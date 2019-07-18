 Главу "Укртрансбезпеки" Ноняка відсторонено від виконання обов'язків, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер у Києві.

"Саме через відсутність належного контролю за недотриманням встановлених норм ваги автотранспорту і поборів з боку працівників цієї державної служби. Вчора за значні недоліки в роботі був відсторонений від виконання обов'язків керівник "Укртрансбезпеки", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Зеленський пообіцяв попросити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана допомогти у звільненні глави "Укртрансбезпеки" Ноняка.

Ноняка призначено главою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду 20 квітня 2016 року. До цього, з січня 2016 року, обіймав посаду заступника голови цієї служби. Раніше, з квітня 2014 року, обіймав пост заступника міністра доходів і зборів.

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