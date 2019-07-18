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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) Квартал-95 (28) Шефір_Сергій (5)

 "Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - Сергій Шефір

Після завершення своєї каденції Володимир Зеленський зможе залишитися продюсером і створювати "велике хороше кіно".

Про це заявив перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"До того, як мені озвучили, що є така посада, я нічого не знав про її існування і тим паче про функції. Ми з Володимиром Олександровичем... Мені досі важко так його називати... Розмірковуючи про мої функції, ми з ним дійшли висновків, що моє основне завдання - бути поруч і стежити за тим, щоб він, ставши політиком, залишився людиною", - розповів Шефір.

Він додав, що часто, "коли обіймаєш якусь велику посаду, тебе починають оточувати люди, які кажуть лише хвалебні промови і ведуть тебе не в тому напрямку".

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"Найголовніше: у нашій команді є людина, яка не боїться сказати правду президенту, навіть якщо може втратити посаду. Коли Володимир Олександрович запропонував мені посаду, я сказав: "Слухай, може, краще залишуся в компанії? У нас великий бізнес". Він відповів: "Ні, ми ж взяли на себе таку ношу, розуміли всю відповідальність, треба працювати тепер", - продовжив Шефір.

Він зазначив, що співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір, його брат, залишився в бізнесі.

"Залишився, тому що в Офіс президента перейшло багато людей, ми мусили когось залишити в бізнесі, адже не навічно в політиці... Запасний аеродром - це те, що про всяк випадок. А "Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли, щоб зробити щось важливе для країни. Те, чим ми займаємося зараз, не є улюбленою справою, хоча ми і підходимо до цього з усією відповідальністю", - заявив перший помічник президента.

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"Ви серйозно вважаєте, що зможете повернутися в професію, як тільки підете з політики?" - запитала журналістка.

"Так, це мрія. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Ми хочемо робити велике кіно. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - відповів Шефір.

Журналістка уточнила, чи стане Зеленський знову актором після завершення каденції.

"Володимир Олександрович вже давно не просто актор, а продюсер з великої літери. Він сценарист, організатор, двигун-паровозик, який рухає вагончики. Бути йому чи не бути актором після президентства - питання, на яке мені самому цікаво почути відповідь. Але я впевнений, що він зможе залишитися продюсером і створювати велике хороше кіно", - сказав Шефір.

"Це - його професія, він чесно робить свою справу. Що тут такого? Навіть у ту ніч, коли Зеленський виступив із заявою, він потім вийшов і продовжив вести "Вечірній квартал" - грав невірного чоловіка, припустімо там якогось... Він, перепрошую, раніше і в трусах на сцену виходив - різне бувало. Хіба його це принизило? Люди продовжують його любити. Хочете мою особисту думку? Навіть зараз, якби раптом він вийшов у концерті "Вечірнього кварталу" першим номером і просто б сказав вітальний, вступний монолог хороший, я особисто в цьому нічого поганого не бачу. Я вважаю, що це нормально. ... Ви не розумієте нашу психологію просто", - резюмував Шефір.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138162
 
 
 Топ коментарі
 
Поверніть кловунів в квартал.
Не гвалтуйте країну !
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Жека Вольн 🌐в 🏳️‍🌈 25%‏ @prankotura

Чувак делает вид что едет на Тесле, хотя зеркала сложены, а значит тачка выключена. Какие же вы зебилы тупые, как же вас на%%ли, я просто в шоцi.

"Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли. Я считаю дни, когда вернусь к работе. Вообще наша мечта - это "Оскар", - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 391
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Мальчик едет на машине..... вот так же он и страной рулит.....пристегнут что бы не сбежал....и со сложенными зеркалами...что бы ничего не видел....
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Зеленський вніс у Раду законопроект про конфіскацію незаконних активів і покарання за їх придбання.
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Надеюсь, за его офшоры, забугорные дачки и сотрудничество с оккупантами зеленая гадина отрубит себе хвост по самую голову.
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Восени на знімальний майданчик мосфільму.
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Вашій студії вже можна оскар дати за "Псевдодокументальний фільм, що змусив людей голосувати за вигаданого героя".
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Схоже, що п'ятирічний псевдодокументальний серіал Порошенка людям не сподобався ще більше.
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Більшістю легко маніпулювати. А медіапростір контролюється олігархами, з якими порох не захотів домовлятись. От і вся проста арифметика.
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Медіапростір в державі контролюється міністерством інформаційної політики. Для цього воно і створювалося, з відповідними ресурсами і повноваженнями. І якщо це відомство не впоралося з покладенними на нього завданнями, то Порошенко може звинувачувати в цьому лише самого себе та свого кума Стеця. Мабуть займалися чимось не тим. Або ж мета була якась не та.
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Якщо поглянути, то медіапростір не контролювався взагалі. З усіх телеканалів інформаційну війну вів лише один. Хоча повинні були всі. Чому? Відповідь проста... Всі телеканали- приватна власність, і темники залишились у епосі яника
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"Якщо поглянути, то медіапростір не контролювався взагалі." - скоріш за все наркоман Саакашвілі з Голандії заважав Порошенку зі Стецем плідно працювати.
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Саакашввілі наркоман? Це по перше. А по друге- як Ви уявляєте контроль за медіапростором? Як в рф? Тоді мені таке не потрібно. Як на заході? А там немає контролю, є лише нагляд за дотриманням певних правил.
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Я считаю дни, когда вернусь к работе. - ответил Шефир.

Вот и все что нужно знать про команду клоуна. Много эти уроды наработают при таком настрое? Хирург, который во время операции первое о чем думает - как-бы побыстрее закончить, а то футбол начинается...
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Вы как ребенок честное слово. Как можно быть таким наивным?? Они будут держаться власти насколько смогут, держаться за нее руками и ногами. А доверчивым гоям можно вешать любую лапшу на уши.
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Это пока они еще не вошли во вкус...
Ну, или пи..дят как всегда.
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Оскара захотели. Вы думаете что в Америке люди как наши 73%. Наивные ваш примитивной юмор для ваты не более.
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Не про владу. Все створене квартальцями технологічно зроблено непогано, але майже все воняє совковою гібридною антиукраїнськістю. Більшість народів висміюють якісь негативні явища в суспільстві, а квартальці роблять це на протиставленні "провінційного" українського і приблатньонно-"правильної" кацапської говірки. Нормальна людина навіть не помітить зникнення Кварталу з його жлобськими вихватками, навіть легше на душі буде.
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Какие идиоты эти вазелины.Свое "кино" они сделают,а Украину-угробят.Аматоры херовы.
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А врезультате получиться - Алькатрас
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Могу даже спорить на то что Зеля заявляющий о том что пришел на 5 лет, и этот Шефир типо считающий дни....оба будут и дальше лезть во власть в 2024 году. Власть просто так никого не отпускает, это как наркотик. Быть президентом и орать на чиновников и быть клоуном стукающим членом в том числе и перед этими чиновниками которые приходят на твой концерт...по моему разница очевидна. Как бы Зеля не задержался у нас как Бацька......))
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Квартал та Свати - низькопробна та позбавлена смаку продукція, яка розрахована для любителів руського миру та кремлеботної маси: обмежені та бидловаті персонажі з невисокими моральними якостями, сюжет на кшталт розборок бродячих собак у сусідньому селі, навмисне використання мови з елементами суржику, гумор міщанський та вульгарний, і все це у супроводі музики шансон - улюбленого стилю за порєбріком. Оскару вони захотіли!
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Уверен они там все мечтают о возрождении СССР. В замкнутом закрытом пространстве СССР они вполне бы могли получить местечковый савецкий Оскар)))
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За такие дебильные сериалы как "Сваты" и "Голобородько" Оскара вам точно не дадут!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - Сергій Шефір
 
 
 
 
 
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