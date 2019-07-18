 Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

У повідомленні зазначається: "Старший оперуповноважений Черкаського відділу поліції вимагав неправомірну вигоду в учасника кримінального провадження про автокрадіжку. Під час одержання 2000 доларів США "винагороди" він був затриманий військовою прокуратурою Черкаського гарнізону спільно зі слідчими Київського теруправління ДБР та співробітниками відділу з боротьби з корупцією та оргзлочинністю УСБУ в Черкаській області.

Встановлено, що поліцейський здійснював оперативний супровід у кримінальному провадженні за фактом викрадення автомобіля у громадянки її цивільним чоловіком. Старший оперуповноважений висунув вимогу чоловікові надати йому хабар. Взамін на це пообіцяв підготувати рапорт слідчому про відсутність у діях громадянина складу злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), та знищити відеофайли та інші докази.



Наразі поліцейському-здирнику готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

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