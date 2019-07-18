 Шукаємо економічну модель, як малозабезпеченим людям віком за 70 років не платити за комуналку, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав в інтерв'ю "Відверто з президентом", показаному в ефірі низки українських телеканалів у середу.
"З приводу тарифів можна дуже складними словами заспокоювати популізмом людей, говорити, що обов'язково потрібна детінізація економіки, демонополізація... Потрібен уряд і велике бажання! Ми вже навіть говорили з МВФ і Світовим банком, вони дуже боялися, що ми будемо різко зменшувати тарифи. Не тому, що вони проти, а тому, що вони знають, за рахунок кого і за рахунок чого. Щоб не було дійсно "дірки" в бюджеті", - сказав він.
Зеленський пообіцяв, що тарифи обов'язково будуть знижені. "Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, в цілому. Цього мало, але це перший крок. Будемо допомагати", - зазначив Зеленський.
Президент також розповів про "дуже креативну ідею" з надання можливості не платити за комунальні послуги малозабезпеченим пенсіонерам віком від 70 років.
"Сьогодні наші хлопці знаходять економічну модель, як людям, яким за 70 років, коли людина не тільки на пенсії, але й фізично не може працювати, і достатньо вже попрацювала на країну, не платити комуналку. Це саме для малозабезпечених людей, думаю, що у нас це вийде. Я дуже хочу це зробити", - сказав він.
Искусственное повышение цены на газ. Сделано с целью увеличения прибыли частным добывающим компаниям (Новинский, Ахметов и прочие друзья Порошенко по партии регионов)- а это больше 5 миллиардов куб. газа- простыми словами- работали на 100-140 $ и зарабатывали- теперь на 200-250 $- разница ощутима при обьемах добычи..
Можно еще упомянуть и Коболева- главу Нефтегаза. Как заявлял глава- размер ЗП определило собрание акционеров - так хочется сказать- НАТОГАЗ -ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УКРАИНЫ- ТОЧКА. ДОГОВОР О ЗАРПЛАТЕ В СУММЕ БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ГРИВЕНЬ ПОДПИСАЛ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ - в каком государстве мира есть такие зарплаты?? За эти деньги можно поднять пенсии на 500 гривень - ДВУМ ТЫСЯЧАМ ПЕНСИОНЕРОВ.
"..Деньги буквально валяются под ногами, но стоит за ними только нагнуться…"
Не надо выставлять себя не умным.
Хоча, на барикадах загинула більшість саме таких хлопів.
Или зебобики предлагают и ЕСВ привязать к доллару...и все остальные обязательные платежи в ПФ тоже..??
Высокие пенсии и низкие тарифы....или бедным не платить за коммуналку....ведь одно исключает другое....
а на заощаджені кошти поїду по Европі ))
Давно бажав до Барси з'їздити
.
https://lb.ua/world/2014/11/24/286982_izraile_prinyat_zakon_titulnoy.html
.
.......В Израиле, после бурных дискуссий в Кнессете (парламенте) был принят
закон,
определяющий это государство как
"национальное пространство еврейского народа".
Таким чином можна зробтити життя пенсіонерів справді щасливим, щоб людина мала час і можливість зайнятись любимою справою, не хвилюючись за гроші, за які треба купувати необхідні речі і послуги. Одинокий пенсіонер не буде відчувати себе в самотності, але буде оточений людьми, яким треба його увага. Переконаний, що довготривалість життя наших громадян збільшиться і значно. Як і отримання від життя справжнього задоволення.
А Арселор Міттал - найбільший платник податків в Україні. Всі підприємства Ахметова гадять екологію в десять разів більше, а податків в бюджет меньше, ніж один індус. Тому вибіркового відношення не має бути. На Арселор наїзжає завжди Ахметов, щоб забрати назад колись вкрадене ним підприємство, як конкурента.
ВСЕ просто, как этот МИР .
В Израи ле прожиточный пенсион для Граждан
составляет
$1 500 долларов USA или 6 000 тысяч шекелей.
В побежденнойГермании ветеран вермахта получает пенсион -2 275 Евро.
.Для ботов;---700 Евро от военного ведомства - воевал за Германию .имеет все права и заработанную на производстве пенсию -1 575 Евро.
В Японии мин . пенсион 800 долларов . Пенсионеры малообеспеченные едут в Малайзию и живут припеваючи на берегу океана в своих бунгало .
И можно продолжить ....
Платить Гражданам Украины честно заработанную пенсию в 35 лет трудового . стажа -мин 1 000 долларов и
не надо от казнокрадов и мародеров подачек и субсидий !.