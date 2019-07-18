 МКЧХ направив на окуповану територію Донбасу 91,1 т гуманітарної допомоги, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Також через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу проїхало 5 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою (медичне обладнання, засоби гігієни та продуктові набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 91,1 тонни", - йдеться в повідомленні.
🤗
А нельзя ли вместо предметов гигиены возить им старые газеты и новые рекламные проспектики опоблока и прочей швали (то, что в наших подъездах скапливается у почтовых ящиков килограммами и чем все столбы облеплены), а вместо мед оборудования - сухую хлорку и вяленый подорожник, а вот прод.наборами сложнее - с ягелем и лебедой...напряг... тут только сено-солома) - чтоб все, как им мечталось... и без бэндэровцев))))