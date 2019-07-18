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 Главу "Укртрансбезпеки" Ноняка відсторонено від виконання обов'язків, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про відсторонення від виконання обов'язків голови Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") Михайла Ноняка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер у Києві.

"Саме через відсутність належного контролю за недотриманням встановлених норм ваги автотранспорту і поборів з боку працівників цієї державної служби. Вчора за значні недоліки в роботі був відсторонений від виконання обов'язків керівник "Укртрансбезпеки", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Зеленський пообіцяв попросити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана допомогти у звільненні глави "Укртрансбезпеки" Ноняка.

Ноняка призначено главою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду 20 квітня 2016 року. До цього, з січня 2016 року, обіймав посаду заступника голови цієї служби. Раніше, з квітня 2014 року, обіймав пост заступника міністра доходів і зборів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138188
 
   
 Топ коментарі
 
Звільнив уряд. Але піариться Зеленський.
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а разве зеленский может отстранять тех которых назначает правительство?
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Відсторонив - ще не значить "звільнив".
Тим більше що це прерогатива уряду.
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а разве зеленский может отстранять тех которых назначает правительство?
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Це мабуть перше рішення, за яке можна сказати "Дякую".
Але питання - хто займе це місце?
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Відсторонив - ще не значить "звільнив".
Тим більше що це прерогатива уряду.
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Звісно, що відсторонили розпорядженням кабміну.
І якщо звільнять, то поновиться через суд.
Але дійсно треба аби ця структура працювала.
В мене серце холоне коли бачу міжміську маршрутку на швидкості 120 км/год і біля водія на табуретці сидить пасажир.
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Зеленский пообещал попросить премьер-министра Владимира Гройсмана помочь в увольнении главы "Укртрансбезопасности" Ноняка.

Скоро Солнце не встанет без его "обещаний попросить".
ЗЫ: А в принципе - пох: даже если в одно прекрасное утро Солнце таки не встанет, Зе просто позвонит Баканову.
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