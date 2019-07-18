 "Ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості", - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказав Зеленський на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.
"Днями ми передали в правоохоронні органи ще одну корупційну схему у сфері оборонної промисловості. Як виявилося, за п'ять років діяльності попередньої влади спецекспортери тільки за кількома сумнівними контрактами перерахували майже $300 млн на рахунки офшорних компаній за нібито надані послуги", - сказав президент.
думает, кто-то его вшивую газетёнку прийдется защищать, когда клован вконец распоясается
Свинарчуки уже сидят, или это только имиджевых высер?
Учи матчасть, зеботина тупорылая!
Почему?
Нет состава преступления
🤣🤣
26 января 2013 года в аэропорту Астаны были задержаны два сотрудника «Укрспецэкспорта», предлагавшие взятку в размере 200 тыс. долларов США руководителю главного управления вооружений министерства обороны Казахстана А. Асенову «за реализацию проектов»[16][17], они были осуждены на шесть лет тюремного заключения, но в декабре 2013 года переданы Украине.
10 октября 2013 года сотрудники оперативно-следственной группы СБУ при поддержке спецподразделения «Альфа» провели выемку документов в госкомпаниях «Укрспецэкспорт» и «Укроборонсервис», входящих в ГК «Укроборонпром»[20] по делу о незаконной продаже оружия.
а то как бы ты тоже не особо парясь набил себе три офшорки показывая убытки всех своих компаний в Украине
А что случится через месяц?
Видно как нюхнет пару дорожек, так острый зуд разоблачительства и развивается.
Синдром Эркюля Пуаро в острой форме. В наркологии ему прогулы уже писать устали.
Зебил, почему ты не в Страсбурге??? Не Отстаиваешь интересы Украины???
Опять сцишь???????? Или таки, мозгов хватает, только, чтобы хреном по роялю стукать????
Вот с Вовой Ху поговорить - это дело!
"Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. - Зеленский.
Источник: https://censor.net.ua/n3138115
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
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[ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ]: Посмотри! http://ua24ua.net/hotite-ukrainskiy-vmf-da-vot-on-yahta-ase-*******-dlinoy-87-m-eto-40-artilleriyskih-katerov-gyurza-vodoizmeshcheniem-50-tonn-ili-odin-noveyshiy-korvet/
🤗
"Перша ластівка" Кернес почав впарювати харків'янам нові паспорти
идиот )))
И перед этими выборами будут опять громогласно мусолить про "схемы" в области оборонной промышленности. А как же презумпция невиновности - ведь только "передали материалы" в правоохранительные органы"! Вроде рядом и великий юрист современности богдан болтается...
В части пустых громогласных обвинений Зеля уже Юрика переплюнул.