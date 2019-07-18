 МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.
"Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.
дебилы бл.
Зелена шмаркля або ідіот, або не дуже добре законспірована рашистська консерва, що має завдання розвалити Україну та перетворити її на малорассєйскій федеральний округ
азіопської паРаші.
Вопрос № 2 В интересах какой страны они проголосуют, получив гражданство Украины?
Вопрос № 3 Комы выгоден такой приднестровский вариант голосования?
Вопрос № 4 Кто считает, что это не сдача национальных интересов Украины?
Подозреваемый в военных преступлениях и тяжелейших экономических преступлениях против Украины и украинского народа, олигарх Порошенко имеет 5 паспортов и несколько других имен.
Об этом сообщают наши осведомленные источники в кишеневской прокуратуре.
По их данным, Петр Порошенко является гражданином сразу 5 стран, причем стран 3 мира.
Гражданин Порошенко начал свою уголовную карьеру еще в далеком 1996 году. Еще тогда член молдавской ОПГ гражданин Молдовы Порошенко завел себе пару других имен и фамилий.
Став Президентом Украины в 2014 году олигарх Порошенко сделал себе еще несколько паспортов на другое имя.
Сейчас у молдавского олигарха Петра Порошенко несколько имен и фамилий, а также несколько паспортов.
Эта информация была передана украинским правоохранителям несколько дней тому назад.
Гражданин Порошенко спокойно может спрятаться в Великобритании под чужим именем и фамилией. Его очень влиятельные покровители сделают все для того, чтобы не выдать настоящего носителя этого имени.
Это крайне важная информация, которая требует детального анализа!
Мы уже сообщали, что подозреваемый гражданин Порошенко планирует вылет в Великобританию без обратного билета.
Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета якобы из-за проблем со здоровьем.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Экс-президенту Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только содержание под стражей.
Олигарха Порошенко ждут на допрос 17 июля. Следователи не исключают возможность взятия подозреваемого под стражу.
Порошенко если что)был в партии Медведчука и зарыгонов,порохоботики наши ,а,Ну це ж було давно,не счет)
Допустим клоун реализует этот бред и сможет изменить Конституцию. Тогда Пуйло получит возможность назначить десяток-другой миллионов ордынцев "украинскими гражданами", откомандирует их за паспортами, если клоуну, так хочется раздавать гражданство, так чего ж не воспользоваться возможностью. Пуйло вообще сказал, что нет никаких украинцев, все один народ. А теперь я представляю, как эти миллионы "украинских граждан" принимают участие в украинских выборах. Это что, открытый план ликвидации Украины?
бандакоманда перетворить на абсурд і повну дурню. Бо то їх реальна суть - глупство і нахабство. А скористаються цим, як завжди, злодії і пройдисвіти. Дурень ніколи не наблизить до себе розумну людину, навколо Зеленського завжди будуть крутитися тільки хитрі підлабузники. Гасло - давайте усюди насадимо «нові обличчя» це чергова дурня. Не порядні професійні патріоти - а саме «нові обличчя». Дурень бажає бачити навколо себе ще більших дурнів. Тисяча «нових дурнів» не замінять і одного розумного.
Із цим громадянством - ідея може й непогана - та виконання буде глупством, щоб ніхто не сумнівався. Громадяни ЄС, Канади чи США в чергу не стануть, а усякий непотріб - аж бігом. Та помножити на нашу корупцію - отримаємо купу лайна, а не громадян.