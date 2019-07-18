 Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.
"Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.
Капиталы российские завести? Где обещанное народоваладдя? Где частка надр каждого? А где наши права и свободы? Это закон касается всех, значит референдум и обсуждение. И тогда мы увидим чьйи ухи торчат за этим законом. Все это настараживает.Пересични будьте бдительней. Начальство нужно воспитывать.
Все что было до этого вам покажется сказкой!!!! Российский капитал давным-давно в Украине, отсюда и природа украинской олигархии, которая отрабатывает инвестиции старшего брата!
В развитых демократиях крупный бизнес идет в политику для защиты (лоббирования) своих интересов, и это нормально. У нас в политике марионетки, которые защищают чужие интересы и это их бизнес.
Другого объяснения я не на хожу!!! Зачем обеспеченному человеку лезть в это дерьмо? Его денег и возможностей посредника не достаточно для подобной политической акции на президентских и парламентских выборах в 6ти месячный срок!!!!!
Ну или он конкретно наивен, поскольку все, что происходит похоже на абсурд, приготовленный для скачка на суверенитет страны.
Потеряй, откажись, возьми потребительский кредит и забей.
Мне продолжить?
Команде Зеленского наоборот следует искоренить в Украине двугражданство и привести чиновников к выполнению этого закона или очистить гос. структуры и депутатство от них...Это если действительно Зеленский независим от Коломойского,имеющего аж 3 гражданства и заинтересованного в "распродаже" Украины.
Громадянство зобов'язує державу забезпечити її права .
В імперській макулатурі є листок з відміткою про руській мір, який нівелює міжнародні норми.
Тому при відновленні суверенних кордонів України, жителі окупованих територій з подвійним громадянством мають відплити в радную гавань без права на соціальні гарантії в ненці.
може Зелька саме тому і взявся за подвійне громадянство.
скрізь фуйла вигоражує, шельмєц квартальний.
А .уйло в выигрыше - он в своем кресле, а крепостным зрелищ. Сценарист развлекухи не считает нефтебабло, души, а калек вообще не ведет учет. Достаточно ресурсов, чтобы даже позволить соскочить в договорняк - все продается и покупается.
А пока он переключает российские новостные каналы красной кнопкой!!!
Он наш неповторимый!
Азаров бедолага и тот пытался дзямбать на официальном.
Я где-то, когда-то такое видел - это были первые телодвижения блокадного уйла на посту
- в Еврозоне Брексит
- Трамп все свое правление скачет от импичмента
- Оккупирована Грузия и Украина
- Сирия - артерия транзита нефтепродуктов, оружия и наркоты в пепле
Все чудно? Руский мир золото самолетами развозит по дипканалам, чтобы поддержать своего кибальчиша..
Переговоры инициирует одна из сторон - победитель, проигравший. Никто за нас тянуть не будет, ибо большие мальчики играют в дипломатический покер, а Украина серьезный прикуп для решающей ставки.
Капитал и безопасность тела - это единственное, что сейчас беспокоит самодержавца! Глобально все работают на то, кто будет очередным приемником в замен на безопасность - все просто!!!!
Дежавю... Было недоразумение, которое через КС откатил изменения в Конституцию и пытался монополизировать власть!
Тут та же картина - маслом))) Он уже и премьер, следствие и суд в одном таком маленьком флаконе. Шото мыкается по задворкам, топает и вычитывает, вместо того чтобы заняться своими обязанностями... Ну пипл хавает преЗедентский ресурс - вот, ща порядок наведет, всех крахоборов посадит, уйла на пошлет, мир воцарит и союзные вклады вернет.
в Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ!!
А президент нехай і обраний А ЛИШЕ тимчасовий службовець .
НОВОГО НАРОДУ В УКРАЇНІ НЕДОЧЕКАЄШСЯ
В Украине живут украинские граждане! И украинский гражданин обязан ответственно принимать решения кому доверить свою судьбу. Я хреново понимаю, кого ты обозначил патриотами, но когда ребенок хреново слышит или косо ходит, нормальные родители обеспокоятся здоровьем отпрыска!
Могу тебе встречный совет дать - ты там об встречный дуб ягель из своей башки вытряхни. Важно, чтобы был дуб, кость маргарином обмазана, херово лопается
Так что качай свое дерьмо обратно - в восточном направлении, и руки помой, а то похоже у тебя паразиты?!
Промоскальска худоба не знає нормально нічого, а ні українську, ні рассєянську,тобто штучне кацапське койне.
їхні громадяни стануть Українцями..
чи Українці стануть москалями...
Від перестановки доданків сума не зміниться...
А кінцева ціль: війна під приводом захисту роіських громадян, буде досягнута нашими руками...
Вставайте українці, плюньте в ЗеБіла-малороса, плюньте в москальську морду, почистіть зуби, вмийтеся, та пийте каву! Все буде гаразд,саме буде Україна!
Сепары больше пятнадцати лет чайку раскачивают языком, а этот весельчак решил с кормы зайти по двум паспортам.
Для кого эта чушь????
МИДу он может дать поручение найти палатку и дикий участок с роялем
))))))))))))))))))))))
вот одна из НАСТОЯЩИХ целей. а это конституция
Вангую - половина "этнических украинцев" окажется из Израиля.
Зебилу нужно комплектовать Раду и власть.
дебилы бл.
Зелена шмаркля або ідіот, або не дуже добре законспірована рашистська консерва, що має завдання розвалити Україну та перетворити її на малорассєйскій федеральний округ
азіопської паРаші.
Вопрос № 2 В интересах какой страны они проголосуют, получив гражданство Украины?
Вопрос № 3 Комы выгоден такой приднестровский вариант голосования?
Вопрос № 4 Кто считает, что это не сдача национальных интересов Украины?