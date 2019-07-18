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Все про:Держприкордонслужба (2164) Червоний Хрест (135) гуманітарна допомога (203)

 МКЧХ направив на окуповану територію Донбасу 91,1 т гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Міжнародний Комітет Червоного Хреста доставив через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" в ОРДЛО 91,1 тонни гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Також через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу проїхало 5 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою (медичне обладнання, засоби гігієни та продуктові набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 91,1 тонни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Продукти, засоби гігієни і будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 161,2 т гумдопомоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138172
 
 
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У кацапів грошей нема,"Білі КАМАЗи" віже не їздять,так Україна продовжує їх кормити як при Петру.
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Гуд, а то на рынках у торгашей товар заканчиваеться. Смысл мы кормим ту наволочь? Все нормальные уже выехали, а мы ватников-новоросов продолжаем с руки кормить....
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руководство лугандона жадно отирает руки
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реклама партии Вакарчука? "9-1-1" это его песня
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Щоб вам ця "допомога" боком вилізла!
🤗
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Уважаемый Красный Крест!
А нельзя ли вместо предметов гигиены возить им старые газеты и новые рекламные проспектики опоблока и прочей швали (то, что в наших подъездах скапливается у почтовых ящиков килограммами и чем все столбы облеплены), а вместо мед оборудования - сухую хлорку и вяленый подорожник, а вот прод.наборами сложнее - с ягелем и лебедой...напряг... тут только сено-солома) - чтоб все, как им мечталось... и без бэндэровцев))))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМКЧХ направив на окуповану територію Донбасу 91,1 т гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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