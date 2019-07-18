 Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес із Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Має бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій із нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне - потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних. Все ж колись починається з якоїсь мрії. Ми думаємо, що вони хочуть розмови і кінця війни. Не впевнений, що я геополітично розумію їх, але мені хочеться думати, що великого комфорту від усього, що відбувається, у них теж немає. Я переконаний, що ми готові на переговори. Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його, і на 70% впевнений в їхньому успішному результаті", - заявив Шефір.

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"Може, він (мир. - Ред.) особисто Путіну не потрібен. Але він, напевно, теж думає про свою країну, і хотів би вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою. Ви знаєте, Путін така людина, яка, по-моєму, нікому нічого не винна. У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він сяде з нами за стіл", - додав він.

"Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним. Крим - дуже важка тема. Але це не означає, що ми не повинні вирішувати питання з Донбасом. Давайте почнемо з нього, а закінчимо півостровом. Треба повернути Донбас ментально, інформаційно", - зазначив Шефір, уточнивши, що про втрату Криму навіть і не йдеться, "тому що Крим український".