероятно будут вообще кранты.…
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеля своей хрипотцой приручает украинцев, шо тех деверчивых марабу) ближе,ближе, а потом за шею хвать и писец птичке. Но увы, зеботы считают, раз мы поддерживаем страну и культурные ценности, то мы обязательно люди пороха) ну зебилизм мозга)
 показати весь коментар
 
 
Парализует не всю власть. Опыт показывает, что некоторых действительно парализует, но кто-то оказывается под клетчатым одеялом с инфарктом.
 показати весь коментар
 
 
Парализует воров, а государство наконец начнет выполнять свои функции.
 показати весь коментар
 
Так грандиозный шухер по мудренному еще никто не называл.
 показати весь коментар
 
 
гройсман думает, что без него меня "парализует"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Не треба ля-ля, грося!
Головне щоб баригу і таких підбарижників як ти - якнайшвидше арештували та віддали під суд!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВладу паралізує в один день, а Україна стане дуже вразливою, - Гройсман про люстрацію від Зеленського
 
 
 
 
 
 вгору