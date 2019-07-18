 "Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

"Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, за п'ять років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за кількома сумнівними контрактами перерахували майже $300 млн на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - сказав президент.

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