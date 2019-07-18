 У Раді має з'явитися комітет з "інформаційної безпеки", - радник Зеленського Потураєв

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю theБабелю заявив радник команди президента з політичних питань і один з головних ідеологів "Слуги народу" Микита Потураєв.

"По-перше, потрібно забезпечити прозорість власності та розуміти, за які гроші ЗМІ купили. По-друге, потрібно проводити публічний щорічний економічний аудит. По-третє, має бути незалежна редакційна політика в новинах. Для цього ми можемо зобов'язати компанії надавати договір з власником про його невтручання в редакційну політику", - сказав він.

Для гарантування інформаційної безпеки Потураєв вважає, що необхідно об'єднати Нацраду ТРМ і Держкомтелерадіо.

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"Держкомтелерадіо - це застарілий орган, який нам дістався від УРСР. Його потрібно ліквідувати, а функції передати в реформовану Нацраду. Нацраду потрібно зробити більш незалежною - формувати її не на основі різних квот, а за допомогою незалежної конкурсної комісії. Склад Нацради потрібно збільшити на одну людину, тому що 8 членів - це можливість заблокувати будь-яке рішення. Змінивши її, можна змінити і назву - наприклад, Національна рада зі ЗМІ", - вважає він.

Потураєв також вважає, що комітет ВР з питань свободи слова слід перейменувати: "У назві мають з'явитися слова "інформаційна безпека"".