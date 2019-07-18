 МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу президента.

"Президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.

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