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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2129) МВФ (547) пенсіонери (235) тарифи (364)

 Шукаємо економічну модель, як малозабезпеченим людям віком за 70 років не платити за комуналку, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи на житлово-комунальні послуги і постаратися впровадити ідею про те, щоб малозабезпечені громадяни країни віком за 70 років не платили за комуналку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в інтерв'ю "Відверто з президентом", показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.

"З приводу тарифів можна дуже складними словами заспокоювати популізмом людей, говорити, що обов'язково потрібна детінізація економіки, демонополізація... Потрібен уряд і велике бажання! Ми вже навіть говорили з МВФ і Світовим банком, вони дуже боялися, що ми будемо різко зменшувати тарифи. Не тому, що вони проти, а тому, що вони знають, за рахунок кого і за рахунок чого. Щоб не було дійсно "дірки" в бюджеті", - сказав він.

Зеленський пообіцяв, що тарифи обов'язково будуть знижені. "Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, в цілому. Цього мало, але це перший крок. Будемо допомагати", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше від Зеленського в перші 100 днів роботи на посаді президента очікують зниження тарифів на комуналку, - опитування КМІС

Президент також розповів про "дуже креативну ідею" з надання можливості не платити за комунальні послуги малозабезпеченим пенсіонерам віком від 70 років.

"Сьогодні наші хлопці знаходять економічну модель, як людям, яким за 70 років, коли людина не тільки на пенсії, але й фізично не може працювати, і достатньо вже попрацювала на країну, не платити комуналку. Це саме для малозабезпечених людей, думаю, що у нас це вийде. Я дуже хочу це зробити", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138142
 
   
 Топ коментарі
 
Спортсменам стипендии, старикам не платить за коммуналку, вам денег и вам денег, вам мужика, вам бутылку и всем всего и побольше.
А чому бы ни?
Я ж пи$дабол!
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Предвыборная "оригинальность" зашкаливает! Когда Петро перед выборами что-то выплачивал, зяблики, юлеманы, грицюки и пр. публика орали, что это подкуп. А что вы, зебики, скажите по поводу этой "свежей" идеи своего избранника? Совсем не похоже на подкуп. Ведь правда? Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3074
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все что говорится перед выборами не имеет значения....
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Тому субсидії треба відмінити, а пенсії повинні дозволяти оплатити комунальні послуги.
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Значит включать печатный станок и доводить номиналы денежных едениц до миллиона... Так? У государства нет денег водночасье поднять пенсии и зарплаты до уровня ЕС. Для этого должна работать экономика как в ЕС, а не бандитский дикий капитализм как у нас. Но это кропотливый труд, а не отмывание западных кредитов себе в карман.
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ну там тоже не везде гуманный капитализм, в Америке немало людей живут в автомобилях и это их проблемы что они не могут оплачивать жильё, каждый сам за себя а не так что один платит за бедного дедушку а другой опустошает бюджет страны и кладёт себе в карман
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Мабуть ви чули про прогресивний податок на олігархів, який є в розвинених капіталістичних країнах. Цього вистачить для плати за комунальні послуги.
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так він же пропонує легалізувати накрадені ними капітали за 5%.Здається він і слова прогресивний не знає.
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В конечном итоге заплатим мы со своих налогов и общих счетчиках на дом. Там подсчитают общее потребление и раскидают на всех жильцов под видом платы за обслуживание сетей, платы за дворников, платы за лифты, платы, платы, платы... Вообщим они придумают
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Всех малообеспеченных проверять и штрафовать люто.
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А давайте не будем никого выделять. Пусть все платят. И малообеспеченные и богатые. У нас же не социализм. А то тем можно не платить а у этих на 100 гривен пенсия больше или стажа на пару лет меньше и им уже придётся платить. Те же порошенковские субсидии вид с боку получается...
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Та не изменят они ничего. Как платили, так и будут платить. Разве только перед следующими выборами опять пообещают им "найти экономическую модель".
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Бабушка за 70 лет одна живёт в центре Киева в трёхкомнатной квартире стоимостью более 1 млн долларов и получает субсидию,можете такой бабушке помочь и подержать палочку
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Какой ещё "миллион долларов" за трешку, идиот!
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Искать нужно в преступных схемах Порошенко и ко- пример-
Искусственное повышение цены на газ. Сделано с целью увеличения прибыли частным добывающим компаниям (Новинский, Ахметов и прочие друзья Порошенко по партии регионов)- а это больше 5 миллиардов куб. газа- простыми словами- работали на 100-140 $ и зарабатывали- теперь на 200-250 $- разница ощутима при обьемах добычи..
Можно еще упомянуть и Коболева- главу Нефтегаза. Как заявлял глава- размер ЗП определило собрание акционеров - так хочется сказать- НАТОГАЗ -ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УКРАИНЫ- ТОЧКА. ДОГОВОР О ЗАРПЛАТЕ В СУММЕ БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ГРИВЕНЬ ПОДПИСАЛ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ - в каком государстве мира есть такие зарплаты?? За эти деньги можно поднять пенсии на 500 гривень - ДВУМ ТЫСЯЧАМ ПЕНСИОНЕРОВ.
"..Деньги буквально валяются под ногами, но стоит за ними только нагнуться…"
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Новый тренд ,перепиши квартиру ,дом на 70 летнего.Осталось пару дней до выборов, что ещё сморозит ,зе-некому не должен.
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скажи Ленке, чтобы субсидию с твоих квартир пенсионерам раздала.
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Услуги ЖКХ не должны превышать 5-7% от заработной платы как в Европе, мы же туда стремимся.
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Дві однакові квартири по розміру і по кількості хто проживає. А доходи різні.
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Про среднюю зарплату речь.
Не надо выставлять себя не умным.
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Вот нотариусы в ладоши захлопают.Ведь теперь начнется МАССОВАЯ передача жилья в собственность бабушек и дедушек.Хотя думаю- это такое же разводилово зеленоглазых ЛОХОВ,перед выборами и переманивание на своютсторону престарелых,совков.Они "кидок",с газовыми тарифами уже забыли,т.что можно новую тему подкинуть халявщикам.
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вдалый, вдалый - бабульки из тупеньких и их ограниченные детки, побегут голосовать за Зебилушку, господина-кормильца, барина милостивого!... Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2486
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Бабульки будуть за сересер голосити, а-ля буйки, вілки, гепи, куми. Їх дітки, значить ми будуть думати перед вибором. Середнє покоління (30-45), ось той костяк ЗЕбілоїдной маси "пєрємен", яку слід застерігатись.
Хоча, на барикадах загинула більшість саме таких хлопів.
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Ну у учетелей уже все в порядке теперь пора 70 летним писю в лапти заплести 🙋🙋🙋после них очередь дойдет до евроблХеров
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А можно одиноким пенсионерам, у которых прописаны, но не живут, их дети, вернуть субсидии? Можно отменить бюрократизм со справками?
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Каждой жене по верному мужу , каждому мужику по две любовницы.
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Утримання двох коханок, обійдеться дорожче утримання квартири для сім'ї. Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9866
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Ка кто слабовато. Вон Тюлька обещает, так обещает. Каждой бабе по 2 мужика а мужикам по ящику водяры и на закусь - 5 метров колбасы. Каждому. Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 845 Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 845 Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 845
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А фигли ее искать? Коль такую "модель" предложил зепрезик, то только за его счет счет, либо, в крайнем случае, за счет членов новосозданной партейки "слуга еврейского народа".
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В 69 всем раздать обещанные "каждой бабушке" смартфоны, а 70 забрать их в качестве оплаты за коммуналку
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ЗЕленая сопля уже обещала своим ЗЕбилам уменьшить комуналку, а потом прокукарекала, что это была шутка. Также и сейчас, лошары зеленые, вы проголосуйте за ваЗЕлиновых, а они опять вытрут вашим рылом свою задницу. Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3449 Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3449 Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3449
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для начала поверніть те що педро чмоколядне в пенсіонрів вкрало
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А это большая тайна у зебобиков....можно даже сказать главная тайна.... Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3091
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В доступном для свиноботов виде- Учительница со стажем 2013г - пенсия 223$...при ***** в 2018 уже110$.. налицо воровство в чистом виде
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Пенсии в Украине выплачиваются в гривне.... и при зебобиках они тоже будут выплачиваться в гривне.....
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чтоб было понятно, гривня без привязки к доллару бумажка...это типа фантик без конфетки рошен
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Что бы было понятно для особо одаренных зебобиков.... гривна это гривна...а доллар это доллар....при вязать одно к другому не возможно....при рыночной экономике...это только в совке доллар был 66 копеек....всегда....
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ТоваришЧ зебобик.... я конечно понимаю что у тебя мозг кипит...но понять прописную истину то можно... источники пополнения пенсионного фонда они все в гривне....и пенсии выплачиваются в гривне...

Или зебобики предлагают и ЕСВ привязать к доллару...и все остальные обязательные платежи в ПФ тоже..??
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Или где ты зебобик предлагаешь брать разницу?? Из бюджета??
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надо просто вернуть то что забрали у пенсионеров и отдали в полицию и чиновникам... такой дикой армии подавления и дармоедов нет нигде
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Понятно..."взять все и поделить"....зебобики и шариковы это близнецы братья.....
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скорее украдут что еще осталось ... смотрим на приват и машем и улыбаемся
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не волнуйтесь порохоботы это владлександрович просто шутит
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Так вы зебобоки определитесь уже.... что вы хотите сделать сделать...

Высокие пенсии и низкие тарифы....или бедным не платить за коммуналку....ведь одно исключает другое....
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Но ограничение по потреблению должно быть. Иначе вся родня будет ходить к бабушке купаться. Ищем экономическую модель, как малообеспеченным людям в возрасте за 70 лет не платить за коммуналку, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7564
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Совершенно верно.....одна лампочка и холодильник с телевизором....и куб воды......вполне хватит халявы....что бы не разжиреть....
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Выходит что эпоха бедности для 70-ти летних пенсионеров никогда не кончится....так ведь зебобик?? Или нафига тогда эта типа модель...??
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Зеленский, ищите способы не раздать то, чего все равно нет, а способы реанимации экономики и ее роста. У вас недопоступление в бюждет за первые пол года 1 миллиард 200 тысяч долларов. Это очень серьезно. А вы все популизмом занимаетесь и делите шкуру неубитого медведя.
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Ищем модель как перед выборами на.бать наиболее голосующую часть населения. НЕТ ТАКИХ МОДЕЛЕЙ в природе!!! Особенно в том финансовом положении, в каком сейчас Украина.. Разве, что обложить дополнительными сборами и окончательно загнать остатки хоть чего-то работающего в тень и напечатать кучу пустых гривень...
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Неоднозначный подход к решению проблемы, конечно... Да, у разных стран есть свой опыт. В Чехии, например, для людей старше 65-ти проезд в общественном транспорте бесплатный. А транспорт там дорогой, хотя работает замечательно...
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Хлопці, так це те що треба, все біжу квартиру на діда перепешу ))
а на заощаджені кошти поїду по Европі ))
Давно бажав до Барси з'їздити
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Для начала нужно у мародера забрать украденные 5 млрд $.
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бред, значит за них будут платить другие, а это несет за собой проблемы.
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чем дальше, тем больше 70+-летних останется...медреформа задействует, молодые поразъезжаются
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здесь проблема не в медреформе, она нужна, а проблема в пустых словах. Стариков защищать надо, но не так как это видит велосипедист и его команда.
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В Израиле принят закон о титульной нации !!

.

https://lb.ua/world/2014/11/24/286982_izraile_prinyat_zakon_titulnoy.html
.
.......В Израиле, после бурных дискуссий в Кнессете (парламенте) был принят
закон,
определяющий это государство как
"национальное пространство еврейского народа".

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Класно придумали! Переоформлю будинок на тещу і платити за комуналку не буду. Молодці! Тільки де вони гроші збираются брати на це?
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ТВОЯ ТЁЩА БУДЕТ ТОЛЬКО РАДА. НО НЕ ФАКТ ЧТО ТЫ ЕГО ПОТОМ НАЗАД ПОЛУЧИШЬ. ТАК ЧТО УДАЧИ ТЕБЕ ИДТИ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ. 😂😅😂
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Пенсії треба, щоб були у всіх пенсіонерів однакові. Продуктовий набір - сечка, овочі, фрукти, олія, сіль-цукор.... Ліки виписує безкоштовно дільничний лікар. Одяг - секонд. І грошима 500гр. на подорожі, або подарунки дітям та онукам. Комуналка, якщо пенсіонеру вона не по кишені, буде безкоштовною, якщо непрацюючий пенсіонер погодиться переїхати у комфортабельний притулок для малозабезпечених. В таких притулках і безпритульні діти і пенсіонери поруч. Кожен буде мати окрему кімнату, хоч і невелику. І ці притулки мають знаходитись у центральних районах міст, а не десь за межами житлових поселень. Завітати до такого притулку з гуманітарною допомогою має бути престижно і почесно. А "дома прєстарєлих", що винесені далеко за місто і вважаються зрадою і вироком для стареньких, як і тюрмою для малечі, мають залишитись в минулому, як колхозні корівники.
Таким чином можна зробтити життя пенсіонерів справді щасливим, щоб людина мала час і можливість зайнятись любимою справою, не хвилюючись за гроші, за які треба купувати необхідні речі і послуги. Одинокий пенсіонер не буде відчувати себе в самотності, але буде оточений людьми, яким треба його увага. Переконаний, що довготривалість життя наших громадян збільшиться і значно. Як і отримання від життя справжнього задоволення.
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свого часу тут писав, звертаючись до мами зеленського - кріпіться, мамо...а ще пан володимир покращить екологію кривого рогу, аж до повного банкрутства ArcelorMittal і зміни власника
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По забрудненню екології Кривий Ріг не є рекордсменом. Є ще Маріуполь, Запоріжжя, деякі райони Дніпра, центр Києва...
А Арселор Міттал - найбільший платник податків в Україні. Всі підприємства Ахметова гадять екологію в десять разів більше, а податків в бюджет меньше, ніж один індус. Тому вибіркового відношення не має бути. На Арселор наїзжає завжди Ахметов, щоб забрати назад колись вкрадене ним підприємство, як конкурента.
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інші не на часі, йому болить рідний і кривий ріг...у ахметова не вийшло, а у цих вийде стати найбільшим платником податків в україні, з поступовим зменшенням їх у майбутньому
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Зарплатня у працівників Міттала - найбільша в країні в середньому. Тобто в загальний рівень життя криворожан і в бюджет міста сталеварний гігант вносить левову частку. Не думаю, що містяни будуть раді, якщо у Міттала будуть проблеми. А нормальний прем'єр буде не у захваті, якщо бюджет країни недорахується декілька відсотків валютних надходжень з експорту сталі.
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вимоги екологів заженуть міттала у глухий кут кривого рога...місто не перестане бути іржавим, але індусу з кута не вибратись
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Персонал обслуги в таких притулках має складатись або з призивників, що не бажають йти до обов'язкової армійської служби, або з релігійних спільнот, служби яких можуть проводитись на теріторії притулків без уплати аренди приміщення. Діти і старенькі за окрему плату теж можуть виконувати функції персоналу. Державні витрати на такі притулки будуть набагато меньшими, ніж ковтає наша пенсійна система, але якість життя безпритульної молоді і стареньких незрівнянно вищою.
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Интересно о какой это стране рассказывает Зеленский.. На какие 12% понижены "уже" коммунальные. У него что замутнение или ему так докладывают его "помощники". Пусть глаза протрет. Жэк - цена прежняя, Лифт - цена прежняя, Электроэнергия - цена прежняя, Лифт - цена прежняя, Вода холодная и горячая - цена прежняя, Мусор - цена прежняя.. ГАЗ ну да но только на 8 %. Так где же заявленное понижение всех коммунальных на цельных , аж 12% , и это как он говорит " я понимаю что это мало".. Бред.. проснитесь "господин "президент, взгляните реальности в глаза, или в крайней мере не врите так наглядно и глупо.
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Скільки Ахмєтка з Порохлом вкрали на ротердам+торгуючи з москалським ворогом?
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расстрелять? как это неплатить а кто за них будет платить менеджер василий со своих налогов? с херов ли, поколение ноль, просрали свой ссср потом ворюг лютых во власть избирали а теперь пришел добрый дядя вова и коммуналку им убрал? нетушки страдайте как все
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Не рвите клавы на посты о пенсионерах 70 -х!
ВСЕ просто, как этот МИР .
В Израи ле прожиточный пенсион для Граждан

составляет

$1 500 долларов USA или 6 000 тысяч шекелей.
В побежденной Германии ветеран вермахта получает пенсион -2 275 Евро.
.Для ботов;---700 Евро от военного ведомства - воевал за Германию .имеет все права и заработанную на производстве пенсию -1 575 Евро.
В Японии мин . пенсион 800 долларов . Пенсионеры малообеспеченные едут в Малайзию и живут припеваючи на берегу океана в своих бунгало .
И можно продолжить ....
Платить Гражданам Украины честно заработанную пенсию в 35 лет трудового . стажа -мин 1 000 долларов и

не надо от казнокрадов и мародеров подачек и субсидий !.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниШукаємо економічну модель, як малозабезпеченим людям віком за 70 років не платити за комуналку, - Зеленський
 
 
 
 
 
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