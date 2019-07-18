 Коли ставлять на місце хама, це вже сила. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!" Для кого це робиться, як не для людей? - Сергій Шефір про публічні перепалки Зеленського з чиновниками

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя публичные перепалки президента Владимира Зеленского с чиновниками на Закарпатье и в Борисполе, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи публічні перепалки президента Володимира Зеленського з чиновниками на Закарпатті та в Борисполі, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Хамство можливе тільки стосовно порядної людини. А коли ставлять на місце хама, це вже сила. Як в "Іронії долі", інтелігентна людина в потрібний момент, коли дошкуляють, може сказати і грубі речі. Хіба ви бачили з боку президента хамство щодо порядних людей? Минуло півтора місяці, як він президент. Що може зробити людина на його місці, не маючи підтримки ні Верховної Ради, ні виконавчої влади? Ми ж говорили, що треба карати винних людей. Виявляється, це неможливо зробити тільки силами президента, інакше виходить політичне переслідування. Це не його обов'язок, але у президента виникає така емоційна реакція - злочинець має бути покараний", - прокоментував Шефір публічні перепалки Зеленського з чиновниками на нарадах.

"Ми хочемо донести всім головний посил: "Грайте за правилами. Інакше країну ми не поміняємо". Навіть нехай хтось вважає таку поведінку хамством. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!". Для кого це робиться, як не для людей? А для кого це робилося 15 років зі сцени і весь народ аплодував? Це теж було для виборів? З досвіду: коли жарт надуманий, народ у залі не аплодує, ні. Але як тільки артист "поціляє в нерв" - сміється і аплодує. Якщо ми і в політиці поціляємо в нерв, значить - правильно робимо. Мені подобається, я думаю: "Молодець, красень", - запевнив Шефір, відповідаючи на запитання, чи не є такі наради Зеленського передвиборчою технологією.

"Більш за все він (Зеленський. - Ред.) цінує, вийшовши з передвиборчої кампанії, підтримку народу. Для нього (Зеленського. - Ред.) це дуже важливо. Якщо підведе народ, це буде для нього (Зеленського. - Ред.) більше за будь-який найбільший провал. Але також ми розуміємо, що легко не буде. Він (Зеленський. - Ред.) мало з яких питань комплексує. Тільки, коли його (Зеленського. - Ред.) ставлять в позицію "ти обіцяв і не зробив". У нього (Зеленського. - Ред.) комплекс суперпорядності. Мені здається, ми з ним тут дуже схожі. Якщо мені кажуть, що я не компетентний, і це справді так, то я беру час на те, щоб вникнути в тему і прошу допомоги. Володимир Олександрович вміє слухати, він дуже швидко вчиться. Але ніколи не буде мудрувати, якщо не розбирається в питанні", - запевнив Шефір.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником". А також заявив, що звернеться щодо нього в СБУ: "Ща позвоню Баканову з приводу цього чорта".

Перед цим Зеленський публічно відчитав чиновників західних митниць: "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж говорили зарплата маленька. Ви можете звільнитися?"