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 Політика України
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 Гройсман пропонує провести наступні позачергові вибори до Ради одночасно з місцевими - у 2020 році

Прем'єр-міністр України, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман вважає, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами у 2020 році, після реформування парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми зараз сформуємо Верховну Раду із 423 депутатів за старою системою, це означає, що ми п'ять років маємо жити в такій ситуації? Це неправильно. Тому, щойно ми його (парламент) сформуємо, треба провести реформу, зняти недоторканність, треба, щоб президент підписав відкриті списки, зменшити кількість депутатів, закріпити децентралізацію в Конституції, і через якийсь час йти на вибори", - сказав Гройсман.

Водночас прем'єр наголосив, що такі позачергові вибори необхідно проводити не влітку, а "навесні 2020 року або восени 2020 року, об'єднавши це з місцевими виборами, щоб було дешевше".

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На його думку, 250 депутатів парламенту - це оптимальна кількість для того, щоб було і представництво всієї України, й ефективність ухвалення необхідних рішень.

"До того ж впровадження відкритих списків підвищить якість обрання до парламенту", - додав він.

Крім того, Гройсман заявив, що не підтримує ідею впровадження системи двопалатного парламенту, оскільки це може уповільнити ухвалення рішень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138182
 
   
 Топ коментарі
 
АЛЕ, кто тут критикует идею! мальчики и девочки, вы еще не знаете, каким дерьмом окажется новая Рада. через два-три месяца, вы сами криком закричите про досрочные выборы!
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Та ясное дело, в эту раду трусельман не попадает, а так хочется
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У Гройсмана найнижчий рейтинг. Він сам порахував. Про які вибори з таким рейтингом?
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У Гройсмана найнижчий рейтинг. Він сам порахував. Про які вибори з таким рейтингом?
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ГОВОРИТ ДЕЛО!
И СМУЩАТЬСЯ НЕЧЕГО. В ИТАЛИИ,например, ЭТО "ТРУДОВЫЕ БУДНИ"...КАЖДЫЙ ГОД _ ВЫБОРЫ.
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А зачем оно ему? Он же всеравно уже будет в местах отдаленных.
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Та ясное дело, в эту раду трусельман не попадает, а так хочется
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Вызывает интерес....
Гроси мозговой процесс...
У него в мозгу опилки?
Или просто там абсцесс? Гройсман предлагает провести следующие внеочередные выборы в Раду одновременно с местными - в 2020 году - Цензор.НЕТ 2032
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"Если мы сейчас сформируем..." Кого ты собралось формировать со своим рейтингом?
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АЛЕ, кто тут критикует идею! мальчики и девочки, вы еще не знаете, каким дерьмом окажется новая Рада. через два-три месяца, вы сами криком закричите про досрочные выборы!
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Девочка, вы тут самые умные? Это вам кто-нибудь сказал, или вы сами решили?
Просто медицинский позор какой то, клинический...
😁
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может через месяц проводить выборы -то в раду то презика? шоу должно продолжаться
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Надо было показать пример и провести досрочные выборы в 16-м году.
А не предлагать только когда выгодно вам.
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Да задолбал, дате хоть пару лет от выборов отдохнуть.))
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"чтобы было дешевле"Так урежь свою зряплату, и грошей хватит))
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Идея нормальная, только грося к тому времени уже будет директором рынка.
Что то другое ему не подсилу.
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Еще никто не решился сказать Гнойсману что он пролетает и на следующей неделе ищет новую работу?
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Вынесли эту дорогу железную
Вынесем всё, что нам Бог ни пошлёт!
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странно, до этого 5 лет работал в старой системе и его все устраивало, а теперь вот вдруг.. почему раньше не предлагал провести досрочные выборы и реформировать парламент?
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потому что тогда его все устраивало и надеялся еще на очередную каденцию петра при которой он останется главой правительства
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Чего этого всего не сделала нынешняя Рада с большинством от Народного Фронта, БПП, БЮТ и Самопомощи? а ответ прост, не тех **** на Майдане поубивали, если бы народ завалил всех депутатов Рыгов и других продажных крыс, поддерживающих режим Овоща черпающих личную выгоду от его правления, мы бы увидели и реальные изменения, и реформы, и посадки коррупционеров...
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боюсь, что тут не все так просто, и как бы дело не было в ментальности народа, который выбирает популистов--выдвиженцев олигархата...и вряд ли что то изменится в ближайшем будущем
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Проснулся трусепродавец,пять лет аферистичничал,а теперь решил заняться государственным устройством,иди возвращайся на свой базар,дальше уже без тебя будем разбираться.
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а жить когда нормально будем....одни выборы. мож расстрелять десяток слуг...глядишь и желающих поубавиться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман пропонує провести наступні позачергові вибори до Ради одночасно з місцевими - у 2020 році
 
 
 
 
 
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