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 Політика України
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 Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу

МЗС України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі МЗС зазначили, що цю провокацію зроблено у відповідь на ініціативи української сторони з деескалації ситуації. "Незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України".

Читайте також: "Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити", - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, з'явилися неподалік КПВВ на Донеччині. ФОТОрепортаж

"Наголошуємо, що кремлівські укази щодо "паспортизації" не визнаватимуться українською стороною.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на фоні зазначених дій Кремля МЗС вже підготувало на розгляд РНБО України перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України відповідно до міжнародного права та законодавства України.

"Вимагаємо від Росії припинити торпедувати мирні зусилля в Нормандському форматі і у Мінському процесі, натомість розпочати виконувати взяті на себе зобов’язання", - підкреслили у відомстві.

"Очікуємо від наших міжнародних партнерів невизнання цих російських документів та будь-яких правочинів, посилення індивідуальних та секторальних санкцій як єдиного міжнародного інструменту примусу Кремля до миру", - додали у відомстві.

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138159
 
   
 Топ коментарі
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Ты остряк-самоучка работающий на собственных отходах.
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МИД живет свой жизнью. Продолжая выполнять команды Порошенко.
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А как же так? Ведь наш ********** званил на Кремль, и кремляди что-то обещали.
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Kaкой нежданчик.
ВованСаныч, может ещё в Москву позвонишь ?
Ну хоть в Спортлото пожалуйся, что ли...
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Пусть получают, дорога для вас в Украину и Европу закрыта
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Не учел что Украина продажная. Для крысчан и лугандонцев тоже так говорили. А потом Петя в знак толерантности и доброй воли раздал желающим крысчанам украинские биометрические паспорта как дополнение к росийским паспортам. Теперь у крысчан два паспорта.
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А можна у вас узнать с какого времени в Украине разрешено двойное гражданство?
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Плохо когда МИД не согласовывает свою политику с президентом
Хорошо что МИД после выборов будет другой
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Лалала Лалалала 6478e8b9 - нужно обязательно пойти на выборы...

Вот приглашают мудрый и простой нарид... Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу - Цензор.НЕТ 7667

Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу - Цензор.НЕТ 1525 Дмитро Корчинський
1 год ·

В тексті помилка. Приходити треба 21 липня, цілий день, з паспортами.
Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу - Цензор.НЕТ 8255
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Дна, смотрю, у Корчинского нет
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совковий жидофашист пукін(шаломов) НІКОЛИ не припинить війну з ЛЮДСТВОМ Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу - Цензор.НЕТ 4597 мерзотнісь та хуцпа то його природна СУТЬ Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу - Цензор.НЕТ 705
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Шифер утверждает обратное: Путин думает о России, он отдаст моряков и сядет за стол переговоров со скоморохом и отдаст ему все, включая Курилы. Теперь осталось выяснить, кому верить: Шиферу, Путину или скомороху? Кто из них главный?
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Беня главный. Ему на всё начхать, кроме одного: ему бабки нужно Хозяевам вернуть, вложенные в избирательную кампанию. Несколько $ лярдов. Иначе его могут как мэра Гданьска.
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И какая у них будет прописка? В РФ с этим строго, свободные люди же.
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Шокопадла і не не мыть не припиняла гібридні війну проти українського населення, зависивши втричі долар та піднявши ціни з комуналкою ми стали найбіднішими в Європі
Безперебійна торгівля з кацапам та лднрією_чи це не гібридна війна від мародера?
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Кацапе, попроси поміняти методичку, бо ця вже не працює
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Ой подобаються мені сек...*песиків *!.. Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу - Цензор.НЕТ 9730 .Замість того. щоб гнати поліву на ху@ла. гонять на Зеленського ..
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!


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Дак кремль и не скрывал что не успокоится пока над Киевом не будет стоять расийсикй флаг, а украинцы не получать расийсике паспорта и заселят Дальний восток и Магадан. А кто то продолжает думать, что с Ху*лом можно пагаварить и дагаварицца.
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Хихи.....кишка тонка ..воевать. А ЗЛО ПО-ПРЕЖНЕМУ РЯДОМ!!!

«Предположительная причина (отключения) первого и второго энергоблока - замыкание в первой системе шин 750 КВт!!!!!», - сказал собеседник.

Он также отметил, что причиной отключения энергоблока №4 Калининской АЭС в Тверской области стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине.«Четвертый блок - прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2», - сказал собеседник.
Только не говорите мне, что это российские хакеры сделали к.з в первой системе шин...750кВ. уточню КЗ в системе 750 кило ВОЛЬТ!!!!
Всегда надо быть ..немножко поскромнее....и россиянам тоже надо работать над собой.
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Та радоваться надо - паспорта параши это исход 5 козломордой колоны из Руси-Украины. Руцню погнали со Средней Азии, потом с Кавказа, пришла очередь Украины, потом Дальний Восток, Казахстан, Белорусь и недоимперия наконец скукожится до машковского княжества. Время разбрасывать камни и их собирать или очередной виток спирали истории. Не мешайте козломордым у.бывать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу
 
 
 
 
 
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