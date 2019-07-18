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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6280) вбивство (1844)

 Руки зв'язані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки. ФОТОрепортаж

У Києві на Чистяківській на балконі однієї з квартир знайдено закривавлене тіло жінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Зазначається, що виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 8:40. За інформацією правоохоронців, жінка прийшла до своєї подруги в квартиру. На балконі вона знайшла закривавлене тіло власниці житла і викликала медиків. На жаль, жінка була мертва.

У загиблої зв'язані руки, а поруч лежав поламаний табурет. Попередня версія - вбивство.

Для з'ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу та кінологів.

Деталі події встановлюються.

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Руки звязані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки 01
Руки звязані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки 02
Руки звязані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки 03
Руки звязані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки 04
Руки звязані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки 05

Руки звязані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138191
 
 
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"У погибшей связаны руки, а рядом лежал поломанный табурет.
Предварительная версия - убийство." - цитата

т.е. на самоубийство уже не тянет??? какие еще версии...ну кроме "предварительно убийство"
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стояла на табурете со связанными руками. табурет сломался. упала. труп. типичный несчастный лучай которых море.
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уже нет. взяли его на месте преступления, поломанным. видно его пытались уломать и взять на себя всё. но теперь и его труп уже не о чём не поведает следствию.
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Спасибо Цензору, что теперь не только педофилы. Нужно разнообразие. Маньяки они разные и отклонения у каждого свое.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРуки зв'язані, стіни в крові, - у Святошинському районі Києва на балконі знайдено труп жінки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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