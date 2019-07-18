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 На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинуло чотири особи: серед них дитина. ФОТО

Поблизу села Удобне Білгород-Дністровського району сталося зіткнення легкового Volkswagen і вантажівки MAN. У результаті аварії загинули водій і троє пасажирів легковика, серед яких - дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

"Зараз з'ясовуються обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинуло чотири особи: серед них дитина 01

На трасі Одеса-Рені внаслідок ДТП загинуло чотири особи: серед них дитина 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138186
 
 
 Топ коментарі
 
судя по фото - камаз при повороте не пропустил встречку
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На дорогах гибнет в 10 раз больше людей каждый год, чем на войне за все время.
Реакции никакой. Никто не говорит о проблеме. Никому нет никакого дела.
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судя по фото - камаз при повороте не пропустил встречку
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судя по фото - легковушка на большой скорости совершала обгон грузовика на перекрестке! - что запрещено ПДД!!!
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а легковушка телепортировалась на другую сторону камаза?
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да, от удара в бок (или зад) грузовика ее вынесло дальше, посмотри на фото где куски от машины валяются при столкновении!
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плюс последнее фото откуда Фольксваген вынесло, явно ехал в попутном с Маном (не Камазом) направлении
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Хз. Удар пришелся со стороны водителя. Больше похоже, что грузовик(который больше Камаз, чем MAN) пошел на поворот перед встречкой.
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///уточнение из местной прессы
Отмечается, что ДТП случилось около 9 часов утра; грузовик двигался со стороны Одессы, а легковушка в Одессу.
На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa начал осуществлять левый поворот в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.
В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.
Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал............................
(Царство Небесное... семье)
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Баран за рулём легковушки!! Везешь пассажиров до ещё и ребёнок в салоне, куда ты дуралей летишь??
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Что ?!
ПДД посмотри. При повороте налево пропускаешь всех.
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На дорогах гибнет в 10 раз больше людей каждый год, чем на войне за все время.
Реакции никакой. Никто не говорит о проблеме. Никому нет никакого дела.
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Так хоть бы средства фиксации скорости купили, блд! Большинство смертей от превышения, никто ничего не боится - полная безнаказанность. У Авакова нет средств - все ушло на закупку на хер никому не нужных вертолетов глючных (Норвегия и Польша отказались) и патрульных кораблей у друга ***** - Макрона...
Сколько трагедий, больно читать. Царствие небесное погибшим...
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