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 Політика України, Суспільство
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 Переговори в Мінську: Сайдік розкрив деталі домовленостей щодо "безстрокового перемир'я" та моста в Станиці Луганській

Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на переговорах у Мінську 17 липня обговорила три важливі теми: обмін полоненими, введення режиму тиші та ремонт моста в Станиці Луганській. За всіма трьома є певний прогрес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік заявив про "гарні новини" за підсумками переговорів. Він пов'язує прогрес у Мінську із зустріччю представників лідерів "норманської четвірки" (Україна, Росія, Франція, Німеччина) 2 липня в Парижі.

"Ця зустріч надала значний імпульс сьогоднішнім засіданням ТКГ та робочих груп. Це дійсно так. А також я впевнений, що вона матиме позитивний вплив і на нашу майбутню роботу в цілому", - сказав Сайдік.

Перш за все серед позитивних результатів мінських переговорів, як зазначив Мартін Сайдік, є Заява Тристоронньої контактної групи про перемир’я на Донбасі. Перемир’я буде безстроковим, воно почнеться з 00:01 21 липня за київським часом.

Це далеко не перша заява про перемир’я на Донбасі, раніше були перемир’я "хлібні", "шкільні", "різдвяні" та багато інших, які деякий час діяли, але потім незмінно порушувалися. Цього разу сторони кажуть, що розробили механізми реалізації перемир’я та контролю за його дотриманням. Сайдік назвав його "безстроковим перемир’ям", яке обговорювали тривалий час.

Зокрема, в ухваленому документі йдеться про те, що рішення про перемир’я публічно оголосять представники вищого командування сторін, що будуть вживатися механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень. Сторони домовилися про відмову від наступальних та розвідувально-диверсійних дій, відмову від будь-якого виду вогню, включно зі снайперським, від розміщення важкого озброєння в населених пунктах, і насамперед на об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема школах, дитячих садках, лікарнях тощо.

"Це дуже важливе досягнення, бо, згідно з даними Спеціальної моніторингової групи ОБСЄ, останнім часом спостерігається зростання порушень режиму тиші та кількості жертв серед цивільного населення", – заявив посол ОБСЄ.

Крім цього, у Мінську учасники переговорів з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про ремонт моста в Станиці Луганській.

Представник ОБСЄ Мартін Сайдік особисто бував на цьому об’єкті, бачив, з якими труднощами його перетинають близько 13 тисяч осіб щодня, та назвав це "ганьбою".

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"Про цей міст ми говоримо вже кілька років. Про цю, чесно кажучи, ганьбу. Про умови, в яких люди мусили перетинати цей міст. І нарешті ми домовилися про ремонт. Звичайно, будуть додаткові питання. Коли триває ремонт, на кілька днів перехід можуть закрити, але головне, що ми домовилися", - сказав Сайдік.

За його словами, згідно з домовленістю, через 10 днів сторони представлять свої проєкти ремонту у Станиці Луганській та одночасно почнуть ремонтні роботи. Українська сторона має відновити зруйнований проліт моста, а представники угруповання "ЛНР" - покриття та огородження. Перед початком ремонту синхронно має початися демонтаж фортифікаційних споруд на мосту. Сторони домовилися не використовувати цей міст у воєнних цілях, для диверсійної та політичної діяльності, а лише для цивільних потреб

За словами Мартіна, сторони також продовжили дискусії щодо обміну полоненими. Він не навів якоїсь конкретики, але з цього приводу виступила представниця голови української делегації на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"У гуманітарній підгрупі підтверджено місцеперебування 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. У закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона. Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб", - зазначила Оліфер.

​За словами представника угруповання "ЛНР" Владислава Дейнего, підготовка до обміну має завершитися протягом найближчих тижнів, це стосується 280 осіб із двох сторін. Йдеться про "юридичну очистку" та підготовку цих людей, тобто виконання юридичних процедур.

Дивіться: Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО

"Йдеться про обмін усіх установлених на усіх установлених. Продовжується робота з виявлення тих осіб, яких розшукуємо і ми, і українська сторона. Робота продовжується, але тепер є певна кількість осіб, які мають бути підготовлені та пред’явлені до обміну", - сказав Дейнего.

За його словами, розмова у Мінську була "спокійною та конструктивною" за рідкими винятками: "Але це радше особистий чинник, ніж загальна тенденція".

Представник угруповання "ЛНР" також заявив, що цього разу сторони підкріпили домовленість про припинення вогню "заходами, реальними діями на реалізацію безтермінового характеру цього перемир’я".

Дейнего також порівняв роботу ТКГ тепер, після вступу на посаду президента України Володимира Зеленського, та за часів правління Петра Порошенка.

"Я думаю, тут справа не в Зеленському, а в тому, що робота велася доволі довго та системно. А тепер просто політична ситуація складається таким чином, що Україна вимушена йти на таки крокі. Маю надію, що такі кроки отримають позитивну оцінку та будуть далі закріплятися Зеленським та тими, хто реально керує цим процесом", - сказав представник угруповання "ЛНР", що діє на окупованій частині Луганщини за підтримки Росії.

Унаслідок збройного протистояння на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 800 до 13 тисяч людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138166
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля або заморажує конфлікт як у Абхазії та Приднесров"ї,або ще гірще готує їм особливий статус.
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а в это время напряженка вблизи Горловки, морякам продлили сроки, мокают теслиста во все баки и документ-это просто документ. Когда он был для орков обязательным....
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По простому -сєпари взують знову нас як лохів. Добро якби самого Зєлю. Надурять Україну. І платитемемо життями наших героїв.
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Зеля або заморажує конфлікт як у Абхазії та Приднесров"ї,або ще гірще готує їм особливий статус.
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По простому -сєпари взують знову нас як лохів. Добро якби самого Зєлю. Надурять Україну. І платитемемо життями наших героїв.
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Есть возможность правильно проголосовать на выборах. Или за ниционалистов или за Саакашвили. остальные ворье сепарское.
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Войне конец. Территории вернут под флаг Украины. Больше не будут наживаться на крови, списывая украденное на боевые действия.
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Вважає, що для того щоб справитись з 24,45% йому потрібно ще бойцов....
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а в это время напряженка вблизи Горловки, морякам продлили сроки, мокают теслиста во все баки и документ-это просто документ. Когда он был для орков обязательным....
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это хорошие новости. а соевая тролеферма - *********.
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Haroshije novosti bili bi , jesli ruskije jehali damoi , asobenna gruzom 200 ili 300 . No tak , eta prosta acherednoi trjop dlja lohatronov sekti ZEkarlika !
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Сайдик, приезжай на передок и расскажи про "режим тишины" и "бессрочное перемирие".
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Процес присоединения Украины к Лугандону набирает обороты...

А теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Надеюсь, что такие шаги получат положительную оценку и будут дальше закрепляться Зеленским и теми, кто реально руководит этим процессом", - сказал представитель группировки "ЛНР", действующей на оккупированной части Луганщины при поддержке России. Источник: https://censor.net.ua/n3138166
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В тебе російські танки їздять, а ти на українських сайтах сереш, очолюй визвольний рух мерщій!
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Интересно что наобещала украинская сторона ненасытному кремлёвскому гопнику? Наверное место в президиуме Рады представителя Москвы и 20% депутатов от ЛДНР в Раде.
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А Донбасс будет чинить Меркель с фонда Газпрома? Переговоры в Минске: Сайдик раскрыл детали договоренностей по "бессрочному перемирию" и мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1918
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Ключове у словах Сайдіка:теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Источник: https://censor.net.ua/n3138166 якщо вам пропонують підвищення зарплатні, то ви будете "винуждєнно" йти на такий крок? А якщо для збереження роботи вам запропонують зниження зарплатні, ви будете змушені " винуждєнно" погодитись? Нагадаю: "винуждєнно" - вимушено. То чого на такий, здавалося б корисний крок Україна повинна погоджуватись ВИМУШЕНО? Що недоговорює Сайдік? Чим поступився Зєлєнскій? За що розплачуватиметься українці? Безплатний сир є лише у мишоловці. У яку мишоловку загнали Україну?
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Таким чином відновлювати територіальну цілісність земля не бажає, повністю йде на умови кремля. Хто тепер назве розумними дії донецьких патріотів, які пішли боронити свою землю? Вони тепер у вигнанні, а їх містом будуть керувати феесбешні поплічники, з якими зепрезидент буде домовлятися. Фінал.
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Вот этот бред о том что на мосту "перемирие", а за "мостом" уже можно ежедневно разов 50 обстреливать ( с убитыми и раненными), это как. Или я чего то не понимаю. ПЕРЕМИРИЕ - оно или есть, или его нет. И не где то на отдельных 100 метрах , а на всем фронте. Иначе это полная чушь. Гибридность во всем, куда не подкнись. В этом тоже. Как оно уже все остогидло ( русский вариант слова "зае--ло")
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«Стороны договорились об отказе от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, отказ от любого вида огня, включая снайперский, от размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах, и в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, в частности школах, детских садах, больницах и т.д. Источник: https://censor.net.ua/n3138166»

Себто, Україна погодилась, з Едуардо Басуріним, і кремлівськими пропагандонами, що Армія України розташовувала свою важку артилерію, в школах, дитячих садочках і лікарнях ??????!!!!!
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"договор. мы, цигане, с одной стороны обязуемся сделать ремонт моста и дирекция моста с другой" (С)
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Вони погодились,що українська армія, "вдерлась" на землю Донбасу.
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А в чем достижение и хорошие новости для Украины? В том что боевики перестанут стрелять я сомневаюсь, они только украплят позиции и будут проходить к нашим позициям и в тыл. Мост строить Украине нужно? нах. нам нада мост на Лугандонии строить. Пленных тоже Ху*ло всех не отдаст а отдаст только уголовников и дизертиров, зато мы отдадим всех кто у нас еть рашистов оставшись полностью без козырей. И нам ету ху***ню впаривают как хорошие новости? Хорошие новости ето когда ракетным ударов уничтожена рашистская группировка в даунецке и наши войска вышли на украинско-разийскую границу и наши повешеного Мертвечука в подвале.
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мост вынести на референдум - это будет по новому...по-разумково-богданово-шефирски
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неужели начались переговоры с террористами, принесшими на нашу землю смерть и разрушения?...какие стороны договаривались о восстановлении моста?...украинская и....?
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Бессрочное перемирие?
Отлично!
Это позволит качественно обнести ОРДЛО тремя рядами колючки и заминировать нафиг!
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" А теперь просто политическая ситуация складывается таким образом, что Украина вынуждена идти на такой шаг. Надеюсь, что такие шаги получат положительную оценку и будут дальше закрепляться Зеленским и теми, кто реально руководит этим процессом", - сказал представитель группировки "ЛНР", действующей на оккупированной части Луганщины при поддержке России."
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Никакой ответственности за тупое бла бла.....
Сайдик уже давно должен подать в отставку за постоянную ложь!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПереговори в Мінську: Сайдік розкрив деталі домовленостей щодо "безстрокового перемир'я" та моста в Станиці Луганській
 
 
 
 
 
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