 "Опоблок" і "Опоплатформа" - путінська "п’ята колона". Вони приїхали до Страсбурга знищувати концепцію захисту українського інтересу, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії заявив журналістам під час прямого включення зі Страсбурга.
"Подивіться, із чим сюди приїхали "Опоблок" чи "Опоплатформа" - фактично, путінська "п’ята колона". Оточена сонмом російських журналістів, які забезпечують їм піар-підтримку, вони не порушували жодного разу питання, які життєво важливі для України. Вони приїхали презентувати себе, як проросійська політична сила, яка на сьогоднішній день має зруйнувати концепцію захисту українського інтересу в Європарламенті. Дякуючи нашим рішучим зусиллям, сьогодні ця спроба "п’ятої колони" Кремля тут, у Страсбурзі, провалилася", - повідомив Порошенко.
Необхідно сконсолідувати усі проукраїнські сила на зовнішньополітичній арені для спільного захисту нашої держави і протидії гібридній агресії Росії. Особливо важливо про це пам’ятати усім демократичним партіям у період передвиборчих баталій, переконаний Порошенко.
"Сьогодні, попри те, що є розпал передвиборчої кампанії, інтереси України тут - у Страсбурзі, під час першої сесії новообраного Європейського парламенту. Коли ми боремося за українські інтереси на зовнішньому фронті - ми наголошуємо, всі суперечності треба відкинути і залишити всередині України. На зовнішньому фронті ми маємо виступати як єдина, злагоджена команда - в цьому і реалізується пропозиція, що наша команда готова підставити плече новій владі і не допустити прорахунків або помилок, які будуть працювати на шкоду нашій державі", - наголосив лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
на тот момент который ты описываешь у гиркина было только 2 машины которые им подарила 25-ая бригада вдв после того окуенного рейда, после которого они из славянска без затворов вернулись
псы. по чесноку им там действительно нелегко пришлось, сепары под гусеницы бросались, прозрели лишь после того как "братья" их реально убивать начали
хотя легко мог его достать артой и никто бы ничего ему не предъявил кроме РФ
на этом моменте я для себя понял шо мы (и я в том числе) выбрали очередного передаста
У нас была типа охренительная армия (аж пять! тысяч относительно боеспособных воинов на момент агрессии), а Порох им не дал кацапов расх..рить!
То есть вместо того, чтобы развивать альтернативные источники и снижать зависимость от РФ, мы еще больше стали зависеть от нее. Так же обстоит дело с газом для автомобилей - пропан-бутаном. Каждый третий его литр поставляется от "Роснефти" через фирмы, связанные с Медведчуком. Произошло это в результате зачистки рынка силами СБУ во времена Порошенко.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/leshchenko-imenno-poroshenko-vernul-medvedchuka-v-bolshuyu-politicheskuyu-igru-i-pozvolil-emu-obrasti-aktivami-1072616.html
- Думаю, делал он это не бесплатно. Кроме того, Медведчук получил доступ к телеканалам. Его люди скупили их, как в супермаркете - "112", NewsOne, ZiK. И Порошенко этому тоже помог. Например, канал "112 Украина" был связан с министром-беглецом Виталием Захарченко и имел ворох нарушений, но его не закрыли и не конфисковали. Вспомните историю. Во времена Януковича пять региональных телеканалов собрали под один зонтик и создали "112 Украина". Он имел развлекательную лицензию на вещание, а не информационную, и право на региональное вещание, а не всеукраинское. Не соответствовал критериям открытости данных о конечном бенефициаре. И только по этим признакам канал можно было лишить лицензии.
Вместо этого регулятор (подконтрольный экс-президенту Нацсовет) на все закрывал глаза. А за это Порошенко получил на выборах тотальную поддержку "112" (в скобках читайте "от Медведчука"). И нынешний рейтинг партии "За жизнь" - это рейтинг Медведчука при содействии Порошенко. Вот так выглядит замкнутый цикл политических договорняков.
Больше читайте тут:
"Фамилия Петра Порошенко отсутствует в графике официальных мероприятий. Его встреч нет в официальном графике. Что точно можем сказать, он не в списке. Обычно гостей приглашает глава Европейского парламента, также они могут быть приглашены политическими группами. В данном случае это могла бы быть группа членов Европарламента по связям с Украиной, но она пока не создана"
начальник отдела пресс-службы Европарламента, Марджори Ван Ден Бреке
Яка ссилка?
Він черпанув цього гімна з ось цієї помийниці:
https://uiamp.org.ua/poroshenko-bezhit-iz-ukrainy-nakanune-doprosa-pod-strannym-predlogom-v-spiskah-ne-znachitsya
давай пруф приглашения или духовку свою прикрой)
«Poroshenko to meet with new EP deputies, leaders of European parties in Strasbourg on July 17
Leader of the European Solidarity Party, the fifth president of Ukraine Petro Poroshenko will visit Strasbourg (France) on July 17, where at that time the European Parliament will be electing the leadership of the European Union. Poroshenko received a special invitation to hold a series of international meetings, which had been prepared in advance, the press service of the European Solidarity Party reported.»
позорну каденцію їх підтримував і пігодовував?!
🤮
Для зебілів все виділене.
*****, прекрасно знаєш:
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко.
23:52, 17 января 2018
А вот заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
😁
Они теперь с Медведчуком открытым дуэтом работают - Петя героически побеждает попытки пророссийского реванша.
С телемостом надо полагать такая же постановочная сценка была.
Несколько регионов Украины оккупированы РФ и бандитскими коллоборационными группировками. Тебе ли меня упрекать - Кацахол, ты жалок...
За свою страну иди воюй, а не тут умничай.
Может ты готов поговорить про сотни и тысячи граждан Украины - принявших на ура "русский мир"? Про людоедов и выродков Безлера, Захарченко, Толстых?
Порох - Политик.
Ваш зебил - позорник!
P.S. Достали уже выкладывать каждый чих этого обосравшегося мародёра. Кто он вообще?
Спасибо Пороху, который отстаивает интересы Украины!!!!
Зебелы, а где Ваш президент???
Он ведает внешней политикой! Почему он не в Страсбурге????
Это еще раз доказывает, что к власти пришли тупые клоуны!!!