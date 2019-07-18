 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.
За даними опитування, лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.
Також у даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,5%), "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) і "Голос" (5,9% ).
Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.
Порівняно з соцопитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 29 червня - 3 липня, суттєво зріс рейтинг партії "Слуга народу" - з 47,0% до 49,5%.
Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 липня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,0%.
А если бы собрались и завалили Кравчука и Кучме, может Украина была бы сейчас не хуже Польши! Реформы которые хотел провести Чорновил и сейчас актуальны!!!!
Думайте!!! Включите мозг! Голосуйте за проходных! Не дайте Зеленой рашистско Жопаблоковой сволочи завести нас в Россию! Планы там практически одинаковые! Отличаются только временем, последовательностью и тем кто Медведчук или Коломойский !!!!!
Думайте чтобы мне поехали пасти оленей на Дальний Восток и это в лучшем случае!!!! Репрессии будут очень быстро, вы же видите как они реагируют на критику и как устраивают обыски на телеканалах во время избирательной компании! Так даже Кучма не делал! Это стиль Путлера!
Цікаво, Ляшко корову продав?
Ліси вирубані
Дороги -свій язик зжувати можна!
10 мнл виїхало
3 млн на кладовищі!
Деморграфію піднімають лише ті, хто народжує по 14 дітей!
Епідеміі, самогубства, вбивства, безгрошів"я, тупа освіта, вбивча медицина!
Дякуйте мудаки!