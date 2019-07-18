EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  3404  94
Все про:Зеленський (2129) Шефір_Сергій (5)

 Коли ставлять на місце хама, це вже сила. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!" Для кого це робиться, як не для людей? - Сергій Шефір про публічні перепалки Зеленського з чиновниками

У президента виникає така емоційна реакція - злочинець має бути покараний.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя публичные перепалки президента Владимира Зеленского с чиновниками на Закарпатье и в Борисполе, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи публічні перепалки президента Володимира Зеленського з чиновниками на Закарпатті та в Борисполі, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Хамство можливе тільки стосовно порядної людини. А коли ставлять на місце хама, це вже сила. Як в "Іронії долі", інтелігентна людина в потрібний момент, коли дошкуляють, може сказати і грубі речі. Хіба ви бачили з боку президента хамство щодо порядних людей? Минуло півтора місяці, як він президент. Що може зробити людина на його місці, не маючи підтримки ні Верховної Ради, ні виконавчої влади? Ми ж говорили, що треба карати винних людей. Виявляється, це неможливо зробити тільки силами президента, інакше виходить політичне переслідування. Це не його обов'язок, але у президента виникає така емоційна реакція - злочинець має бути покараний", - прокоментував Шефір публічні перепалки Зеленського з чиновниками на нарадах.

"Ми хочемо донести всім головний посил: "Грайте за правилами. Інакше країну ми не поміняємо". Навіть нехай хтось вважає таку поведінку хамством. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!". Для кого це робиться, як не для людей? А для кого це робилося 15 років зі сцени і весь народ аплодував? Це теж було для виборів? З досвіду: коли жарт надуманий, народ у залі не аплодує, ні. Але як тільки артист "поціляє в нерв" - сміється і аплодує. Якщо ми і в політиці поціляємо в нерв, значить - правильно робимо. Мені подобається, я думаю: "Молодець, красень", - запевнив Шефір, відповідаючи на запитання, чи не є такі наради Зеленського передвиборчою технологією.

"Більш за все він (Зеленський. - Ред.) цінує, вийшовши з передвиборчої кампанії, підтримку народу. Для нього (Зеленського. - Ред.) це дуже важливо. Якщо підведе народ, це буде для нього (Зеленського. - Ред.) більше за будь-який найбільший провал. Але також ми розуміємо, що легко не буде. Він (Зеленський. - Ред.) мало з яких питань комплексує. Тільки, коли його (Зеленського. - Ред.) ставлять в позицію "ти обіцяв і не зробив". У нього (Зеленського. - Ред.) комплекс суперпорядності. Мені здається, ми з ним тут дуже схожі. Якщо мені кажуть, що я не компетентний, і це справді так, то я беру час на те, щоб вникнути в тему і прошу допомоги. Володимир Олександрович вміє слухати, він дуже швидко вчиться. Але ніколи не буде мудрувати, якщо не розбирається в питанні", - запевнив Шефір.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником". А також заявив, що звернеться щодо нього в СБУ: "Ща позвоню Баканову з приводу цього чорта".

Перед цим Зеленський публічно відчитав чиновників західних митниць: "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж говорили зарплата маленька. Ви можете звільнитися?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138171
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю. Осталось поставить на место главного хама. Он ведь тоже хам, верно? Или хамство в интересах изгнания хамства, хамством не считается?
 показати весь коментар
 
Оскільки головний зам - кумир 73 відсотків лохторату, то хамство зараз у тренді. І не відомо, чи воно вже на піку популярності, чи лише на дорозі до нього. Тому потрібно бути готовим, що ми вступили у період моди на хамство. Хоча насправді хамство - це спосіб прикрити свою неспроможність до нормальної дискусії за браком аргументів, чи неосвіченістю, чи комплексом неповноцінності.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вітаю. Осталось поставить на место главного хама. Он ведь тоже хам, верно? Или хамство в интересах изгнания хамства, хамством не считается?
 показати весь коментар
 
 
Оскільки головний зам - кумир 73 відсотків лохторату, то хамство зараз у тренді. І не відомо, чи воно вже на піку популярності, чи лише на дорозі до нього. Тому потрібно бути готовим, що ми вступили у період моди на хамство. Хоча насправді хамство - це спосіб прикрити свою неспроможність до нормальної дискусії за браком аргументів, чи неосвіченістю, чи комплексом неповноцінності.
 показати весь коментар
 
 
уверен, в ближайшее время, кто то пошлет это чмо нах, и даст леща на камеру, даже "звонок другу" не поможет. на этом все кончится. баба Рима на Кривом утешит сынулю, вытрет сопли. .
 показати весь коментар
 
 
Так уже в Николаеве. Он по хамски наехал, глава облсовета на место поставила. И...все! Сдулся! Рученками стал разводить... Воздух глотать.
 показати весь коментар
 
 
Функции президента свелись к хамству хамам 🤔
 показати весь коментар
 
 
Логика есть, но єто логика популизма. Хотелось бы реальных дел
 показати весь коментар
 
 
За реальными делами надо к Луценко. Много он их сделал?
 показати весь коментар
 
 
2700 дел по коррупции чиновников 1 категории. теперь суд. а ты что ждал, расстрельные тройки?
 показати весь коментар
 
 
Супер, теперь дело только в сроках того, когда будут эти суди, будут ли они доведены до конца, а не слиты в унитаз как обычно. "Да-авно здесь сидим" (с) старик из Белого солнца пустыни.
 показати весь коментар
 
Хам хама априори не может поставить на место. Поставить на место хама может только интелигент, а не гопник.
 показати весь коментар
 
 
как допустим Омельян фразой-Вов какого ...ты туда залез.
 показати весь коментар
 
 
Хама у перепалках я бачив лише одного... Завжди одного й того ж... Чьорт, вийді вон і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Головне у словах Шефіра:"Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Тобто вони роблять те, що хоче бачити і почути нарід. Вони далі ведуть акторську гру - хочуть подобатись. І забувають, що однією з характеристик якуневича було хамство, а однією з кличок - Хам. Ну що ж, вірною дорогою йдете, товариші. Всьому цивілізованому світу відомо, що зама найкраще ставити на місце гідністю і високою культурою, проти яких у нього немає аргументів. Але гідність і висока культура ажтнвяк не є рисами новообраного.
 показати весь коментар
 
 
Президент всё правильно делает,но мало простого увольнения,они должны сидеть в тюрьме поголовно
 показати весь коментар
 
 
Сейчас у него нет инструментов.
Все инструменты заточены под поросенка.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это ты сказала.
Хватит приписывать другим свои тупые умозаключения.
Есть Закон.
А руки рубить обещал твой кумир.
 показати весь коментар
 
 
Почему ты так задёргался.
Я довела до логического конца ваши посты

Обиженные, вы жизнью
 показати весь коментар
 
 
закон написан так, что зелебоб обломится надорвавшись
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все преступления президента Зеленского. )))
хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку )))
Я собрал все преступления президента Зеленского и хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку.
Итак, Зеленский :
1.Купался в море в красных плавках, а мог бы голым или, на крайний случай, в блакитно-жовтых;
2.Назвал бандита чертом и выгнал с совещания. Хотя обязан был присвоить звание Герой Украины, назначить главой области или хотя бы Генпрокурором;
3.Позвонил Путину. Хотя обязан был бросить на Кремль ракету или (по крайней мере) обматерить в прямом эфире;
4.Грубо разговаривал с таможенниками, после чего уволил.И это вместо того, чтобы включить их в список Слуги Народа на выборах в Раду и осчастливить страну.
5.Автомобиль из кортежа президента попал в ДТП в Одессе. А ведь мог, как все порядочные люди, не жечь народный бензин, сидеть дома и пить пиво;
6.Отменил парад 24 августа. И это вместо того, чтобы устроить очередной Илловайск с тысячью трупов, а самому сесть на коня и вместе с Гелетеем и Муженко гарцевать по Крещатику. Или как честный человек открыто и прямо воровать в Укроборонпроме ....Позор !;
7.Внес в Раду 53 законопроекта, парализовав работу парламента. И это в то время, когда депутаты трудились, напрягая последние силы, и физически не могли заниматься подобной чепухой;
8.Ел шаурму....Это самое циничное преступление ! И это вместо того, чтобы бегать по митингам, отбирать шапки, хватать за нос, материться, угрожать набить морду, заправлять пиджак в трусы, как это делает всеми любимый настоящий народный президент Порошенко....
9.Пустил в администрацию журналиста в шортах.Вот как это назвать? Это же прямой путь к половым извращениям ...
Выражая мнение народа, я прямо заявляю, что такие действия президента образуют состав ВСЕХ уголовных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, включая изнасилование крупного и мелкого рогатого скота.
Что касается морали, то у меня просто нет слов выразить справедливое негодование циничными преступными действиями президента Зеленского.
Уверен,что на выборах в парламент преступная партия "Слуга Народа" не получит 100 % голосов избирателей.
Не получит и 99 % голосов.
Давайте накажем преступника и его партию !
Наглым и циничным преступникам достаточно будет и 75 % !🤗
 показати весь коментар
 
 
в "катехизисе еврейского народа" есть подсказка как выходить из положения, когда ты клоун оказался в кругу умных людей, совершил проступок, выглядишь глупо и т.д. "захихикивание".
 показати весь коментар
 
 
Про )(уйла интересно чё так не сделал как у вас написано? Или с подчинёнными можно царьковать а с )(улом токо ботинки ему вылизывать?
 показати весь коментар
 
 
Наче зеля не хам..
Він буде звертатись так само до кожного.
Пам'ятаєте вирячене обличчя зелькі у Львові в розмові з атовцями ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
гражданских атсеч!
Промолчу про маты и истерику свыни рыгосоевой в Одессе.
Только туда камеры не допускались
 показати весь коментар
 
 
Не жалуйся, мне пох, шо у тебя там под запретом
 показати весь коментар
 
Бидло їздить по країні і показує паханську форму спілкування, а його перша шостка розказує, як воно "показує силу" і ставить на місце "хамів".
 показати весь коментар
 
 
Главный Чиновник и он же главный Хам - Зеленский.

Президентом назвать не могу,
Не дорос
 показати весь коментар
 
 
Ключевой смысл высказывания Шиферины:
"Людям это нравится"
 показати весь коментар
 
 
Слово "люди" тут треба замінити словом "бидло"...
 показати весь коментар
 
 
дни нового, практически сочтены. реваншисты сметут его в ближайшее время. петрык при поддержке рыгов. обе шайки уже практически добились желаемого, - каждый своего реванша.
 показати весь коментар
 
 
парализовав работу парламента. И это в то время, когда депутаты трудились, напрягая последние силы, и физически не могли заниматься подобной чепухой - это из серии анекдотов ?
 показати весь коментар
 
 
Ну скажем у Лукашенко это получается лучше.. А толку.. ( Порох тоже "патриотично" ругал ватников, а Медведчука вскормил "грудью", тот из кабинета не вылазил, бизнес активами оброс, финансово окреп, накупил каналов, объединил под себя "власовцев" и теперь вот кум "королю" и сват министру..) Так что все пустой звон.
 показати весь коментар
 
как человек с 95 может отличить хамство от постановки на место.....Им самим все время хамили, а теперь они отрываются на всех да еще народом прикрываются, мол ему это по душе.....
 показати весь коментар
 
 
Самое страшное, что "народу" это реально по душе. Те, кто всю жизнь живут в хамстве и злости, просто млеют, когда приходит "крепкий хозяйственник" и начинает публично всех пороть. Ведь можно наказывать и увольнять без публичных оскорблений, без криков, хамства, фени, наказывать за дело и результат будет тот же, но ведь тогда электорат не будет оргазмировать.
 показати весь коментар
 
 
Зеля не хам, зуб даю! Многие черти здесь гонят на преза, но это до звонка Баканову, он порешает и сделает любого свинарчука.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот видишь, даже до тебя дошло.
С вами нужно говорить на вашем языке. Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками - Цензор.НЕТ 8614
 показати весь коментар
 
 
Каждый украинский чувак или чувиха из узкого круга, который не ворует, поддержит чувака в красных труселях на тесле на выборах, потому что они все презеденты и ненавидят свинарчуков с термосами, мовами, безвизами и прочей гейропской хренью. Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками - Цензор.НЕТ 9197
 показати весь коментар
 
 
простолюдинам всегда нужны публичные казни... дебилы думают, что их это никогда не коснется Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками - Цензор.НЕТ 1852
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленскому респект,
но какое противодействие кругом,
напалмом выжигать
коррупцию надо
 показати весь коментар
 
хам хамит хаму, и это справедливость?
 показати весь коментар
 
 
Товарищ Зеленский хоть когда-то сподобится хоть на единственный позитивный шаг? Что-то разумное и полезное сделать такое, что его предшественник не мог или делал неправильно?
Уволить, разогнать, обругать, "поставить на место", обхамить, обещать кого-то посадить, дезорганизовать работу ключевых министерств - это всё очень просто (и быдлу нравится). А вот попробуй что-нибудь сделать реально на пользу стране и людям.
 показати весь коментар
 
 
Для кого это делается, как ни для людей [=лохов]?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Все,без искючения,потроховские чинушки воровские мрази,все продолжают нагло сидеть на своих должностях купленных у потроха и не хотят признавать то,что их время ушло навсегда,с ними нужно разговаривать по хамски и с предъявами,это стадо понимает только такой язык.
 показати весь коментар
 
Если один хам "поставит на место" другого хама, то кто остановит первого хама?
 показати весь коментар
 
 
Конечно! Только на место нужно ставить Зеленского, который взлетел так высоко, что позволяет себе хамство ко всем. Про Голобородько он зыбыл напрочь. Царек такой себе маленький: ездит по регионам и вмешивается в местное самоуправление. Почему он не Страсбурге? Или там его Медведчук представляет?
 показати весь коментар
 
 
Медведчук в Страсбурге - это прямой результат реформ и действий Порошенка за пять лет.
Медведчука хранили как ценного переговорщика с раисей ,под него зачистили рынок газа и сделали партнером .
 показати весь коментар
 
В поведении Зеленского просматриваются детские комплексы и обиды. Но одно дело, когда ты один из 40 миллионов и вынужден прогибаться перед сильными мира сего. Другое дело теперь - когда ты на вершине власти, ты един - царь и бог. Теперь ты можешь говорить и делать, что хочешь, выместить свои обиды на любом, особенное удовольствие сделать это с представителями «предыдущей власти» и смотреть как эти людишки будут перед тобой заискивать, расшаркиваться. Это доставляет особое удовольствие, сопоставимое по ощущениям с оргазмом. К этому привыкаешь, на это подсаживаешься, и слезть с этой иглы можно только с помощью холодного народного душа.
 показати весь коментар
 
 
Другими словами, как я понял Шефиро,: "быкам" нравится, когда "быкуют"....
 показати весь коментар
 
 
А що на це кажуть розумні українці? Чи шифєра це не цікавить?
 показати весь коментар
 
 
Золотой ты человек, Юрий Венедиктович, все о народе думаешь. Отдохнуть бы тебе надо.
 показати весь коментар
 
 
Презедент не жрёт шаурму - он восстанавливает силы.
Презедент не купается в море - он контролирует температуру воды.

Презедент не хамит - он авторитетно объясняет.

Презедент не торчит - он устанавливает контакт с высшими мирами.

Презедент не ...... Когда ставят на место хама, это уже сила. Знаете, что народ говорит на это? "Наконец-то!". Для кого это делается, как ни для людей? - Сергей Шефир о публичных перепалках Зеленского с чиновниками - Цензор.НЕТ 7450
 показати весь коментар
 
 
думаю варто Зе нарватися на такого ж гопника,але вище класом- і отримаємо істеричку, яка блатикатиметься тим шо я прізідєнт а ти гавно
 показати весь коментар
 
 
Зе - это пародия на януковича, все по феншую, многолетний опыт работы клоуном-пародистом никуда не денется
 показати весь коментар
 
 
Всем 25% ным комментаторам тут, пора бы уже определиться - вам шашечки или ехать? Про культуру вспомнили?последние два месяца показали Ликсеича с его культурой воу сей красе. Но разговор даже не обывшем и нынешнем.
Весь наш чиновничий гос. аппарат за 25 лет привык понимать только язык силы и волшебных трындюлей, ну или уголовных дел( которые они с успехом потом решали)
Потому на данном этапе чем больше шороху наведет новый глава государства , тем лучше. Хотя это действительно и не его обязанности. Так же как не обязанностями Пети было ездить и на камеры открывать садики,шлагбаумы и мостики.
Первичное невосприятие чинушами Зели как главы государства пройдет. Это нормально. И после восстановления адекватной прокуратуры , посмотрим что будет в сухом остатке после всех этих поездок и разгонов.
Но ездить и раздавать трындюлей надо. С одной стороны это популизм для людей, а с другой это единственный способ начать двигать все с мертовй точки и решать резонансные проблемы, которые саботируются на местах.
 показати весь коментар
 
Почему глава государства не занимается внешней политикой? Там одни проойбы.
 показати весь коментар
 
 
Видно что у тебя вместо мозга зеленый кисель
Избранный секретарь горсовета это не "чиновничий гос. аппарат". И да - срали они на его трындюли.
Есть более классное занятие для шлимазла - ездить по стране и бить тараканов тапками! Бо народ потерпае от тараканов на кухнях!
 показати весь коментар
 
 
Кстати скорее всего с тем секретарем все было договорено заранее. Зеля ж не умеет без репетиций играть сценки)
 показати весь коментар
 
Ты таки реально Клован как и твой шеф Зеля) Лексеевич уже с мая как не президент, а обычное частное лицо которое ведет предвыборную кампанию, он даже не депутат. Поэтому если он где и матюкнулся на митинге, это его личное дело. Разницу вообще можешь понять когда матерится обычный человек и президент??
 показати весь коментар
 
 
Ты идиот или просто дикий?
Тибе нравится Кабинет Министров, где премьер зубы выбивает провинившимся?
В качистве резонанса?
 показати весь коментар
 
 
У Зе "комплекс суперпорядочности" - ага, и отличное подтверждение этому вилла в Италии, элитный пентхауз в элитном доме в Крыму, несколько квартир в Киеве, и офшор с миллионами Коломойского на Кипре.
Ведь это же суперпорядочно - показывать на бумаге 0 доходов от Квартала, и покупать эли ную недвижимость с офшора.
 показати весь коментар
 
 
Интересно что эти криворогие yйonки считают себя "интелигентными людьми"
 показати весь коментар
 
 
Голосували за бидло? ну то їжте на здоров'я, очі бачили що обирали
 показати весь коментар
 
 
Кода президент начинает хамить, это позор какой-то ! 😱
 показати весь коментар
 
 
Лично я не увидел никакой силы. Увидел истеричного Клоуна, а нравиться это может только Быдлу.
 показати весь коментар
 
 
Единственное место, кроме стадиона, где я считаю крики приемлемыми - это постель.
 показати весь коментар
 
Был у нас уже один ХАМ. Не подскажет этот Шефир, где теперь тот хам?
 показати весь коментар
 
 
Нема слів, тільки покрутити пальцем біля скроні.
 показати весь коментар
 
 
Коли хам ставить на місце хама, це вже клоунський номер. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті, цирк!" Для кого це робиться, як не для... ?
 показати весь коментар
 
 
а хамство по отношению к целой стране Украине-"порноактрисе"?..
извинений за оскорбление нашей общей, всех украинцев, Матери от гидранта-хама нет до сих пор (эбонитовые палочки и Томос тоже не забыли).. и это не мелочь, это - определяющая суть вещей деталь..
пока слов извинений от преза не было - оно было и останется гнусавым хамом-наркоманом, шутом-любимцем зебилов, куклой-марионеткой олигархов и надеждой хйла.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоли ставлять на місце хама, це вже сила. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!" Для кого це робиться, як не для людей? - Сергій Шефір про публічні перепалки Зеленського з чиновниками
 
 
 
 
 
 вгору