 Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі МЗС зазначили, що цю провокацію зроблено у відповідь на ініціативи української сторони з деескалації ситуації. "Незважаючи на численні заяви про прагнення якнайшвидшого встановлення миру, Кремль своїми діями демонструє відвертий намір продовжувати гібридну війну проти України".

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"Наголошуємо, що кремлівські укази щодо "паспортизації" не визнаватимуться українською стороною.

МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі агресивні рішення щодо України та усунути їхні негативні наслідки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на фоні зазначених дій Кремля МЗС вже підготувало на розгляд РНБО України перелік заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів громадян України відповідно до міжнародного права та законодавства України.

"Вимагаємо від Росії припинити торпедувати мирні зусилля в Нормандському форматі і у Мінському процесі, натомість розпочати виконувати взяті на себе зобов’язання", - підкреслили у відомстві.

"Очікуємо від наших міжнародних партнерів невизнання цих російських документів та будь-яких правочинів, посилення індивідуальних та секторальних санкцій як єдиного міжнародного інструменту примусу Кремля до миру", - додали у відомстві.

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.