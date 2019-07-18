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 Політика України
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

На дострокових парламентських виборах, які відбудуться в Україні 21 липня, 5%-вий бар'єр можуть подолати п'ять партій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

За даними опитування, лідером електоральних симпатій залишається партія "Слуга народу", яку готові підтримати 49,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також у даний момент долають прохідний бар'єр "Опозиційна платформа - За життя" (10,5%), "Європейська Солідарність" (7,7%), "Батьківщина" (6,9%) і "Голос" (5,9% ).

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Батьківщина і Голос долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 01

Читайте також: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" проходять до Ради, - опитування "Соцмоніторингу" та Інституту Яременка

Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%.

Порівняно з соцопитуванням, проведеним Соціологічною групою "Рейтинг" 29 червня - 3 липня, суттєво зріс рейтинг партії "Слуга народу" - з 47,0% до 49,5%.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 липня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,0%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138179
 
 
 Топ коментарі
 
хто ще голосує за повних дебілів від ОП "За життя"? "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1341 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2257
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Петя еле-еле преодолевает 5% барьер. Голос, БЮТ - поднажмите, соевые должны быть выброшены на политическую свалку.
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Пусть наши зарубежные избиратели поживут 5 лет, как мы, тогда и они правильно проголосуют.
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Голосування за кордоном дало перемогу мародера і російського шпигуна Порошенка на президентських. І не дивно, бо жити за кордоном і знати все про Україну - неможливо. Але добре, що таких небагато.
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Сепарье побеждает! Повторяется, так комуняцкая зараза Кравчук выиграл у Чорновола! Все не коммуняцкие голоса были пропали при выборах из того что пошло несколько колон от национальных демократов!

А если бы собрались и завалили Кравчука и Кучме, может Украина была бы сейчас не хуже Польши! Реформы которые хотел провести Чорновил и сейчас актуальны!!!!
Думайте!!! Включите мозг! Голосуйте за проходных! Не дайте Зеленой рашистско Жопаблоковой сволочи завести нас в Россию! Планы там практически одинаковые! Отличаются только временем, последовательностью и тем кто Медведчук или Коломойский !!!!!
Думайте чтобы мне поехали пасти оленей на Дальний Восток и это в лучшем случае!!!! Репрессии будут очень быстро, вы же видите как они реагируют на критику и как устраивают обыски на телеканалах во время избирательной компании! Так даже Кучма не делал! Это стиль Путлера!
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Нєфігасє стецько застібнув! Щоб вас, мародерських тролів, не лінчували люди на вулицях вам самим треба бігти до буцегарень з явкою! Через пару років у людей до вас лють спаде і тоді можна вас переводити на примусові в автодор, але подалі від міста.
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Батьківщина єдина партія проукраїнського та проєвропейського курсу! Вона єдина поверне наші території! В неї велика підтримка серед населення!
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Ну таке! Фейковий рейтинг! За Тимошенко голосує більше!
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Це провокація, ми побачимо тільки реальний результат 21 липня ! Гарантую прохід Батьківщини!
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Спасибо, родной. Куда по твоим гарантиям обращаться?
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Верю только в Батькивщину, это путь в будущее Украины, поддерживаю Юлю и её команду!
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Не дивно, що Порошенко може не пройти і Вакарчук також, Батьківщина буде на другому місці заслужено, і Опоплатформа Бойка на третьому к надаль, я вірю у краще, тому обираю #3
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Ну що, хто пиво, а хто кукурудзу заготовляємо і чекаємо результатів. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3579
Цікаво, Ляшко корову продав? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3930
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как избирком посчитает так и будет.
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"Оппозиционная платформа - За життя" (10,5 %) - как же так , что до сих пор не уехали в отброссию ? Надо бы их заинтересовать покинуть наконец то Украину навсегда и не гадить в чужой для них стране , хотя живут здесь много лет...
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Країна, яка дісталася Зеленському:
Ліси вирубані
Дороги -свій язик зжувати можна!
10 мнл виїхало
3 млн на кладовищі!
Деморграфію піднімають лише ті, хто народжує по 14 дітей!
Епідеміі, самогубства, вбивства, безгрошів"я, тупа освіта, вбивча медицина!
Дякуйте мудаки!
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Да уж, и почаще напоминать избирателям "крепких хозяйственников" про то, как за время их пребывания у власти заводы и комбинаты с их подачи собственники из России доводили до банкротства и распиливали на металл.Сейчас то же самое происходит с цементный заводом в Балаклее.Почему там,где управляют любители "русского мира", все так и происходит. Потому что ни управлять, ни хозяйничать они не умеют, только отнять и распилить.
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Дивні рейтинги.батьківщина має величезну підтримку, бо діє в інтересах людей і допомагає їм!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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