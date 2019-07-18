 Берлін зацікавлений у звільненні Росією українських моряків, - глава МЗС ФРН Маас

"Я буду говорити з Сергієм Лавровим про те, що ми чекаємо від російської сторони конструктивного вкладу. Йдеться, крім іншого, про звільнення українських моряків", - сказав німецький міністр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як очікується, Маас і Лавров проведуть переговори в Німеччині в четвер: дипломати зустрінуться "на полях" форуму громадянських суспільств двох країн "Петербурзький діалог". Зустріч пройде в місті Кенігсвінтер неподалік від Бонна.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.