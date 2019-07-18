 Главу "Укртрансбезпеки" Ноняка відсторонено від виконання обов'язків, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер у Києві.
"Саме через відсутність належного контролю за недотриманням встановлених норм ваги автотранспорту і поборів з боку працівників цієї державної служби. Вчора за значні недоліки в роботі був відсторонений від виконання обов'язків керівник "Укртрансбезпеки", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, раніше Зеленський пообіцяв попросити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана допомогти у звільненні глави "Укртрансбезпеки" Ноняка.
Ноняка призначено главою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду 20 квітня 2016 року. До цього, з січня 2016 року, обіймав посаду заступника голови цієї служби. Раніше, з квітня 2014 року, обіймав пост заступника міністра доходів і зборів.
🤣🤣🤣
Але питання - хто займе це місце?
Тим більше що це прерогатива уряду.
І якщо звільнять, то поновиться через суд.
Але дійсно треба аби ця структура працювала.
В мене серце холоне коли бачу міжміську маршрутку на швидкості 120 км/год і біля водія на табуретці сидить пасажир.
Скоро Солнце не встанет без его "обещаний попросить".
ЗЫ: А в принципе - пох: даже если в одно прекрасное утро Солнце таки не встанет, Зе просто позвонит Баканову.