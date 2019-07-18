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 Політика України
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Все про:Баканов Іван (36) Богдан Андрій (84) Шефір_Сергій (5)

 Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана

В Офісі президента немає двовладдя.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи свої відносини з главою Офісу президента Андрієм Богданом, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я не бачу в нас двовладдя. У нас нормальні стосунки з Андрієм (Богданом. - Ред.). У нього шикарне почуття гумору, хоча і своєрідний стиль спілкування. Дехто називає його дещо хамуватим. Я багато чув про Андрія (Богдана. - Ред.) поганого, але також мені багато розповідали про його професійні якості. Я бачив, як він працював у період передвиборчої кампанії. Так, він складна людина, але ми всі, знаєте, маємо недоліки. У нас з ним загалом нормальні відносини, хоча трапляються і сутички. Він любить перебивати в розмові, що мені не подобається. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний і якщо це направити в правильне русло", - розповів Шефір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - Сергій Шефір

"Ми коли прочитали про це, дуже здивувалися. Богдан першим запитав: "Який конфлікт?". Можливо, якісь розбіжності були. Але не конфлікт. Ви міркуєте з точки зору: "Ти сидиш на своєму місці - вирішуй там свої питання". Ми ж поки працюємо командою. Той, хто вибивається з команди, відходить. Але є якісь консультації, просто чоловічі розмови. Візьмімо аналогію з життя: часто буває, що, повертаючись з роботи додому, чоловік обговорює з дружиною якісь робочі питання. Чи можна в такому разі говорити, що вона на нього - по професійній лінії - впливає? Я не помічав, щоб Андрій продавлював своїх людей. Ні в СБУ, ні в інші структури. Хіба тих, з ким йому самому в Адміністрації в нас працювати. Так, наприклад, було з Олексієм Гончаруком. Ми його не знали, але Андрій переконав, що він необхідний, і сьогодні, попрацювавши трохи разом з Гончаруком, ми переконуємося в тому, що він мав рацію", - прокоментував Шефір інформацію про конфлікт Богдана і Баканова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138176
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно Зеля! Будь как Хфёдырыч! Погоняло ХАМ - вакантно! Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 9209
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у нас теперь четверг "зеленый день"?
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так и нужно с этими мразями, возомнившими себя властелинами мира. Дерзай, Зеленский!
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Правильно Зеля! Будь как Хфёдырыч! Погоняло ХАМ - вакантно!
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Срывать шапки и дергать за нос людей, это же верх благородства😀
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в Библии написано о таких так... (наушник) тот кто наушничает Царям о ком либо...
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Да тут не библию подключать нужно, а театр... Он больше подходит... В театре есть такая личность - "суфлёр", который подсказывает реплики "забывчивым" актёрам. На фото лишь не видно в руках сценария, составленного режиссёром...
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Так ось чому узеленський такий знервований. Богдан, зазвичай, стоїть позаду нього, бо він такий пробивний.
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Боюсь даже предположить, что он там пробивает)
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"вечером ты будешь стонать, как *****!"
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весь механизм принятия решений ПРезидентом Зе в одном фото )))
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да, нужно же знать их предпочтения и сильные стороны. Хотя у хамов их много и все хамство..
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о, папараци приперлось. Так на чем там теслу возили, на каком лафете?
Брехло ты соевое
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ты дятел необразованный. после того как в сети поднялся смех над тем что вазелина возят на лафете ему богдан таки доверил сесть за руль. в сопровождении и с черепашьей скоростью

кстати, киевляне - где этот поц круги наворачивает?
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Шо, дятел, обломалося, мудило😀
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ну я уже привык к тому что вы тупые зебобики, но скажи мне - в чем же я "обломался"?
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Тупое ты создание, не можешь даже понять своего облома. Соя, шо с тебя взять😀
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так как же тебя понять если ты ничего сформулировать не можешь. деградируешь? скоро сможешь только мычать
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На лафеті... Подивись свого божка у вчорашньому випуску Г+Г, там повне відео. Там вікна мерса GLE, з якого проводиться зйомка приЗедента на рівні вікон тесли.
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тебе повылазило на какой тесле ехал Зеленский?
Кстати, первыми этот ролик запустил ахмет тв
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Блин, я же завтракаю))) зачем портить аппетит этим мерзким иплом?
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Повезло Зеленскому с управляющим. Хоть сцы в очи!
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Внедрение ценностей рюцького мира идёт полным ходом. С чем искренне поздравляю не разделяющих оные зябликов. Разделяющих не поздравляю - это не люди вообще. Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 1085
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй макнула *****:
«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 4236
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Люстрований Сихів‏ @syhiv25 14 июл.
Андрій Богдан ( зправа) в складі монгольської миротворчої місії в Судані 1986 рік

Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 7476
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Похожи на розовых креветок во время совокупления ))))
Ой, да это же ваш перЗЕдент и его заплечных дел мастер (интересно что он за теми плечами так мастерски делает?)
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Бидло аплодує бидлу... Епоха гідності закінчується.
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Я ничего не перепутал, он АДВОКАТ или рейдер, вышибала, "крыша"...
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Коли голосувати будете, хоч подивіться, яка в нього освіта. Може в нього прізвище було в дитинстві якесь типу Іванов, або Алелекаєв. А потім замінив його на Божок чи Богдан. Ви ж не думаєте, що такі прізвища просто так з'явились?
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Коли голосовать будут , кто ? Зебилы ? Им по и ху все . Мозгов нет !
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Клин клином вышибают кто не в курсе, а в споре с гопниками, интеллигент скорее всего получит по шапке. Тоже мне мудрецы форумные ха!
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Хамство, хамство и ещё раз хамство . Гопники дорвались до власти . Будет как при Януковичае -младшим
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Перебивать собеседника - я таких сразу не продолжая разговора нахер посылаю - именно такими словами.
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а у нас таких президентами избирают Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 2529
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Якщо співбесідник дурню несе - можна й перебити.
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очень пробивной ? так пускай ходит по квартирам продает пылесосы
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вспомнился сразу "Городок", как Стоянов продавал пылесос (намусорил, засрал ковер, чтоб показать на что способен товар), а в офисе, как оказалось, уже неделю света нет Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 9800
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Не слишком много внимания для этих ватников?пол дня разбиваете на цитаты
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Время, которое у нас есть, - это деньги, которых у нас нет.
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Он очень пробивной и если это направить в правильное русло", - рассказал Шефир.Источник:https://censor.net.ua/n3138176

да, еще немного и пробьет... дно... Кто-то называет его немножко хамоватым. Он любит перебивать в разговоре. У него такой стиль – давит, настаивает на своем. Он очень пробивной, - Сергей Шефир о Богдане - Цензор.НЕТ 226
Поздравляю всех с хамом v 2.0
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Да,уж,не пвозразишь-ежедневно "пробивать дно" может только ,действитльно,пробивной хам!
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сорвать шапку, ущипнуть за нос это по этикету, я правильно понимаю?😀
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Оу, так пэтруччо таки подстилка шария, однако!😀
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вас отбирали на конкурсе "тупой и еще тупее"?
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НЕ, так отбирали тебя в милициянты. Забыл уже?
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Перед кацапами і ватою не всі такі мовчуни як ти.
Добро має бути з кулаками.
От як битий шухрич.
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А у вас просто умных нет? А хамоватых и без вас хватает
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А каким же может біть главній адвокат рейдеров?
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Не зря в США еврей-адвокат синоним слову мошенник.
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он видно всю вашу шоблу уже поимел по очереди -все фотки теперь, как он с заду к зекретину жмется
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пробивной, перебивает..... - гопота во власти, которая кормит дебилов учением о Зеленой Сопле.
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Так можна літературно описати козла: немножко хамоватый...любит перебивать в разговоре....давит, настаивает на своем ...пробивной... Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана - Цензор.НЕТ 4500 Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана - Цензор.НЕТ 4500 Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана - Цензор.НЕТ 4500
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Был у нас уже один пробивной и хамовитый из Донбасса, так он теперь в Параше. И этот пробивной и хамовитый из Галичины. Что то мне подсказывает, что и второй скоро присоединится к первому. Старик Ломброзо как всегда прав.
Кстати, уж не внебрачный ли сын этот богдан хама енакиевского? И манеры и хамство все на папашку смахивает. И лицом.
Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана - Цензор.НЕТ 8665 Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана - Цензор.НЕТ 5841
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Хотелось бы посмотреть как Зе ставит на место этого хама, народу бы понравилось...
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Это называется хамство. мкХам уверенно идет по стопам бати в сторону Ростова.
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У даному випадку фізіогномика не помиляється. Бандюк звичайний.
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Хам с лицом типичного удмурта. Юрист никакущий, что этот Шефир только подтвердил. Был типа "решателем" у бени. С переменным успехом. Пионеры- бенинцы. Надеюсь не надолго...
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Был тут у нас хамовитый один, говорят даже погоняло в молодости имел - "хам", сейчас правда в ростове ошивается, но то ладно! протариной дорогой идете, товарищи...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана
 
 
 
 
 
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