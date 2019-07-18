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 Економіка, За кордоном
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Все про:долар (48) МВФ (547)

 МВФ вважає курс американського долара значно завищеним

З урахуванням основних економічних індикаторів курс долара США завищений на 6-12 відсотків. Водночас курси євро, ієни та юаня перебувають на прийнятному рівні, вважають експерти МВФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) дійшов висновку, що нинішній курс долара США значно завищений. З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12 відсотків, йдеться в доповіді МВФ, оприлюдненій у середу, 17 липня. Водночас курси євро, японської ієни та китайського юаня перебувають на прийнятному рівні.

Саме для Німеччини курс євро, враховуючи високе позитивне сальдо поточних операцій ФРН, занижений на 8-18 відсотків, вважають експерти МВФ. З метою зниження гігантського профіциту в сфері зовнішньої торгівлі МВФ радить Німеччині активніше інвестувати у внутрішню інфраструктуру.

У 2019 році Німеччина, за прогнозами мюнхенського інституту економічних досліджень ifo, знову отримає рекордний у світі профіцит за поточними операціями.

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Президент США Дональд Трамп і Єврокомісія постійно критикують Німеччину за це. Надмірним вважає німецький профіцит поточних операцій і один з високопоставлених представників МВФ.

Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) та його глави Маріо Драги.

На думку американського президента, заходи, що вживаються ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи зі США. Чим дешевше євро, тим конкурентоздатніші в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138151
 
 
 Топ коментарі
 
от кацапов нужно срочно избавляться
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начни, пожалуй, от своего фубля избавляться.
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Пойди в любой банк и поставь ему условия своего кредитования! МВФ считает курс американского доллара значительно завышенным - Цензор.НЕТ 4902
У тебя есть два варианта:
1. Не брать кредитов и рассчитывать только на свои возможности;
2. Брать кредит на условиях кредитора.
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Когда уже скажут- Украина считает , а не МВФ ??
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ДА- РФ страна- с диктаторским и агрессорским режимом
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Не учреждение (МВФ) должно ставить условие для кредитования Украины- а Украина должна ставить , а МВФ думать давать или не давать- в этом контексте было сказано
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Пойди в любой банк и поставь ему условия своего кредитования! МВФ считает курс американского доллара значительно завышенным - Цензор.НЕТ 4902
У тебя есть два варианта:
1. Не брать кредитов и рассчитывать только на свои возможности;
2. Брать кредит на условиях кредитора.
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не знаю, послал в банк письмо с новыми условиями,
всё равно наяривают
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Нужно было не в банк послать а просто послать банк...
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Не надо приводить примеры порочной практики кредитования в Украине. Во многих зарубежных банках это происходит примерно так- будущий заемщик обращается в банк и проводит консультации с представителями банка. Там, заемщик предлагает условия (залог и т.д) , цель получения кредита и т.д. Банк (кредитор) рассматривает предложение заемщика и определяет сумму кредитования, процентную ставку, срок кредитования.Если такие условия удовлетворяет обе стороны, заключают договор кредитования
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Как я посмотрю, ты в кредитной сфере "сильно" подкован.
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ох ты ж пля! это значит, нужно срочно избавляться от гривни!
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начни, пожалуй, от своего ***** избавляться.
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Неправильный вывод. Правильный - это радушно помочь им избавиться самим от себя. Когда настанет Час.
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Здихатись від брехливих тупих жлобів, бидла, бандюків начисто - за 10-15 років гривня стане твердою валютою.
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наверное надо подарить доллары соседям, пока не обесценились ...
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Конечно завшен, курс должен быть 8 грн. за бакс, как был до Пети. А еще лучше по 4, как был до Йули.
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Понижение курса доллара относительно евро уменьшает импорт европейских товаров в Штаты и увеличивает американский экспорт в Европу, а это увеличение рабочих мест в Америке, вот цена вопроса.
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Судя по контексту - относительно евро...
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Натуральная стоимость бакса в Украине на данный момент не может превышать 10 гривен - всё остальное коррупционная накрутка ********* при власти.
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Саме так. Чи ты забыло как яценюк верещал, что максимум 12? А потом согласился и стал почти за год миллиардером. Забуло?
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Завышен минимум в 3 раза, вернуть назад .
За счёт кого???
За счёт виновных в обвале гривны в 3 раза, Порошенко и К°.
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В Венесуелі також шось намагалися повертати... Тепер возять болівари тачками.
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Кроме экономческих индикаторов есть еще и политические.По ним США заставляет многие страны торговать ее валютой.Да и экономики некоторых стран стоят за долларом и ПОДДЕРЖИВАЮТ его насегодня.
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Нда....
Один умеет читать, второй умеет писать, а третий любит побыть в образованном обществе!
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"Германия ... вновь получит рекордный в мире профицит."

Проблема, жалко их. Куча бабла может завалить экономику.
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