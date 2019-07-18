 Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес із Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Має бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій із нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне - потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних. Все ж колись починається з якоїсь мрії. Ми думаємо, що вони хочуть розмови і кінця війни. Не впевнений, що я геополітично розумію їх, але мені хочеться думати, що великого комфорту від усього, що відбувається, у них теж немає. Я переконаний, що ми готові на переговори. Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його, і на 70% впевнений в їхньому успішному результаті", - заявив Шефір.
"Може, він (мир. - Ред.) особисто Путіну не потрібен. Але він, напевно, теж думає про свою країну, і хотів би вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою. Ви знаєте, Путін така людина, яка, по-моєму, нікому нічого не винна. У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він сяде з нами за стіл", - додав він.
"Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним. Крим - дуже важка тема. Але це не означає, що ми не повинні вирішувати питання з Донбасом. Давайте почнемо з нього, а закінчимо півостровом. Треба повернути Донбас ментально, інформаційно", - зазначив Шефір, уточнивши, що про втрату Криму навіть і не йдеться, "тому що Крим український".
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории", - Зеленский. ВИДЕО
Или уже Шефир, а не Герус будет объяснять народу, что это тоже было предвыборное нае... шутка.
Явно не в бюджет Украины.
24%
8%
...
Далі буде!
Остановите Землю и дайте мне сойти...
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Так кто на ком стоял?
"Преображенский: Скажите, это вас вселили в квартиру Федор-Палыча Саблина? Швондер: Нас! Преображенский: Боже, пропал дом... Что будет с паровым отоплением?
.."
1 Отказал Трампу вернуть украинских моряков.
2 отказал Мэй выдать отравителей.
3 Отказал примьеру Голландии выплатить жертвам БОИГа .
4 Отказал Абэ вернуть обещанные 2 острова.
5 Сославшись на пожары не допоставил в Китай леса.
Какие могут быть переговоры с не договороспособным субьектом?
Кого, мы, *****, выбрали?
А вас, дурачков, он просто разводит.
Які знання він має в зовнішній політиці ?
А якщо не впевнений і не розумієш, то навіщо лізти в політику? Тим більше, що персонал
адміністраціїофісу президента не є держслужбовцями і виконує технічні функції. І навіщо тиражувати безглузді висловлювання технічного персоналу?
Конечно, дружок ! Только на равных !
У Путина 10 тысяч ядерных боеголовок, а у тебя сколько ?
Ребята, если вы не выгоните этих клинических идиотов с Банковой в кратчайшие сроки, Украины вскоре не будет на карте мира.
Останні вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!
https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610/ Кліп квартальний Зюзя і гопники як *********.
Яснопонятно. В очередной раз убеждаюсь, что пэдыбилам чем хуже Украине, тем им интересней
Где кто то што то сдает, придурь?
Отвянь
...Та шо ж ти будеш сідати? Шоби послати тебе накєр, пуйлові сідати не треба.
І де вони знайшли таку пику? Це ж Шаріков...
Какие переговоры кролика с удавом?
Дебил! Любая война оканчивается для одних ПОБЕДОЙ для других ПОРАЖЕНИЕМ, УНИЖЕНИЕМ, ВЫПЛЫТАМИ, РАЗГРАБЛЕНИЕМ.
набридла вже ця гра в темну. хай посіпаки з опзж прямо скажуть на що україна має піти щоб путін припинив війну на донбасі.
"Мова йде про саме існування України й українців, оскільки ми вже, хочемо того, чи ні, визначені великою ядерною державою з, у більшості, тваринно шовіністичним і безмежно жорстоким населенням як "жертва №1". Власне, дивно, взагалі, чому допускається думка про перемовини з активним атакуючим агресором, котрий щодня вбиває українців, крім випадку, коли агресор сам запропонує домовлятися про умови власних репарацій, компенсацій та ін. через оголошення ним власної капітуляції?
Тим часом новообраний президент сам допоміг агресорові доукомплектувати свою "модель вразливості" уже в інавгураційній промові. Він по-людськи й щиро зізнався, що у відносинах з РФ вважає головним припинення вогню й повернення чи то заручників, чи то полонених. Росіяни потерли руки й спрямували наявні сили засоби саме на захоплення якомога більшої кількості українців і тепер відкриватимуть вогонь дедалі частіше й смертоносніше. Надто, перед перемовинами, візитами, зустрічами тощо. Сьогоднішнє одноразове захоплення одразу вісьмох українських вояків росіянами є вже першою ластівкою. Далі буде ще захопливіше. Вони ж - активні, диктують, стріляють, захоплюють і тиснуть на "слабкі місця" (модель вразливості). Ми - принципово! - лише реагуємо, просимо про мир і мріємо про "правий берег" або хоч кілька областей на Західній Україні.
Що б у такій ситуації зробили британці чи ізраїльтяни, питання риторичне. Британці одразу всім оголосили, що за заручників не проситимуть, а, просто, розхерячать того, хто їх захопить. Тому британців у світі намагаються не чіпати. Євреї (не в Україні), взагалі, знаходять кожного на планеті, хто хоч колись обідив єврея, й ліквідовують його, якщо немає можливості вивезти живим на суд у Ізраїль. Є чому повчитися «воюючій державі» з «історичним ворогом, що тисячу років намагається нас ліквідувати»."
Заодно Зе получит втык от Бени, чтоб его друзья не портили картинку перед выборами и не открывали рот без утвержденного Беней сценария.
так что новоявленной зекомандЕ надо не рассчИтывать на жалость и милосердие доброго хйла с "гордой" головкой, а Гаранту трЕбовать выполнения решения этого суда на всех международных площадках и переговорах, в том числе регулярных телефонных, если оно не конченый гидрант, дорогая для бюджета Украины и бесполезная фишка от фонтана..
пока же Владимир Александрович Некто продолжает гавкаться со всеми на телекамеры, видя, что зебилам нравятся реалити шоу.. не царское это дело - гоняться с лаем за велосипедистами..
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І заодно подякуєш свому другу Пукіну за Іловайськ, Зеленопілля, обстріл Маріуполя і багато іншого "добра" який він зробив народу України.
Дебіл п..арастичний.