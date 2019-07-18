 "Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії заявив журналістам під час прямого включення зі Страсбурга.

"Подивіться, із чим сюди приїхали "Опоблок" чи "Опоплатформа" - фактично, путінська "п’ята колона". Оточена сонмом російських журналістів, які забезпечують їм піар-підтримку, вони не порушували жодного разу питання, які життєво важливі для України. Вони приїхали презентувати себе, як проросійська політична сила, яка на сьогоднішній день має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу в Європарламенті. Дякуючи нашим рішучим зусиллям, сьогодні ця спроба "п’ятої колони" Кремля тут, у Страсбурзі, провалилася", - повідомив Порошенко.

Необхідно сконсолідувати усі проукраїнські сила на зовнішньополітичній арені для спільного захисту нашої держави і протидії гібридній агресії Росії. Особливо важливо про це пам’ятати усім демократичним партіям у період передвиборчих баталій, переконаний Порошенко.

"Сьогодні, попри те, що є розпал передвиборчої кампанії, інтереси України тут - у Страсбурзі, під час першої сесії новообраного Європейського парламенту. Коли ми боремося за українські інтереси на зовнішньому фронті - ми наголошуємо, всі суперечності треба відкинути і залишити всередині України. На зовнішньому фронті ми маємо виступати як єдина, злагоджена команда - в цьому і реалізується пропозиція, що наша команда готова підставити плече новій владі і не допустити прорахунків або помилок, які будуть працювати на шкоду нашій державі", - наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

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