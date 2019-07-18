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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) корупція (2461)

 Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба президента.

"У четвер, 18 липня, о 10:00 за участю президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Національної ради з питань антикорупційної політики", - сказано в повідомленні.

Місце проведення: Офіс президента України (вул. Банкова, 11).

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів першого заступника голови СБУ Івана Баканова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова до складу Національної ради з питань антикорупційної політики.

Зазначимо також, що 26 червня президент України оновив склад Національної ради з питань антикорупційної політики. З повним складом Ради можна ознайомитися за посиланням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на саміті ЄС: Скоро ми проситимемо у Євросоюзу не гроші, а екстрадицію топкорупціонерів-утікачів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138147
 
   
 Топ коментарі
 
Соєве, ти мабуть забуло, що в ДСО підбирав кадри Гелетей?
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Це ж треба мозок мати, щоб такі висновки робити.
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Скоморох же Сысе(или как там его) на 10 свидание назначил. Ну и кто он после этого? Тот придет, а этого немає. Вот и верь властям после этого.
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Придет, и сразу предстанет перед Нацсоветом по антикоррупционной политике. Сыса обосрется.
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Соєве, ти мабуть забуло, що в ДСО підбирав кадри Гелетей?
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Це ж треба мозок мати, щоб такі висновки робити.
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дедуля!.. у вас штаны ниже пояса мокрые.. это вы решили так Пороху отомстить?!
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Облом какой. Мародёр баблокат привычно шарил по карманам старика, а обнаружил лишь мокрые штаны.
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У Києві на хабарі затримали головного податкового ревізора, интересно много вот пишут, что задерживают коррупционеров,а куда их потом девают вот об этом не Гу Гу ,они шо там делятся с прибылью с очередной властью,а нам говорят что ...
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Останні п'ять років саме так і було:, піймали, заплатив "заставу"(купив індулігенцію) і - самий чесний із самих чесних та чистий перед законом.
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наблюдєніє, наблюдающіх, за наблюдатєлямі.....
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй макнула *****:

«Во время выступления премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела. "Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела", − заявила она»
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По данным ГП "НЭК" Укрэнерго ", в течение 1-7 июля 2019 года в «энергоостров Бурштынской ТЭС» импортировано 37,705 млн кВт-ч электроэнергии из Словакии. За тот же период экспорт электроэнергии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» в Венгрию, Словакию и Румынию составил 77,743 млнкВт-час.
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Там может все правильно ,я просто за странную разницу цен во всём и это при открытых границах с ЕС.
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Элементарно, потому что демократический мир прошёл это полторы сотни лет назад. А Украина в этом дерьме живёт сейчас...
Это дерьмо - монополия или картельный сговор. Когда целая отрасль оккупируется олигархом, либо группа компаний вступает в мафиозный сговор с целью "держать" цены.
Борьба с этим - либерализация, когда государство устанавливает правила, позволяющие всем торговать с минимальными ограничениями, а монополии и картели ставятся вне закона и ликвидируются. Тогда цены выравниваются везде.
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Не надо "курить" с утра.. Бурштынский энергоостров- интеграция юго-западной части ОЭС Украины в объединение энергосистем стран ЕС USTE, которая начала работать в 1995 году.( в большей степени интегрированный в Европейскую энергетическую систему, чем собственно в ОЭС Украины. )
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Ну всё я так понимаю сегодня Узеленский окончательно разберётся с коррупцией. Шо у него осталось ещё не решеным из его обещаний ?
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Не выполнил обещания: посадить мародера с бандой
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Мародера ждут в ДБР сразу по приезду из Страсбурга
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И ещё...ПФУ НАЗначил СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ В УКРАИНЕ, КОТОРАЯ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ в сумме 9 тысяч гривен в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии" это так для малого и среднего бизнеса подарок,чтобы зарплаты не скрывали,так государство само регулирует "среднюю температуру"
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Жги Зеля... Это такое классное место чтоб снова нахамить какомуто черту. И Баканову звонить не надо, он тут рядом, можно просто позвать...
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Никого не смущает, то что Порошенко и Медведчук одновременно поехали в Европарламент, понятно что летели одним бортом, интересно чьим?

Виктор Медведчук представил в Европарламенте собственный мирный план касательно Донбасса

Кстати, Порошенку в Европарламенте не видно и не слішно
Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 5006
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Медведчук как подгопник решает дела кремлёвского гопника,а Порошенко как жертва кремлёвского гопника и подгопник Медвечук с третей стороной нормальных и расчётливых людей микрорайона (в нашем случае лидеров государств ЕС) решают вопрос быть самостоятельным и независимым или подчиниться к банде кремлёвских гопников ....ну где то так вышло Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні Нацради з антикорупційної політики - Цензор.НЕТ 9587
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Думаю ,для Бариги поїздка в Страсбург лише прикриття..
поїздки на віллу в Іспанії...
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От постоянных мыслей жопа не болит, ты подотрись, бо пару "мыслей" уже вылезло))
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Указу Президента України від 26 вересня 2015 року № 563 «Питання Національної ради з питань антикорупційної політики» призначити РЯБОШАПКУ Руслана Георгійовича - Заступника Керівника Офісу Президента України - головою Національної ради з питань антикорупційної політики, увільнивши від виконання цих обов'язків М.Джемілєва.



Як спі*арасити атикорупційну боротьбу
варіанти
..

ХХ3. Призначити керівником "весільного генерала". З своєї партії.Котрому підконтрольне питання так само болить ,як і розвиток балету....


/із рецептів Петра"Бариги"
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трохи неповно процитував,що збиває з толку...вибачаюсь.
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так, замінив Джемілєва на Рябошапку. і що тут цікавого чи дивного?
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2. На зміну статті 2 Указу Президента України від 26 вересня 2015 року № 563
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Зельцман повинен знайти трьох друзів, яких не шкода...
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алі хасан, кацахол (якщо це не два акаунти одного тролля), Шрек Баблокат, аквариус кенгурячий
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Пока не будет неотвратимость наказания и реальные сроки как в Америке или других цивилизованных странах-все это пустой бла-бла.КОРРУПЦИЮ ЧИНУШКИ СЧИТАЮТ СВОИМ "БИЗНЕСОМ" и только сократив эту банду и мах и быстро реагируя на все факты можно увидеть хоть какой то результат
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