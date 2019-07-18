 Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.
"У 2017-2018 роках одному з найбільших агрохолдингів України "Миронівський хлібопродукт" з держбюджету було виділено майже 2,5 млрд грн дотацій, так це називається. Насправді, він не потребує державної підтримки, тому що у нього є надприбутки і він щорічно виплачує величезні дивіденди своїм акціонерам", - сказав глава держави.
Зеленський запропонував правоохоронним і антикорупційним органам порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих МХП, і виплачених акціонером дивідендів.
P.S. Ти ще спробуй у Косюка щось відібрать... він сам у кого хочеш відіжме.
1) як відшкодування ПДВ при експорті - 3,3 млрд. грн
2) як державні дотації - 1,4 млрд. грн (це 30% від суми всіх дотацій, наданих державою агропромисловому комплексу за рік)
Отже про "нє наші налогі" я так сміливо не поспішав би стверджувати.
А тут слишком много шумихи в прессе .
Можете еще заодно и фонды пэтюньчика с марынкой проверить
А тут кричащая коррупция . Уже тогда (в 2017) было понятно , что какие могут быть "дотации" компании сотнями миллионов девидентов ?!
🤣🤣
http://uainfo.org/blognews/1522320634-issledovaniya-vyyavili-v-nashey-ryabe-*******-smertelno-opasnye.html
Невестка Порошенко уходит в агробизнес с Косюком
Ну Свинорыл-то семье всегда поможет.
Юлия Порошенко числится в базе прописок Санкт-Петербурга. Юля родом из России и до смены фамилии у нее было российское гражданство.
При этом вопрос - сдала ли она российский паспорт, получив гражданство Украины? В сети гуляет скан российского "заграна" на имя Юлии Порошенко, хотя подлинность его неизвестна. Не исключено, что это тоже фейк.
Хотя стоит отметить, что сохранение "родного" паспорта у граждан России, принявших украинское гражданство, и граждан Украины, принявших российское, - распространенная практика.
Юлия Порошенко, фото: facebook.com
Юлия Львовна Алиханова (девичья фамилия) прописана с родителями по адресу ул. Белградская, 44.
Мама невестки президента - Елена Эмильевна - работает в Ассоциации банков Северо-Запада в Санкт-Петербурге, занимается размещением рекламы в изданиях. Информация об этом есть на официальном сайте Ассоциации.
А отец - Лев Фараонович (его отца зовут Фараон Джафарович) - военный пенсионер и сейчас помогает старшей дочери Анне с детьми.
У сестры Юлии Анны по мужу теперь фамилия - Ялова. Ее супруг - Дмитрий Ялов - является вице-губернатором Ленинградской области по экономике и инвестициям. Анна и Дмитрий воспитывают двоих детей.
Дядя и тетя мамы Юлии живут в Крыму. Журналистам они рассказали, что голосовали на референдуме за присоединение полуострова к России.
А ну-ка, борец за чистоту Хрякового отверстия, укажи где тут конкретно эта самая незаурядная Ылитарность, о которой ты хрюкало?Ну и да - в такой семье я точно не окажусь. Мои за присоединение Крыма к РФ не голосовали, как те за которых ты так рвешь очко. )))
дотации аграриям идут на квазивозмещение НДС по итогам месяца а не по ыакту продажи. Это сделано потому что цикл производства в с/х (как наприме и в строительстве) не укладывается в месяц или квартал. Раньше был "отсроченный НДС.
Так вот эти дотации никак не влияют на доходность предприятия.
вазелин за три дня наехал на двух крупнейших производителей Украины. на крупнейшего инвестора Арсилор и на крупнейшего экспортера МХП
так мы развиваем инвестиционный климат в стране
и средне-минимальные у ихних же работяг...
73% быдлячей биомассы! Обратите внимание своими куриными мозгами!!!! Зе команда абсолютно не стесняется! Решает проводить проверки не Бени Коломойского который стырил 6,5 млрд долл США с Приват банка, стырил из нефтепровода техническую нефть, тырил деньги из Укрнафты, тырит газ для своих заводов, в свое время монополизировал рынок авиа перевозок со своим МАУ(ну естественно с подельником Ароном Майбергом!!!), сейчас через взятки пытается вернуть Приват, и получил уже несколько судебных решений по которым ему государство, те мы с вами должны денег!!!! И ни чего!!! При этом он перевешив Кучму и запугивает журналистов во время выборов, организовал обыски на Прямом! И через Богданов, и Портновых, наладил управление ГБР, хотя это запрещено законом!!!
Это легко!
Просто проинвестируйте 10В в сельское хозяйство Украины и эта дотация автоматически станет Вашей!