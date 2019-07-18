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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) корупція (2461) оборона (662) Правоохоронні органи (139)

 "Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу до правоохоронних органів матеріалів про ще одну корупційну схему в оборонній промисловості, здійснену за період роботи попередньої влади.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

"Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, за п'ять років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за кількома сумнівними контрактами перерахували майже $300 млн на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - сказав президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138187
 
 
 Топ коментарі
 
После выборов снова окажется, что это была шутка юмора! Зеленский сообщил правоохранителям об еще одном факте коррупции в оборонной сфере - Цензор.НЕТ 2885
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Перед выборами опять разоблачили.
Свинарчуки уже сидят, или это только имиджевых высер?
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таких наркоманов, как ты можно кормить дерьмом бесконечно 😂
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а бутусов старается, жирным текстом фуфло выделяет 😂
думает, кто-то его вшивую газетёнку прийдется защищать, когда клован вконец распоясается
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зеКлован типа "разошелся" и порешал еще с одной корупцией
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поймал соловья-разбойника Сисю в харьковских дремучих лесах ? "Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7118
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нормальный пацан, не Петьриот,но кто тырил найдет и накажет "Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський - Цензор.НЕТ 326
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Никто не ожидал, что Зеленский так круто возьмется за воров. Вой и проклятия воров - лучшая музыка для украинцев.
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дууже круто. так шо бєня під його носом дерибанить власність, а той і оком не мигне
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Перед выборами опять разоблачили.
Свинарчуки уже сидят, или это только имиджевых высер?
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ну пока спишем, что генпрокурор известно чей кум...посмотрим, что будет месяца через два
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А они проходят не по ведомству кума Портнова трубы?
Учи матчасть, зеботина тупорылая!
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тупая порохоботина, так труба же активно взялся за пороха, что тебе не нравится? думаю и его окружение также к ответу привлекут, не?просто надо подождать
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24 августа будет парад евробляхеров, рада будет делить посты внутри себя та урядові портфелі для создания коалиции...а через два месяца будет то, что со всего этого выйдет...на пана владимира меньше оглядываться станут...построят ему офис, закроют в стеклянной башне
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свинарчуки не сидят.
Почему?

Нет состава преступления
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После выборов снова окажется, что это была шутка юмора!
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Не може бути, Петррилло ж ні при чому??!
🤣🤣
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таких наркоманов, как ты можно кормить дерьмом бесконечно 😂
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По сообщению международной организации Transparency International украинская госкорпорация «Укрспецэкспорт» связана с коррупционными схемами в оборонном секторе экономики страны (см. коррупция на Украине). Например, в 2007-2008 годах внимание привлекла многомиллионная сделка по продаже реактивных самолётов МиГ-27 военно-воздушным силам Шри-Ланки. По условиям сделки 14,6 миллиона долларов должны были быть переведены в оффшрную компанию Bellimissa Holdings Ltd за приобретение четырёх старых МиГ-27 и за капитальный ремонт других четырёх. Вопросы вызвало то, что эти же самые самолёты были отвергнуты ВВС Шри-Ланки в 2000 году, когда они были значительно менее изношенными, однако были куплены в 2006 по значительно более высокой цене[15].
26 января 2013 года в аэропорту Астаны были задержаны два сотрудника «Укрспецэкспорта», предлагавшие взятку в размере 200 тыс. долларов США руководителю главного управления вооружений министерства обороны Казахстана А. Асенову «за реализацию проектов»[16][17], они были осуждены на шесть лет тюремного заключения, но в декабре 2013 года переданы Украине.
10 октября 2013 года сотрудники оперативно-следственной группы СБУ при поддержке спецподразделения «Альфа» провели выемку документов в госкомпаниях «Укрспецэкспорт» и «Укроборонсервис», входящих в ГК «Укроборонпром»[20] по делу о незаконной продаже оружия.
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Валодя ставит своих малороссов чтобы быстрей слить Украину.
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осталось играть роль всего 3 дня! потом можно нюхать без ограничений.
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Пустые слова...без фамилий...без названий предприятий....голимый предвыборный пиар....
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вафля снова обкурилась! самый большой в истории "спецэкспорта" контракт был в 2006 г на сумму 450 млн$.
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молодець, пане володимир, так їх, так...повикривати всіх....чимось нагадує найєма - і депутатом став, а все нищівно викривав...
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І обидвоєі ці молодці пишуться з малої літери. Заслужили.
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а перечислили в правильные офшоры или в неправильные?
а то как бы ты тоже не особо парясь набил себе три офшорки показывая убытки всех своих компаний в Украине
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поц, спроси у своей старой свиньи.остался месяц, а потом поросята поедут за туманом.
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почему я что то должен у свиньи спрашивать?
А что случится через месяц?
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"А что случится через месяц?" - ну Вам же було сказано: "Спросите у Николая Бугрова".
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Дави их
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дела есть, рейтинги растут, пиар-шум есть, наказанных нет))) как это можно назвать?
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Владимир у вас опять под носом что-то белое...
Видно как нюхнет пару дорожек, так острый зуд разоблачительства и развивается.
Синдром Эркюля Пуаро в острой форме. В наркологии ему прогулы уже писать устали.
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о, да, надо плюнуть перед выборами!!!

Зебил, почему ты не в Страсбурге??? Не Отстаиваешь интересы Украины???

Опять сцишь???????? Или таки, мозгов хватает, только, чтобы хреном по роялю стукать????
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Да с кем там говорить? Там же сплошные "скажем так, партнеры".
Вот с Вовой Ху поговорить - это дело!

"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. - Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3138115
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Это как с бронежилетами? Громко, звонко, в лужу.
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ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
Источник
[ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ]: Посмотри! http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
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так там подписи сбу стоять должны, как же они поподписывали?? )))
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"Ми" - це хто? Коломойський? 95 квартал? Свати? Слуга народа?
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развалит Зебил украинскую армию, а лохторах хавает отвлекающие вбросы...(
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Браво! от шо вибори животворящі роблять. а між тим у свинарчуків досі руки не рубані...але лох вірить в баригу марадьора, і то залог успєха
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Нібито, сумнівні... Після виборів виявиться що саджати "нема за що".
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Зеленскому давно пора было начать аресты среди соевой верхушки. Из-за преступного попустительства деятельности свинорошена и его подельников он ежедневно теряет голоса избирателей. Арестовать соевого мародера нужно было сразу же после его выхода из здания Верховной Рады в день инаугурации нового Президента, а денька через три повесить.
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не арестовывают, значит не за что... смиритесь и не скавчите!....
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"Шо, опять?"
И перед этими выборами будут опять громогласно мусолить про "схемы" в области оборонной промышленности. А как же презумпция невиновности - ведь только "передали материалы" в правоохранительные органы"! Вроде рядом и великий юрист современности богдан болтается...
В части пустых громогласных обвинений Зеля уже Юрика переплюнул.
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Если по результатам проверки факты подтвердятся и будут установлены виновные - жду Петра Порошенко с топором на перевес. Посмотрю как он выполнит данное слово в отношении своих бывших подчиненных.
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теперь требуй со шмаркли - пусть хотя бы начнет выполнять обещания!... "Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2321
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Свинорошен - пахан соевой ОПГ. Это как если бы вор в законе начал рубать руки ворам за то, что те воруют
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Яка дивна реакція в диванних поцреотів…… Не можуть повірити в те, що Барига крав, крав та ще й ховався від податків!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський
 
 
 
 
 
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