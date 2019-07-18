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Все про:Зеленський (2129) перевірка (366) агрохолдинг (7)

 Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт"

Президент Володимир Зеленський запропонував правоохоронним і антикорупційним органам перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт", і виплачених акціонером дивідендів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

"У 2017-2018 роках одному з найбільших агрохолдингів України "Миронівський хлібопродукт" з держбюджету було виділено майже 2,5 млрд грн дотацій, так це називається. Насправді, він не потребує державної підтримки, тому що у нього є надприбутки і він щорічно виплачує величезні дивіденди своїм акціонерам", - сказав глава держави.

Зеленський запропонував правоохоронним і антикорупційним органам порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих МХП, і виплачених акціонером дивідендів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138190
 
   
 Топ коментарі
 
То есть, 2.5 млрд наших налогов, отданых шоколадным друзьям, возражений не вызвало, да?
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О, а вот это уже очень интересно.
Можете еще заодно и фонды пэтюньчика с марынкой проверить
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Фермеры нищие, а суппер-пуппеер агроходдинг получает дотации. Всю порохошоблу в тюрягу.
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Значит будут отжимать для Бени.
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То есть, 2.5 млрд наших налогов, отданых шоколадным друзьям, возражений не вызвало, да?
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смокталка соєва уже всьо - барига програв, вибори закінчились
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дырявая телка, через пол года, ты очко будешь давать на разрыв, доказывая что голосовала за Опоблок, Життя или ЕС, а от зеленого цвета тебе тошнит как при беременности! так уже было и так будет.
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когда девочку имеют втроем, называется вертолет. ты вертолетчица с трех ников отстрачиваешь?
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Как не вызвало? Ещё, как вызвало. Но я констатирую факт начала отжима в пользу Бени который сбежал из Израиля к нам, т.к. ему светит выдача в США по запросу ФБР за его воровские дела. А проверка это предлог для отжима.
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зольдат читати не вміє? зольдат фантазер.
P.S. Ти ще спробуй у Косюка щось відібрать... він сам у кого хочеш відіжме.
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Я давно вышел из возраста фантазий и веры в Йоулупуки. За Косюка согласен с вами, но Беня таки попробует.
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согласен. Богдан и сотоварищи копируют у Пуйла методы отьема бизнеса . Сначала создать проблемы с правоохранительными органами, а потом сделать предложение от которого нельзя отказаться....
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это же убогий ляпнул. да ещё перед выборами. кто ж будет всерьёз спорить с местным сумасшедшим? Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 6050
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Так надо было. Чтоб Юрочка Косюк со всеми своими рябами на красивой яхте героически защищали Украину и украинцев от агрессора.
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2.5 миллиардов - это не наши налоги. Это возврат ндс, который заплатило это же предприятие.
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Ты хоть подумал что написал? Ето как раз наши налоги.
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До этого момента я не знал, шо ДОТАЦИИ из бюджета, это налоги заплаченные МХП.
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А шо таке НДС?Тобі розшифрувати цю абревіатуру?
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ні, не так. Наприклад візьмемо 2017 рік. Підприємство Косюка перерахувало до бюджету 4,2 млрд. грн, а отримало:
1) як відшкодування ПДВ при експорті - 3,3 млрд. грн
2) як державні дотації - 1,4 млрд. грн (це 30% від суми всіх дотацій, наданих державою агропромисловому комплексу за рік)
Отже про "нє наші налогі" я так сміливо не поспішав би стверджувати.
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Ыканамист Женя, погуглил бы хоть перед тем как тупость демонстрировать, что такое возврат НДС и дотации.
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Так Парашенко немного отсыпал своим собакам костей чтоб его хвалили.
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не обращайте внимание на хрякоботов. практически все они моральные уроды. 2,5 лярда дотаций на сверх прибыльный завод... и это только то что мы сейчас видим.
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Когда "отжимают" , то делают это втихую и через "мировые соглашения" . Вон был "Тонис" , стал "Прямый" ... На припортовом до 2014 сидели одне смотрящие (Киндер Сюрприз) , после Пашинский Ко.
А тут слишком много шумихи в прессе .
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Вам таки в Израиле за то виднее. Как отжимают. Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 3610
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О, а вот это уже очень интересно.
Можете еще заодно и фонды пэтюньчика с марынкой проверить
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Это усе политическое преследование патриота пети реваншистами и агентами кремля на деньги агента международного сионизма Бени!!!!!!!
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Президент вникает в экономику предприятий? Это его обязанности? Свынарчукы сыдять? Донбасс освобожден от оккупанта? Россия заплатила за крым? Нечем заняться?
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Действительно - пусть друзья порося доят наш бюджет на миллиарды и дальше
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Самое главное правило для организации успешной работы системы одно - каждый должен заниматься своими прямыми обязанностями, и при этом делать хорошо. Иначе начинается срач и бардак
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Экономика предприятий? Это 2,5 млрд. дотаций на содержание косюковского средневекового замка.Им платят дотации из бюджета, а они повышают цены.
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Свинарчуками занимаются тоже . Бронежилетами , например .

А тут кричащая коррупция . Уже тогда (в 2017) было понятно , что какие могут быть "дотации" компании сотнями миллионов девидентов ?!
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обьясните уже этому долбню перечень его обязанностей!
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Кеша, ты акционер МХП, чего так перевозбудился то?😀
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ну уж точно не воровать как попередники.
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Фермеры нищие, а суппер-пуппеер агроходдинг получает дотации. Всю порохошоблу в тюрягу.
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Вообще то доьации распределялись строго по закону. В равных долях от уплаченного ндс.
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на суде разберуться, не переживай. Как считали НДС и кто принимал такие законы.
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ППЦ! какие вы ЗЕбилы тупорылые! во всем мире есть дотации в агросектор, и для тех компаний, которые выгодны государству, а не конюхам в село. МХП занимает 1 место по импорту курятины в ЕС и 2 по яйцу! это $$$ в Украину! это стабильный курс.
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чего ты так занервничал. На суде разберуться, сядут усе!
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Сколько у тебя акций этого холдинга, за наши "дотационные" деньги. Большинство предприятия выстроено за наш счёт.
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Все украинские олигархи ето самые настоящие воры и никакие не бизнесмены. Все они украли и отмыли деньги из бюджета а не заработали бизнесом. Как правило когда олигофрена отрезаешь к доступу к бюджетному корыту он почему то сразу начинает обанкрочиваться и распродавать свой бизнес тому кто пришел к корыту. Все потому что ето не бизнесмены а бандюки.
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Як ПЕСцики за олігархів перрреживають!
🤣🤣
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Не, это только зеблюдки переживают за своего зебила, а нормальные люди переживают за закон. Потому что должно быть по закону, а не по тому, как хочет люмпен - отнятбь и поделить.
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А когда ***** шоколалний воровал деньгы пачему ты не вонял про закон.
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Скоро будет "Бенина ряба" с кошерной птицей.
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Зеле не подарили золотой батон, он обижен и опущен... 😂
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зелебобу подсказывают, что надо срочно до выборов авторитет поднимать - чего и желают простолюдины. Одного выгнал, второго чертом обозвал, третьего уволил... Такое... бздение в воду на радость народу Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 7335
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у быдла память как у аквариумной рыбке гуппи-3 секунды. открутите 25 лет назад, такое фуфло, черни вешали на уши и Кучма, и Ющенко, и Янукович!
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у быдла память как у аквариумной рыбки гуппи-3 сек. открути память на 25 лет. такое фуфло черни вешали на уши и Кучма, и Ющенко, и Янукович. результат?
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Если я верно понимаю то дотации из бюджета выделяет КабМин. Который возглавляет Гройсман и который в последнее время стал активно топить против Порошенко и рассказывать какой Зе молодец... Интересно Зе-***** посадит этого своего ярого фаната в случае чего?)
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Куда этот коксующийся зебил лезет? У него дел других нет? Армия, оккупированные территории, наши заложники в Параше, загибающая международная политика и т.д. и т.д., все это конечно, только после куриных ножек! Скоро начнет лично надои молока коров в стойлах и яйценоскость кур на фермах сверять цирковой пудель обдолбанный. Скотный двор оруэлловский какой-то, сюрреализм оживший...
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Красава Зеля,алкопрокурор,крышеватель воров, ещё на месте,а потроховских воришек нагло обдиравших бюджет уже проверяют,
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Я так понимаю, последователи Барыги не против того, что друзьям-олигархам Барыги выделялись миллиардные дотации наших денег.
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правильно , Петин подельник уже почти курятиной догоняет цену свинины,постоянно повышает цену,при этом пацан почти лярд получил дотаций Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 4039
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А ініціювати перевірку використання дотацій, отриманих структурами 95 Кварталу на виробництво кінопродукту українською мовою Зєлєнскій не хоче? Пригадується, до преЗЕдентський виборів там йшла якась перевірка і успішно заглохла одразу після виборів.
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Косюк уже отправил соевую рать на защиту своих денюшек. Пишите активнее и со счастливым видом, а то уволят! Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 7183
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Приходилось работать на курином предприятии, поверь, детям лучше етих курей не давать. Вернее *циплят*. Сплошная химия, гормоны и антибиотики. Не может нормальная курица вырасти за 45 дней.
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А ларчик просто открывался...

Невестка Порошенко уходит в агробизнес с Косюком

Ну Свинорыл-то семье всегда поможет.
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а ты бы хотело, что бы она тебе за пивом в пластике бегала? кто ты, а кто она? бомж и элита!
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Элита только потому, что оказалась в семье свинофюрера? Хороший же у порохатых критерий элитарности. Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 1597
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а какой критерий у пАрхатых и обрезанных, кстати? ))) в такой семье ты точно не окажешься никогда, потому что вместо школы и книг, занимался мастурбацией. потому что гнилые зубы и дырявые носки, грязь под ногтями, небритые подмышки и волосы из носа. копай землю, мешай цемент, "каждый сверчок знай свой шесток"
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Юлия Алиханова - кто она и ее семья?
Юлия Порошенко числится в базе прописок Санкт-Петербурга. Юля родом из России и до смены фамилии у нее было российское гражданство.
При этом вопрос - сдала ли она российский паспорт, получив гражданство Украины? В сети гуляет скан российского "заграна" на имя Юлии Порошенко, хотя подлинность его неизвестна. Не исключено, что это тоже фейк.
Хотя стоит отметить, что сохранение "родного" паспорта у граждан России, принявших украинское гражданство, и граждан Украины, принявших российское, - распространенная практика.
Юлия Порошенко, фото: facebook.com
Юлия Львовна Алиханова (девичья фамилия) прописана с родителями по адресу ул. Белградская, 44.
Мама невестки президента - Елена Эмильевна - работает в Ассоциации банков Северо-Запада в Санкт-Петербурге, занимается размещением рекламы в изданиях. Информация об этом есть на официальном сайте Ассоциации.
А отец - Лев Фараонович (его отца зовут Фараон Джафарович) - военный пенсионер и сейчас помогает старшей дочери Анне с детьми.
У сестры Юлии Анны по мужу теперь фамилия - Ялова. Ее супруг - Дмитрий Ялов - является вице-губернатором Ленинградской области по экономике и инвестициям. Анна и Дмитрий воспитывают двоих детей.
Дядя и тетя мамы Юлии живут в Крыму. Журналистам они рассказали, что голосовали на референдуме за присоединение полуострова к России.














А ну-ка, борец за чистоту Хрякового отверстия, укажи где тут конкретно эта самая незаурядная Ылитарность, о которой ты хрюкало?Ну и да - в такой семье я точно не окажусь. Мои за присоединение Крыма к РФ не голосовали, как те за которых ты так рвешь очко. )))
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зебик дурачок

дотации аграриям идут на квазивозмещение НДС по итогам месяца а не по ыакту продажи. Это сделано потому что цикл производства в с/х (как наприме и в строительстве) не укладывается в месяц или квартал. Раньше был "отсроченный НДС.

Так вот эти дотации никак не влияют на доходность предприятия.

вазелин за три дня наехал на двух крупнейших производителей Украины. на крупнейшего инвестора Арсилор и на крупнейшего экспортера МХП

так мы развиваем инвестиционный климат в стране
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думаю этой шмаркле развалят пустую голову. но скорей всего, после трехкратного использования одноразового лохтората, уже с понедельника 22 июля, оно вернется к привычной роли клоуна, будет ласковым и нежным перед большими дядьками.
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Бригада расставит своих бухгалтеров на все прибыльные потоки в стране. Так делали все бандитопрезиденто ! 😎. Ничего нового ! 😂
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А если без эмоций? А если без них, то ход Зеленского несомненно сильный. Тут он- в десяточку стрельнул. Правда, это условно... Бо лично я- не вижу ничего хорошего, для нас, простых украинцев. Если он его по-серьезному прижмет, то Косюк ведь вовсе не пальцем деланный, плюс к тому, его свои- не сдадут, прекрасно понимая: сегодня Косюк, а завтра- они! Потому, я ожидаю всякого.
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а можно еще одну подсказку - несоизмеримо высокие зарплаты администрации на государственных предприятиях, например - "Нафтогаз" , "Укрпочта", "Украинские ж/д"... и т.д.
и средне-минимальные у ихних же работяг...
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ЗЕЛЕНЫЕ ДЕБИЛЫ!!!
73% быдлячей биомассы! Обратите внимание своими куриными мозгами!!!! Зе команда абсолютно не стесняется! Решает проводить проверки не Бени Коломойского который стырил 6,5 млрд долл США с Приват банка, стырил из нефтепровода техническую нефть, тырил деньги из Укрнафты, тырит газ для своих заводов, в свое время монополизировал рынок авиа перевозок со своим МАУ(ну естественно с подельником Ароном Майбергом!!!), сейчас через взятки пытается вернуть Приват, и получил уже несколько судебных решений по которым ему государство, те мы с вами должны денег!!!! И ни чего!!! При этом он перевешив Кучму и запугивает журналистов во время выборов, организовал обыски на Прямом! И через Богданов, и Портновых, наладил управление ГБР, хотя это запрещено законом!!!
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готовь жопу. Будут тебя с ваЗЕлином иметь
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Петелька на шее соевого мародера постепенно затягивается все уже и уже....
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пля - Косюк, падло с Парашенкой дерибанили с миллиардными дотации на это гавно?
Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 9077

Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 5780
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поставил "лайк" в призрачной надежде, что проверят и все делишки Бени - "кукловода" Зели.. Зеленський ініціює перевірку дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" - Цензор.НЕТ 1344
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Просто проинвестируйте 10В в сельское хозяйство Украины и эта дотация автоматически станет Вашей!
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