 МВФ вважає курс американського долара значно завищеним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений. З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12 відсотків, йдеться в доповіді МВФ, оприлюдненій у середу, 17 липня. Водночас курси євро, японської ієни та китайського юаня перебувають на прийнятному рівні.

Саме для Німеччини курс євро, враховуючи високе позитивне сальдо поточних операцій ФРН, занижений на 8-18 відсотків, вважають експерти МВФ. З метою зниження гігантського профіциту в сфері зовнішньої торгівлі МВФ радить Німеччині активніше інвестувати у внутрішню інфраструктуру.

У 2019 році Німеччина, за прогнозами мюнхенського інституту економічних досліджень ifo, знову отримає рекордний у світі профіцит за поточними операціями.

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Президент США Дональд Трамп і Єврокомісія постійно критикують Німеччину за це. Надмірним вважає німецький профіцит поточних операцій і один з високопоставлених представників МВФ.

Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) та його глави Маріо Драги.

На думку американського президента, заходи, що вживаються ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи зі США. Чим дешевше євро, тим конкурентоздатніші в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.