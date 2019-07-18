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 Політика України
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Все про:Зеленський (2129) МЗС (1822) подвійне громадянство (28)

 МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Київ може почати надавати етнічним українцям, які живуть за кордоном, громадянство України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують у їхніх країнах.

Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.

"Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.

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МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138139
 
 
 Топ коментарі
 
Люди, что делать? Как быстрее избавиться от этого идиота и всей его банды?
Понятно, что сейчас оно изощряется из последних сил. Еще на 2 дня его хватит.
Но зебилы реально могут проголосовать за слугу урода или рыгоАналов. Что-то нет оснований полагать, что они разобрались в реальном положении дел за эти 2 месяца.
Реально страшно просыпаться 22 июля...
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Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Це щоб московити понаїджали.Тут їм не місце.
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Нет, ума у зебилов нет, и не будет. У днепропетровского клана был шанс спокойно рассосаться, и уйти в историю. Но они предпочли чтобы их вынесли мордами в асфальт. Это их выбор.
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Дурень! Думай не про Хохлов, а про партизан. Украинцы хорошие партизаны
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Текст по дебильному написан (С). Выходит иностранцы смогут получить гражданство Украины как второе, а граждане Украины иностранный паспорт завести не могут.
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Ну а что, думаю это дело хорошее - связаться общим гражданством с большой украинской диаспорой. Я сам получу гражданство если в конце концов разрешат. Главное - мокшу исключить из этого правила.
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Автоматичне громадянство - це погана ідея, тільки швидке отримання, без зволіканнь, Свідоцтва закордонного Українця для етнічних українців,безумовне право жити, в'їжджати та працювати в Україні, знаходити в Україні захист від таких злочинних режимів, як рашистський, допомага та привілеї для інвестицій українців з діаспори,але ніякого права голосування, покращити роботу в цьому напрямку, ніякого автоматичного громадянства!
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...завтра приедет вагон зеленых человечков - афициально устраивать гражданскую вайну..

дебилы бл.
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СЕМЬ МИЛЛИОНОВ етнических "украинцев" РАССИИ будут просто счастливы получить украинское гражданство, голосовать на наших ВЫБОРАХ и совершенно законно приезжать сюда "защищать рюський мыр".
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И своими голосованиями в соответствии с разжиженным совковым мозгом блокировать любое проевропейское развитие Украины. Только "тайожный союз", только гулаги, только хардкор.
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Буде кацапам наше громадянство роздавати
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аякже,для малоросів ЗеБілІв кацапо-орда - це ж адінарот з ними. Кака, какая разніца?
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для жидиняти шмарклі - москалі це "адін народ"? як гламурно!! пукін(шаломов) мєдвєдєв.. жиріновській =такі ж Да-родичі шмарклі... А інші фєдєрасти=москалі це не його "народ"... Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9982
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Тільки Свідоцтво закордонного Українця для етнічних українців,безумовне право жити, в'їжджати та працювати в Україні, знаходити в Україні захист від таких злочинних режимів, як рашистський, допомага та привілеї для інвестицій українців з діаспори,але ніякого права голосування, покращити роботу в цьому напрямку, ніякого автоматичного громадянства!

Зелена шмаркля або ідіот, або не дуже добре законспірована рашистська консерва, що має завдання розвалити Україну та перетворити її на малорассєйскій федеральний округ
азіопської паРаші.
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ОЧЕВИДНО що марення зеленої шмарклі про 73% в Верховній Раді України виявилися марою Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3383 ось воно і починає істерично усілякою дурньою приманювати українофобське бидло... А всеодно Ж більше 25% в ВР не матиме
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Вопрос № 1 В какой зарубежной стране живет больше всего украинцев?
Вопрос № 2 В интересах какой страны они проголосуют, получив гражданство Украины?
Вопрос № 3 Комы выгоден такой приднестровский вариант голосования?
Вопрос № 4 Кто считает, что это не сдача национальных интересов Украины?
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"Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, гражданство Украины." - это попытка узаконить двойное и тройное гражданство для Коломойского. Помню кто-то перед выборами распинался, что по всем серьёзным вопросам будет советоваться с народом через референдум.
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жоппоплатформа и жоппоблок будут визжать от радости -половина имеет паспорта с курицей, трухановы, гепы, данилюки облегченно вздохнут, итак половина от кандидатов в депутаты, а значить Украину будут терзать, обворовывать, а потом благополучно разъезжаться в "новые" родины, спасаясь от тюрем
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СРОЧНО: Порошенко сменил имя и фамилию. У него несколько имен и 5 паспортов на разные фамилии
Подозреваемый в военных преступлениях и тяжелейших экономических преступлениях против Украины и украинского народа, олигарх Порошенко имеет 5 паспортов и несколько других имен.
Об этом сообщают наши осведомленные источники в кишеневской прокуратуре.
По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира.
Гражданин Порошенко начал свою уголовную карьеру еще в далеком 1996 году. Еще тогда член молдавской ОПГ гражданин Молдовы Порошенко завел себе пару других имен и фамилий.
Став Президентом Украины в 2014 году олигарх Порошенко сделал себе еще несколько паспортов на другое имя.
Сейчас у молдавского олигарха Петра Порошенко несколько имен и фамилий, а также несколько паспортов.
Эта информация была передана украинским правоохранителям несколько дней тому назад.
Гражданин Порошенко спокойно может спрятаться в Великобритании под чужим именем и фамилией. Его очень влиятельные покровители сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени.
Это крайне важная информация, которая требует детального анализа!
Мы уже сообщали, что подозреваемый гражданин Порошенко планирует вылет в Великобританию без обратного билета.
Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета якобы из-за проблем со здоровьем.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Экс-президенту Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только содержание под стражей.
Олигарха Порошенко ждут на допрос 17 июля. Следователи не исключают возможность взятия подозреваемого под стражу.
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А чем вас не устраивает желание Зе вернуть этнических украинцев которые которые уехали в поисках лучшей жизни в другие страны??Опять зрада,та что ты будешь делать,всюди зрада.P.S.Не надо горлопанить про реванши и рыгов,смените методички уже.
Порошенко если что)был в партии Медведчука и зарыгонов,порохоботики наши ,а,Ну це ж було давно,не счет)
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"желание Зе вернуть этнических украинцев которые которые уехали в поисках лучшей жизни в другие страны" - что сделано для улучшения жизни этнических украинцев в Украине, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни в другие страны? Может быть в будущем и будет что-то сделано, но сейчас идёт только назначение на должности своих и ни малейшего улучшения жизни этнических украинцев в Украине.
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Это намёк на второй паспорт,дай угадаю какой-израильский?! Может уж тогда и за третий пусть берутся,а то для Бени не с руки как-то..У него в штанинах и третий найдется.. МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4240
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Клоун - гарант Конституции. Согласно Конституции у нас нет двойного гражданства. Клоун, если у него нет 300 народных депутатов в парламенте, не может озвучивать планы, которые идут вразрез с Конституцией. Планировать он бы мог, имея консенсус в обществе, и имея конституционное большинство, этого нет. Его иллюзии, или надежды, заполучить монополию на власть меня не интересуют (вернее интересуют, надеюсь, что это останется на уровне бреда в воспаленном мозгу), сейчас клоун должен гарантировать исполнение Основного Закона, если он его гарант. Но выходит, как в той присказке, если это друзья, то кто ж тогда враги.
Допустим клоун реализует этот бред и сможет изменить Конституцию. Тогда Пуйло получит возможность назначить десяток-другой миллионов ордынцев "украинскими гражданами", откомандирует их за паспортами, если клоуну, так хочется раздавать гражданство, так чего ж не воспользоваться возможностью. Пуйло вообще сказал, что нет никаких украинцев, все один народ. А теперь я представляю, как эти миллионы "украинских граждан" принимают участие в украинских выборах. Это что, открытый план ликвидации Украины?
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Что за странная личность,,офиспреЗЕдента,,? Кто вообще это поц?
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Это попытка легализации двух и более паспортов у приближенных к императору личностей, ведь сейчас, если вскроется, что чиновник имеет два и более паспорта, он может быть уволен
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Краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти. Дурень - це людина, яка абсолютно все, навіть щось розумне, перетворює на повну дурню. Пан Зеленський - дурень. Це вже очевидно. Навчи дурня Богу молитися - він лоба розіб'є. Усі гарні гасла - боротьба з корупцією, нова політика, держава для людини - нова банда команда перетворить на абсурд і повну дурню. Бо то їх реальна суть - глупство і нахабство. А скористаються цим, як завжди, злодії і пройдисвіти. Дурень ніколи не наблизить до себе розумну людину, навколо Зеленського завжди будуть крутитися тільки хитрі підлабузники. Гасло - давайте усюди насадимо «нові обличчя» це чергова дурня. Не порядні професійні патріоти - а саме «нові обличчя». Дурень бажає бачити навколо себе ще більших дурнів. Тисяча «нових дурнів» не замінять і одного розумного.

Із цим громадянством - ідея може й непогана - та виконання буде глупством, щоб ніхто не сумнівався. Громадяни ЄС, Канади чи США в чергу не стануть, а усякий непотріб - аж бігом. Та помножити на нашу корупцію - отримаємо купу лайна, а не громадян.
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а це є 100% УХйня... зараз всі криси і половина транссібу запишуться у "граждане" ...
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«Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства» . А, що Конституцію вже змінили ? Чи пофік ? Чи знову для прикола ?
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