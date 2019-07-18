 Гройсман пропонує провести наступні позачергові вибори до Ради одночасно з місцевими - у 2020 році

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду із 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років маємо жити в такій ситуації? Це неправильно. Тому, щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність, треба, щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції, і через якийсь час йти на вибори", - сказав Гройсман.
Водночас прем'єр наголосив, що такі позачергові вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши це з місцевими виборами, щоб було дешевше".
На його думку, 250 депутатів парламенту - це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, й ефективність ухвалення необхідних рішень.
"До того ж впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту", - додав він.
Крім того, Гройсман заявив, що не підтримує ідею впровадження системи двопалатного парламенту, оскільки це може уповільнити ухвалення рішень.
И СМУЩАТЬСЯ НЕЧЕГО. В ИТАЛИИ,например, ЭТО "ТРУДОВЫЕ БУДНИ"...КАЖДЫЙ ГОД _ ВЫБОРЫ.
Гроси мозговой процесс...
У него в мозгу опилки?
Или просто там абсцесс?
Просто медицинский позор какой то, клинический...
😁
А не предлагать только когда выгодно вам.
🤣
Что то другое ему не подсилу.
Вынесем всё, что нам Бог ни пошлёт!