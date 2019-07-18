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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1138) Німеччина (1237) моряки (664) Гайко Маас (79)

 Берлін зацікавлений у звільненні Росією українських моряків, - глава МЗС ФРН Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що має намір підняти на переговорах з російським колегою Сергієм Лавровим питання про необхідність звільнення 24 українських моряків

"Я буду говорити з Сергієм Лавровим про те, що ми чекаємо від російської сторони конструктивного вкладу. Йдеться, крім іншого, про звільнення українських моряків", - сказав німецький міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як очікується, Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині в четвер: дипломати зустрінуться "на полях" форуму громадянських суспільств двох країн "Петербурзький діалог". Зустріч пройде в місті Кенігсвінтер неподалік від Бонна.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138154
 
 
 Топ коментарі
 
Аякже. Їм ще Північний потік - 2 разом будувати
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Реально им похер проблемы Украины-что многократно демонстрируется.А ценности демократии и свободы меняются в зависимости от интересов собственной задницы.
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Звісно. Їм кортить познімати з рашки санкції.
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Звісно. Їм кортить познімати з рашки санкції.
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Аякже. Їм ще Північний потік - 2 разом будувати
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Реально им похер проблемы Украины-что многократно демонстрируется.А ценности демократии и свободы меняются в зависимости от интересов собственной задницы.
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Это очередная озабоченность или обеспокоенность?
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єто очередной пук в бесконечной череде пердежа.СП-2 ПРИКРЫТЬ НЕ МОГУТ и не хотят."Надо поговорить"!!!!!!!!!!! где то уже это слышали Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 9149
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Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна. Источник: https://censor.net.ua/n3138154

Тут подробно

https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/petersburger-dialoge-bonn-100.html
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как всегда пропагандистка раши тудєй под германским флажком не разоблачила гневно и не заклеймила позором холуя путинской шлюхи меркель. Чтобы не наложить в штанишки./"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ. /Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы.
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Альянс фашистських країн нікого не бентежить.
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Пока украинская власть не перестанет бздеть и не начнёт брать весомых заложников параши ***** будет и бздливой украинской (какая она тогда украинская) власти вить верёвки, канаты и нитки.
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Решение международного трибунала по морскому праву известно всем.ЗасРаша игнорирует это решение.Идите дальше,запретите проход рашистским кораблям каналов,заход в зарубежные порты.И увидите как быстро украинские моряки вернутся в Украину,как быстро обсерится эта вяликая страна.В чем же дело?
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А клоун лохам втирает,что все были против,что бы оно говорили с путиным!?Эти вовыны майсы,рассчитаны на баклана с одной извилиной
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