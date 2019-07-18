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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) пропаганда (1217) Потураєв (1)

 У Раді має з'явитися комітет з "інформаційної безпеки", - радник Зеленського Потураєв

Команда президента Володимира Зеленського планує створити комітет, який займатиметься інформаційною безпекою та боротьбою з пропагандою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю theБабелю заявив радник команди президента з політичних питань і один з головних ідеологів "Слуги народу" Микита Потураєв.

"По-перше, потрібно забезпечити прозорість власності та розуміти, за які гроші ЗМІ купили. По-друге, потрібно проводити публічний щорічний економічний аудит. По-третє, має бути незалежна редакційна політика в новинах. Для цього ми можемо зобов'язати компанії надавати договір з власником про його невтручання в редакційну політику", - сказав він.

Для гарантування інформаційної безпеки Потураєв вважає, що необхідно об'єднати Нацраду ТРМ і Держкомтелерадіо.

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"Держкомтелерадіо - це застарілий орган, який нам дістався від УРСР. Його потрібно ліквідувати, а функції передати в реформовану Нацраду. Нацраду потрібно зробити більш незалежною - формувати її не на основі різних квот, а за допомогою незалежної конкурсної комісії. Склад Нацради потрібно збільшити на одну людину, тому що 8 членів - це можливість заблокувати будь-яке рішення. Змінивши її, можна змінити і назву - наприклад, Національна рада зі ЗМІ", - вважає він.

Потураєв також вважає, що комітет ВР з питань свободи слова слід перейменувати: "У назві мають з'явитися слова "інформаційна безпека"".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138180
 
 
 Топ коментарі
 
Не всех кумовьев и одногруппников ещё пристроил?
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Так надо. Шоб пукинненапал.
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Ну-ну. З Україну зробити Північну Корею нікому ще не вдавалось.
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Не всех кумовьев и одногруппников ещё пристроил?
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Когда-то и здесь была независимая редакционная политика. Сейчас - ежедневные шабаши порохоботов. Все меньше адекватных форумчан заходят сейчас. Отвечать беснующимся это контрпродуктивно. Ветки по темам все короче. Все сделали соответствующие выводы.
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от Зе и его команды действительно такая безопасность как СОС
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Все правильно...должен же кто то зебобиков на форумах и соцсетях в нужное русло направлять...так пусть это будет "КомПотур"...
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Это вместо Минстеця создать комитет в Раде?
Идиот. Ты у курсе, чем исполнительная власть отличается от законодательной?
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А чего вы удивляетесь? Зе еще перед выборами говорил что нужна цензура.
У Раді має з'явитися комітет з "інформаційної безпеки", - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 7421

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Наивный, верит в независимые сми. Наверное он и в Санта Клауса верит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раді має з'явитися комітет з "інформаційної безпеки", - радник Зеленського Потураєв
 
 
 
 
 
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