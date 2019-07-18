 Ворог за добу 15 разів атакував позиції ОС: втрат серед українських воїнів немає, поранено чотирьох терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Миколаївки - з гранатометів різних систем і крупнокаліберного кулемета;

- тричі поблизу Широкиного - з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік від Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;

- околиці Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета;

- двічі в районі населеного пункту Павлопіль - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Богданівки - з гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Талаківки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік від Красногорівки - з крупнокаліберного кулемета;

- двічі в районі населеного пункту Піски - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: по околицях Катеринівки ворог бив із міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і крупнокаліберного кулемета.

"В результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Воїни 93-ї ОМБр "Холодний Яр" повернулися із зони проведення ООС в пункт постійної дислокації. ФОТОрепортаж

За даними розвідки, 17 липня четверо окупантів дістали поранення.

Від початку цієї доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії розмежування, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали у прес-центрі ОС.