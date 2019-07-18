 МКЧХ направив на окуповану територію Донбасу 91,1 т гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Також через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу проїхало 5 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою (медичне обладнання, засоби гігієни та продуктові набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 91,1 тонни", - йдеться в повідомленні.

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