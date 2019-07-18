 Продовження арешту морякам і роздача паспортів РФ - це спроба тиску на Зеленського перед виборами, - Волкер

Про це Голосу Америки сказав спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.
"Затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам. Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", — сказав Курт Волкер.
Нагадаємо, 17 липня Лефортовський суд Москви залишив під вартою до 24 і 26 жовтня 2019 року 24 українських моряків, заарештованих у районі Керченської протоки восени 2018 року.
25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
1. Украине нужно вернуть Донбасс, после чего с Московии снимут санкции за Донбасс.
2. США нужны санкции против Московии за Донбасс, поэтому они против того, чтобы Украина Донбасс возвращала.
Представляешь какой это был бы гениальный ход против гамерики?
1. Украине нужно вернуть моряков.
2. США нужен шум по поводу требований возврата моряков. Поэтому США выгоднее, чтобы моряки сидели вечно. Поэтому Климкин сорвал возврат моряков.
1. Илон Маск объявил набор добровольцев для испытаний соединения мозга с компьютером посредством нейроинтерфейсов, что позволит управлять ПК и гаджетами на расстоянии
2. Путину и Лукашенко на Валааме показали "мироточащую чудотворную икону Божьей Матери"
(C)
@Vitauskas_A
🤔
Я убежден, что президент Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам. Но Источник: https://censor.net.ua/n3138141
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Треба розділити цю заяву на дві частини. Перша частина - створення тиску на Зеленського, який дійсно є і давно доведений. Друга частина - бажання путіна нашкодити Зеленському. Тут Волкер узяв це твердження просто із стелі, бо цьому нема доказів. Скоріше тиск створений для того, щоб Зеленський продовжував виконувати забаганки ***** та продемонструвати це усьому Світу.
Просто в уяві ватного індивіда і патріотичного громадянина існують дві різні України.
В твоїх мріях ми в союзі з рашкою, під їхнім лаптем, разом змагаємось з піндосами як колись совок, з точки зору адекватної людини - якась хнєнь, чесно кажучи...
Ну, а патріот вболіває за справжню омріяну століттями державу.
А может уже и завалили,а все эти терки по Кыму,Донбасу,Приднестровью,-это хитрые маневры пиндосских,росийскх,украинских пархатых?
https://www.facebook.com/watch/?v=390018928286134
Неужели на зеленботов?
Что то у Волкера сбой программы.
Или он уже просто не знает что бы такое сказатт что бы сказать.
Зе.., мать твою....
Где СБУ?
Кто разрешил ему выступать от имени Украины..?
Это отношение к вашим обеспокоенностям