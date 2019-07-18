 "Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - Сергій Шефір

Про це заявив перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"До того, як мені озвучили, що є така посада, я нічого не знав про її існування і тим паче про функції. Ми з Володимиром Олександровичем... Мені досі важко так його називати... Розмірковуючи про мої функції, ми з ним дійшли висновків, що моє основне завдання - бути поруч і стежити за тим, щоб він, ставши політиком, залишився людиною", - розповів Шефір.

Він додав, що часто, "коли обіймаєш якусь велику посаду, тебе починають оточувати люди, які кажуть лише хвалебні промови і ведуть тебе не в тому напрямку".

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"Найголовніше: у нашій команді є людина, яка не боїться сказати правду президенту, навіть якщо може втратити посаду. Коли Володимир Олександрович запропонував мені посаду, я сказав: "Слухай, може, краще залишуся в компанії? У нас великий бізнес". Він відповів: "Ні, ми ж взяли на себе таку ношу, розуміли всю відповідальність, треба працювати тепер", - продовжив Шефір.

Він зазначив, що співвласник студії "Квартал 95" Борис Шефір, його брат, залишився в бізнесі.

"Залишився, тому що в Офіс президента перейшло багато людей, ми мусили когось залишити в бізнесі, адже не навічно в політиці... Запасний аеродром - це те, що про всяк випадок. А "Квартал" - справа нашого життя, від якої ми тимчасово відійшли, щоб зробити щось важливе для країни. Те, чим ми займаємося зараз, не є улюбленою справою, хоча ми і підходимо до цього з усією відповідальністю", - заявив перший помічник президента.

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"Ви серйозно вважаєте, що зможете повернутися в професію, як тільки підете з політики?" - запитала журналістка.

"Так, це мрія. Я рахую дні, коли повернуся до роботи. Ми хочемо робити велике кіно. Взагалі наша мрія - це "Оскар", - відповів Шефір.

Журналістка уточнила, чи стане Зеленський знову актором після завершення каденції.

"Володимир Олександрович вже давно не просто актор, а продюсер з великої літери. Він сценарист, організатор, двигун-паровозик, який рухає вагончики. Бути йому чи не бути актором після президентства - питання, на яке мені самому цікаво почути відповідь. Але я впевнений, що він зможе залишитися продюсером і створювати велике хороше кіно", - сказав Шефір.

"Це - його професія, він чесно робить свою справу. Що тут такого? Навіть у ту ніч, коли Зеленський виступив із заявою, він потім вийшов і продовжив вести "Вечірній квартал" - грав невірного чоловіка, припустімо там якогось... Він, перепрошую, раніше і в трусах на сцену виходив - різне бувало. Хіба його це принизило? Люди продовжують його любити. Хочете мою особисту думку? Навіть зараз, якби раптом він вийшов у концерті "Вечірнього кварталу" першим номером і просто б сказав вітальний, вступний монолог хороший, я особисто в цьому нічого поганого не бачу. Я вважаю, що це нормально. ... Ви не розумієте нашу психологію просто", - резюмував Шефір.