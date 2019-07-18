 Дасть можливість припинити традицію "політичних терок", - Зеленський пояснив, навіщо йому більшість у Раді

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю "Відверто з президентом", показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.
"Більшість у Верховній Раді дає можливість припинити цю традицію домовлятися, традицію "політичних терок", продавати місця, обмінюватися портфелями. Тому ми хочемо набрати більшість голосів, високий рейтинг, щоб зменшити цю можливість з кимось про щось говорити", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що йому не подобається вираз "політика компромісів". "Я думаю, що нам за ці 30 років достатньо компромісів. Хочеться нормальних чесних людей в уряд. Я хочу, щоб було більше молодих нормальних людей, свіжих. Хоча я маю сказати, що в цьому уряді є кілька людей, "незашкварених", як зараз висловлюються, з якими ми, можливо, будемо працювати. Але це ми вирішуватимемо", - додав він.
Евреи, малороссы, полуполяки, кацапы - практически перечислил всех.
А страна... Что им до нее?
этот сбродэта "партия" хочет принимать все законы вообще их не обсуждая, без оппозиции, без комитетов, тупо пришли молча в парламент, нажали кнопки и ушли домой? это таким видит этот клоуннаш Президент новый парламент? РоссияЗеленя", запрет на митинги, закон о фейковых сми, СБУ, контролирующее даже качество кала граждан, какой-нибудь укркомнадзор, пожизненное президенство, и прочие плюшки. Только без нефти, газа и ЯО.
Только пусть адепты Зе не говорят, что Зе особенный. Все диктаторы одинаково начинали, и я даже поверю, что они в начале своего пути правда верили, что поступают правильно. Но абсолютная власть в конце-концов всегда делает своё дело.
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!... (с)
Почему?
Фрейд? или что?
это парадокс!
порохоботы постоянно говорят, что Зе просто заберет все потоки/схемы себе (под себя)...
то есть, вы, порохоботы, на счет Зе всего лишь сделали предположение?
но при этом, посностью согласны с тем, что Кондитер в этих мутках переплюнул даже Овоча-1...
я так понял, что ДУМАЙ... ТЕ - это не для вас
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
Тоталитаризм у всех карликов на лбу написан!
всю свою силу шоколадна иліта показала на кавінамайдані, яку кияни обплювали та розігнали смердючим ганчір'ям
Панове, а кого це ви вибрали на найвищий державний пост? Справді блазня? А чим він кращий від крадія і брехуна? А можна колись вибрати українця, який вболіває за свій народ? Бо таких в країні повно. Чи будете продовжувати "вибирати" тілівізєром? Ну хоч не давайте блазню абсолютну владу в Раді, виправляйте помилку.
підсрачникімпічмент, звільнення за неспроможністю виконувати службові обов'язки, Майдан, арешт за державну зраду...
Отримання партією президента більшості на виборах - це шлях до загального "одобрямсу" і тоталітаризму. "Политические тёрки" - це вироблення балансу думок. А в суперечці, як відомо, народжується істина.
Короче говоря человек с комплексом Наполеона , мечтает о единовластии , то есть узурпации власти .
https://www.youtube.com/watch?v=eel0-ZuFtoE
Похоже, "никогда не жили хорошо, нехрен и начинать"..
Народу нужен СССР, но шоб зарплаты как в Европе, и жизнь как в Европе, но СССР.
Связи между режимом и качеством жизни народ не усматривает. Многие вообще, походу, связи ничего и ни с чем не видят.
загавкали
да Зеленский всего лишь озвучил свои мечты
Верховная рада - не место для дискуссий!!!