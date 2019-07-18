 Владу паралізує в один день, а Україна стане дуже вразливою, - Гройсман про люстрацію від Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що в тому вигляді, в якому пропонується, вона (люстрація) неприйнятна. Ось я подивився на наших урядовців, от скажіть, Євген Нищук, "голос" двох Майданів, буде люстрований, а Медведчук, який хоче розколоти і федералізувати Україну, - не буде люстрований, це несправедливо", - зазначив Гройсман.

На його думку, ця тема вимагає ще досить глибокої дискусії, тому що вона несе глобальні ризики.

"Якщо, не дай Бог, цю ініціативу буде прийнято, в один день уся влада буде паралізована. Я вважаю, що це дуже послабить нашу державу, і ми станемо дуже вразливими", - упевнений прем'єр.

Водночас Гройсман зазначив, що закон про люстрацію необхідно унормувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

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Як повідомлялося, Зеленський запропонував законопроєкт щодо розширення дії закону про очищення влади (про люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топчиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Зокрема, дію закону пропонується поширити на експрезидента України Петра Порошенка, чинного главу Нацбанку (НБУ) Якова Смолія, прем'єра Володимира Гройсмана та його заступників, голову Верховної Ради Андрія Парубія.