 Коли ставлять на місце хама, це вже сила. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!" Для кого це робиться, як не для людей? - Сергій Шефір про публічні перепалки Зеленського з чиновниками

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя публичные перепалки президента Владимира Зеленского с чиновниками на Закарпатье и в Борисполе, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи публічні перепалки президента Володимира Зеленського з чиновниками на Закарпатті та в Борисполі, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Хамство можливе тільки стосовно порядної людини. А коли ставлять на місце хама, це вже сила. Як в "Іронії долі", інтелігентна людина в потрібний момент, коли дошкуляють, може сказати і грубі речі. Хіба ви бачили з боку президента хамство щодо порядних людей? Минуло півтора місяці, як він президент. Що може зробити людина на його місці, не маючи підтримки ні Верховної Ради, ні виконавчої влади? Ми ж говорили, що треба карати винних людей. Виявляється, це неможливо зробити тільки силами президента, інакше виходить політичне переслідування. Це не його обов'язок, але у президента виникає така емоційна реакція - злочинець має бути покараний", - прокоментував Шефір публічні перепалки Зеленського з чиновниками на нарадах.
"Ми хочемо донести всім головний посил: "Грайте за правилами. Інакше країну ми не поміняємо". Навіть нехай хтось вважає таку поведінку хамством. Знаєте, що народ говорить на це? "Нарешті!". Для кого це робиться, як не для людей? А для кого це робилося 15 років зі сцени і весь народ аплодував? Це теж було для виборів? З досвіду: коли жарт надуманий, народ у залі не аплодує, ні. Але як тільки артист "поціляє в нерв" - сміється і аплодує. Якщо ми і в політиці поціляємо в нерв, значить - правильно робимо. Мені подобається, я думаю: "Молодець, красень", - запевнив Шефір, відповідаючи на запитання, чи не є такі наради Зеленського передвиборчою технологією.
"Більш за все він (Зеленський. - Ред.) цінує, вийшовши з передвиборчої кампанії, підтримку народу. Для нього (Зеленського. - Ред.) це дуже важливо. Якщо підведе народ, це буде для нього (Зеленського. - Ред.) більше за будь-який найбільший провал. Але також ми розуміємо, що легко не буде. Він (Зеленський. - Ред.) мало з яких питань комплексує. Тільки, коли його (Зеленського. - Ред.) ставлять в позицію "ти обіцяв і не зробив". У нього (Зеленського. - Ред.) комплекс суперпорядності. Мені здається, ми з ним тут дуже схожі. Якщо мені кажуть, що я не компетентний, і це справді так, то я беру час на те, щоб вникнути в тему і прошу допомоги. Володимир Олександрович вміє слухати, він дуже швидко вчиться. Але ніколи не буде мудрувати, якщо не розбирається в питанні", - запевнив Шефір.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником". А також заявив, що звернеться щодо нього в СБУ: "Ща позвоню Баканову з приводу цього чорта".
Перед цим Зеленський публічно відчитав чиновників західних митниць: "У вас який телефон? IPhone? Звідки? Ви ж говорили зарплата маленька. Ви можете звільнитися?"
Все инструменты заточены под поросенка.
Хватит приписывать другим свои тупые умозаключения.
Есть Закон.
А руки рубить обещал твой кумир.
Я довела до логического конца ваши посты
Обиженные, вы жизнью
хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку )))
Я собрал все преступления президента Зеленского и хочу привлечь ваше внимание, чтобы честным народным судом дать им надлежащую правовую и моральную оценку.
Итак, Зеленский :
1.Купался в море в красных плавках, а мог бы голым или, на крайний случай, в блакитно-жовтых;
2.Назвал бандита чертом и выгнал с совещания. Хотя обязан был присвоить звание Герой Украины, назначить главой области или хотя бы Генпрокурором;
3.Позвонил Путину. Хотя обязан был бросить на Кремль ракету или (по крайней мере) обматерить в прямом эфире;
4.Грубо разговаривал с таможенниками, после чего уволил.И это вместо того, чтобы включить их в список Слуги Народа на выборах в Раду и осчастливить страну.
5.Автомобиль из кортежа президента попал в ДТП в Одессе. А ведь мог, как все порядочные люди, не жечь народный бензин, сидеть дома и пить пиво;
6.Отменил парад 24 августа. И это вместо того, чтобы устроить очередной Илловайск с тысячью трупов, а самому сесть на коня и вместе с Гелетеем и Муженко гарцевать по Крещатику. Или как честный человек открыто и прямо воровать в Укроборонпроме ....Позор !;
7.Внес в Раду 53 законопроекта, парализовав работу парламента. И это в то время, когда депутаты трудились, напрягая последние силы, и физически не могли заниматься подобной чепухой;
8.Ел шаурму....Это самое циничное преступление ! И это вместо того, чтобы бегать по митингам, отбирать шапки, хватать за нос, материться, угрожать набить морду, заправлять пиджак в трусы, как это делает всеми любимый настоящий народный президент Порошенко....
9.Пустил в администрацию журналиста в шортах.Вот как это назвать? Это же прямой путь к половым извращениям ...
Выражая мнение народа, я прямо заявляю, что такие действия президента образуют состав ВСЕХ уголовных преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, включая изнасилование крупного и мелкого рогатого скота.
Что касается морали, то у меня просто нет слов выразить справедливое негодование циничными преступными действиями президента Зеленского.
Уверен,что на выборах в парламент преступная партия "Слуга Народа" не получит 100 % голосов избирателей.
Не получит и 99 % голосов.
Давайте накажем преступника и его партию !
Наглым и циничным преступникам достаточно будет и 75 % !🤗
😁
Він буде звертатись так само до кожного.
Пам'ятаєте вирячене обличчя зелькі у Львові в розмові з атовцями ?
Промолчу про маты и истерику свыни рыгосоевой в Одессе.
Только туда камеры не допускались
Президентом назвать не могу,
Не дорос
"Людям это нравится"
С вами нужно говорить на вашем языке.
но какое противодействие кругом,
напалмом выжигать
коррупцию надо
Уволить, разогнать, обругать, "поставить на место", обхамить, обещать кого-то посадить, дезорганизовать работу ключевых министерств - это всё очень просто (и быдлу нравится). А вот попробуй что-нибудь сделать реально на пользу стране и людям.
Медведчука хранили как ценного переговорщика с раисей ,под него зачистили рынок газа и сделали партнером .
Презедент не купается в море - он контролирует температуру воды.
Презедент не хамит - он авторитетно объясняет.
Презедент не торчит - он устанавливает контакт с высшими мирами.
Презедент не ......
Весь наш чиновничий гос. аппарат за 25 лет привык понимать только язык силы и волшебных трындюлей, ну или уголовных дел( которые они с успехом потом решали)
Потому на данном этапе чем больше шороху наведет новый глава государства , тем лучше. Хотя это действительно и не его обязанности. Так же как не обязанностями Пети было ездить и на камеры открывать садики,шлагбаумы и мостики.
Первичное невосприятие чинушами Зели как главы государства пройдет. Это нормально. И после восстановления адекватной прокуратуры , посмотрим что будет в сухом остатке после всех этих поездок и разгонов.
Но ездить и раздавать трындюлей надо. С одной стороны это популизм для людей, а с другой это единственный способ начать двигать все с мертовй точки и решать резонансные проблемы, которые саботируются на местах.
Избранный секретарь горсовета это не "чиновничий гос. аппарат". И да - срали они на его трындюли.
Есть более классное занятие для шлимазла - ездить по стране и бить тараканов тапками! Бо народ потерпае от тараканов на кухнях!
Тибе нравится Кабинет Министров, где премьер зубы выбивает провинившимся?
В качистве резонанса?
Ведь это же суперпорядочно - показывать на бумаге 0 доходов от Квартала, и покупать эли ную недвижимость с офшора.
извинений за оскорбление нашей общей, всех украинцев, Матери от гидранта-хама нет до сих пор (эбонитовые палочки и Томос тоже не забыли).. и это не мелочь, это - определяющая суть вещей деталь..
пока слов извинений от преза не было - оно было и останется гнусавым хамом-наркоманом, шутом-любимцем зебилов, куклой-марионеткой олигархов и надеждой хйла.