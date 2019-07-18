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Все про:імпічмент (79) Конгрес США (260) Трамп (1884)

 У Конгресі США проголосували проти розгляду резолюції щодо імпічменту Трампа

Палата представників США проголосувала за те, щоб відкласти розгляд резолюції, запропонованої демократом Ел Гріном, щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як свідчать результати голосування, 332 конгресмени виступили проти резолюції, 95 підтримали її. Голосування показало сильне розділення серед демократів.

Сама спікер Палати представників Ненсі Пелосі домагалася скасування розмов про імпічмент, і її прихильники виграли голосування в середу. Але воно також продемонструвало, що велика кількість демократів хочуть вжити заходи проти Трампа.

Грін запропонував резолюцію щодо імпічменту президента США після того, як Палата представників у вівторок засудила Трампа за висловлювання, націлені на чотирьох жінок у Конгресі.

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Демократ стверджував, потрібно піти далі і перейти до імпічменту Трампа за розпалювання расової напруженості в Америці.

"Нинішнє голосування має визначити, чи будемо ми карати президента. Вчора була чудова спроба. Я її підтримав. Але це не карає президента", - сказав Грін перед голосуванням.

Конституція США передбачає відсторонення президента шляхом висунення імпічменту в Палаті представників, а потім обвинувального вироку кваліфікованою більшістю (2/3) Сенату. На даний момент Сенат США контролюється республіканцями, що підтримують Трампа. Тому імпічмент нинішньому президентові США навряд чи загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138149
 
 
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Раша нашла где то коридор,для подкупа членов конгресса ,получается что ведёт Президента до конца В Конгрессе США проголосовали против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 7184
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Похоже на то, что парняга таки будет избран на второй срок, нравится это кому-либо или нет.
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Прокурора Мюллера наверное сделают как Ген прокурора Юру Скуратова В Конгрессе США проголосовали против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа - Цензор.НЕТ 6314
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бгг Трамп еще и второй срок будет править
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шоби не робили противники Доні), треба визнати, - Штати лідер Світу...
головне це те, шо Трамп робить все в інтересах США !
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не смешите меня. какой такой интерес был у США в отказе от трансатлантического договора о свободной торговле с ЕС, который сами же США и проталкивали до Трампа? или какой интерес в том, чтобы перекрыть кислород немецким автоконцернам в США? заводы то в США находятся и там работают американцы! а какой интерес был США в назначении Трампом откровенного ультра-правого (Беннон) своим советником?

Трамп = глупость, но глупость в моде.
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а жаль. Трамп очень похож на Зеленского. не внешностью, конечно, но те же самые популизм, упрямство, некомпетентность, хаотичность, подозрительность и неспособность признать свою неправоту довольно узнаваемы. просто у США запас прочности побольше, чем у Украины, вот и мирится Конгресс со слабым президентом-холериком. в конце концов его довольно легко заставить делать все что нужно. станет ли новая Рада украинским Конгрессом, вот вопрос...
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А за что ему импичмент? Трамп ,6как Свинарчуки не грабил свою страну
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Імпічмент то справа досить серйозна.
На нього наважаться лише за виключних обставин.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ Конгресі США проголосували проти розгляду резолюції щодо імпічменту Трампа
 
 
 
 
 
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