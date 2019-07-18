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 "Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко

Сьогодні політики з проросійського пулу, які діють чітко за наказом Кремля, спробували нав’язати у Страсбурзі власний порядок денний, що руйнує концепцію захисту України на міжнародній арені. Тільки зусиллями команди "Європейської Солідарності" вдалось зруйнувати ці плани, захистити національні інтереси нашої держави та зберегти міжнародну коаліцію в новообраному Європейському парламенті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії заявив журналістам під час прямого включення зі Страсбурга.

"Подивіться, із чим сюди приїхали "Опоблок" чи "Опоплатформа" - фактично, путінська "п’ята колона". Оточена сонмом російських журналістів, які забезпечують їм піар-підтримку, вони не порушували жодного разу питання, які життєво важливі для України. Вони приїхали презентувати себе, як проросійська політична сила, яка на сьогоднішній день має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу в Європарламенті. Дякуючи нашим рішучим зусиллям, сьогодні ця спроба "п’ятої колони" Кремля тут, у Страсбурзі, провалилася", - повідомив Порошенко.

Необхідно сконсолідувати усі проукраїнські сила на зовнішньополітичній арені для спільного захисту нашої держави і протидії гібридній агресії Росії. Особливо важливо про це пам’ятати усім демократичним партіям у період передвиборчих баталій, переконаний Порошенко.

"Сьогодні, попри те, що є розпал передвиборчої кампанії, інтереси України тут - у Страсбурзі, під час першої сесії новообраного Європейського парламенту. Коли ми боремося за українські інтереси на зовнішньому фронті - ми наголошуємо, всі суперечності треба відкинути і залишити всередині України. На зовнішньому фронті ми маємо виступати як єдина, злагоджена команда - в цьому і реалізується пропозиція, що наша команда готова підставити плече новій владі і не допустити прорахунків або помилок, які будуть працювати на шкоду нашій державі", - наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепер про переговори щодо України ми дізнаємося на пресконференціях Путіна. Це втрата суб'єктності, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138175
 
   
 Топ коментарі
 
Петрык может стать одним из политиков Европы, если надумает к ним примкнуть, а вот Зе с его ношей 95 может только об Оскаре мечтать...
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"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6610
"Фамилия Петра Порошенко отсутствует в графике официальных мероприятий. Его встреч нет в официальном графике. Что точно можем сказать, он не в списке. Обычно гостей приглашает глава Европейского парламента, также они могут быть приглашены политическими группами. В данном случае это могла бы быть группа членов Европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана"
начальник отдела пресс-службы Европарламента, Марджори Ван Ден Бреке
"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2606
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так это ж твои хряк бизнес партнёры, что забыл. каналы им продал, монополию по сжиженому газу мертвичуку отдал, ахмету все обленерго, за бойко твой кум отсвистел что не видит состава преступления,...
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Президент України став на одне коліно, як стають Воїни, перед прапором України, який тримала в руках вдова українського Воїна. А Зеленський картинно бахнувся на обидва коліна, як стають раби, перед телекамерою.
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Порошенко вошел в образ отца нации и никак не выйдет
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Потрох! Он мог не пустить колонну гиркина в Донецк, но эта порохатая гнида, запретила колонну расстрелять, хоть наши могли это сделать на раз-два, то же самое с Луганском..А потом пошло-поехало, Дебальцево, Саур-Могила, Иловайск, ДАП.. В поддавки с пуйлом играл все эти 5 лет.
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Це російський танк, з тої колони. Пропустили так пропустили. А твій кумир Гіркін вирвався з мирняком, у багажнику, під купою броніків.

"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7370
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какой нах российский танк в славянске свинобот?
на тот момент который ты описываешь у гиркина было только 2 машины которые им подарила 25-ая бригада вдв после того окуенного рейда, после которого они из славянска без затворов вернулись
псы. по чесноку им там действительно нелегко пришлось, сепары под гусеницы бросались, прозрели лишь после того как "братья" их реально убивать начали
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а перед этим наблюдал за тем как первый гомконвой внаглую пересекает нашу границу
хотя легко мог его достать артой и никто бы ничего ему не предъявил кроме РФ
на этом моменте я для себя понял шо мы (и я в том числе) выбрали очередного передаста
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"эта порохатая гнида, запретила колонну расстрелять, хоть наши могли это сделать на раз-два, то же самое с Луганском" - вы там были, слышали, видели приказ? Или абы ******.ть?

У нас была типа охренительная армия (аж пять! тысяч относительно боеспособных воинов на момент агрессии), а Порох им не дал кацапов расх..рить!
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Порох хоч якось просуває інтереси України і намагається не розгубити те, що є, в той час, як зелений чмошник в наполеона грається і свій узький круг прилаштовує, мерзота беніна
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Также на этих выборах меня беспокоит рейтинг Виктора Медведчука и его проекта "За жизнь". Это Порошенко вернул Медведчука в большую политическую игру и позволил ему обрасти активами. В частности, партнеры Медведчука взяли под свой контроль дизельный трубопровод, по которому поставляется каждый второй литр дизельного топлива в страну из России. При прошлой власти трубу по надуманному решению Ровенского районного суда вернули в собственность россиян. Те оформили ее на швейцарскую компанию, связанную с Медведчуком, а подконтрольный Порошенко Антимонопольный комитет дал все разрешения. А судью, вынесшую решение, экс-президент премировал пожизненным статусом.

То есть вместо того, чтобы развивать альтернативные источники и снижать зависимость от РФ, мы еще больше стали зависеть от нее. Так же обстоит дело с газом для автомобилей - пропан-бутаном. Каждый третий его литр поставляется от "Роснефти" через фирмы, связанные с Медведчуком. Произошло это в результате зачистки рынка силами СБУ во времена Порошенко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/leshchenko-imenno-poroshenko-vernul-medvedchuka-v-bolshuyu-politicheskuyu-igru-i-pozvolil-emu-obrasti-aktivami-1072616.html
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Не хвилюйся. Зєля розкуркулить і посадить Медведчука.
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Та да, так медведчуку так и сказал, не побоялся. Сраный борец с реваншизмом.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах. Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе. "Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд. "Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 886
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- Зачем, по вашему мнению, Порошенко подыграл Медведчуку в наращивании финансовой мощи?

- Думаю, делал он это не бесплатно. Кроме того, Медведчук получил доступ к телеканалам. Его люди скупили их, как в супермаркете - "112", NewsOne, ZiK. И Порошенко этому тоже помог. Например, канал "112 Украина" был связан с министром-беглецом Виталием Захарченко и имел ворох нарушений, но его не закрыли и не конфисковали. Вспомните историю. Во времена Януковича пять региональных телеканалов собрали под один зонтик и создали "112 Украина". Он имел развлекательную лицензию на вещание, а не информационную, и право на региональное вещание, а не всеукраинское. Не соответствовал критериям открытости данных о конечном бенефициаре. И только по этим признакам канал можно было лишить лицензии.

Вместо этого регулятор (подконтрольный экс-президенту Нацсовет) на все закрывал глаза. А за это Порошенко получил на выборах тотальную поддержку "112" (в скобках читайте "от Медведчука"). И нынешний рейтинг партии "За жизнь" - это рейтинг Медведчука при содействии Порошенко. Вот так выглядит замкнутый цикл политических договорняков.
Больше читайте тут:
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а кого туда послал Зе или их 95 на корпоратив не приглашали.
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"Фамилия Петра Порошенко отсутствует в графике официальных мероприятий. Его встреч нет в официальном графике. Что точно можем сказать, он не в списке. Обычно гостей приглашает глава Европейского парламента, также они могут быть приглашены политическими группами. В данном случае это могла бы быть группа членов Европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана"
начальник отдела пресс-службы Европарламента, Марджори Ван Ден Бреке
"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2606
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ссылку на языке оригинала. Я то нашла в прессе его присутствие там как приглашенного, а вы ссылку предоставьте ибо воняет как от скунса...
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Це кацапський троль. Він завжди смердить
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в прессе докуя можно чего найти)
давай пруф приглашения или духовку свою прикрой)
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https://en.interfax.com.ua/news/general/599884.html 11:40 13.07.2019

«Poroshenko to meet with new EP deputies, leaders of European parties in Strasbourg on July 17
Leader of the European Solidarity Party, the fifth president of Ukraine Petro Poroshenko will visit Strasbourg (France) on July 17, where at that time the European Parliament will be electing the leadership of the European Union. Poroshenko received a special invitation to hold a series of international meetings, which had been prepared in advance, the press service of the European Solidarity Party reported.»
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да, тяжолая у петрыка ситуация. в стремлении к личному реваншу приходится стать ему попутчиком у других реваншистов. "разом вони це зроблять!"
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Петрык может стать одним из политиков Европы, если надумает к ним примкнуть, а вот Зе с его ношей 95 может только об Оскаре мечтать...
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)))))))))))))))))) отлично! супер! но на роль европейского примыкалы он не пойдёт. не его маштаб, по его же самооценке!
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в прошлом году была инфа о желании Порошенко заниматься политикой и именно в Европе. На пустом месте такие мысли не приходят, да и вес политика он имеет.
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за вес соглашусь. больше центнера! в принципе за европу тоже. в Украине, практически красть уже ничо не осталось. земля - последняя ценность. и последнее, шо он может - удовлетворить своё эго, добившись реванша в должности. это щас его цель минимум. а от ойропеских политиков ***** есчо с нулевых не хило смазывает. так шо его мона понять, делает верную ставку!
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Оскара, в номінаціі «Фортепіаніст»....
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так это ж твои хряк бизнес партнёры, что забыл. каналы им продал, монополию по сжиженому газу мертвичуку отдал, ахмету все обленерго, за бойко твой кум отсвистел что не видит состава преступления,...
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Но ведь Зеля всё исправит? С новой командой и Портновым?
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выхода у него нет. а если не исправит то и за зелю возьмёмся.
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І це каже засновник риговської партєйки, який за свою
позорну каденцію їх підтримував і пігодовував?!
🤮
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Баксику, я тобі вже казав, вчи.
Для зебілів все виділене.
"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9300
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Ну, ти ж *****, прекрасно знаєш:

https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко.
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
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Петя, возвращайся, тебе повестку принесли. "Оппоблок" и "Оппоплатформа" - путинская "5 колонна". Они приехали в Страсбург уничтожать концепцию защиты украинского интереса, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7546
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доигрался кондитер, оденут браслеты и доставят в кутузку, если сам не идет.
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После выборов этот процесс ускорится.
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Так, Портнов, друг Богдана і радник Зеленського, вже пообіцяв Гулаг та розстріли для Атовців тпа майданівців.
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ПАРАШАєнко ти же сам пригрів мертвечука, в тебе було 5 років, що ти робив мразота барижна, крав? А тепер їздиш і свої е@алом торгуєш, тебе чекають в ДБР падаль.
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Так ты сам,со своими воришками-подельниками,все взял и просрал.Вякать нужно было когда мертвечук к тебе домой ночами на тёрки приезжал.
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ви сюди 73% дебілів чомусь не заносите, а зря. це ж вони хуже не будєт,аби нє барига привели до влади мішок з котами, поверення ригів та підйом ватніх недобитків
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Ну что Пэтя, пожинаешь что , если и не посеял, то уж точно взрастил. И при твоем большом "аппаратном" опыте, ты не мог не знать ( не то что уж догадываться) к чему это все ведет, и чем это грозит. А знал, значит для чего то это все делал. А значит однозначно виновен и ответственен ( правда кто у нас за что когда нес ответственность) Как говорится ворон ворону глаз не выклюет , в итоге и они с "глазами" и у тебя " все со зрением нормально".
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Гут товарищ Андерсен! Правильно политику партии понимаете!
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ето усьо фатажоп та правакація протів чесного палітіка медведчука, кум жени якого іде від найчеснішої партії слуга урода! парашенка просто вчергове убєжал от дбр, прихвативши черговий самальот бабла украдєного в народа! праклятиє парахаскоти "Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1090
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Так вот почему Петя оказался в Страсбурге!
Они теперь с Медведчуком открытым дуэтом работают - Петя героически побеждает попытки пророссийского реванша.
С телемостом надо полагать такая же постановочная сценка была.
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Как парад русскіх танков в Мінскє, Вітя? Пропустіл, с украінцамі ваєвал?
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Медведчук в Страсбурге говорит от имени Украины.
Несколько регионов Украины оккупированы РФ и бандитскими коллоборационными группировками. Тебе ли меня упрекать - Кацахол, ты жалок...
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Віктор, а ті уважаєш своіх хозяєв- русскіх?
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и это пишет житель страны, которая расставила ноги парашке...…

За свою страну иди воюй, а не тут умничай.
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Как бы ещё вдруг эти сволочи-журногады не разнюхали, что порошенко с медведчуком совершенно случайно летели из Киева в Страсбург одним и тем же частным самолётом.
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Который им предоставил Каломойский.
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Это ты меня уколоть решил картинкой с хитрожопым участником делегации, с русской фамилией - получившим квартирку от РФ за эту выходку?
Может ты готов поговорить про сотни и тысячи граждан Украины - принявших на ура "русский мир"? Про людоедов и выродков Безлера, Захарченко, Толстых?
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Что это за многотысячная акция - как это я ее упустил...
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Энто ваш антимайдан акции проводит. На побольше-
"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6037
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А главный шаурмист, виртуоз рояля, фонтано-переплыватель и "очень уставший" Нарик знает ГДЕ СТРАСБУРГ?
"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2774

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Щось всі риги в коментах повилазили. Всі ллють багнюку на Порошенка і майже ніхто не бачить "руцького міра" від жопоблоків двох скликань. Сумно. Команда клоЗЕта і тут заспокоїтися не може.
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Пенсіонери за ці платформи. Скучають за СРСР, низькими тарифами. Тільки жодна з тих платформ СРСР не пахне. Пахнуть Росією з дешевим газом і олігархами.
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Псарнеблок 6я ********** колонна.Сидит в Украине и уничтожает страну изнутри
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Петя этих пид..ров надл было сажать в 2014 году, а сегодня героически спасать от них Украину.
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ну так пусть зебил посадит??? Что не вижу "воронков"!!!

Порох - Политик.
Ваш зебил - позорник!
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…сказал создатель партии регионов, которая потом была переименована в оппоблок.

P.S. Достали уже выкладывать каждый чих этого обосравшегося мародёра. Кто он вообще?
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У Рошеновича, от водки и диабета крыша поехала? Твои друзья и бизнес партнёры, которых ты, мразота, пять лет кормил и лелеял, "пятая колонна"???
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Полный тупизм зебилов привел к тому, что рыги в Страсбурге.
Спасибо Пороху, который отстаивает интересы Украины!!!!

Зебелы, а где Ваш президент???
Он ведает внешней политикой! Почему он не в Страсбурге????

Это еще раз доказывает, что к власти пришли тупые клоуны!!!
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Молодець! Премія забезпечена, працюй далі. Свиносоєві тебе не забудуть....
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Порохоботы , которые пасутся рядом с глав-свиньей.Выводите его быстрее из запоя или траву заберите , которую он шмалит. Скажите уже ему наконец, что он давно не през и ему пора прекратить строить из себя гетьмана.
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Дивно звідкіль у нього ще якийсь рейтинг?!! За останні два роки ні одного слова доброго за нього не чув.
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що треба зробити, що б повернути шановного Петра Олексійовича назад у Президентське крісло?
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Ця скотина пішла вабанк!! Нічим не гребує. Не можу уявити щоб ці сиділи у Раді представниками від народу. Скільки вони там принесуть шкоди державі!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко
 
 
 
 
 
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