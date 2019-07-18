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Все про:хабар (2676) кримінальна справа (358) Черкаси (195)

 Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура. ФОТО

Військова прокуратура Черкаського гарнізону затримала поліцейського на хабарі за знищення доказів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

У повідомленні зазначається: "Старший оперуповноважений Черкаського відділу поліції вимагав неправомірну вигоду в учасника кримінального провадження про автокрадіжку. Під час одержання 2000 доларів США "винагороди" він був затриманий військовою прокуратурою Черкаського гарнізону спільно зі слідчими Київського теруправління ДБР та співробітниками відділу з боротьби з корупцією та оргзлочинністю УСБУ в Черкаській області.

Встановлено, що поліцейський здійснював оперативний супровід у кримінальному провадженні за фактом викрадення автомобіля у громадянки її цивільним чоловіком. Старший оперуповноважений висунув вимогу чоловікові надати йому хабар. Взамін на це пообіцяв підготувати рапорт слідчому про відсутність у діях громадянина складу злочину, передбаченого ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом), та знищити відеофайли та інші докази.

Наразі поліцейському-здирнику готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура. ФОТО

Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура 01
Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138136
 
 
 Топ коментарі
 
Полицейские первые чувствуют возврат в московскую Орду,потому не стесняются жить по законам московской Орды Черкасский полицейский попался на получении $2 тыс. взятки за уничтожение доказательств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9170
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такі покидьки першими здавали Крим і Донбас кацапам
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Фу... Любитель....
Брал бы пример с луцика..
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Дай ссылку на словарь украинского языка на это слово?
Или если ты из рашки то русского?
Я не понимаю язык любителей шоколадного анилингуса!
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а якби він унічтожив доказатєльства без взятки, то шо йому грозило? виговор?
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Відправили би у патрульно-постову службу на Донбасі.
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Це реформа Авакова, якого Зе не хоче звільняти за нове обличчя
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Це 148 реформа Петра Порошенко,чи забув старче?
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Ще одна амеба,спочатку вивчи Мову,а потім пиши про кацапів))
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Полицейские первые чувствуют возврат в московскую Орду,потому не стесняются жить по законам московской Орды Черкасский полицейский попался на получении $2 тыс. взятки за уничтожение доказательств, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9170
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такі покидьки першими здавали Крим і Донбас кацапам
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і знов ашкєназі виявився мафіозою... хтось має сумніви що в Україні діють національні мафіїї ромів та ашкєназі? Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2887
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧеркаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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