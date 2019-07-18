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 Політика України
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Все про:ВР (5192) вибори (4222) Зеленський (2129) більшість (1)

 Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді

Президент України Володимир Зеленський вважає, що отримання партією більшості на виборах до Верховної Ради дає можливість припинити традицію "політичних терок" і усунути необхідність з кимось про щось домовлятися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю "Відверто з президентом", показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.

"Більшість у Верховній Раді дає можливість припинити цю традицію домовлятися, традицію "політичних терок", продавати місця, обмінюватися портфелями. Тому ми хочемо набрати більшість голосів, високий рейтинг, щоб зменшити цю можливість з кимось про щось говорити", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

Зеленський зазначив, що йому не подобається вираз "політика компромісів". "Я думаю, що нам за ці 30 років достатньо компромісів. Хочеться нормальних чесних людей в уряд. Я хочу, щоб було більше молодих нормальних людей, свіжих. Хоча я маю сказати, що в цьому уряді є кілька людей, "незашкварених", як зараз висловлюються, з якими ми, можливо, будемо працювати. Але це ми вирішуватимемо", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138144
 
   
 Топ коментарі
 
Что-то мне это напоминает. Других мнений быть не может. Прямо как при компартии. Да и на соседей можно глянуть (Россия, Белорусь). Ну наконец-то я понял куда же новая команда будет двигаться. Зачем в парламенте договариваться? Вот в Госдуме все решается быстро. И мы так хотим. Парламент не место для дискуссий. Спасибо Зеленскому, все объяснил.
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Вернуть 6-ю статью Конституции, однопартийность и бескомпромиссного Сталина. Тогда и договариваться будет не нужно.Для остальных есть подвалы. Правда, зебилы? Это очень романтичное место, мозги там вставляются очень быстро. Вынимаются, кстати, тоже. Это уже реализовано в Луганске, Донецке. Теперь и вы туда же. Или думаете, что вас это не коснется? Коснется ,еще как. Это уже было, и не очень давно. Или все-же желаете рискнуть?
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Чекаю коли Зеля поїде в Харків і в ультимативній формі накаже кернесяті написати заяву про звільнення.
Тоді буде видно чи є тьорки чи ні.
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Конституционное большинство сторонников совка в союзе с "За Життя". И всё - на будущем Украины можно будет ставить крест: разруха, нищета, отсутствие перспектив развития, отказ от реальной поддержки со стороны стран ЕС, Канады и США (незачем тратить деньги и силы на бесперспективное дело), полная экономическая зависимость от Москвы.
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Житомир это вообще...
Евреи, малороссы, полуполяки, кацапы - практически перечислил всех.
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А он их устраивает, наверное.
А страна... Что им до нее?
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Jesly sobiriot bolsinstvo budet kak buldozeram prinimat zakony dlia svojix iz partiji i sponsorov.Tut ob narode nenado govoryt u nix takogo poniatije net,narod eto oni
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т.е. этот сброд эта "партия" хочет принимать все законы вообще их не обсуждая, без оппозиции, без комитетов, тупо пришли молча в парламент, нажали кнопки и ушли домой? это таким видит этот клоун наш Президент новый парламент?
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Щоб було як у х@йла, тихо, чинно, благородно і всі за, без якихось тйорок.
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Прикольно, правда? А потом партия "единая Россия Зеленя", запрет на митинги, закон о фейковых сми, СБУ, контролирующее даже качество кала граждан, какой-нибудь укркомнадзор, пожизненное президенство, и прочие плюшки. Только без нефти, газа и ЯО.

Только пусть адепты Зе не говорят, что Зе особенный. Все диктаторы одинаково начинали, и я даже поверю, что они в начале своего пути правда верили, что поступают правильно. Но абсолютная власть в конце-концов всегда делает своё дело.
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И заканчивается, как обычно, кровавыми пузырями...
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... Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!... (с)
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А почему порохоботы равняют нынешнего президента с бывшими?
Почему?
Фрейд? или что?

это парадокс!
порохоботы постоянно говорят, что Зе просто заберет все потоки/схемы себе (под себя)...
то есть, вы, порохоботы, на счет Зе всего лишь сделали предположение?
но при этом, посностью согласны с тем, что Кондитер в этих мутках переплюнул даже Овоча-1...

я так понял, что ДУМАЙ... ТЕ - это не для вас Позволит прекратить традицию "политических терок", - Зеленский объяснил, зачем ему большинство в Раде - Цензор.НЕТ 2953
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Потому что порохоботы то что видят, то и пишут.
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Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
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Когда в Украине была демократия в Раде все время дрались. Веселое было время.
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Верховная Рада - не место для дискуссий, Майдан - не место для протеста, а лишь пространство для йолки.
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Єврейські погроми все ближче і ближче...
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иліта і які-небудь силові протистояння несумісні
всю свою силу шоколадна иліта показала на кавінамайдані, яку кияни обплювали та розігнали смердючим ганчір'ям
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тут он прав. творить хйню будет гораздо проще.
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Терки это чьи то интересы. Нет не депутатов.Депутаты только их озвучивают. Интерес это ласый шмат вкусного котрый надо вырвать из пасти. Борьба в парламенте кто будет озвучивать эти интересы.Другие депутаты или твои. Бить надо по интересу,чтоб его не было. Например электронная таможня и где тут депутаты? А вот таможенником станет быть не интересно. Так как он из кассира превращается в деспетчера.
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Не, ему ближе и он знает, что перетереть - это хуже, чем по понятиям... О, майн Готт... Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 2048
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Ну так вроде все к тому и идет) будет 50+ ) сыпь ворье в печь Зе, а кто там "договариваться" собрался-то все "договры" пока что за историю Украины были на тему кому какое корыто достанется, с ворами НЕТ о чем говорить, их нужно садить
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Да не будет. Даже Януковичу приходилось приезжать в Раду и орать на своих депутатов, а он персона пострашнее Зеленского. Сейчас все вокруг Зеленского хотят дорваться до корыта, но раньше или позже мест на всех не хватит. Скорее раньше. И тут единение исчезнет.
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ты меркой рошено-януковоща меряешь, ты еще не понял шо происходит))) наблюдай) И видишь как рошеноботва правды боится ? уже заспамила ))))
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коломойский сказал "хочу!", партия ответила "куда принести?"
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Оце так з Зелені "демократ"! Оце тіж американці прозріють, що парламентська демократія, на якій побудована сама держава США, то, як виявляється, "тьоркі".
Панове, а кого це ви вибрали на найвищий державний пост? Справді блазня? А чим він кращий від крадія і брехуна? А можна колись вибрати українця, який вболіває за свій народ? Бо таких в країні повно. Чи будете продовжувати "вибирати" тілівізєром? Ну хоч не давайте блазню абсолютну владу в Раді, виправляйте помилку.
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Простите, а зачем тому кто вболивает за народ ити во власть, если этот самый народ неблагодарные люди, которые не ценят хорошее, но верят любой пропаганде?
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Пан Зеленський - класичний Шаріков - пустоголова мартишка з комплексом Наполеона, якою керують невиправні пройдисвіти Швондери. Нічого не нагадує: «Да что тут предлагать... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все да и поделить...». Дурилка картонна. Правду по Фрейду він таки бовкнув: «убрать необходимость с кем-то о чём-то договариваться» - це їхня золота мрія -«прекратить эту традицию договариваться». Тут на форумі розпачливо запитують - як швидше від нього позбавитися - а це таки треба робити. Варіанти (невичерпний перелік) : підсрачник імпічмент, звільнення за неспроможністю виконувати службові обов'язки, Майдан, арешт за державну зраду...
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Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 3385Спробуйте цьому "новому обличчу" щось довести. Фізіономістика - вона теж наука.
Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 7985
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Мы просто казлы, которые мешают вам жить. Как говаривал Виктор Федорович. ,Янукович о козлах
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Как закончилось вот это аплодирование помните, кстати? Тем самым Донбассом без козлов, но с российскими бандидати.
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Мда... С зеркалом заднего ввида, у клована не хорошо получилось... Но зебилы схавают это кино на государственном уровне в реальной жизни.
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Ось ще зразок незрілого мислення нинішнього президента.
Отримання партією президента більшості на виборах - це шлях до загального "одобрямсу" і тоталітаризму. "Политические тёрки" - це вироблення балансу думок. А в суперечці, як відомо, народжується істина.
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В споре рождается истина !
Короче говоря человек с комплексом Наполеона , мечтает о единовластии , то есть узурпации власти .
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гитлера напоминает, безграмотный и харизматичный), результат известен.
Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 3008
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Хочет заменить публичные "терки" и поиски компромиссов между интересами разных социальных групп и регионов, выражаемых партиями, на келейные "терки" в коридорах власти, что неизбежно ведет к коррупции, непотизму, прямому воровству и отсутствию перспектив развития\.
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Похоже на проект ********** всучить очередного бацьку.
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Что делать, если людям в большинстве своем, оказывается, милее крепкий кулак хозяйственника, держащий единолично всех за яйца, чем любая другая форма правления, которая им непонятна и чужда. ********** тут и стараться особо не надо.
Похоже, "никогда не жили хорошо, нехрен и начинать"..
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В Раду идёт достаточно новых людей, чтобы народу не голосовать за одну партию.
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Еще бы народ этого хотел...
Народу нужен СССР, но шоб зарплаты как в Европе, и жизнь как в Европе, но СССР.
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Народу нужен СССР - полки пустые, тотальный дефицит, железный занавес вместо поездок за границу, телевизор с двумя госканалами, все нищие и одинаковые, ну окромя кучки партийных функционеров, воров, завмагов и прочих преступников. А за бизнес статья.
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Не-не, в том то и дело, что народ хочет СССР, но шоб жилось хорошо и сыто. Шоб зарплаты были высокие и пенсии. Но шоб на пенсию не откладывать самому, а на работе чтоб балду пинать и подворовывать. И шоб на полках было много товаров, но бизнесменов расстреливать, они ж паразитируют на рабочем классе. И шоб правили железной рукой, но шоб жилось хорошо и свободно. И шоб за тебя партия думала, но шоб партия не ограничивала.
Связи между режимом и качеством жизни народ не усматривает. Многие вообще, походу, связи ничего и ни с чем не видят.
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надо же, как шоколадные ****** возбудились
загавкали
да Зеленский всего лишь озвучил свои мечты Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді - Цензор.НЕТ 9769
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Не Вова все президенты, так все, будешь договариваться)
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Клован в політиці. Достойно пера Шекспіра. Або й Булгакова.
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Точно, млять!
Верховная рада - не место для дискуссий!!!
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Было бы ещё классно,если бы гнусавый выдал,а чего,и на каком оснлвании кроме лохов,другие должны думать,что он честный,и его ватага?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді
 
 
 
 
 
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