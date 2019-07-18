 Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба президента.
"У четвер, 18 липня, о 10:00 за участю президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Національної ради з питань антикорупційної політики", - сказано в повідомленні.
Місце проведення: Офіс президента України (вул. Банкова, 11).
Нагадаємо, раніше Зеленський ввів першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.
Зазначимо також, що 26 червня президент України оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. З повним складом Ради можна ознайомитися за посиланням.
«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»
Это дерьмо - монополия или картельный сговор. Когда целая отрасль оккупируется олигархом, либо группа компаний вступает в мафиозный сговор с целью "держать" цены.
Борьба с этим - либерализация, когда государство устанавливает правила, позволяющие всем торговать с минимальными ограничениями, а монополии и картели ставятся вне закона и ликвидируются. Тогда цены выравниваются везде.
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поїздки на віллу в Іспанії...
Як спі*арасити атикорупційну боротьбу
варіанти
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ХХ3. Призначити керівником "весільного генерала". З своєї партії.Котрому підконтрольне питання так само болить ,як і розвиток балету....
/із рецептів Петра"Бариги"