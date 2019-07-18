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 Політика України
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Все про:перемовини (1359) Путін (10166) Шефір_Сергій (5)

 Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір

Перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив, що Офіс президента України сподівається вийти на нормальний переговорний процес із Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес із Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Має бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій із нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне - потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних. Все ж колись починається з якоїсь мрії. Ми думаємо, що вони хочуть розмови і кінця війни. Не впевнений, що я геополітично розумію їх, але мені хочеться думати, що великого комфорту від усього, що відбувається, у них теж немає. Я переконаний, що ми готові на переговори. Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його, і на 70% впевнений в їхньому успішному результаті", - заявив Шефір.

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"Може, він (мир. - Ред.) особисто Путіну не потрібен. Але він, напевно, теж думає про свою країну, і хотів би вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою. Ви знаєте, Путін така людина, яка, по-моєму, нікому нічого не винна. У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він сяде з нами за стіл", - додав він.

"Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним. Крим - дуже важка тема. Але це не означає, що ми не повинні вирішувати питання з Донбасом. Давайте почнемо з нього, а закінчимо півостровом. Треба повернути Донбас ментально, інформаційно", - зазначив Шефір, уточнивши, що про втрату Криму навіть і не йдеться, "тому що Крим український".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138156
 
 
 Топ коментарі
 
Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. - Где то мы это уже слышали... Вон кого Зе копирует.
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Слушайте, это уже днище. Каждый день эти шаурмятники пробивают дно. Ставят рекорды просто. Все, кто проголосует за Слугу урода на выборах для меня - предатели Украины. До президентских выборов они ещё молчали, но теперь за два месяца столько наговорили, что голосовать за них - это чистое предательство страны.
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А так і понімать шо зебіли привели до влади шпану криворізьку.
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Да, и хороший повод выполнить предвыборное обещание
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: наконец вы вернули наши территории", - Зеленский. ВИДЕО
Или уже Шефир, а не Герус будет объяснять народу, что это тоже было предвыборное нае... шутка.
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что поделать . именно так по мнению 73-ох процентов избирателей выглядят новые лица в политике Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 2178
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Слушайте, это уже днище. Каждый день эти шаурмятники пробивают дно. Ставят рекорды просто. Все, кто проголосует за Слугу урода на выборах для меня - предатели Украины. До президентских выборов они ещё молчали, но теперь за два месяца столько наговорили, что голосовать за них - это чистое предательство страны.
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Так они верят в чудо. Пока реальность ударит по мозгам.
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Оні вєрят в Вєлікую Шару....Богіню 73,22%-х...
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А для меня предатели те,кто за 28 лет только и грёб под себя ,а Украина их интересовала как "прибыль". Понимаю ,что проигрывать никто не любит,но делать надо что-то. Еще немного этого срача и многие будут готовы просто убрать "Украина" с карты мира ,как глупость и отрицательный пример.
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А эти "новые лица", у которых весь бизнес в офшорах, под кого гребли?
Явно не в бюджет Украины.
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Иллюзия наркомана. Чем такое писать лучше пойди закинь за шиворот.
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так ведь и конец для них будет малорадостный.Начали с 73.Через месяц 43.ЧЕРЕЗ ТРИ скорее всего будет меньше половины от сегодняшнего.Ну а после нового года статус кво2-4% ,как и у всех которые были до них.Для этого много факторов. В первую очередь это полный провал международки.Во вторых -нет ничего конкретного а только словоблудие ,мишура.В третьих-кадровая политика.На основные посты -друзья русскомировцы.Ну и не нужно сбрасывать со щетов главную изюменку украинского народа.А это старое-"то любви до ненависти один шаг".Я бы очень хотел ошибаться,искренне говорю.Но события которые сейчас происходят (в том числе и обсуждаемое на этой ветке) не дают мне для этого основания...Печально но не критично.
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Да им пофиг на рейтинг. У них будет парламент легитимный с их большинством плюс президент. Плюс суды. Все ветви власти в одном месте, так сказать. Почитайте сегодняшний пост Бабченко. Не могу скопировать. Там как раз про это. Блин, какая-то безнадёга опять.
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и плюсом ко всему этому - на всякий случай, закон о военном положении, где "по щелчку" все местные администрации меняются на военных, присланных из Киева. Чтоб никакой Майдан не прошел.
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"майдан не прошел" это не у нас.К тому же для майдана Киева вполне достаточно.Майдан с каждым разом становится все более мощнее и разрушительнее.Не забывайте что в стране сейчас на руках огромное количество оружия,прошедшие войну добровольцы и слаженные подразделения.Ктому же в ВСУ большое количество фронтовиков.Тот кто решит узурпировать власть практически труп.Да и не возможно это в Украине.Не пойдут наши олигархи на такой вариант прокацапский.Янукович ,к стати,на этом и погорел.Ведь практически его убрали "свои",потому как модель государства которую он решил воплотить в жизнь их не устраивала.Не хотят наши нувориши что бы здесь было как в Рашке.Так что изменится в этой ситуации только цена вопроса.Я вам больше скажу.Если бы в Украине такое было возможно то этим бы воспользовался предшественник Зеленского.Единственный вариант при котором такой сценарий возможно воплотить это прямая агрессия Мордора и уничтожение Украины.Но сегодня такой вариант маловероятен.По ряду причин Россия не может себе позволить такую роскошь.От части потому что время упущено.
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Не втрачайте віру.. При янику гра теж шла в одні ворота. І де ті яники з азіровими?
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Не, ну тут же маланец-гопник из самого крывого рога! Это свежая струя в украинской политике. Божья роса, можно сказать. Главное, детям это не показывать.
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*****... Этот политический поц и его зехозяин как рот откроют - то хоть ложись и умирай... Совсем недалек тот день, когда и за Крым, и за Боинг они предложат вариант "Может, он лично Путину не нужен. Но он думает тоже, наверное, о своей стране, и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен"(с)...
Остановите Землю и дайте мне сойти... Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 2327
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Адольф тоже думал о своей стране. И тоже хотел выйти из ситуации "с гордо поднятой головой", когда запахло жареным.
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сегодняшним керивныкам по уровню заботы о своей стране до Алоизыча срать и срать..
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Ета же кагенной житель Укгаиньі !!!! Ну у них и рожи....
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вот и повод для братания с ****** найден Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 3932
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Svitlana Sivak


Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..


Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!


Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!


Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.


Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!


Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.


Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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Встреча Двадцатки.
1 Отказал Трампу вернуть украинских моряков.
2 отказал Мэй выдать отравителей.
3 Отказал примьеру Голландии выплатить жертвам БОИГа .
4 Отказал Абэ вернуть обещанные 2 острова.
5 Сославшись на пожары не допоставил в Китай леса.
Какие могут быть переговоры с не договороспособным субьектом?
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Зебилы, а вы кому-нибудь чего-нибудь должны? Вот скоморох и ...уйло в этом смысле братья-близнецы(я опасаюсь, что скоро словосочетание "в этом смысле" устареет и у нас будет два ...уйла-близнеца). А вы тоже такие же, то бишь ...уйлы?
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т.е. первый помощник самого Президента на полном серьезе утверждает, что Президент соседнего государства не должен соблюдать международное право, нерушимость границ, соблюдать договора/соглашения/меморандумы ВООБЩЕ никому и ничего не должен?
Кого, мы, *****, выбрали?
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А чего выбирал? Купился на реклямку хитрожопых? Я за это дерьмо - не голосовал...
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Очередной дебил. Ето кому важнее переговоры нам или Хку*лу? Нам переговоры сейчас аж никак не нужны. Ето Ху*лу нужно нужно быстро снять санкции и впарить нам назад Луганду с Мертвечуком в виде приднестровья и Додона и Ху*ло делает все чтобы начать етот процес пока на ********* не начались серьезные бунты и революция а все идет к етому.
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Он их отдаст ибо невыполнение решения международного морского суда грозит серьезными проблеми для ВСЕХ суден РФ.
А вас, дурачков, он просто разводит.
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100%. ***** хочет впарить моряков еще в качестве обменного фонда убив при етом 2 и даже 3 зайца еще и своего Мертвечука распиарив.
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Ще одне підтвердження того, що цим представникам "української" влади головне, щоб пуйло тріумфально перемогло в війні, розв"яганій проти України.
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Будуть суки домовлятися за рахунок української мови. Їм же пофігу, аби бабоси давали.
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А хто такий шефір ? З мордою зека- наркомана ???
Які знання він має в зовнішній політиці ?
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"Не уверен, что я геополитически понимаю их..."
А якщо не впевнений і не розумієш, то навіщо лізти в політику? Тим більше, що персонал адміністрації офісу президента не є держслужбовцями і виконує технічні функції. І навіщо тиражувати безглузді висловлювання технічного персоналу?
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Але політекономічєскі понімає. СВАТИ, ґешефт.
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Не просто поговорить а подружиться и взасос!!!
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в школе, "ребятишки" с такими харями прятались в раздевалке, потому что каждый нормальный ученик считал своим долгом мокнуть это рыло в унитаз, и насрать ему в портфель. во дворе они гуляли только с бабушками, в песочнице они сразу становились дегустаторами кошачьих испражнений. после школы без подсрачников и лычек ни дня. беда, не вспомню момент, когда мы провтыкали, и оно поперло кверху, как будто дрожжи бросили в шоколад.
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>Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных


Конечно, дружок ! Только на равных ! Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 3039
У Путина 10 тысяч ядерных боеголовок, а у тебя сколько ? Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 2804

Ребята, если вы не выгоните этих клинических идиотов с Банковой в кратчайшие сроки, Украины вскоре не будет на карте мира.
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Согласен. Мне это было ясно еще до того, как ватно-хахляцкое большинство сделало этого эстрадного гопника пердзидентом.
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Країна тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах - манафортівсько-пінчуківська лапша....
Останні вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!



https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610/ Кліп квартальний Зюзя і гопники як *********.
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Так кацапе не поталанило тобі вродитись на Казластані.
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Из риторики пэидиотов выходит, что моряков освобождать не нужно, т.к. это пиар Зе.
Яснопонятно. В очередной раз убеждаюсь, что пэдыбилам чем хуже Украине, тем им интересней
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Йолоп ты тупой. Освобождать надо, но не ценой сдачи Украины ублюдку *****. Моряки и СБУшники люди военные и они, выполняя приказ, знали, что могут не только попасть в плен, но и быть убитыми. Тебе, цивильному барану, никогда не понять мотивов, движущих ВОИНАМИ. Тебе никогда не понять, что эти моряки и СБУшники давно могли бы быть на свободе, признай они "вину" под диктовку ФСБ в кремлядском суде. Но они стойко переносят тяготы плена и НЕ ПРЕДАЮТ Родину и Присягу, в отличие от тебя, распустившего тут зеленые сопли фальшивого квазигуманизма.
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это кацап.просто нажми ему спам и пусть он катится Зараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 4128
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Кончелыга рыгосоевая, рот закрой.
Где кто то што то сдает, придурь?
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Не улещуй себе,бо спекулюючи життям моряків,ти не ідіЁт, а дебіл феєричний!. Моряків ху й ло ПОВИНЕН звільнити БЕЗ БУДЬ ЯКИХ домовленностей і вони не можуть бути предметом не те,що торгу, а навіть нагадувань про це і всілякі "розмови" про їх звільнення це плювки на міжнародні інституції з нашого боку і нехтування ними!.Тому, спекуляції зі звільненням, моряків тобою обраним клоуном.ні що інше як дешевенький спектакль!.Чи можеш ти,ЗЕбіл-пЕдіот пояснити: чому твій так вельмишановний клоун, рве дупу на британський прапор за "там же наші люди",котрі його НЕ ОБИРАЛИ, а таким як ти довбням,що бігли попереду своїх шмарклей за нього голосувати,тобто "не його люди",він показав фак,заявивши,що НІЧОГО не обіцяв?.
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Пидурь соевая, сколько обязательств выполнило *****? И если ***** такое *****, то переговоры нужны, ибо срал он на решение суда.
Отвянь
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есть решение международного трибунала точка надо от этого плясать и да глянем правде в глаза когда на них напали они даже неотстреливались в ответ а тупо сдались без боя и сдали технику герои так себе
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І оце вибрали 75% українців? Ну, то *єц Україні...
...Та шо ж ти будеш сідати? Шоби послати тебе накєр, пуйлові сідати не треба.
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Шо не день, то черговий зедебіл на сцені.
І де вони знайшли таку пику? Це ж Шаріков...
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охренеть. Они нас считают идиотами или сами - идиоты.

Какие переговоры кролика с удавом?
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Хай ***** віддасть 1300 вбитих і закатованих москалськими нелюдами українців ось тоді і поговоримо...
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Назовите мне хоть один документ овор который мокшане не нарушили???
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Порохоботы включили mode "non-stop", наверно и серут под себя чтоб больше успеть
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Любая война заканчивается переговорами. Источник: https://censor.net.ua/n3138156

Дебил! Любая война оканчивается для одних ПОБЕДОЙ для других ПОРАЖЕНИЕМ, УНИЖЕНИЕМ, ВЫПЛЫТАМИ, РАЗГРАБЛЕНИЕМ.
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чому багато хто каже що потрібні переговори(поговорити) але ніхто не каже які "аргументи" на цих перемовинах мають бути?

набридла вже ця гра в темну. хай посіпаки з опзж прямо скажуть на що україна має піти щоб путін припинив війну на донбасі.
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Резюмируем. Зеленский ( первым ) позвонил "Аде Ги", начал рассказывать о том что "нужно менять закон о языке", "возобновлять отношения с ОРДЛО" ( как минимум экономические), выплата пенсий для "голосовавших за отделение от Украины" и т. д. А что в ответ .1) продление срока ареста для украинских моряков ( которых кстати РФ должна по решению международного трибунала отпустить вместе с кораблями), Принятие закона РФ о том что теперь РФ выдает в упрощенном варианте гражданство РФ не только на оккупированных ими территориях, но и всем жителям Донецкой и Луганской обл ( в том числе и подконтрольных Украине) а также всем кто проживал в этих областях до 2014 года. где бы они сейчас не проживали. Супер А теперь пошел разговор об обмене лицами находящимися под арестом и опять один к четырем или даже больше , при том что новая власть говорила что менять будем строго пропорционально 10 на 10. 50 на 50.. ( кстати нам как за частую бывает отдадут тех, на часть из которых сразу же можно и в Украине заводить дело) Пока у нового президента в этом плане одни ( - ) при чем "жирные" и их количество растет. Понятно почему выборы в Раду перенесли на лето.. С такими темпами можно дойти и 5%. Такая судьба, ну не везет нам с "гетманами" патологически.. , хронически .
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С проигравшим возможен только один разговор - никакого разговора. Проигравший должен только выполнять то что приказывает победитель.
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***** военный преступник, сидеть он должен только на скамье подсудимых в Гааге.
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Василь Лаптійчук:

"Мова йде про саме існування України й українців, оскільки ми вже, хочемо того, чи ні, визначені великою ядерною державою з, у більшості, тваринно шовіністичним і безмежно жорстоким населенням як "жертва №1". Власне, дивно, взагалі, чому допускається думка про перемовини з активним атакуючим агресором, котрий щодня вбиває українців, крім випадку, коли агресор сам запропонує домовлятися про умови власних репарацій, компенсацій та ін. через оголошення ним власної капітуляції?
Тим часом новообраний президент сам допоміг агресорові доукомплектувати свою "модель вразливості" уже в інавгураційній промові. Він по-людськи й щиро зізнався, що у відносинах з РФ вважає головним припинення вогню й повернення чи то заручників, чи то полонених. Росіяни потерли руки й спрямували наявні сили засоби саме на захоплення якомога більшої кількості українців і тепер відкриватимуть вогонь дедалі частіше й смертоносніше. Надто, перед перемовинами, візитами, зустрічами тощо. Сьогоднішнє одноразове захоплення одразу вісьмох українських вояків росіянами є вже першою ластівкою. Далі буде ще захопливіше. Вони ж - активні, диктують, стріляють, захоплюють і тиснуть на "слабкі місця" (модель вразливості). Ми - принципово! - лише реагуємо, просимо про мир і мріємо про "правий берег" або хоч кілька областей на Західній Україні.
Що б у такій ситуації зробили британці чи ізраїльтяни, питання риторичне. Британці одразу всім оголосили, що за заручників не проситимуть, а, просто, розхерячать того, хто їх захопить. Тому британців у світі намагаються не чіпати. Євреї (не в Україні), взагалі, знаходять кожного на планеті, хто хоч колись обідив єврея, й ліквідовують його, якщо немає можливості вивезти живим на суд у Ізраїль. Є чому повчитися «воюючій державі» з «історичним ворогом, що тисячу років намагається нас ліквідувати»."
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Рожа - типичный быдляк; наверняка горилкой не брезгует.
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Пуйло весь світ послав в дупу, урка з підворітні, а Зе хоче з ним поговорити, про що, на кону стоїть вся Україна, і 42 мільйони українців, нехай краще з Трампом розмовляє.
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С путлером договариваться нельзя.Он наперсточник..
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тот кто считает Зеленского самостоятельной фигурой либо глуп либо адепт квартала.С первых дней его компании он как страус прятался от всех иногда выдавая на гора чужие перлы в соцсетях.Но сейчас это не просто заметно,это кричащий факт.Президент МУ-МУ и его сверхболтливое окружение.Коломойский-"в украине гражданская война.Здесь нет России".Разумков-"нужно предоставить донбассу русский язык в качестве регионального".Шериф вообще открытым текстом "сливает" Украину,цинично прикрываясь освобождением пленных моряков.Обратите внимание как активизировалась пятая колонна.Портнов вообще "народный герой".Медведчук -царь.А главное как изменилась риторика европы???
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Сдается мне, это тело сейчас замотанное скотчем везут "на подвал" к Бене.
Заодно Зе получит втык от Бени, чтоб его друзья не портили картинку перед выборами и не открывали рот без утвержденного Беней сценария.
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Взгляд на вещи достойного человека,рыцаря гильдии "Узкого Круга" и почти обладателя Оскара!
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схоже шо на вибори шоу відміняється.пуйло досвідчений політик та маніяк, ще не таких катят розводив
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поговоріть - поговоріть, буде ваша остання розмова
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возврат военнопленных моряков домой - это безусловный вердикт Международного Трибунала, обязательный для выполнения, с серьёзными последствиями для нарушителя..
так что новоявленной зекомандЕ надо не рассчИтывать на жалость и милосердие доброго хйла с "гордой" головкой, а Гаранту трЕбовать выполнения решения этого суда на всех международных площадках и переговорах, в том числе регулярных телефонных, если оно не конченый гидрант, дорогая для бюджета Украины и бесполезная фишка от фонтана..
пока же Владимир Александрович Некто продолжает гавкаться со всеми на телекамеры, видя, что зебилам нравятся реалити шоу.. не царское это дело - гоняться с лаем за велосипедистами..
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Террористы освободят заложников, поэтому будем милосердны к ним.
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"Сейчас первая задача - вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним, - Сергей Шефир"
-
І заодно подякуєш свому другу Пукіну за Іловайськ, Зеленопілля, обстріл Маріуполя і багато іншого "добра" який він зробив народу України.

Дебіл п..арастичний.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗараз перше завдання - повернути моряків. Якщо Путін віддасть нам військових, то це привід, щоб сісти і поговорити з ним, - Сергій Шефір
 
 
 
 
 
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