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 Політика України, За кордоном
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Все про:асоціація (265) Європарламент (406) комітет (177)

 Європарламент затвердив склад делегації комітету асоціації з Україною

Європарламент затвердив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Європарламенту.

У делегацію в Парламентський комітет асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів. Від групи Європейської народної партії в неї увійшли 5 депутатів: Траян Бассеску, Ісабель Бержумеа, Даніель Буда, Сандра Калнієте, Андріус Кубіліус.

До складу делегації також увійшли від Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів - Клара Добрев, Лешек Міллер; від "Оновити Європу" - Петрас Ауштревічус, Міхал Шимечко; від Зелених/Європейський Вільний Альянс - Мікулас Пекс, Віола Фон Крамон-Таубадель, від Європейських консерваторів та реформістів - Гельмут Геукін, Вітольд Ян Ващиковський.

Одним депутатом представлені: група Ідентичності та Демократії (Жан-Пауль Гарро), Конфедеративна Група Європейських Об'єднаних лівих - нордична Зелених Лівих (Анья Газекамп), депутати, що не приєдналися (Натан Гілл).

Ця делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. В його рамках здійснюється міжпарламентське співробітництво між Україною і Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі на рік на засідання по черзі то в Брюсселі чи Страсбурзі, то в Києві чи іншому українському місті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138170
 
 
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Главный Чиновник и он же Хам в государстве - Зеленский

Президентом назвать не могу.
Не дорос
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От тебя лично никто этого и не требует. Европарламент утвердил состав делегации комитета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 6763
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Очень показательно, что эта тема не интересует соеголовых порохоботов. Европарламент утвердил состав делегации комитета ассоциации с Украиной - Цензор.НЕТ 7195
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