 Ми вважаємо, що нам він зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, - Сергій Шефір про Медведчука

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи ставлення команди президента Володимира Зеленського до кума президента РФ Віктора Медведчука, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що нам він (Медвдедчук. - Ред.) зовсім не потрібен, і намагаємося відсторонитися від нього, дистанціюватися", - запевнив Шефір, уточнивши, що він не чув про якісь спроби самого Медвдедчука вийти на контакт з Офісом президента.

Відповідаючи на запитання, чи бачить Офіс президента загрозу в тому, що Медведчук сконцентрував у своїх руках величезний медіаресурс, Шефір заявив: "Бачить. Є ідея розробити законопроект про те, що медіаресурс не має права купувати людина, яка веде бізнес в Росії. Або близька до власника людина. Я ж не правознавець, щоб правильно висловити цю думку, але обмежити це точно треба. Так, були б у нас кошти, ми б самі купили телеканал "Інтер"! Ми ведемо роботу щодо створення каналу, який був би сильним інформаційно. Чи це буде інтернет-платформа, чи супутниковий канал. Ми програємо дуже сильно інформаційно та не тільки Росії, а й усередині країни. У нас всі канали належать тим чи іншим людям, які тримають їх, щоб захистити себе".

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