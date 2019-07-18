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 Політика України
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Все про:Медведчук (451) ТБ (180) Шефір_Сергій (5)

 Ми вважаємо, що нам він зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, - Сергій Шефір про Медведчука

Офіс президента вбачає небезпеку в тому, що кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук сконцентрував у своїх руках значний медіаресурс, і розглядає ідею створення законопроекту про те, що медіаресурс не має права купувати людина, яка має бізнес в Росії.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи ставлення команди президента Володимира Зеленського до кума президента РФ Віктора Медведчука, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що нам він (Медвдедчук. - Ред.) зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, дистанціюватися", - запевнив Шефір, уточнивши, що він не чув про якісь спроби самого Медвдедчука вийти на контакт з Офісом президента.

Відповідаючи на запитання, чи бачить Офіс президента загрозу в тому, що Медведчук сконцентрував у своїх руках величезний медіаресурс, Шефір заявив: "Бачить. Є ідея розробити законопроект про те, що медіаресурс не має права купувати людина, яка веде бізнес в Росії. Або близька до власника людина. Я ж не правознавець, щоб правильно висловити цю думку, але обмежити це точно треба. Так, були б у нас кошти, ми б самі купили телеканал "Інтер"! Ми ведемо роботу щодо створення каналу, який був би сильним інформаційно. Чи це буде інтернет-платформа, чи супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно та не тільки Росії, а й усередині країни. У нас всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138178
 
   
 Топ коментарі
 
А вот и разница между Зеленским и грязным брехунишкой потрохом,последний тесно сотрудничал с агентом хуйленка,а Зеля говорит ему - иди нах.
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Одиозный олигарх Виктор Медведчук начал сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2004 году в период Оранжевой Революции и сегодня является ключевым спонсором ЗеКоманды. Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. «В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.). Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук. Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат. «Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько. Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин. «Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским. Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne. Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR1p6bqs2C9X5YNGJplAtj4OyZhI8yVlDOQmsfNiU6wi9G96uULkQAfDUMI
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От за такі слова потрібен вирок і в'язниця пожиттєво.
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А вот и разница между Зеленским и грязным брехунишкой потрохом,последний тесно сотрудничал с агентом ********,а Зеля говорит ему - иди нах.
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а это вафлер говорит, или кто то из цирковой труппы?
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посылает, только не идет он Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке - Цензор.НЕТ 4087 Слова.. слова.. они такие, эти слова...
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да... переиграла тогда коса... Ей надо было открыто сказать, что так, мол и так, наегала я витю хама и это выглядело бы норм.
Но, должен заметить, проблемы со спиной у нее серьезные.
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угу... довелось повстречаться, когда она в кочановке чалилась Видел КТ снимки ее позвоночника - жопа полная
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Ага. или нах именно здесь и находится. т.е. дальше уже идти некуда
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ну во первых говорит не Зеля а Шифер . а во вторых . интересно а Беня знает что этот персонаж сегодня наговорил ?
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как это он вам не нужен???, Пепе - он очень даже нужен!, вчера даже в одной комнате в Страсбурге выступали! и вам пригодится!)))
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тебя, анализ, вообще нужно в пробирке держать! воняяяет
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и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке

Но он, падло, так прилип, что хрен оторвешь Мы считаем, что нам он вовсе не нужен, и стараемся отстраниться от него, - Сергей Шефир о Медведчуке - Цензор.НЕТ 1466
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ничего себе . а жидяра иногда и здравые мысли выдает . а Беня знает ?
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Одиозный олигарх Виктор Медведчук начал сотрудничать с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским еще в 2004 году в период Оранжевой Революции и сегодня является ключевым спонсором ЗеКоманды. Об этом в интервью Guildhall заявил кадровый украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. «В свое время Виктор Медведчук пригласил Владимира Зеленского для создания проекта «Серпом по яйцам» против нашего патриотического проекта «Веселые яйца» (проект поддерживал Оранжевую революцию - ред.). Их проект был создан в мае 2004 года, а уже через три месяца они подписали контракт с телеканалом Интер. Фактически, те же самые шутки, которые были в продукции «Серпом по яйцам» стали лейтмотивом первых выпусков «Вечернего квартала» на Интере, который тогда курировал Медведчук. Все это стало главной медиа-платформой для тогдашнего блока «НеТак», объединявшего Бойка с Медведчуком, которые сегодня руководят «Оппоблоком», - рассказал известный украинский дипломат. «Тогда они рассказывали, что на Майдане люди стояли только за деньги, рассказывали о «трех сортах украинцев», что Украина якобы нужна Западу только в качестве «свалки ядерных отходов», унижали украинцев и украинский язык. В то же время, Зеленский начал выходить в эфире телеканала СТС в Москве с унизительными шутками в отношении украинцев и украинской культуры, по типу: «Почему вы нас хохлов так не любите, у вас же тут на Тверской больше и любить то некого». Сйомки первых телепроектов Зеленского финансировались и показывались по сути всеми центральными российскими телеканалами. Те же самые «Сваты», где образованному, интилигентному россиянину Ковалеву противоставляется туповатый украинец Будько. Все это лишний раз подтверждает, что Зеленский уже тогда был участником этой гибридной войны, но, к сожалению, на стороне врага», - отметил Чекалкин. «Медведчук был первым спонсором ЗеКоманды, который финансировал с блоком «НеТак» их первые сезоны, после чего они объединились с Хорошковским и затем договорились с Коломойским. Тут и группа «Интер» и «1+1» и владельцы маленьких телеканалов, таких как ZIK, который сыграл серьезную роль в уничижении поста Президента, не говоря уже о каналах 112 и NewsOne. Сегодня мы имеем результат объединения усилий олигархических структур вокруг Зеленского», - подытожил Чекалкин.
Источник: https://ghall.com.ua/2019/05/29/chekalkin-medvedchuk-i-zelenskij-sotrudnichayut-s-2004-goda111/?fbclid=IwAR1p6bqs2C9X5YNGJplAtj4OyZhI8yVlDOQmsfNiU6wi9G96uULkQAfDUMI
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Теперь я понял почему Зел не поехал Страсбург - он не хочет находиться с Мертвечуком на одном мероприятии, так сказать - отстранился. Поэтому рыги красиво поагитировали за слив Украины, пока Зел увольнял чиновников, щупал асфальт и катался на тесле.
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рассказываю как все будет работать. главный лозунг "холуя народа"-мир любой ценой. воевать он боится и не будет. мир в Украине зависит только от хозяина, а мир он даст только на своих условиях. хозяин скажет кто смотрящий, его имя Виктор. если Петру удавалось балансировать, наезжать и съезжать, то чмо вообще не будет иметь слова, будет получать инструкции.
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Одназначно огент кремля. Вот соефые потриоты говорили что без него низя😷
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи вважаємо, що нам він зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, - Сергій Шефір про Медведчука
 
 
 
 
 
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