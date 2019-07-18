 Дехто називає його дещо хамуватим. Він любить перебивати в розмові. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний, - Сергій Шефір про Богдана

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи свої відносини з главою Офісу президента Андрієм Богданом, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Я не бачу в нас двовладдя. У нас нормальні стосунки з Андрієм (Богданом. - Ред.). У нього шикарне почуття гумору, хоча і своєрідний стиль спілкування. Дехто називає його дещо хамуватим. Я багато чув про Андрія (Богдана. - Ред.) поганого, але також мені багато розповідали про його професійні якості. Я бачив, як він працював у період передвиборчої кампанії. Так, він складна людина, але ми всі, знаєте, маємо недоліки. У нас з ним загалом нормальні відносини, хоча трапляються і сутички. Він любить перебивати в розмові, що мені не подобається. У нього такий стиль - тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний і якщо це направити в правильне русло", - розповів Шефір.
"Ми коли прочитали про це, дуже здивувалися. Богдан першим запитав: "Який конфлікт?". Можливо, якісь розбіжності були. Але не конфлікт. Ви міркуєте з точки зору: "Ти сидиш на своєму місці - вирішуй там свої питання". Ми ж поки працюємо командою. Той, хто вибивається з команди, відходить. Але є якісь консультації, просто чоловічі розмови. Візьмімо аналогію з життя: часто буває, що, повертаючись з роботи додому, чоловік обговорює з дружиною якісь робочі питання. Чи можна в такому разі говорити, що вона на нього - по професійній лінії - впливає? Я не помічав, щоб Андрій продавлював своїх людей. Ні в СБУ, ні в інші структури. Хіба тих, з ким йому самому в Адміністрації в нас працювати. Так, наприклад, було з Олексієм Гончаруком. Ми його не знали, але Андрій переконав, що він необхідний, і сьогодні, попрацювавши трохи разом з Гончаруком, ми переконуємося в тому, що він мав рацію", - прокоментував Шефір інформацію про конфлікт Богдана і Баканова.
Брехло ты соевое
кстати, киевляне - где этот поц круги наворачивает?
Кстати, первыми этот ролик запустил ахмет тв
«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»
Андрій Богдан ( зправа) в складі монгольської миротворчої місії в Судані 1986 рік
Ой, да это же ваш перЗЕдент и его заплечных дел мастер (интересно что он за теми плечами так мастерски делает?)
да, еще немного и пробьет... дно...
Поздравляю всех с хамом v 2.0
Добро має бути з кулаками.
От як битий шухрич.
Кстати, уж не внебрачный ли сын этот богдан хама енакиевского? И манеры и хамство все на папашку смахивает. И лицом.