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 Політика України
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Все про:корупція (2461) НАЗК (594) Рябошапка Руслан (53) Мангул (9)

 Через два місяці у нас точно буде новий глава НАЗК, - Рябошапка

Заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка анонсував оновлення керівництва Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) у найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в четвер у Києві, яке проходить під головуванням президента України Володимира Зеленського.

"Ми втратили голову НАЗК, напевно він, з огляду на вашу жорстку риторику, вирішив не ризикувати і написав листа, що сьогодні не прийде. Я думаю, що через два місяці у нас точно буде новий глава НАЗК. На виконання вашого доручення вже розроблено необхідний законопроект, і ми просто чекаємо, коли почне працювати новий парламент", - сказав Рябошапка.

Главою НАЗК є Олександр Мангул.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАЗК немає доступу до трьох реєстрів, - Мангул

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138184
 
 
 Топ коментарі
 
А в ближайшие 42 дня которые остались до окончания 100 дневного периода ...оставшиеся 5% программы на первые 100 дней чувака с ксивой презЕдента успеют намалевать...??
Какой то чувак в рябой шапке говорил за месяц до выборов что она готова на 95 %.....кто это был..??
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свинарчуки сидять,ще з весни? Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9394
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А в ближайшие 42 дня которые остались до окончания 100 дневного периода ...оставшиеся 5% программы на первые 100 дней чувака с ксивой презЕдента успеют намалевать...??
Какой то чувак в рябой шапке говорил за месяц до выборов что она готова на 95 %.....кто это был..??
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Та да...эпоха бедности уже закончилась...уже и забыли о ней...теперь очередь эпохи свинарчуков.... Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9211
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луценко буде саджати чи потужно реформовані суди? чи ти хочеш щоб Зеленський власноручно їх постріляв?
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Специально для особо одаренных зебобиков....луценко.. генпрокуратура и просто прокуратура...делами чиновников уровня свинарчуков не занимается...это дело ГБР и НАБУ....
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спеціально для петєбілів а під симолічні застави хто насралових відпускає?
і для чого тоді нам 15 тис дармоїдів в прокуратурі ? цапів-відбувайлів шукати? зате югік з сбу міг запросто поставити палиці в колеса набу Луценко заявил, что все агенты НАБУ - "вне закона"
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Прокуратура для уголовников типа вас зебобиков.... а что бы отпукстили под залог...нужно для начала предьявить обвинения....которых от ГБР и НАБУ нет ни кому....
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вчи матчастину пебіле
Через два місяці у нас точно буде новий глава НАЗК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6301

"Я б аплодував генеральному прокурору за все це. Позавчора у роз'ясненні Вищого спеціалізованого суду було чітко написано, що порушення правил підслідності тягне за собою, як наслідок, отримання доказів неналежними органами. І все це може розвалитися. Про все це кілька разів говорили Юрію Луценку, але він на це не звертає уваги. Якщо ці справи будуть розвалюватися судами через те, що неналежний орган викриває та здійснює всі ці процесуальні дії, то персональна вина буде лежати на Луценку. І він повинен про це знати. Це підслідність НАБУ. А затримують СБУ, ГПУ. Вони повинні передавати всі ці справи в НАБУ", - заявив нардеп.
Народний депутат зазначив, що генеральний прокурор займається справами корупціонерів не заради боротьби з хабарництвом, а заради піару.
"Але ця боротьба за піар, боротьба за першість, хто буде в телевізорі, веде до того, що потім ці справи можуть бути розвалені. Я вважаю, що це грубе порушення закону", - вважає нардеп.
Нагадаємо, Юрій Луценко повідомив, що співробітники ГПУ затримали члена Вищої ради юстиції на хабарі у розмірі 500 тис. дол. Йому вручена повістка про явку до ГПУ для повідомлення йому про підозри. Також був затриманий його посередник - арбітражний керуючий Міністерства юстиції України, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. дол.
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Вот видишь...даже в том что ты сюда вбросил написано...

Якщо ці справи будуть розвалюватися судами через те, що неналежний орган викриває та здійснює всі ці процесуальні дії, то персональна вина буде лежати на Луценку. І він повинен про це знати. Це підслідність НАБУ. А затримують СБУ, ГПУ. Вони повинні передавати всі ці справи в НАБУ", - заявив нардеп.
Народний депутат зазначив, що генеральний прокурор займається справами корупціонерів не заради боротьби з хабарництвом, а заради піару.



Скопипастить ты скопипастил...а вот понять то что там написано у зебоюика ума не хватило....
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це доказ петіної боротьби з коррупцією?
набу та сап петя ніколи не давав працювати сап взагалі підпорядкував собі агентів набу залякав.
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це називається товкти порохоботів пикою у власні какашки

За словами відомого журналіста Дениса Казанського, українська історія знає вже чимало кримінальних проваджень, де високопоставлені корупціонери змогли уникнути покарання, але те, що сталось нещодавно, б'є всі рекорди з нахабності, - інформує replyua.net.

Зокрема, журналіст нагадує про заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Романчука, затримання якого влітку минулого року стало гучним інформаційним приводом. Можливо, читачі пам'ятають про будинок фігуранта, під яким було розташовано підземні сховища та тунелі, наповнені цінностями? Романчуку інкримінували отримання неправомірної вигоди (хабарництво). Але, як виявилось, речові докази у його справі зникли - ті самі вісімдесят тисяч доларів, які було знайдено в автівці його помічника.

Ще у червні 2016 року говорили про те, що долари справжні. Але п'ятого вересня поточного року прокурори принесли до зали судового засідання підробку. Казанський вказує, що речові докази зберігались у Військовій прокуратурі, тому найбільш ймовірно, що коштам «приробив ноги» хтось зі співробітників цього відомства. Тепер у адвокатів підсудного є всі підстави наполягати на припиненні кримінального провадження. Саме так і розвалюються справи проти корупціонерів та сепаратистів, - наголошує Казанський.
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не зарікався б,уже насадили весною...всякоюго непотрібу на кошерні посади. Через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 428
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Евгений Кошевой, не ? 😵. Или Жеку готовят по своей специальности, на мера Киева ? 😂
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Мангул - второй за сегодня который послал эту групку клоунов
Первым был слесарь
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Все президенты Украины и ихний аппарат, это всё марионетки. Страной правит криминал ! 😎 😎 😎 😎 😎
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧерез два місяці у нас точно буде новий глава НАЗК, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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