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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Російські терористи збили Боїнг Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:моряки (653) Росія (18961) Волкер Курт (427)

 Продовження арешту морякам і роздача паспортів РФ - це спроба тиску на Зеленського перед виборами, - Волкер

Продовження арешту моряків, а також рішення про спрощення процедури видачі російських паспортів мешканцям Донецької та Луганської областей — це спроба Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.

Про це Голосу Америки сказав спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

"Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам. Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", — сказав Курт Волкер.

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Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 і 26 жовтня 2019 року 24 українських моряків, заарештованих у районі Керченської протоки восени 2018 року.

25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138141
 
 
 Топ коментарі
 
Ето давление на мировую систему скорее чем на Украину. Рашка наплевала на Гаагский трибунал. Где действия и реакция на нарушение международного права? Фактически нужно ставить вопрос о недееспособности международных организаций и их переформатировании.
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Два мира - два прорыва.

1. Илон Маск объявил набор добровольцев для испытаний соединения мозга с компьютером посредством нейроинтерфейсов, что позволит управлять ПК и гаджетами на расстоянии

2. Путину и Лукашенко на Валааме показали "мироточащую чудотворную икону Божьей Матери"
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@Vitauskas_A
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У Украины есть, а у вас, козломордых, таки да, нету.
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У Украины есть, а у вас, козломордых, таки да, нету.
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Зеленский заявил, что партнеры (США) запрещали ему звонить Путину, иначе снимут санкции за Донбасс.
1. Украине нужно вернуть Донбасс, после чего с Московии снимут санкции за Донбасс.
2. США нужны санкции против Московии за Донбасс, поэтому они против того, чтобы Украина Донбасс возвращала.
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Все партнеры Украины против даже того, чтобы я звонил Путину, - Зеленский https://censor.net.ua/news/3138115/vse_partnery_ukrainy_protiv_daje_togo_chtoby_ya_zvonil_putinu_zelenskiyi
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Где там сказано, что запрещали, и что США нужны санкции против Московии за Донбасс, поэтому они против того, чтобы Украина Донбасс возвращала ?
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Посмотрите полностью видео Зеленского в Тесле. В статье текст в урезанном виде.
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Смотрел, нет там ничего про то, что США нужны санкции против Московии за Донбасс, поэтому они против того, чтобы Украина Донбасс возвращала
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Там речь о партнерах Украины. Основной партнер - США. Зеленский благодарит их за помощь, но заявляет, что действовать он будет в интересах Украины.
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но тем не менее нет там ничего про то, что США нужны санкции против Московии за Донбасс, поэтому они против того, чтобы Украина Донбасс возвращала
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Там про партнеров. Кто эти партнеры можно понять по контексту.
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повторяю - тем не менее нет там ничего про то, что США нужны санкции против Московии за Донбасс, поэтому они против того, чтобы Украина Донбасс возвращала
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Вернуть донбасс,вернуть донбасс!Вернуть надо,но без амнистии,без права 15лет голосовать за президента и в ВР.А вы вообще осознаете последствия этого возвращения?Вы понимаете,что вы возвращаете не своих людей,как говорят некоторые,а сотни тысяч,если не миллионы, озлобленных и ненавидящих все украинское граждан россии,которые и ранее не считали Украину гос-вом,а после получения гражданства рф и подавно плюют на нее,в прямом смысле?Вы понимаеете,что отправляете коту под хвост ПЯТЬ лет войны,страданий ,мучений?Вы готовы кормить всю вражескую толпу?Почитайте минские договоренности.Там особый статус.А в нем статья,что финасируются эти территории из бюджета и стать расходов на их НЕ ПЕРЕСМАТРИВАТСЯ.У вас будут забирать ,а сепарастам отдавать.Включите мозги!
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Путин может вернуть Донбасс без звонка Зе.
Представляешь какой это был бы гениальный ход против гамерики?
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Тоже самое с моряками.
1. Украине нужно вернуть моряков.
2. США нужен шум по поводу требований возврата моряков. Поэтому США выгоднее, чтобы моряки сидели вечно. Поэтому Климкин сорвал возврат моряков.
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Зачем США нужен шум по поводу требований возврата моряков и чем им выгодно чтобы моряки сидели вечно?
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США нужно продать сжиженный газ в Европу, для этого заблокировать строительство Северного потока-2. Для этого нужен шум об опасности Московии .
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США не может уже заблокировать строительство Северного потока-2, тем более таким поводом, не мелите чушь
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Да ладно, не смешите, если бы Трамп хотел - сделали бы уже, пытаются, ага
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Ne tak mnogo jest zyzenogo gaza s ameriki v Evropu,tut drugyje strany zyzeny prodajut,amerika tolko raskacajet cenu.18 stran prodajiot zyzeny gaz v Evropu.Amerika xocet stob Ukraina nebyla satelitom rosiji,no vydym sto ne vse eto ponimajet
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США наращивает поставки сжиженного газа. В США строятся терминалы сжижения, до 2025 года планируется рост до 100 миллиардов кубов в год. Московия также частично поставляет сжижженный газ в Европу с Севера.
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Da mozet budet i bolse cem 100 miliardov v god,vsio resajet cena.V dany moment zyzeny gaz jest desevle gazproma gaza vot vse i pokupajet ego.Terminaly po zyzenomu gazu zakazany do 1 oktiabria.Jest i iz rosiji zyzeny gaz no eto meloc malenkije postavki po 10000 kub.metrov,tak realno priplyvajet tankera objiomom do 150000 kub.m.
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Мощность транзитной трубы в Украине - 300 миллиардов кубов в год, это 6 Северных потоков. Сейчас она загружена на 20% и приносит 4 миллиарда долларов в год. Если загрузить полностью - Украина получит 20 миллиардов долларов в год. Это рост бюджета в 2 раза, рост ВВП в 2 раза.
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Только за счет транзита газа Украина может достичь уровня Польши.
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Transzita nebudet takogo kak bylo kak tolko ruskije postrojit SP2.Konecno tam Vengriju,Slovakiju i ostaniatsia,.Tranzit ne dolzen byt glavnoje dlia strany,eto priamaja zavisimost ot rosiji.Svoju ekonomiku nado razvivat,a Polsu dognat nado sobrat na 3 raza bolse biudzet cem teper sobirajetsia.Eto 100 miliardov evro v god nado sobrat,a ne 35 miliardov v god kak teper..Tranzit eto meloc
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То,что московия опасна не понимает только идиот.Все понимают,но бабло заманчивее.
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alex alex 87f7adf1. Х**ло топит за кума Мертвечука. "Ольгинские" калоеды "мочат" и Порошенка и Зеленского.
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Ето давление на мировую систему скорее чем на Украину. Рашка наплевала на Гаагский трибунал. Где действия и реакция на нарушение международного права? Фактически нужно ставить вопрос о недееспособности международных организаций и их переформатировании.
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А страна,поддержующая терроризм постепенно и превращается в международного террориста.Вначале берут заложников,а затемь меняют на свободу у чужого корыта.За выкуп ли деньгами или голосами избирателей-неважно-лишь бы добиться результата-власти в Украине.Так при безвизе с агрессором можна и миллионы взять в заложники,причёмь без сопротивления с их стороны.Даже раздачей паспортов взять добовольно.Но не международньіе организации,а народ Украиньі в рабство мордора лезет и только персонально каждьій решает-номерной знак в ухе,или бирка,или ярмо на шею его устраивает,когда средств к существованию не осталось.Ничего личного-только бизнес.
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это просто ***** нащупывает "середину", унаркомана плохо же с географией.
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Петров с Баширлвым еще не гоняют озабоченного Трампа по Белому дому обосцаными тряпками?
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Меньше бы звиздели разные эксперты о сроках освобождения, в чью пользу (выборы)это пойдет и т.д. было бы больше толку.
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Два мира - два прорыва.

1. Илон Маск объявил набор добровольцев для испытаний соединения мозга с компьютером посредством нейроинтерфейсов, что позволит управлять ПК и гаджетами на расстоянии

2. Путину и Лукашенко на Валааме показали "мироточащую чудотворную икону Божьей Матери"
(C)
@Vitauskas_A
🤔
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Продление ареста морякам и раздача паспортов РФ - это попытка давления на Зеленского перед выборами, - Волкер
Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но Источник: https://censor.net.ua/n3138141
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Треба розділити цю заяву на дві частини. Перша частина - створення тиску на Зеленського, який дійсно є і давно доведений. Друга частина - бажання путіна нашкодити Зеленському. Тут Волкер узяв це твердження просто із стелі, бо цьому нема доказів. Скоріше тиск створений для того, щоб Зеленський продовжував виконувати забаганки ***** та продемонструвати це усьому Світу.
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Ваши домыслы манипулятивно искажают смысл месседжа. Ночную смену порохоботов Волкер не тронет - не его уровень. Но вашему работодателю госдеп за такие спекуляции в конце-концов ухо накрутит.
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А вона і не смішить, а говорить правдиві речі.
Просто в уяві ватного індивіда і патріотичного громадянина існують дві різні України.
В твоїх мріях ми в союзі з рашкою, під їхнім лаптем, разом змагаємось з піндосами як колись совок, з точки зору адекватної людини - якась хнєнь, чесно кажучи...
Ну, а патріот вболіває за справжню омріяну століттями державу.
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У пиндосов план-чужими руками завалить Росию.
А может уже и завалили,а все эти терки по Кыму,Донбасу,Приднестровью,-это хитрые маневры пиндосских,росийскх,украинских пархатых?
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Термин "завалили" имеет вполне определенное значение и ни у кого не может быть сомнений что это действие уже совершено.
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Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу. "Ви зробили це разом". Жрите

https://www.facebook.com/watch/?v=390018928286134

Продление ареста морякам и раздача паспортов РФ - это попытка давления на Зеленского перед выборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 1125
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Может кто-нибудь объяснит зачем кремлю давить на Зеленского перед выборами?
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Что бы поддержать своих ставленников - прямого агента влияния Медведчука и клептократа Порошенко. При этих людях Украина не будет развиваться и по мнению путина - в итоге откажется от западного вектора развития.
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А когда кремль давил на Порошенко не отпуская моряков и не заканчивал свои обстрелы это на кого он давил?
Неужели на зеленботов?
Что то у Волкера сбой программы.
Или он уже просто не знает что бы такое сказатт что бы сказать.
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Та чому взагалі дивитися у бік того сраного кремля, шо, своїх проблем нема?
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Реклама така Зеленскому від Волкера.
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порошенко мародер гребаный , подставил моряков.
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Не те слово, відправив особисто своїм наказом в інший український порт, знаючи що Україна не має на це право, а браття росіяни зупинили їх в міжнародних водах щоб справедливо посадити в тюрьму. Мародер Порошенко винен що родився без мізків так?!
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где СБУ..?
Зе.., мать твою....
Где СБУ?
Кто разрешил ему выступать от имени Украины..?
Продление ареста морякам и раздача паспортов РФ - это попытка давления на Зеленского перед выборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 2932

Продление ареста морякам и раздача паспортов РФ - это попытка давления на Зеленского перед выборами, - Волкер - Цензор.НЕТ 8922
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Все, что предлагает Медведчук это сдача интересов Украины.
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Попытка давить?Вы серьезно?Зачем давить на кролика,если он сам лезет в пасть крокодила?Его,умные и опытные люди,которые знают путина и цену договоренностей, предупреждали -не звони.Взял позвонил,что-то там надоговаривался.Результат - усиление паспортизации лугандонских власовцев и обмен моряков.Какой обмен?Он вообще понимает,что соглашаясь на обмен,он сводит на нет решение международного суща по морсуому праву?Он,фактически, ХОРОНИТ другие иски Украины к рф в других судах?Ведь там могут решить,а зачем ссориться с путиным,если зеленский ему и так все простит,а нас подставит.Он вообще,что-нибудь понимает?
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А всё даже проще чем надо: Все кто получит рашенаусвайс - прямая дорога в рашу через парашу. Получил паспорт - под суд и сиди пока не напишешь отказ от укргражданства, а дальше чемодан вокзал сибирь. В Украине должны жить граждане которым нужна Украина-Ненька.
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Все гораздо проще.
Это отношение к вашим обеспокоенностям
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПродовження арешту морякам і роздача паспортів РФ - це спроба тиску на Зеленського перед виборами, - Волкер
 
 
 
 
 
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