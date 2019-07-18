 Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи свої відносини з главою Офісу президента Андрієм Богданом, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу в нас двовладдя. У нас нормальні стосунки з Андрієм (Богданом. - Ред.). У нього шикарне почуття гумору, хоча і своєрідний стиль спілкування. Дехто називає його дещо хамуватим. Я багато чув про Андрія (Богдана. - Ред.) поганого, але також мені багато розповідали про його професійні якості. Я бачив, як він працював у період передвиборчої кампанії. Так, він складна людина, але ми всі, знаєте, маємо недоліки. У нас з ним загалом нормальні відносини, хоча трапляються і сутички. Він любить перебивати в розмові, що мені не подобається. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний і якщо це направити в правильне русло", - розповів Шефір.

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"Ми коли прочитали про це, дуже здивувалися. Богдан першим запитав: "Який конфлікт?". Можливо, якісь розбіжності були. Але не конфлікт. Ви міркуєте з точки зору: "Ти сидиш на своєму місці - вирішуй там свої питання". Ми ж поки працюємо командою. Той, хто вибивається з команди, відходить. Але є якісь консультації, просто чоловічі розмови. Візьмімо аналогію з життя: часто буває, що, повертаючись з роботи додому, чоловік обговорює з дружиною якісь робочі питання. Чи можна в такому разі говорити, що вона на нього - по професійній лінії - впливає? Я не помічав, щоб Андрій продавлював своїх людей. Ні в СБУ, ні в інші структури. Хіба тих, з ким йому самому в Адміністрації в нас працювати. Так, наприклад, було з Олексієм Гончаруком. Ми його не знали, але Андрій переконав, що він необхідний, і сьогодні, попрацювавши трохи разом з Гончаруком, ми переконуємося в тому, що він мав рацію", - прокоментував Шефір інформацію про конфлікт Богдана і Баканова.