 Руки зв'язані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".
Зазначається, що виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:40. За інформацією правоохоронців, жінка прийшла до своєї подруги в квартиру. На балконі вона знайшла закривавлене тіло власниці житла і викликала медиків. На жаль, жінка була мертва.
У загиблої зв'язані руки, а поруч лежав поламаний табурет. Попередня версія - вбивство.
Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів.
Деталі події встановлюються.
Предварительная версия - убийство." - цитата
т.е. на самоубийство уже не тянет??? какие еще версии...ну кроме "предварительно убийство"